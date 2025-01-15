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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Джозеф Байден спалил остатки американского лидерства

    Байден упустил уникальную возможность договориться с Москвой и мирно решить все противоречия. Если бы в конце 2021 года он принял или хотя бы начал всерьез рассматривать российские предложения о гарантиях безопасности, то сейчас, возможно, ему бы не пришлось тратить остатки американского лидерства на того, чтобы сдержать Россию.

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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Зачем Трампу Арктика

    Главная ценность Гренландии – это национальный сектор контроля над Арктикой. И попытки новой вашингтонской администрации не подкупом, так завоеванием получить Гренландию – это подготовка к борьбе за арктические шельфы, проливы и ресурсы.

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    Андрей Шалунов Андрей Шалунов Как сделать потребление разумным и достаточным

    Отказ от производства товаров с коротким сроком эксплуатации является ключом к сокращению объемов мусора на свалках и снижению трат граждан на покупку товаров.

    9 комментариев
    15 января 2025, 13:48 • Новости дня

    Кремль: Эксгумация останков героев СССР во Львове показывает суть режима в Киеве

    Tекст: Вера Басилая

    Перенос мемориального комплекса «Холм Славы» во Львове, включающий эксгумацию останков советских воинов, таких как разведчик Николай Кузнецов, показывает суть режима в Киеве, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков раскритиковал украинские власти за решение об эксгумации останков героев СССР, похороненных на «Холме Славы» во Львове, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что такие действия свидетельствуют о сути киевского режима, который, по его мнению, намеренно прославляет нацистов и их прислужников.

    Николай Кузнецов, герой Великой Отечественной войны, работал в тылу врага в годы войны, выдавая себя за немецкого офицера Пауля Зиберта. Он погиб в бою с бандеровцами в марте 1944 года и был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. Его прах был захоронен во Львове в июле 1960 года.

    Ранее во Львове приняли решение о переносе мемориального комплекса «Холм Славы» с эксгумацией около 200 могил, включая могилу Героя Советского Союза Николая Кузнецова, и перезахоронением останков советских воинов.

    14 января 2025, 16:54 • Новости дня
    Патрушев допустил исчезновение Украины в 2025 году

    Патрушев: Украина может прекратить существование в 2025 году

    Патрушев допустил исчезновение Украины в 2025 году
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Помощник президента России Николай Патрушев предположил, что Украина может прекратить свое существование как государство уже в 2025 году.

    Помощник президента Российской Федерации Николай Патрушев заявил, что в 2025 году Украина может перестать существовать как государственное образование, передает ТАСС. Такое мнение Патрушев выразил в интервью для издания KP.RU.

    Патрушев отметил, что его особенно беспокоит распространение неонацистской идеологии и русофобии на Украине. Он подчеркнул, что эти явления разрушают города, которые ранее были процветающими, такие как Харьков, Одесса, Николаев и Днепропетровск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Николай Патрушев считает, что урегулирование ситуации на Украине должно быть вопросом диалога исключительно между Москвой и Вашингтоном.

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    15 января 2025, 10:08 • Новости дня
    ФСБ: Киев предлагал российским военным 1 млн долларов за уход из Горловки
    ФСБ: Киев предлагал российским военным 1 млн долларов за уход из Горловки
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Военная разведка Украины предлагала российским военнослужащим деньги за оставление позиций в Горловке, передача аванса в 100 тыс. долларов была пресечена, сообщили в ФСБ.

    Военная разведка Украины предлагала российским военным 1 млн долларов за оставление позиций под Горловкой в ДНР, передает ТАСС.

    Эта разведывательная акция была пресечена контрразведкой ФСБ и переведена в контролируемые условия. Российские спецслужбы получили 100 тыс. долларов, выплаченных украинской стороной в качестве аванса.

    В Центральном оперативном штабе ФСБ сообщили, что представители украинской разведки делали предложения российским военнослужащим, обещая крупные суммы за сдачу позиций. Однако все действия были вскрыты и контролировались российской контрразведкой.

    Кроме того, по выявленным маршрутам передвижения украинских вооруженных формирований были нанесены превентивные ракетно-артиллерийские удары. Военные операции, связанные с контрразведкой, позволили предотвратить возможный отход российских войск и укрепить их позиции в районе Горловки.

    Накануне ФСБ пресекла попытку отравления сотрудников ОПК под Ярославлем. Выяснилось, что задержанному в Ярославской области мужчине обещали 1,5 млн рублей за теракт.

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    12 января 2025, 14:20 • Видео
    Киев раскрыл военные планы на 2025 год

    Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров отчитался перед западными союзниками о военных планах на 2025 год, включающих, помимо прочего, «асимметричный ответ агрессору». Это произошло в ходе совещания в так называемом формате Рамштайн в Германии, где Умеров участвовал вместе с Владимиром Зеленским.

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    15 января 2025, 11:47 • Новости дня
    Зеленский заявил о массированных ударах по энергетике Украины
    Зеленский заявил о массированных ударах по энергетике Украины
    @ Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Владимир Зеленский объявил о массированных ударах по энергетической инфраструктуре Украины, включая объекты газовой отрасли.

    В результате ударов пострадала также газовая инфраструктура, передает ТАСС.

    Зеленский выразил недовольство тем, что западные партнеры не полностью выполняют свои обещания по обеспечению Украины системами ПВО.

    Он также отметил, что это затрудняет защиту критически важных объектов и обеспечение безопасности граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре Киева на улице Крещатик возле офиса Зеленского загорелась электрическая подстанция.

    Украинские СМИ сообщали, что взрывы прозвучали в Киеве и Киевской области Украины. Подполье передавало, что один из взрывов произошел у аэропорта в Черкассах, откуда авиация ВСУ взлетает для ударов по позициям России.

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    14 января 2025, 15:29 • Новости дня
    Патрушев: Переговоры по Украине должны вестись между Россией и США
    Патрушев: Переговоры по Украине должны вестись между Россией и США
    @ DENIS BALIBOUSE/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента России Николай Патрушев считает, что урегулирование ситуации на Украине должно быть вопросом диалога исключительно между Москвой и Вашингтоном.

    Урегулирование ситуации на Украине должно проходить в формате переговоров между Москвой и Вашингтоном без участия других западных стран, заявил Патрушев в интервью KP.RU, передает ТАСС.

    «Если говорить о конкретных перспективах дальнейшего развития событий с учетом фактора [избранного президента США Дональда] Трампа, мы с уважением относимся к его заявлениям. Я полагаю, что переговоры по Украине должны вестись между Россией и США без участия других стран Запада», – сказал Патрушев.

    Он подчеркнул, что не видит необходимости в участии Лондона и Брюсселя в этих переговорах, так как «разговаривать не о чем».

    Патрушев также отметил, что руководство ЕС уже давно перестало иметь право говорить от лица многих своих членов, таких как Венгрия, Словакия, Австрия и Румыния. Он считает, что эти страны заинтересованы в стабильности в Европе и занимают более взвешенную позицию в отношении России по сравнению с другими членами ЕС.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Москва готова к переговорам по украинскому кризису, если они будут обсуждать первопричины и учитывать российские требования.

    Ранее глава украинского МИД Андрей Сибига обнародовал семь главных задач украинской дипломатии на 2025 год, среди которых нет переговоров с Россией.

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    14 января 2025, 20:19 • Новости дня
    Кандидат на пост главы Пентагона Хегсет заявил о планах Трампа завершить все войны

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты при избранном президенте страны Дональде Трампе окончат все вооруженные конфликты, заявил кандидат на пост американского министра обороны Пит Хегсет.

    Вашингтон намерен перенаправить ресурсы на более значительные угрозы, сказал Хегсет, выступая в комитете Сената по делам вооруженных сил Конгресса США, передает ТАСС.

    «Наконец, мы со всей ответственностью положим конец войнам, чтобы обеспечить приоритетность наших ресурсов и переориентироваться на более крупные угрозы. Мы больше не можем рассчитывать на «репутационное сдерживание», нам нужно реальное сдерживание», – заявил он.

    Ранее действующий президент США Джозеф Байден заявил, что поддержка Украины со стороны США создала риск развязывания ядерной конфронтации с Россией.

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    14 января 2025, 21:50 • Новости дня
    Половина американцев поддержала планы Трампа сократить помощь Украине

    Опрос показал поддержку американцами планов Трампа по сокращению помощи Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Половина американцев поддерживает сокращение военной помощи Украине и начало переговоров с Россией, как это намерен сделать избранный президент США Дональд Трамп после возвращения в Белый дом.

    Как сообщает РИА «Новости», по данным опроса, проведенного изданием USA Today совместно с Саффолкским университетом, 50% американцев поддерживают намерение Дональда Трампа сократить военную помощь Украине и инициировать переговоры с Россией. Опрос проводился с 7 по 11 января среди тысячи респондентов, с погрешностью ±3,1 процентных пункта.

    Ранее Трамп в интервью телеканалу NBC News заявил, что при его администрации Украина не сможет рассчитывать на те же объемы помощи, которые предоставлялись во времена Джо Байдена. Этот шаг поддержали 50% респондентов, в то время как 44% выразили несогласие.

    Трамп также высказывал надежду на проведение переговоров с президентом России Владимиром Путиным в течение полугода после его возвращения в Белый дом. Он уверен, что может урегулировать конфликт на Украине в течение одного дня, хотя в России считают, что проблема требует гораздо более сложного решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кандидат на пост министра обороны США Пит Хегсет заявил, что Соединенные Штаты при избранном президенте Дональде Трампе окончат все вооруженные конфликты.

    Дональд Трамп меняет свою позицию по украинскому конфликту и планирует провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским для достижения мирного урегулирования.

    Спецпосланник США по Украине Кит Келлог выразил уверенность в том, что решение конфликта возможно в ближайшем будущем. Помощник президента России Николай Патрушев считает, что урегулирование ситуации на Украине должно быть вопросом диалога исключительно между Москвой и Вашингтоном.

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    15 января 2025, 10:29 • Новости дня
    Тимошенко заявила, что Украина превращается в страну без будущего
    Тимошенко заявила, что Украина превращается в страну без будущего
    @ EPA/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко выразила обеспокоенность тем, что Украина теряет будущее из-за экономической стагнации, деиндустриализации и массовой миграции населения, пишет портал «Инсайдер UA».

    По ее словам, Украина движется к будущему без перспектив, этому способствует экономическая стагнация, уничтожение фермерства и сельских населенных пунктов, передает ТАСС.

    Также Тимошенко отметила, что все больше людей покидают страну в поисках работы и возможности содержать свои семьи.

    Глава партии «Батькивщина» выступила с критикой нового закона, который, по ее мнению, превращает Украину в первую страну, где Конституционный суд будет формироваться международным советом. Она указала, что это нарушает международное право и приравнивает Украину к статусу колонии без прав.

    Ранее помощник президента России Николай Патрушев предположил, что Украина может прекратить свое существование как государство уже в 2025 году.

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    15 января 2025, 09:12 • Новости дня
    Взрыв произошел у аэропорта в Черкассах, откуда авиация ВСУ взлетает для ударов по позициям России

    Подполье сообщило об ударе по аэропорту в Черкассах, откуда авиация ВСУ взлетает для ударов по позициям России

    Взрыв произошел у аэропорта в Черкассах, откуда авиация ВСУ взлетает для ударов по позициям России
    @ Михаил Климентьев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Черкассах произошел взрыв вблизи аэропорта, который используется ВСУ для взлетов вертолетов, атакующих позиции России на Запорожском направлении, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    По словам Лебедева, удар был нанесен вблизи аэропорта в Черкассах , который является местом регулярного взлета вертолетов ВСУ, используемых для атак на российские позиции на Запорожском направлении, передает РИА «Новости».

    Лебедев отметил, что сведений о наличии самолетов в этом аэропорту нет, однако данные о частых взлетах вертолетов имеются.

    Украинские СМИ сообщили, что в Кривом Роге и Черкассах на Украине прогремели взрывы на фоне всеобщей воздушной тревоги; ранее воздушная тревога охватила всю территорию Украины.

    В Харькове прогремела серия взрывов; в ночь на среду в Киевской области Украины, а также в Сумах и Харькове произошли взрывы.

    Ранее воздушная тревога охватила всю территорию Украины, в Харькове прогремела серия взрывов, а до этого взрывы прозвучали в Киеве и Киевской области.

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    14 января 2025, 15:46 • Новости дня
    Глава комитета парламента Словакии признал спровоцированным конфликт на Украине

    Глава комитета парламента Словакии напомнил о победе СССР над фашизмом и признал конфликт на Украине спровоцированным

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава комитета парламента Словакии Мариан Кери отметил важность памяти о победе СССР над нацизмом на встрече с Григорием Карасиным, подчеркнув, что забывать об этом опасно.

    На встрече с председателем комитета по международным делам Совета Федерации Григорием Карасиным глава комитета по международным делам Национального совета Словакии Мариан Кери подчеркнул важность сохранения памяти о победе СССР над фашизмом.

    Как сообщает ТАСС, Кери выразил благодарность за жертвы, принесенные советскими гражданами и солдатами Красной армии в борьбе с нацизмом. «Мы, словаки, не забываем и помним, что если бы не было огромных жертв граждан СССР и солдат Красной армии, то нацизм, фашизм никогда бы не был побежден. Это опасно забывать», – заявил он.

    Кроме того, на встрече была озвучена позиция Словакии по поводу конфликта на Украине. Мариан Кери подчеркнул, что война на Украине не была неспровоцированной, отметив, что в стране в 2014 году произошел государственный переворот. Этот комментарий стал частью обсуждения текущих международных отношений и исторической памяти в контексте европейской политики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо не поедет в Киев на переговоры с Владимиром Зеленским о транзите газа, вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко заявил, что встреча президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа могла бы состояться в Братиславе, а также парламент Словакии первым среди законодательных органов стран Евросоюза возобновил диалог с российскими партнерами.

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    15 января 2025, 03:59 • Новости дня
    Кандидат на пост шефа Пентагона объяснил в Сенате США позицию Трампа по Украине

    Кандидат на пост шефа Пентагона Хегсет заявил сенаторам США о желании Трампа урегулировать конфликт на Украине

    Кандидат на пост шефа Пентагона объяснил в Сенате США позицию Трампа по Украине
    @ JIM LO SCALZO/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Избранный президент США Дональд Трамп хочет завершить конфликт на Украине, обеспечив «настолько выгодные для украинцев условия, насколько это возможно», заявил кандидат на пост главы Пентагона Питер Хегсет на слушаниях в Сенате США.

    Хегсет на слушаниях в комитете по вооруженным силам Сената США заявил, что Трамп стремится к «завершению этого конфликта». «Мы бы хотели видеть его настолько выгодным для украинцев, насколько это возможно», – приводит его слова РИА «Новости».

    Кроме того, Хегсет заявил о важности «активного сдерживания» России от действий, которые направлены против основных интересов США. Он подчеркнул, что Москва продолжает предпринимать шаги для расширения своего влияния, и США должны активно противодействовать этим попыткам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Хегсет заявил, что Соединенные Штаты при Трампе окончат все вооруженные конфликты, Вашингтон намерен перенаправить ресурсы на более значительные угрозы.

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    14 января 2025, 14:55 • Новости дня
    Российские войска освободили Терны и Нескучное в ДНР
    Российские войска освободили Терны и Нескучное в ДНР
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские войска продвинулись в глубину обороны украинской армии, освободив два населенных пункта в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны России во вторник.

    Подразделения «Западной» группировки войск освободили населенный пункт Терны в ДНР, в зоне ответственности этой группировки потери противника составили до 600 военнослужащих, танк, восемь боевых бронированных машин и пять артиллерийских орудий, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Подразделения «Восточной» группировки освободили населенный пункт Нескучное в ДНР. На этом направлении противник потерял до 220 военнослужащих, семь автомобилей, два артиллерийских орудия.

    В зоне ответственности группировки «Центр» поражены пять механизированных бригад ВСУ и две бригад нацгвардии, украинская сторона потеряла до 500 человек, боевую бронированную машину, восемь орудий полевой артиллерии.

    Средства ПВО уничтожили снаряд РСЗО HIMARS и 180 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 146 вне зоны специальной военной операции.

    В предыдущие сутки ВС России освободили Песчаное в Донецкой народной республике.

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    15 января 2025, 05:38 • Новости дня
    Львовские власти решили эксгумировать останки советских воинов

    Львовские власти решили эксгумировать останки советских воинов в связи с переносом мемориального комплекса Холм Славы

    Львовские власти решили эксгумировать останки советских воинов
    @ Павел Паламарчук/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Львовский городской совет разрешил перенос мемориального комплекса Холм Славы с эксгумацией около 200 могил, включая могилу Героя СССР Николая Кузнецова, и перезахоронением останков советских воинов, сообщили украинские СМИ.

    Останки советских воинов будут перезахоронены на Голосковском кладбище. Сначала планируется переместить элементы памятника, а затем провести исследование и эксгумацию. Перезахоронение проведут для четырех братских могил, 200 одиночных могил, а также могилы Кузнецова, передает РИА «Новости».

    Мемориал был воздвигнут в честь русских и советских воинов, павших в Первую мировую и Великую Отечественную войны.

    История с перезахоронением останков Кузнецова продолжается с 2000 года, передает ТАСС.

    Кузнецова перезахоронили во Львове в 1960 году, он погиб в марте 1944 года в селе Боратин на границе Львовской и Волынской областей.

    В годы войны разведчик Кузнецов собирал информацию среди немецких офицеров для советского руководства, занимался ликвидацией фашистского режима на Западной Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона много раз просила власти Львова передать в Россию останки Кузнецова, украинский суд даже принимал решения, обязывающие власти Львова передать прах, однако мэр города Андрей Садовый отказывается это сделать.

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    15 января 2025, 13:10 • Новости дня
    Власти Приднестровья сообщили о гуманитарных поставках газа из России

    Красносельский: Россия подаст газ в Приднестровье в качестве гуманитарной помощи

    Власти Приднестровья сообщили о гуманитарных поставках газа из России
    @ Григорий Василенко/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия направит газ в Приднестровье в качестве гуманитарной помощи, чтобы помочь региону справиться с текущим энергокризисом, сообщил президент непризанного Приднестровья Вадим Красносельский на пресс-конференции в Москве.

    По словам Красносельского, Россия подаст газ в Приднестровье в качестве гуманитарной помощи, чтобы поддержать население и промышленные предприятия, передает ТАСС.

    «В том объеме, который будет необходим для населения Приднестровья, для теплоэнергетики и для промышленных предприятий именно Приднестровья», – заявил он.

    Красносельский отметил, что точная дата начала поставок пока не определена, однако подтвердил факт их скорого возобновления.

    «Дальше посмотрим по ситуации, немножко осталось потерпеть», – сказал президент.

    Он подчеркнул, что переговоры о возобновлении подачи газа прошли на уровне Министерства энергетики России, и выразил надежду на скорейшее поступление газа для выработки электроэнергии и газоснабжения граждан.

    На уточняющие вопросы о том, будет ли объемов газа достаточно для возобновления экспорта электроэнергии в Молдавию и кто будет оплачивать транзит гуманитарного газа, Красносельский не ответил.

    По его словам, вопрос маршрута транзита газа остается открытым и будет решаться на дополнительных переговорах.

    Ранее газ поставлялся через Украину, но Киев остановил транзит с 1 января.

    Ранее Украина прекратила транзит российского газа через свою территорию в Европу, а Кишинев отказался выплачивать долг Газпрому, в результате чего в Приднестровье остались без газа 122 населенных пункта, что повлияло на более чем 51 тыс. абонентов в сельской местности и свыше 20 тыс. частных домовладений в городах.

    Кроме того, в Приднестровье были зафиксированы случаи гибели людей из-за энергокризиса.

    Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что Запад посредством Молдавии и Украины блокирует Приднестровье, создавая гуманитарную катастрофу.

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    15 января 2025, 12:15 • Новости дня
    ФСБ обнародовала запись попытки подкупа ГУР российских военных у Горловки
    ФСБ обнародовала запись попытки подкупа ГУР российских военных у Горловки
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Александра Юдина

    ФСБ России обнародовала аудиозапись, где представитель ГУР МО Украины пытался подкупить российских военных за 1 млн долларов для отступления в Горловке.

    ФСБ обнародовала запись телефонного разговора, в котором представитель Главного управления разведки Минобороны Украины пытался подкупить российских военных, передает ТАСС.

    В разговоре представитель украинской разведки отмечал, что это «больше политическая задача», и предлагал, чтобы обе стороны оказались довольны. Он заверял, что «ни одного выстрела не будет» и украинские силы смогут беспрепятственно занять позиции, если российские военные дадут согласие.

    Представитель ГУР МОУ также обещал, что после занятия позиций украинскими силами «все останавливается на три-четыре месяца» и он будет ответственным за все происходящее в этом квадрате.

    Он заявлял, что обсудит это предложение «с самым верхом», и просил дать украинским силам занять хотя бы два дома на участке Кучерявый, чтобы избежать попадания в «огневой мешок».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ пресекла передачу аванса в размере 100 тыс. долларов от военной разведки Украины российским военнослужащим за оставление позиций в Горловке.

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    14 января 2025, 15:01 • Новости дня
    Лавров назвал главное условие для обсуждения гарантий безопасности Украине

    Лавров сообщил о готовности Москвы обсуждать гарантии безопасности для Украины в евразийском контексте

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова обсуждать гарантии безопасности для Украины, но при одном условии.

    Россия готова обсуждать гарантии безопасности Украине, но только с учетом евразийского контекста, заявил Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году, передает ТАСС.

    По словам министра, Запад использует Украину, «чтобы ослабить Россию» в контексте ее места в системе европейской безопасности. Он подчеркнул, что угрозы на западных границах России должны быть ликвидированы как одна из главных первопричин конфликта.

    «Ликвидированы они могут быть, наверное, только в контексте каких-то более широких договоренностей, мы готовы обсуждать гарантии безопасности той же стране, которая сейчас называется Украина, или части этой страны, которая пока еще никак не самоопределилась, в отличие от Крыма, Донбасса и Новороссии. Но при всей важности этого аспекта безопасности евразийский контекст – он будет доминирующим», – сказал Лавров.

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина намерена получить гарантии безопасности от США и завершить конфликт с Россией в 2025 году, а советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк предложил размещение ракет малой дальности на территории Украины как часть гарантий безопасности для заключения мирного договора с Россией.

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    Уже третий день словацкая делегация обсуждает в Москве насущную проблему – остановку транзита газа через Украину. Словакия очень хочет вернуть себе право получать выгодные энергоресурсы. Она даже пыталась обсудить этот вопрос с Владимиром Зеленским, но наткнулась на стену сарказма. О чем Словакия может договориться с Россией и как Братислава может надавить на Киев? Подробности

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    В Германии прокладывают путь к возвращению «Северного потока»

    Кандидат на пост канцлера Германии Алиса Вайдель пообещала перезапустить «Северный поток». В экспертной среде полагают, что политик не в силах реализовать свое обещание. Однако именно эта риторика способна заставить немцев поставить перед властями вопрос о необходимости возобновления поставок российских энергоресурсов. Подробности

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    Как «особые эшелоны» штурмовиков породили легенду о «Батальоне Славы»

    Ровно 80 лет назад, 14 января 1945 года, произошло событие, за которое десятки советских бойцов немедленно получили ордена Славы. Возможно, именно это стало основой легенды о «Батальоне Славы», получившей известность после Великой Отечественной. Речь идет о первом успешном применении так называемых особых батальонов. Зачем они были созданы и как себя показали? Подробности

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    В договоре Армении с США отсутствует самое главное

    Поздним вечером 14 января в Вашингтоне госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян подписали так называемую Хартию о стратегическом партнерстве. Для США это очередное поспешное действие уходящей администрации Байдена, а официальный Ереван таким образом сделал еще один шаг в сторону от России и ОДКБ. Но есть нюансы. Подробности

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    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

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    • Киев раскрыл военные планы на 2025 год

      Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров отчитался перед западными союзниками о военных планах на 2025 год, включающих, помимо прочего, «асимметричный ответ агрессору». Это произошло в ходе совещания в так называемом формате Рамштайн в Германии, где Умеров участвовал вместе с Владимиром Зеленским.

    • Литва позарилась на Калининград

      Президент Литвы Гитанас Науседа отозвался о Калининградской области России как о «Малой Литве», заявив, что «Караляучус никогда не будет Калининградом». Чем ответить Литве на подобное хамство?

    • Трамп превратит Мексику в Украину

      Невоздержанность избранного президента США Дональда Трампа в заявлениях и его планы на дальнейшую политику обещает превратить прежде лояльную Мексику в противника или даже врага Вашингтона. Другими словами, в эдакую Украину у южных границ США, которая имеет к американцам территориальные претензии.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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