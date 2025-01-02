Мир неизбежно будет двигаться к системе рационального потребления. Это мир, в котором есть, конечно, место и фрикам, потому что они занимают свою нишу потребления. Но их удел – вовсе не трон властителей дум, не главные сцены и не всенародное обсуждение, а шоу уродов типа «Евровидения».3 комментария
На Кубани площадка хранения нефтяного песка стала круглосуточной
На Кубани площадка для загрязненного песка работает круглосуточно после ЧП с танкерами
Площадка временного хранения загрязненного мазутом песка в хуторе Воскресенском Краснодарского края теперь работает круглосуточно, чтобы справиться с большим объемом поступающего материала после аварии с танкерами.
Площадка временного накопления загрязненного нефтепродуктами песка в хуторе Воскресенском Краснодарского края переведена на круглосуточный режим работы, сообщает ТАСС. Это решение было принято после инцидента с танкерами, что потребовало более интенсивной работы по очистке территории. В оперативном штабе Кубани подчеркнули, что данный шаг направлен на ускорение процессов по устранению последствий аварии и эффективной утилизации загрязненного материала.
С момента начала работы площадка в Воскресенском уже приняла более 38 тыс. тонн загрязненного мазутом песка.
Как писала газета ВЗГЛЯД, режим ЧС федерального уровня ввели из-за разлива нефтепродуктов в Черном море, глава МЧС Александр Куренков выразил недовольство медленными темпами ликвидации разлива мазута и потребовал ускорить процесс очистки, а на Кубани собрали почти 70 тыс. тонн загрязненного грунта.