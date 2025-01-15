Байден упустил уникальную возможность договориться с Москвой и мирно решить все противоречия. Если бы в конце 2021 года он принял или хотя бы начал всерьез рассматривать российские предложения о гарантиях безопасности, то сейчас, возможно, ему бы не пришлось тратить остатки американского лидерства на того, чтобы сдержать Россию.0 комментариев
ВСУ за сутки потеряли свыше 220 человек на Курском направлении
Украинская армия в последние сутки потеряла более 220 военнослужащих в Курской области, сообщило российское Министерство обороны.
Потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, два танка, два БТРа, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, два артиллерийских орудия и четыре миномета, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Группировка «Север» нанесла поражение танковым и механизированным бригадам ВСУ в районах ряда населенных пунктов, таких как Викторовка, Гуево, Куриловка и другие. Отражены две контратаки противника.
Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику ВСУ в ряде населенных пунктов Курской и Сумской областей.
С начала боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 52 тыс. военнослужащих и значительное количество техники, включая 305 танков и 229 боевых машин пехоты.
В предыдущие сутки ВСУ потеряли в Курской области свыше 460 солдат и несколько танков.