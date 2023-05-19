Посол США заявила о «возмущении» народа Грузии из-за рейсов в Россию

Грузинский народ «возмутился» из-за восстановления прямого авиасообщения с российской стороной, заявила американский посол в Грузии Келли Дегнан. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Грузины хотят знать, «какую цену за это заплатят», заявила Дегнан. По ее словам, в России проживает 130 тыс. грузин, и большинство из них имеет двойное гражданство.

Поэтому, сказала посол, восстановление рейсов больше выгодно «миллиону граждан России, которые хотят приехать в Грузию».

В свою очередь председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе сказал, что «не знает, почему Россия решила восстановить полеты, но также не знает и то, почему США не учреждают с Грузией прямое авиасообщение».

«И есть вопрос: почему США не подписывают Соглашение о свободной торговле с Грузией, не облегчают для граждан Грузии визовый режим», – сказал он.

Глава правящей партии также заявил, что «реально в России проживает от 800 тыс. до 1 млн соотечественников».

«45% денежных переводов поступает в Грузию из России», – сказал Кобахидзе.

Тем временем в аэропорту Тбилиси после приземления российской авиакомпании «Азимут» началась акция протеста местных оппозиционеров. Особое возмущение у них вызвало высказывание одного из пассажиров – грузина, что «Россия не является оккупантом Грузии».

Полицейские задержали нескольких радикалов.