В Крыму обнаружили новые загрязнения мазутом

Обнаружены новые участки загрязнения мазутом на побережье Крыма

Tекст: Елизавета Шишкова

Среди пострадавших территорий – четыре километра побережья в заповеднике «Опукский» и два километра возле Кыз-Аульского маяка на южной оконечности Керченского полуострова, передает МЧС России.

По данным ведомства, в настоящее время в Крыму проводится очистка 15 километров береговой линии. В работах задействованы два участка, где недавно были выявлены выбросы мазута.

Ранее было сообщено, что на Кубани и в Крыму собрано более 86 тыс. тонн загрязненного нефтепродуктами грунта.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об обнаружении небольшого мазутного пятна в Балаклавской бухте после крушения танкеров.

Между тем в Анапе и Темрюкском районе продолжается уборка пляжей, где собрано и вывезено более 78 тыс. тонн загрязненного мазутом грунта.

Пресс-служба Минтранса России сообщила о попадании 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов в Черное море после крушения танкеров с мазутом.