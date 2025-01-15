Львовские власти решили эксгумировать останки советских воинов в связи с переносом мемориального комплекса Холм Славы

Tекст: Антон Антонов

Останки советских воинов будут перезахоронены на Голосковском кладбище. Сначала планируется переместить элементы памятника, а затем провести исследование и эксгумацию. Перезахоронение проведут для четырех братских могил, 200 одиночных могил, а также могилы Кузнецова, передает РИА «Новости».

Мемориал был воздвигнут в честь русских и советских воинов, павших в Первую мировую и Великую Отечественную войны.

История с перезахоронением останков Кузнецова продолжается с 2000 года, передает ТАСС.

Кузнецова перезахоронили во Львове в 1960 году, он погиб в марте 1944 года в селе Боратин на границе Львовской и Волынской областей.

В годы войны разведчик Кузнецов собирал информацию среди немецких офицеров для советского руководства, занимался ликвидацией фашистского режима на Западной Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона много раз просила власти Львова передать в Россию останки Кузнецова, украинский суд даже принимал решения, обязывающие власти Львова передать прах, однако мэр города Андрей Садовый отказывается это сделать.