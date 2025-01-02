Мир неизбежно будет двигаться к системе рационального потребления. Это мир, в котором есть, конечно, место и фрикам, потому что они занимают свою нишу потребления. Но их удел – вовсе не трон властителей дум, не главные сцены и не всенародное обсуждение, а шоу уродов типа «Евровидения».13 комментариев
Названо количество попавших в Черное море при крушении танкеров нефтепродуктов
Минтранс: При крушении танкеров в Черное море попало около 2,4 тонн нефтепродуктов
Пресс-служба Минтранса России сообщила о попадании 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов в Черное море после крушения танкеров с мазутом.
В ведомстве отметили, что это значительно меньше первоначальной оценки, которая была дана со слов капитанов танкеров, передает ТАСС.
Инцидент в акватории Керченского пролива стал первой в мире аварией с тяжелым топочным мазутом марки М100, добавили в министерстве. Основным способом устранения последствий является сбор мазута с береговой линии, когда его выбрасывает на прибрежную зону.
Напомним, с пляжей Анапы и Темрюкского района на хранение вывезли почти 73 тыс. тонн загрязненного песка, и более половины оказалось на временной площадке в Воскресенском. Площадка временного хранения загрязненного мазутом песка в хуторе Воскресенском Краснодарского края теперь работает круглосуточно, чтобы справиться с большим объемом поступающего материала после аварии с танкерами. В Крыму на фоне ЧП с танкерами было выявлено два участка загрязнения нефтепродуктами, работы по очистке ведут 150 человек.