2024 год в кино рискует остаться последним годом яркого возрождения русской киноиндустрии. Распустив в этом году свой невообразимо красивый хвост, этот павлин завтра рискует оказаться тем, кто он есть – крупной общипанной птицей, похожей на курицу обыкновенную, домашнюю.0 комментариев
Захарова: Россияне объединились для спасения анапских пляжей
Россияне со всех концов страны прикладывают усилия для спасения пляжей Анапы после крушения танкеров и разлива нефтепродуктов в Черном море, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова в эфире радио Sputnik напомнила, что анапские пляжи известны не только туристической привлекательностью, но и лечебными свойствами, такими как уникальный песок.
Захарова обратила внимание на действия МЧС, местных властей и добровольцев, которые в непростых условиях, включая холодную погоду, работают над ликвидацией последствий аварии. Она отметила: «Люди каждый день выходят и работают. И делают все для того, чтобы спасти это уникальное место».
Горожане также активно распространяют информацию о текущей ситуации и призывают к поддержке региона. Особое внимание Захарова уделила волонтерам, которые, не получая официальной поддержки, самоотверженно помогают в ликвидации последствий разлива, рискуя собственным здоровьем.
В воскресенье на пляже «Динамо» в Анапе обнаружили повторный выброс мазута.
Ранее Морспасслужба провела частичное обследование затонувших «Волгонефтей» и не нашла утечек нефтепродуктов. Сообщалось, спасатели и добровольцы собрали почти 70 тыс. тонн загрязненного нефтепродуктами грунта на пляжах Краснодарского края.