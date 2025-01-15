Tекст: Алексей Дегтярев

Потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, два танка, два БТРа, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, два артиллерийских орудия и четыре миномета, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Группировка «Север» нанесла поражение танковым и механизированным бригадам ВСУ в районах ряда населенных пунктов, таких как Викторовка, Гуево, Куриловка и другие. Отражены две контратаки противника.

Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику ВСУ в ряде населенных пунктов Курской и Сумской областей.

С начала боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 52 тыс. военнослужащих и значительное количество техники, включая 305 танков и 229 боевых машин пехоты.

В предыдущие сутки ВСУ потеряли в Курской области свыше 460 солдат и несколько танков.