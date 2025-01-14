Tекст: Алексей Дегтярев

За последние сутки ВСУ потеряли более 460 военнослужащих, три танка, два БТРа, 22 боевые бронированные машины, 18 автомобилей и шесть артиллерийских орудий и минометов, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Группировка «Север» поразила несколько украинских бригад у населенных пунктов Викторовка, Гуево, Ивашковский и других. Было отражено три контратаки противника.

Авиация и артиллерия нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в нескольких населенных пунктах, включая Агроном, Викторовку и Суджу.

Всего на Курском направлении с начала боевых действий ВСУ потеряли до 51 тыс. 900 военнослужащих, 303 танка, 229 боевых машин пехоты и значительное количество другой техники.

В предыдущие сутки российские военнослужащие отбили пять контратак ВСУ на Курском направлении.