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    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Время эпатажных фриков уходит

    Мир неизбежно будет двигаться к системе рационального потребления. Это мир, в котором есть, конечно, место и фрикам, потому что они занимают свою нишу потребления. Но их удел – вовсе не трон властителей дум, не главные сцены и не всенародное обсуждение, а шоу уродов типа «Евровидения».

    13 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Русское кино набрало высоту

    2024 год в кино рискует остаться последним годом яркого возрождения русской киноиндустрии. Распустив в этом году свой невообразимо красивый хвост, этот павлин завтра рискует оказаться тем, кто он есть – крупной общипанной птицей, похожей на курицу обыкновенную, домашнюю.

    21 комментарий
    Сергей Худиев Сергей Худиев Как войти в новый год без тревоги

    Во всеми нами любимой комедии про Ивана Васильевича, который меняет профессию, есть песенка со словами «все на свете было не зря, не напрасно было». Для наших предков это было не поэтической метафорой – а ясной, непоколебимой верой в промысел Божий.

    3 комментария
    2 января 2025, 18:28 • Новости дня

    Названо количество попавших в Черное море при крушении танкеров нефтепродуктов

    Минтранс: При крушении танкеров в Черное море попало около 2,4 тонн нефтепродуктов

    Названо количество попавших в Черное море при крушении танкеров нефтепродуктов
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-служба Минтранса России сообщила о попадании 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов в Черное море после крушения танкеров с мазутом.

    В ведомстве отметили, что это значительно меньше первоначальной оценки, которая была дана со слов капитанов танкеров, передает ТАСС.

    Инцидент в акватории Керченского пролива стал первой в мире аварией с тяжелым топочным мазутом марки М100, добавили в министерстве. Основным способом устранения последствий является сбор мазута с береговой линии, когда его выбрасывает на прибрежную зону.

    Напомним, с пляжей Анапы и Темрюкского района на хранение вывезли почти 73 тыс. тонн загрязненного песка, и более половины оказалось на временной площадке в Воскресенском. Площадка временного хранения загрязненного мазутом песка в хуторе Воскресенском Краснодарского края теперь работает круглосуточно, чтобы справиться с большим объемом поступающего материала после аварии с танкерами. В Крыму на фоне ЧП с танкерами было выявлено два участка загрязнения нефтепродуктами, работы по очистке ведут 150 человек.

    31 декабря 2024, 10:10 • Новости дня
    Стало известно о массированном ударе по Украине
    Стало известно о массированном ударе по Украине
    @ Latin America News Agency/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска утром 31 декабря нанесли массированный ракетный удар по объектам в центральной и западной части Украины, пишут СМИ.

    Удары наносятся с использованием ракет Х-101, Х-22 и «Калибров», передает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военная хроника». Детали о последствиях удара не приводятся.

    Напомним, утром в Киеве произошли взрывы, а на всей территории Украины объявили воздушную тревогу.

    Также сообщалось, что в ночь на 31 декабря по заводу в Павлограде, где производятся и собираются ракеты, а также проходят обучение по использованию техники НАТО военные ВС, был нанесен удар, сопровождающийся мощной детонацией и выбросом пламени.

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    1 января 2025, 20:57 • Новости дня
    Экс-полковник СБУ Стариков назвал точную дату начала разрешения конфликта на Украине

    Tекст: Евгения Караваева

    Бывший полковник СБУ Олег Стариков сообщил, что политическое разрешение конфликта на Украине начнется после инаугурации Дональда Трампа, 20 января.

    Процесс разрешения конфликта на Украине начнется после инаугурации Дональда Трампа, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление бывшего полковника СБУ Олега Старикова изданию Politeka.

    Стариков подчеркнул, что «политическая часть разрешения российско-украинского конфликта начнется 20 января». Он выразил уверенность, что Трамп готов решительно положить конец конфликту.

    Стариков считает, что США начнут оказывать политическое и финансовое давление на киевский режим. Это, по его мнению, произойдет путем ограничения выделяемых ресурсов, без которых боевые действия не смогут продолжаться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Словакия заявила о готовности принять мирные переговоры по Украине, а Лавров назвал условия для переговоров по урегулированию ситуации вокруг Украины, при этом Турция выразила поддержку активизации переговорного процесса для достижения дипломатического урегулирования конфликта на Украине.

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    31 декабря 2024, 12:05 • Видео
    Чего ждать в 2025 году

    Каким стало главное событие 2024 года? Чего ждать от следующего в плане конфликта на Украине и отношений с США? Об этом – в последнем ролике уходящего года от деловой газеты ВЗГЛЯД.

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    1 января 2025, 15:13 • Новости дня
    NYT: Взятие Курахово в ДНР открывает ВС России путь к промышленному сердцу Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Освобождение Курахово в ДНР может стать ключом к дальнейшему продвижению ВС России в промышленные регионы Украины, пишет The New York Times (NYT).

    Как пишет  NYT, освобождение города Курахово в Донецкой Народной Республике открывает Вооруженным силам России путь к важным промышленным районам Украины, передает RT. Издание подчеркивает, что сопротивление украинских сил в районе этого небольшого города постепенно ослабевает, что может повлиять на дальнейшее развитие конфликта.

    Согласно информации, опубликованной в газете, ослабление обороны в Курахово открывает перспективу для российского наступления через южный Донбасс в Днепровский регион. Этот регион в настоящее время является важным промышленным центром Украины.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал о боях у Кураховской ТЭС в ДНР. Кроме того, сообщалось, что ВС России взяли комплекс гаражей в промзоне Курахово в ДНР.

    Радиоведущий Шейх Тамир заявил о полном освобождении Курахово в ближайшие дни.

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    31 декабря 2024, 12:20 • Новости дня
    ВС России нанесли удар по украинскому пороховому предприятию

    ВС России нанесли групповой удар по украинскому пороховому предприятию и аэродрому

    ВС России нанесли удар по украинскому пороховому предприятию
    @ РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские Вооруженные силы утром во вторник нанесли удар по военному аэродрому и заводу, производящему пороховые заряды для украинской армии, сообщило Минобороны.

    По информации из Telegram-канала ведомства, силы России нанесли групповой удар высокоточными средствами поражения и ударными беспилотными летательными аппаратами по военной инфраструктуре на территории Украины.

    В результате удара были поражены объекты на военном аэродроме и предприятие военно-промышленного комплекса, занимающееся производством пороховых зарядов для нужд Вооруженных сил Украины.

    «Цель удара достигнута. Все объекты поражены», – говорится в сообщении.

    Ранее СМИ сообщили, что российские войска утром 31 декабря нанесли массированный удар по объектам в центральной и западной части Украины.

    Напомним, в Киеве произошли взрывы, а на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Также сообщалось, что в ночь на 31 декабря по заводу в Павлограде, где производятся и собираются ракеты, а также проходят обучение по использованию техники НАТО военные ВСУ, был нанесен удар, сопровождающийся мощной детонацией и выбросом пламени.

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    1 января 2025, 12:25 • Новости дня
    NYT: Российские бойцы на электроскутерах стали неуловимыми для ВСУ
    NYT: Российские бойцы на электроскутерах стали неуловимыми для ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска все чаще применяют электроскутеры и мотоциклы для ускорения движения на фронте, что затрудняет их обнаружение и поражение украинскими силами, пишет The New York Times.

    Российские войска начали использовать нетрадиционные транспортные средства для увеличения мобильности на фронте, пишет NYT, передает Ura.ru. Электроскутеры, мотоциклы и квадроциклы позволяют бойцам быстро рассредоточиваться, что делает их более неуловимыми для ВСУ.

    Подполковник ВСУ Дмитрий Павленко-Крыжешевский отметил, что поражение единой техники, перевозящей группу солдат, проще в исполнении. Однако, когда те же солдаты используют электрические скутеры, это становится серьезной проблемой.

    «Поразить всего одну единицу оборудования, перевозящую 15 человек, возможно, это можно сделать довольно легко. Но когда эти 15 человек ездят на электрических скутерах, то это очень большая проблема», – заявил он.

    В декабре в Сети появилось видео, на котором, как сообщалось, российский военный на велосипеде провел бронетехнику через минное поле в зоне СВО, используя знания карты минного поля. Впоследствии выяснилось, что на видео атаки «велосипедиста и БМП» под Волновахой разведчик двигался на мотоцикле, а не на велосипеде.

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    31 декабря 2024, 09:30 • Новости дня
    Российские войска за год освободили 214 населенных пунктов в зоне СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    В 2024 году российские войска освободили 214 населенных пунктов в зоне спецоперации и в Курской области, значительные успехи достигнуты в Донецкой народной республике, где под контроль перешли 157 населенных пунктов, включая Авдеевку и Угледар.

    В январе российские силы освободили Веселое в ДНР, а также Крахмальное и Табаевку на Купянском направлении, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Минобороны.

    В феврале под контроль ВС России перешли Авдеевка, Северное, Ласточкино и другие. Март отмечен освобождением Невельского и Мирного, а апрель – Водяного и Первомайского.

    В мае было освобождено 27 населенных пунктов, включая Клещеевку и Бердычи в ДНР, а также стратегически важное Работино в Запорожской области. В июне добавились Уманское и Артемовка, а в июле – Чигари и Урожайное. Август принес освобождение Артемово и Новгородского.

    Август и сентябрь стали месяцами наиболее активных боевых действий. В августе удалось освободить 19 населенных пунктов, включая стратегически важные населенные пункты Артемово и Новгородское. В сентябре был достигнут самый высокий результат – 36 населенных пунктов.

    К декабрю российские войска продолжили наступление, взяв под контроль более 30 населенных пунктов, в том числе в ДНР, Запорожской области и Курской области.

    Ранее военный эксперт и подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что в 2024 году наступил существенный перелом в пользу ВС России в специальной военной операции.

    Военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко отметил, что Вооруженные силы России в 2024 году добились значительных успехов на линии боевого соприкосновения в рамках специальной военной операции.

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    31 декабря 2024, 10:29 • Новости дня
    Гордон оправдался за несбывшееся предсказание о прекращении конфликта на Украине
    Гордон оправдался за несбывшееся предсказание о прекращении конфликта на Украине
    @ Ирина Яковлева/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский журналист Дмитрий Гордон (включен в России в реестр физлиц-иноагентов и реестр террористов и экстремистов) прокомментировал свое несбывшееся предсказание о завершении горячей фазы конфликта на Украине к 30 декабря.

    Гордон заявил, что, по его данным, избранный президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин якобы должны были встретиться в понедельник, чтобы обсудить пути завершения конфликта на Украине, передает «Лента.Ру» со ссылкой на украинские СМИ. Однако «переговоры сорвались».

    Журналист уточнил, что на протяжении прошлой недели якобы проходили активные обсуждения между Россией и США, но российский лидер «отверг мирный план Трампа».

    Кроме того, Гордон предположил, что ситуация на украинских фронтах может ухудшиться.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее заявил, что Россию не устраивают предложения команды избранного президента США Дональда Трампа, предполагающие отложить членство Украины в НАТО на 20 лет и ввести туда миротворцев ЕС и Британии. Также он подчеркнул необходимость учитывать реальную ситуацию «на земле» при обсуждении урегулирования кризиса на Украине.

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    31 декабря 2024, 15:03 • Новости дня
    Путин в новогоднем обращении к россиянам: Будем идти только вперед
    Путин в новогоднем обращении к россиянам: Будем идти только вперед
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в своем новогоднем обращении из Кремля призвал россиян к движению вперед, отметив значимость военных для страны и гордость за достижения.

    Путин обратился к россиянам с традиционным новогодним поздравлением, передает ТАСС. Обращение транслировалось из Кремля и первыми его увидели жители Камчатки и Чукотки. Для жителей других регионов телеканалы также будут транслировать поздравления президента в полночь в соответсвии с часовыми поясами.

    Президент подчеркнул важность движения вперед и отметил значимость внесенного вклада военнослужащих в развитие страны.

    В своей речи Путин пообещал идти только вперед. «Все будет хорошо, будем идти только вперед, – сказал он. – Точно знаем, что абсолютной ценностью для нас была, есть и будет судьба России, благополучие ее граждан».

    Президент отметил, что стремление к защите суверенитета и безопасности России стало делом чести для жителей страны. «Искренние чувства к Родине наполняют нашу жизнь высоким смыслом, а стремление внести свой вклад в защиту ее суверенитета, безопасности, интересов, свободного развития стало для нас делом чести», – добавил глава государства.

    Путин подчеркнул, что России предстоит еще многое решить, но уже можно гордиться достигнутыми успехами.

    «Да, нам предстоит еще многое решить, но мы можем по праву гордиться тем, что уже сделано – это наше общее достояние, надежная основа для дальнейшего развития, – указал глава государства. – Наша страна, независимая свободная и сильная, смогла дать ответ на сложнейшие вызовы. И сейчас на пороге Нового года мы думаем о будущем».

    Президент также акцентировал внимание на роли бойцов специальной военной операции, назвав их подлинными героями. «В эту новогоднюю ночь помыслы, надежды родных и близких, миллионов людей по всей России вместе с нашими бойцами и командирами. Вы подлинные герои, взявшие на себя великий ратный труд защищать Россию, обеспечить нашему народу прочные гарантии мира и безопасности. Мы гордимся вашим мужеством и отвагой, верим в вас», – сказал Путин. Кроме того, он отметил верность России заветам и традициям ветеранов Великой Отечественной войны.

    Путин подчеркнул, что единство помогло стране преодолеть испытания и достичь исторически значимых целей в первой четверти XXI века. «Этот период был наполнен многими, в том числе исторически значимыми, масштабными событиями. Мы ставили перед собой большие цели и достигали их, не раз преодолевали испытания, потому что были вместе. Именно так крепло наше единство, наша вера в себя и в свои возможности», – заявил российский лидер.

    «До прихода Нового года осталось совсем немного. В эти минуты рядом с нами самые близкие люди. Это наша семья, дети, родители, внуки, наши друзья и боевые товарищи. Желаю благополучия и процветания каждому нашему дому, каждой нашей семье и нашей любимой стране – России! Когда мы вместе, все исполнится» – пожелал президент России.

    В этот раз речь Путина была краткой и заняла чуть более трех с половиной минут.

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    31 декабря 2024, 11:13 • Новости дня
    Работавший с Ельциным журналист рассказал о подготовке обращения «Я устал, я ухожу»
    Работавший с Ельциным журналист рассказал о подготовке обращения «Я устал, я ухожу»
    @ Александр Сенцов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Фотокорреспондент Юрий Феклистов, более десяти лет работавший с Борисом Ельциным, рассказал, что информация об обращении первого президента России об уходе в отставку держалась в строжайшем секрете.

    Запись была произведена днем и предназначалась к эфиру в новогоднюю ночь, сообщил Феклистов, передает ТАСС.

    Феклистов признался, что новость о решении Ельцина стала для него полной неожиданностью. Текст обращения, по словам фотокорреспондента, был написан бывшим руководителем администрации президента России Валентином Юмашевым и скрывался ото всех до последнего момента. Он отметил, что обычно такие обращения записывались заранее и без особой секретности, но в этот раз процедура полностью изменилась.

    По словам Феклистова, супруга Ельцина, Наина Иосифовна, плакала от радости, а не от горя. Она была счастлива, что с Бориса Николаевича снялся тяжелый груз президентской ответственности. После отставки Ельцин значительно улучшил свое здоровье, похудел и стал путешествовать.

    Напомним, ровно четверть века назад Владимир Путин стал исполняющим обязанности президента России, и именно 31 декабря 1999 года он впервые переступил порог кремлевского кабинета. Хронику событий зафиксировал корреспондент ТАСС, отметив прибытие Путина в Кремль в 9.25 по московскому времени для встречи с Ельциным. До официального объявления об отставке оставалось два с половиной часа.

    Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что первый президент РФ Борис Ельцин был приятен Западу до тех пор, пока не заявил о недопустимости ударов по Югославии без санкции ООН, после чего его начали обзывать.

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    1 января 2025, 10:46 • Новости дня
    Иностранцам ограничили срок безвизового пребывания в России с 2025 года

    Tекст: Валерия Городецкая

    Максимальный срок пребывания на территории России для иностранцев без виз изменится с 1 января 2025 года и составит 90 дней в течение одного календарного года.

    С 1 января 2025 года максимальный срок пребывания в России для иностранцев, прибывающих в страну в безвизовом порядке, составит 90 дней в течение одного года, передает РИА «Новости». Эти изменения внесены в федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» еще в августе прошлого года.

    Ранее иностранцам, не имеющим долгосрочного правового статуса, разрешалось находиться на территории России не более 90 дней в течение 180 суток. Новые условия означают, что теперь в календарный год иностранцы без виз смогут пребывать в России суммарно только 90 дней.

    Как поясняет МВД России, нововведения не касаются иностранцев, прибывающих в страну с целью получения образования, а также тех, кто оформил патент, находится в трудовых отношениях с работодателем или имеет иной правовой статус.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала, что в 2024 году в России принят и вступил в силу целый ряд законов и норм, призванных повысить эффективность борьбы с незаконной миграцией, и разбиралась, в чем заключается суть принятых решений, насколько они отвечают на запросы россиян и как эта работа будет продолжена в следующем году.

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    31 декабря 2024, 09:40 • Новости дня
    Россиянам напомнили о необходимости заменить водительские права

    ГИБДД напомнила россиянам о необходимости заменить водительские права

    Россиянам напомнили о необходимости заменить водительские права
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В следующем году российские водители с автоматически продленными правами должны заменить их, пройдя медкомиссию и уплатив пошлину, сообщили в ГИБДД.

    В 2025 году водителям, чьи права были автоматически продлены в 2022 году, предстоит обновить водительские удостоверения, сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД. Для этого необходимо будет пройти медицинскую комиссию, заплатить пошлину и посетить ГАИ для получения нового документа. Это связано с постановлением правительства, которое продлило срок действия прав на три года для тех, чьи удостоверения истекали в 2022-2023 годах.

    Аналогичные постановления были приняты в 2023 и 2024 годах, продолжая продление срока действия документов на три года. Водители, планирующие выезд за пределы России, обязаны заменить права, истекшие в 2022 году, независимо от действующего в стране автоматического продления.

    Таким образом, к 2025 году все водители с продленными удостоверениями должны будут пройти процедуру переоформления.

    Ранее ГАИ Москвы рассказала о порядке замены истекших водительских прав и продлении их действия на три года.

    Сообщалось, что россиянам решили разрешить предъявлять водительские права в гостиницах

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    1 января 2025, 10:33 • Новости дня
    Цены на алкоголь и табак в России выросли с нового года

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минимальная розничная цена на водку в России увеличилась до 349 рублей за пол-литра, а на коньяк до 651 рубля, следует из приказа Минфина.

    В соответствии с документом, стоимость водки увеличилась с 299 до 349 рублей за 0,5 литра, передает ТАСС. Минимальная цена коньяка в рознице повысилась с 556 до 651 рубля, а стоимость бренди и других видов алкоголя из дистиллятов – с 403 до 472 рублей.

    Министерство финансов также установило минимальные цены на оптовую закупку алкогольных напитков. При закупке у производителей пол-литра водки стоит 287 рублей, коньяка – 500 рублей, а бренди и иных напитков – 364 рубля. При закупке через торговые организации минимальная цена на 0,5 литра водки составляет 299 рублей, коньяка – 527 рублей, а для прочих видов алкоголя – 383 рубля.

    С 1 января 2025 года в России начали действовать также новые минимальные цены на табачную и никотинсодержащую продукцию. Единая минимальная цена на табачную продукцию выросла с 129 до 135 рублей. Минимальная цена на 1 грамм продукции с нагреваемым табаком составила 22 рубля, а на 1 миллилитр жидкости для электронных систем доставки никотина увеличилась до 80 рублей.

    Напомним, в июле прошлого года президент России Владимир Путин подписал законы об индексации ставок акцизов на алкогольную и табачную продукцию на ближайшую трехлетку в июле прошлого года.

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    31 декабря 2024, 12:50 • Новости дня
    FT: Украина в 2025 году заключит мирный договор с Россией
    FT: Украина в 2025 году заключит мирный договор с Россией
    @ Максим Гучек/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В следующем году Украина заключит мирный договор с Россией, предполагающий отказ от территорий в обмен на гарантии безопасности, прогнозирует Financial Times.

    Как пишет Financial Times, в 2025 году Украина и Россия могут заключить мирный договор, в котором Украина откажется от территорий в пользу России, передает РИА «Новости». Предполагается, что Украина согласится на фактический контроль России над уже занятыми территориями, с небольшими обменами земель.

    Взамен Украина получит гарантии безопасности от европейских стран при поддержке США, говорится в материале. Однако процесс вступления Украины в НАТО будет заморожен, пишет издание.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что траектория мирного процесса по украинскому кризису не нащупывается из-за позиции киевского режима. Президент России Владимир Путин заявлял, что Москва стремится к завершению конфликта на Украине.

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    1 января 2025, 12:13 • Новости дня
    Daily Express: Европа обеспокоена инфляцией из-за остановки транзита газа

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Европе усилилось беспокойство по поводу инфляции из-за прекращения транзита российского газа через Украину, пишет британская газета Daily Express.

    Британская газета Daily Express сообщила о нарастающем беспокойстве в странах Европы относительно увеличения инфляции, вызванного прекращением транзита российского газа через территорию Украины, передает Ura.ru.

    В публикации отмечается, что повторение сценария 2022 года с резким ростом цен на газ маловероятно, так как объемы сократились. Однако существуют опасения по поводу инфляции в условиях адаптации энергетического рынка.

    Напомним, Газпром прекратил подачу газа через Украину с 1 января 2025 года из-за истечения транзитного соглашения с «Нафтогазом». Ранее министерство энергетики Украины сообщило, что с 07.00 1 января была остановлена транспортировка российского природного газа через территорию страны. Данные европейских газотранспортных операторов указали на полную остановку транзита российского газа через Украину в Европу в 8.00 мск.

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    2 января 2025, 16:58 • Новости дня
    Российские войска установили триколор в Белогорье

    Рогов: Российские войска установили триколор в Белогорье

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска водрузили флаг России в селе Белогорье, началась зачистка западной и северной частей от остатков ВСУ, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    «Враг понес большие потери и был вынужден отступить. Наши войска водрузили флаг России в Белогорье», – сообщил Рогов, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что в настоящее время идет зачистка западной и северной частей села от остатков групп ВСУ.

    Ранее Рогов сообщил, что российские войска установили триколоры в селах Успеновка и Анновка под городом Курахово в ДНР. Он также заявил о безвыходном положении группировки ВСУ в Курахово.

    Кроме того, сообщалось, что российские войска вошли в село Зеленовка на западе ДНР.

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    Зеленский душит ближайшего соседа в угоду интересам Америки

    Конфликт Словакии и Украины по вопросу газового транзита получил новое развитие. Братислава пригрозила Киеву остановкой поставок электричества, если транзит российского топлива будет остановлен. В экспертном сообществе отмечают, что Владимир Зеленский намеренно обостряет противоречия со Словакией в угоду США. Какими могут быть последствия этого конфликта и как он отразится на энергосистеме Украины? Подробности

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    Российская армия заканчивает год волной успешных наступлений

    Весь 2024 год российская армия проводила в зоне СВО целую череду наступательных операций. Какие новые тактические приемы и способы управления войсками были опробованы российским Генштабом и как это сказалось на всей конфигурации фронта? Подробности

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    Провокация в Балтийском море сделана ради попытки нефтяной блокады России

    Финляндия фактически взяла на абордаж и захватила танкер, перевозящий российские нефтепродукты. Запад утверждает, что корабль является частью так называемого теневого флота России и подозревается в повреждении электрокабеля на дне Балтийского моря. Эксперты объяснили, почему подобные обвинения абсурдны и чего на самом деле хотят добиться подобными мерами НАТО и страны Прибалтики. Подробности

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    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

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    • Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин
      Время эпатажных фриков уходит

      Мир неизбежно будет двигаться к системе рационального потребления. Это мир, в котором есть, конечно, место и фрикам, потому что они занимают свою нишу потребления. Но их удел – вовсе не трон властителей дум, не главные сцены и не всенародное обсуждение, а шоу уродов типа «Евровидения».

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    • Игорь Мальцев Игорь Мальцев
      Русское кино набрало высоту

      2024 год в кино рискует остаться последним годом яркого возрождения русской киноиндустрии. Распустив в этом году свой невообразимо красивый хвост, этот павлин завтра рискует оказаться тем, кто он есть – крупной общипанной птицей, похожей на курицу обыкновенную, домашнюю.

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    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Как войти в новый год без тревоги

      Во всеми нами любимой комедии про Ивана Васильевича, который меняет профессию, есть песенка со словами «все на свете было не зря, не напрасно было». Для наших предков это было не поэтической метафорой – а ясной, непоколебимой верой в промысел Божий.

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    • Чего ждать в 2025 году

      Каким стало главное событие 2024 года? Чего ждать от следующего в плане конфликта на Украине и отношений с США? Об этом – в последнем ролике уходящего года от деловой газеты ВЗГЛЯД.

    • Украина пугает НАТО новой войной с Россией

      Опросы общественного мнения показывают, что за год многие жители Западной Европы поменяли отношение к конфликту на Украине. Но европейцы вряд ли теперь способны что-либо изменить: возможные перемены в политике Запада в 2025 году зависят не от них, а от Дональда Трампа. В том, что ее мнение больше не значимо, Европа виновата сама.

    • Европа поменяла мнение об Украине и России

      Социологически опросы свидетельствуют, что жители стран Западной Европы за год существенно скорректировали свое мнение о конфликте вокруг Украины и о том, как он должен закончиться. При этом большинство в пяти странах из семи верит, что он закончится уже в 2025 году.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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