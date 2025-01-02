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С пляжей Анапы вывезли 73 тыс. тонн загрязненного песка
Почти 73 тыс. тонн загрязненного песка вывезено с пляжей Анапы и Темрюкского района
С пляжей Анапы и Темрюкского района на хранение вывезли почти 73 тыс. тонн загрязненного песка, и более половины оказалось на временной площадке в Воскресенском.
Как передает РИА «Новости», почти 73 тыс. тонн замазученного песка вывезли с пляжей Анапы и Темрюкского района. По состоянию на утро второго января, 38 тысяч тонн из этого объема были доставлены на площадку временного накопления в хуторе Воскресенском Анапы. Площадка соответствует требованиям Роспотребнадзора и занимает площадь более 2,8 гектара, способная принять до 200 тыс. тонн загрязненного нефтепродуктами грунта.
Вывоз на предприятия утилизации временно приостановлен из-за заполненности: они достигли максимального объема для переработки. Площадки для складирования загрязненных песков также заполнены, и дальнейший вывоз станет возможным только после частичной утилизации уже размещенного там материала.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Кубани собрали почти 70 тыс. тонн загрязненного грунта после крушения танкеров и разлива нефтепродуктов в Черном море. Россияне со всех концов страны прилагают усилия для спасения пляжей Анапы.