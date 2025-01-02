В Крыму нашли два новых участка загрязнения нефтепродуктами

Tекст: Ольга Иванова

В Крыму обнаружены два новых участка загрязнения нефтепродуктами, передает РИА «Новости». В районе городского пляжа в Керчи специалисты зафиксировали незначительное загрязнение протяженностью 1,8 км. Второй участок длиной 2,1 км был выявлен в Ленинском районе у озера Тобечик.

Согласно сообщению МЧС РФ, работы по очистке территории ведут порядка 150 человек. Для ликвидации загрязнений задействованы 48 единиц различной техники. Специалисты очищают загрязненные зоны и вывозят грунт. Информация о возможных причинах загрязнения не уточняется, однако ситуация возникла на фоне недавнего ЧП с танкерами.

Пока не сообщается о возможном ущербе окружающей среде или угрозе для местных жителей. Спасательные службы продолжают мониторинг ситуации, чтобы предотвратить дальнейшее распространение загрязнения.

Напомним, в районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», в результате чего на Кубани был введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера.