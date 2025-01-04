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В Крыму обнаружили новые загрязнения мазутом
Обнаружены новые участки загрязнения мазутом на побережье Крыма
Новые загрязнения мазутом были выявлены на побережье Крыма после крушения танкеров. Один из участков находится в заповеднике «Опукский», а другой – у Кыз-Аульского маяка, сообщило МЧС России.
Среди пострадавших территорий – четыре километра побережья в заповеднике «Опукский» и два километра возле Кыз-Аульского маяка на южной оконечности Керченского полуострова, передает МЧС России.
По данным ведомства, в настоящее время в Крыму проводится очистка 15 километров береговой линии. В работах задействованы два участка, где недавно были выявлены выбросы мазута.
Ранее было сообщено, что на Кубани и в Крыму собрано более 86 тыс. тонн загрязненного нефтепродуктами грунта.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об обнаружении небольшого мазутного пятна в Балаклавской бухте после крушения танкеров.
Между тем в Анапе и Темрюкском районе продолжается уборка пляжей, где собрано и вывезено более 78 тыс. тонн загрязненного мазутом грунта.
Пресс-служба Минтранса России сообщила о попадании 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов в Черное море после крушения танкеров с мазутом.