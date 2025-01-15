Кремль: Эксгумация останков героев СССР во Львове показывает суть режима в Киеве

Tекст: Вера Басилая

Песков раскритиковал украинские власти за решение об эксгумации останков героев СССР, похороненных на «Холме Славы» во Львове, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что такие действия свидетельствуют о сути киевского режима, который, по его мнению, намеренно прославляет нацистов и их прислужников.

Николай Кузнецов, герой Великой Отечественной войны, работал в тылу врага в годы войны, выдавая себя за немецкого офицера Пауля Зиберта. Он погиб в бою с бандеровцами в марте 1944 года и был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. Его прах был захоронен во Львове в июле 1960 года.

Ранее во Львове приняли решение о переносе мемориального комплекса «Холм Славы» с эксгумацией около 200 могил, включая могилу Героя Советского Союза Николая Кузнецова, и перезахоронением останков советских воинов.