С пляжей Анапы вывезли 73 тыс. тонн загрязненного песка

Почти 73 тыс. тонн загрязненного песка вывезено с пляжей Анапы и Темрюкского района

Tекст: Ольга Иванова

Как передает РИА «Новости», почти 73 тыс. тонн замазученного песка вывезли с пляжей Анапы и Темрюкского района. По состоянию на утро второго января, 38 тысяч тонн из этого объема были доставлены на площадку временного накопления в хуторе Воскресенском Анапы. Площадка соответствует требованиям Роспотребнадзора и занимает площадь более 2,8 гектара, способная принять до 200 тыс. тонн загрязненного нефтепродуктами грунта.

Вывоз на предприятия утилизации временно приостановлен из-за заполненности: они достигли максимального объема для переработки. Площадки для складирования загрязненных песков также заполнены, и дальнейший вывоз станет возможным только после частичной утилизации уже размещенного там материала.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Кубани собрали почти 70 тыс. тонн загрязненного грунта после крушения танкеров и разлива нефтепродуктов в Черном море. Россияне со всех концов страны прилагают усилия для спасения пляжей Анапы.