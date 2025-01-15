Байден упустил уникальную возможность договориться с Москвой и мирно решить все противоречия. Если бы в конце 2021 года он принял или хотя бы начал всерьез рассматривать российские предложения о гарантиях безопасности, то сейчас, возможно, ему бы не пришлось тратить остатки американского лидерства на того, чтобы сдержать Россию.0 комментариев
Кремль: Эксгумация останков героев СССР во Львове показывает суть режима в Киеве
Перенос мемориального комплекса «Холм Славы» во Львове, включающий эксгумацию останков советских воинов, таких как разведчик Николай Кузнецов, показывает суть режима в Киеве, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков раскритиковал украинские власти за решение об эксгумации останков героев СССР, похороненных на «Холме Славы» во Львове, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что такие действия свидетельствуют о сути киевского режима, который, по его мнению, намеренно прославляет нацистов и их прислужников.
Николай Кузнецов, герой Великой Отечественной войны, работал в тылу врага в годы войны, выдавая себя за немецкого офицера Пауля Зиберта. Он погиб в бою с бандеровцами в марте 1944 года и был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. Его прах был захоронен во Львове в июле 1960 года.
Ранее во Львове приняли решение о переносе мемориального комплекса «Холм Славы» с эксгумацией около 200 могил, включая могилу Героя Советского Союза Николая Кузнецова, и перезахоронением останков советских воинов.