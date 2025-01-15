Рейсы Uzbekistan Airways задержали в Москве из-за неисправности самолетов

Tекст: Алексей Дегтярев

Причиной стала техническая неисправность воздушных судов компании. В настоящее время пассажиры ожидают вылета, который был перенесен на более позднее время, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

Согласно новому графику, рейс HY9628 должен вылететь из Москвы в 17.25 мск и прибыть в Фергану в 23.40 мск. В обратном направлении рейс HY9627 отправится из Ферганы в Москву в 00.50 мск 16 января и прибудет в 3.35. Еще один рейс, HY9608, запланирован на вылет из Москвы в 4.50 16 января с прибытием в Бухару в 10.45 мск.

Пассажирам рекомендуется следить за обновлениями информации о рейсах и возможными изменениями в расписании.

Ранее в январе самолет авиакомпании Uzbekistan Airways совершил вынужденную посадку в Казани из-за буйного пассажира на борту.