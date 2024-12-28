Американская политика на Ближнем Востоке во многом находится под влиянием либеральной идеологии – во всяком случае, именно так США пытаются это представить. В реальности действия США очень часто противоречат этой идеологии, но сам факт ее наличия создает излишнее напряжение в отношениях с ближневосточными автократиями и заставляет их задуматься, является ли Вашингтон надежным союзником.0 комментариев
Куренков потребовал ускорить очистку Черного моря от мазута
Глава МЧС Куренков потребовал ускорить очистку Черного моря от мазута
Глава МЧС Александр Куренков выразил недовольство медленными темпами работ по ликвидации разлива мазута в Черном море и потребовал ускорить процесс очистки.
Министр по чрезвычайным ситуациям России Александр Куренков выразил недовольство медленными темпами работ по ликвидации загрязнения мазутом акватории Черного моря, передает ТАСС.
Глава МЧС потребовал ускорить процессы и пообещал предоставить дополнительную поддержку, если у ответственных ведомств не хватает ресурсов.
«Мы ускорить этот процесс можем? Это долго, до 16 февраля долго. Не надо тянуть до двух месяцев», – заявил Куренков.
На заседании правительственной комиссии представитель Минтранса сообщил, что до 16 февраля 2025 года будет разработана документация для подъема затонувших частей судов «Волгонефть», а до 16 марта планируется приступить к их подъему. Работы должны быть завершены собственниками танкеров к 16 июня. Куренков подчеркнул, что если ведомствам не хватает сил, средств или специалистов, МЧС готово подключиться к процессу.
Между тем в связи с разливом нефтепродуктов в Черном море после крушения танкеров в Керченском проливе, в Крыму был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера.
Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Крым постановило ввести режим «чрезвычайная ситуация» для эффективной ликвидации последствий.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о неизбежности экологических последствий ЧП с танкерами в Черном море.
До этого кормовую часть танкера «Волгонефть-239», выброшенную на мель у поселка Тамань, окружили боновыми заграждениями длиной 250 метров для предотвращения разлива нефтепродуктов.
Напомним, в районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», в результате чего на Кубани был введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера.
В результате происшествия один из моряков погиб, а остальных удалось эвакуировать. Танкеры транспортировали около 9,2 тыс. тонн мазута. Разлив нефтепродуктов в Черном море привел к необходимости срочной ликвидации последствий аварии.