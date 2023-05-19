Полиция Грузии начала задержания радикалов, протестующих против рейса из Москвы

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19 мая, пятница | Последнее обновление — 14:48 | vz.ru
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Вся история со ставшей мегапопулярной психологией очень помогает разобраться, что философия – единственная из наук, которая претендует на создание законченной картины мира и нашего места в ней.
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Отношения с Грецией у России сейчас плохие. Но они совсем не безнадежны. В стране существует большой запрос на их восстановление и развитие. Очень многие факторы подталкивают греческое общество (и даже многих политиков) в российскую сторону. И этим надо воспользоваться, усилив нашу работу на греческом направлении.
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В четверг в Симферопольском районе Крыма, на перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое с рельсов сошли восемь вагонов с зерном. В результате ЧП никто не пострадал. По сообщениям местных жителей, перед аварией прогремел взрыв
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В результате урагана «Мокко», обрушившегося в воскресенье на побережье Бангладеш и Мьянмы, более 700 человек получили ранения, несколько сотен могли погибнуть. Более 700 тыс. человек эвакуированы. Отмечается, что это самый сильный циклон с 2010 года
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На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Полиция Грузии начала задержания радикалов, протестующих против рейса из Москвы
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Несколько сторонников радикальной оппозиции задержаны на этот час в аэропорту Тбилиси из-за их попыток прорвать оцепление полиции, усилившей охрану здания из-за первого после четырехлетнего перерыва прямого рейса из Москвы, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
До этого МВД Грузии в специальном выступлении призвало протестующих, а их несколько десятков, не нарушать предусмотренные законом нормы.
Задержания начались после того, как радикалы начали перекрывать дорогу из аэропорта в центр.
Численность задержанных пока неизвестна.
Президента Грузии не выпустили в Брюссель из-за ее антигосударственных заявлений
Власти Грузии не выдали разрешение грузинскому президенту Саломе Зурабишвили на выезд в Брюссель
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Правительство Грузии не дает разрешение на визит президента Саломе Зурабишвили в Брюссель 31 мая, опасаясь ее антигосударственной риторики, заявил председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Мы опасаемся, что ее визит и сделанные во время него заявления повредят нашему стремлению получить статус кандидата в Евросоюз, поэтому лучше ограничить ее ареал», – заявил Кобахидзе журналистам.
По его словам, «правительство имеет конституционное право не дать согласие на визит президента». Ираклий Кобахидзе отметил, что президент, выступая недавно в парламенте, «сделала заявления, которые напрямую противоречат интересам Грузии получить статус кандидата в декабре».
Саломе Зурабишвили тогда подвергла резкой критике правительство и парламент Грузии, заявив, что те только формально выполняют 12 рекомендаций Брюсселя по получению статуса кандидата в члены ЕС.
Администрация президента отправила в правительство заявку на визит в конце апреля.
Ранее в Тбилиси заподозрили Россию в попытке рассорить Грузию с ЕС прямыми рейсами и отменой виз.
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Посол США обвинила Россию в «историческом унижении» грузин
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История взаимоотношений России и Грузии «полна нарушенных обещаний и унизительного давления» на грузин, заявила на конференции в Тбилиси посол США в Грузии Келли Дегнан, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
По ее словам, «следует защитить Грузию от последней попытки России вернуть ее в свою тень».
«США и ЕС должны твердо стоять рядом с Грузией, как мы твердо поддерживаем Украину», – сказала она.
Дегнан заявила, что «Россия сеет в Грузии страх и паранойю, но грузинский народ сопротивляется неоимпериалистическим попыткам России».
Посол обвинила Россию в попытках «подорвать отношения США с народом Грузии, который видит себя частью Европы».
Она назвала несколько дат, которые, по ее мнению, отражают «унизительное» отношение России к Грузии.
Это год советизации Грузии – 1921, студенческих митингов в Тбилиси за конституционный статус грузинского языка – 1978, разгона Советской армии мирной демонстрации в Тбилиси, что привело к жертвам, – 1989, войны 2008, а также мартовских выступлений этого года против закона об иностранных агентах.
«Сегодня Грузия близка, как никогда прежде, к цели своей европейской интеграции, – заявила Дегнан. – Мы должны поддержать Грузию против агрессора и вместе с ней победить кампанию российского устрашения».
Грузинский продюсер назвал посла США в Тбилиси «фашисткой»
Грузинский продюсер Лаша Басландзе назвал посла США в Грузии Келли Дегнан «фашисткой» за невыдачу виз грузинским детям, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Как сообщает imedinews.ge, продюсер сообщил, что его дочери Эленико не выдали американскую визу, хотя ее обучение были согласны профинансировать несколько университетов Америки.
При этом ранее дочь продюсера дважды посещала США, в том числе выступала в ООН.
«Но сейчас контора Келли Дегнан решила ее наказать, – заявил Лаша Басландзе. – Надеюсь, скоро покинет нашу страну это фашистка, поддерживающая «националов» (партия экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение»), и приедет кто-то нормальный, чтобы к нам вернулось прежнее представление о посольстве любимой страны!»
Ранее СМИ Грузии сообщили, что грузинский детский ансамбль «Мартве», приглашенный на гастроли в США, не получил визы, возможно, потому что один из его участников – ребенок главы правящей «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе.
Оппозиция Грузии встретила протестом в аэропорту первый за четыре года рейс из Москвы
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Несколько десятков сторонников радикальной оппозиции по инициативе лидера партии «Дроа!» («Настало время») Елены Хоштария свистом, оскорбительными выкриками и плакатами встретили в аэропорту Тбилиси 19 мая первый после четырехлетнего перерыва самолет из Москвы российской авиакомпании «Азимут», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Близко к зданию аэропорта их не пускает полиция во избежание провокаций.
До этого оппозиционеры провели акцию в центре города на площади Республики и автоколонной двинулись в аэропорт. Они размахивали флагами Грузии, США, Украины и ЕС.
«Нет самолетам из России!», «Русский самолет, иди на ...» – написано на их плакатах.
Примечательно, что в СМИ распространилось интервью Хоштария, когда она занимала пост первого заместителя госминистра по европейской и евро-атлантической интеграции в саакашвилевском правительстве. Хоштария говорит, что «приветствует» туристов из России и развитие экономических связей Тбилиси и Москвы.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила 19 мая, что полеты восстановлены «вопреки протестам народа Грузии».
«Рейсы из России нежелательны. Нет полетам из России», – заявила она.
Между тем Агентство гражданской авиации Грузии предоставило также и российской авиакомпании Red Wings разрешение на полеты в Тбилиси и Кутаиси, первые рейсы могут состояться в июне.
В частности, Red Wings может осуществлять рейсы из Сочи в Тбилиси и обратно, а также из Москвы в Кутаиси и обратно. Будут выполняться чартерные рейсы со 2 июня трижды в неделю – по понедельникам, средам и пятницам.
Грузинская авиакомпания установила цены на билеты в Москву выше российской
BM.GE: Самый дешевый билет на рейс Тбилиси – Москва компании Georgian Airways стоит 325 долларов
Грузинские СМИ сравнили цены на рейсы между Москвой и Тбилиси, установленные российскими и грузинскими авиакомпаниями, сообщил корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Самые дешевые билеты на рейс из Тбилиси в Москву авиакомпании Georgian Airways, по данным портала bm.ge, стоят 824 лари (325 долларов). Уточняется, что первый такой рейс запланирован на 20 мая. Осуществляться он будет семь раз в неделю.
При этом российская Azimuth Airlines установила более низкий ценник на тот же рейс – билеты продаются от 675 лари (265 долларов). Российская авиакомпания, как ожидается, начнет осуществлять рейсы с 19 мая, планируется семь перелетов в неделю.
Напомним, прямые билеты из Москвы в Тбилиси уже появились в продаже. Регулярные полеты между двумя странами возобновляются после четырехлетнего перерыва. При этом страны с 2008 года не имеют дипломатических отношений.
Во Внуково открылась регистрация на первый с 2019 года рейс в Тбилиси
В международном аэропорту Внуково открылась регистрация на первый с 2019 года прямой авиарейс из Москвы в Тбилиси
В международном аэропорту Внуково им. А. Н. Туполева открылась регистрация на первый с 2019 года прямой авиарейс из Москвы в Тбилиси.
Как сообщается в Telegram-канале «Путешествуй без стресса», регистрация на первый за четыре года рейс в Тбилиси во Внуково начнется в 5.50 утра.
Россия и Грузия с пятницы возобновляют полеты между странами, остановленные еще в 2019 году: первый рейс из Москвы в Тбилиси выполнит российская авиакомпания «Азимут». Рейсы в столицу Грузии будут выполняться ежедневно на отечественных самолетах SSJ100. Полеты будут осуществляться из московского аэропорта «Внуково». Грузинская авиакомпания Georgian Airways возобновляет полеты в Москву с 20 мая. Зарубежный перевозчик будет летать из Тбилиси во «Внуково» на самолетах Boeing 737, первый за четыре года, передает РИА «Новости».
Напомним, в понедельник российский авиаперевозчик «Азимут» получил разрешение на чартерные рейсы из России в Грузию. В Российском союзе туриндустрии (РСТ) оценили перспективы Тбилиси в качестве транзитного хаба для полетов в другие страны. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кому больше нужно прямое авиасообщение с Грузией.
Посольство США отказало в визе ребенку главы правящей партии Грузии
Грузинский детский ансамбль «Мартве», приглашенный на гастроли в США, не получил визы, причиной, как предположили грузинские СМИ, стало то, что один из его участников – ребенок главы правящей «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Если это правда, и из-за моего ребенка не поставили визы 49 остальным участникам детского ансамбля, то это катастрофа», – заявил Ираклий Кобахидзе, который в последнее время, как и другие лидеры Грузии, часто критикует посла США в Грузии Келли Дегнан.
Председатель правящей партии отметил, что в прошлом году американские дипломаты в Тбилиси выдали визы только 37% обратившимся за ними.
«Аналогичный показатель в соседних с Грузией странах колеблется в пределах от 63 до 88%», – сказал он.
По его словам, нередко также отказы получают студенты из Грузии, которые поступили в вузы США.
Кобахидзе призвал посла заинтересоваться «абсолютно непонятными» отказами в визах.
«Почему наказывают граждан Грузии, почему такой дискриминационный подход?» – задался вопросом глава «Грузинской мечты».
Посол Дегнан со своей стороны заявила, что эти претензии необоснованы.
По ее словам, визы получают все те, кто обращаются за ними в установленном порядке.
Накануне депутат парламента Грузии от лояльного властям движения «Сила народа» Гурам Мачарашвили предложил США отказаться от «угрожающего тона» в разговоре с Тбилиси по поводу возобновления прямых рейсов с Россией.
«Мы надеемся, что в США есть силы, которые уважают партнерские отношения с Грузией», – заявил парламентарий.
В парламенте Грузии предложили США отказаться от «угрожающего тона»
Депутат парламента Грузии от лояльного властям движения «Сила народа» Гурам Мачарашвили предложил США отказаться от «угрожающего тона» в разговоре с Тбилиси по поводу возобновления прямых рейсов с Россией, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Как сообщает грузинское информационное агентство «Интерпрессньюс», Гурам Мачарашвили заявил, что «закончилось время, когда в Грузии терпели угрожающий тон из Америки».
«Страна – партнер разговаривает с нами тоном угроз. Это в тот момент, когда страна – оккупант (Россия) в одностороннем порядке приняла решение восстановить рейсы и отменить визы для граждан Грузии. Все понимает общество Грузии», – сказал парламентарий.
Он напомнил, что четыре года назад, когда Россия отменила авиасообщение с Грузией, Запад предлагал Москве не делать этого, а сейчас «говорит угрозами с нами».
«Мы надеемся, что в США есть силы, которые уважают партнерские отношения», – заявил парламентарий.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кому больше нужно прямое авиасообщение с Грузией.
В РСТ оценили перспективы Тбилиси в качестве транзитного хаба для полетов в другие страны
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В Грузию выполняется большое количество рейсов из разных стран, в том числе бюджетных европейских авиакомпаний. А поэтому столица Грузии может стать транспортным хабом для россиян, направляющихся в третьи страны, сказали газете ВЗГЛЯД в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
«Несмотря на отсутствие дипломатических отношений и отсутствие прямых рейсов, последние четыре года с момента прекращения воздушного сообщения, ежегодно Грузию посещали с различными целями от 800 до 900 тыс. граждан России. В лучшие годы число прилетающих в Грузию со стороны нашей страны было 1 млн 200 тысяч человек в год. В последнем году, например, это было 822 тысячи россиян», – заявили в РСТ.
Но организованные туристические поездки российские туркомпании не могли формировать с 2019 года до 15 мая текущего года. Тогда компании могли предложить либо отдельно бронировать гостиницы, либо отдельное бронирование авиаперелетов через Ереван, Минск или Баку. С 15 мая эти ограничения отменены, а с 19 мая российская авиакомпания будет осуществлять семь регулярных прямых рейсов в неделю на самолетах Superjet, пассажирская вместимость которого 100 человек. С 20 мая также полеты будет осуществлять грузинская сторона. Эксперты туротрасли надеются, что постепенно количество рейсов в Тбилиси будет увеличено и появится рейсы в Батуми и Кутаиси.
Грузия может стать крупнейшим и важным транспортом хабом для россиян, считают в РСТ. С учетом ограниченности международного сообщения между Россией и другими странами, аэропорты Кутаиси и Тбилиси могут быть востребованы для пассажиров, которые следуют, например, в страны Европы, так как в Грузию выполняется достаточное количество полетов, в том числе бюджетных европейских авиакомпаний.Напомним, президент России Владимир Путин отменил с 15 мая визовый режим с Грузией и снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну. Исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев в беседе с газетой ВЗГЛЯД предположил, что в будущем рейсы в Грузию будут выполняться не только из Москвы, но и из других российских городов.
В понедельник стало известно, что с российской стороны полеты из Москвы в Тбилиси будет осуществлять авиакомпания «Азимут». Первый рейс состоится уже 19 мая на воздушных судах отечественного производства. Цены на билеты варьируется от 17 148 до 62 798 рублей.
Со стороны Грузии будет совершать регулярные рейсы авиакомпания Georgian Airways. С 20 мая она будет семь раз в неделю осуществлять полеты по маршруту Тбилиси – Москва – Тбилиси.
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Открылась продажа билетов на рейсы в Москву авиакомпанией Georgian Airways
Грузинская авиакомпания Georgian Airways открыла продажи билетов на прямые рейсы в Москву
Грузинский национальный перевозчик Georgian Airways открыл продажу билетов в Москву с 20 мая, билеты можно купить на сайте компании.
Стоимость билетов составляет от 345 долларов, при этом купить билеты на транзитные рейсы через Ереван авиакомпанией «Эйр Дилижанс», которые были доступны прежде, на сайте компании невозможно. Информация о них пропала с ресурса, передает ТАСС.
Напомним, авиакомпания Georgian Airways во вторник получила разрешение Агентства гражданской авиации Грузии с 20 мая семь раз в неделю выполнять рейсы по маршруту Тбилиси – Москва – Тбилиси.
Между тем, российский авиаперевозчик «Азимут» получил разрешение на чартерные рейсы из России в Грузию. Согласно данным сайта авиакомпании, стоимость билетов варьируется от 17 148 до 62 798 рублей.
Red Wings получила разрешение на полеты в Грузию
Российская авиакомпания Red Wings получила разрешение на полеты в Грузию
Агентство гражданской авиации Грузии предоставило российской авиакомпании Red Wings разрешение на полеты в Тбилиси и Кутаиси, первые рейсы могут состояться в июне.
В частности, Red Wings может осуществлять рейсы из Сочи в Тбилиси и обратно, а также из Москвы в Кутаиси и обратно, передает ТАСС. Будут выполняться чартерные рейсы со 2 июня трижды в неделю – по понедельникам, средам и пятницам.
Тем временем утром в пятницу в международном аэропорту Внуково им. А. Н. Туполева открылась регистрация на первый с 2019 года прямой авиарейс из Москвы в Тбилиси.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кому больше нужно прямое авиасообщение с Грузией.
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Определена дата начала полетов первых авиарейсов в Грузию
Минтранс: «Азимут» планирует начать рейсы в Грузию с 19 мая текущего года
Российская авиакомпания «Азимут» планирует запустить рейсы из Москвы в Тбилиси с 19 мая на воздушных судах отечественного производства, сообщили в Министерстве транспорта России.
В ведомстве отметили, что российская авиакомпания «Азимут» будет летать по маршруту Москва – Тбилиси с частотой семь рейсов в неделю, которые начнутся 19 мая 2023 года. Полеты будут осуществляться на самолетах отечественного производства, передает ТАСС.
Напомним, российский авиаперевозчик «Азимут» получил разрешение на чартерные рейсы из России в Грузию. Согласно данным сайта авиакомпании, стоимость билетов варьируется от 17 148 до 62 798 рублей.
Грузинские радикалы пообещали встретить протестом первый рейс «Азимута» в Тбилиси.
Между тем грузинская авиакомпания Georgian Airways во вторник получила разрешение Агентства гражданской авиации Грузии с 20 мая семь раз в неделю выполнять рейсы по маршруту Тбилиси – Москва – Тбилиси.
Сенатор рассказал о пользе восстановления авиасообщения с Грузией
Сенатор Карасин: Восстановление авиасообщения России с Грузией способствует нормализации отношений
Восстановление прямого авиасообщения между Россией и Грузией будет способствовать нормализации отношений двух стран, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
Карасин на полях XIV международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum» сказал ТАСС, что Россия исходит именно из этого. При этом, как отметил сенатор, в Грузии задействованы и другие силы, оппозиция в республике считает это поводом для «уличных безобразий».
Говоря о том, какие могут быть следующие шаги по нормализации отношений, Карасин призвал дать возможность этому шагу «поработать».
Газета ВЗГЛЯД ранее анализировала, кому больше нужно прямое авиасообщение с Грузией.
В Грузии задержана группа членов «Исламского государства»
Контртеррористический центр службы госбезопасности (СГБ) Грузии заявил о задержании шестерых сторонников террористической организации «Исламское государство*» в результате спецоперации на четырех локациях, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
По данным СГБ, задержанные – граждане Грузии, которые «были связаны с одним из влиятельных лидеров ИГ* и планировали террористическую активность разного рода в нескольких странах».
У них изъяли боеприпасы и взрывчатку.
Задержанным грозит до 17 лет тюрьмы.
Около месяца назад СГБ Грузии задержало гражданина страны Малхаза Паксашвили, которые воевал в Сирии в рядах «Исламского государства*» в 2013-2015 годах, возглавляя там одну из боевых группировок.
Премьер Грузии назвал условие восстановления железнодорожного сообщения с Россией
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, комментируя сообщения о якобы планах восстановления железнодорожного сообщения с Россией, заявил, что «в случае объединения страны можно много чего обсудить», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
При этом он подчеркнул, что распространяется «лживая информация» о планах восстановить железнодорожное сообщение сейчас – вслед за возобновлением прямых авиарейсов, прерванных четыре года назад.
«Ничего сейчас не происходит», – сказал он по вопросу железной дороги, движение по которой прервано после войны в Абхазии 1992–1993 годов.
Касаясь восстановления рейсов, Гарибашвили заявил, что «правительство пытается защитить страну и национальные интересы».
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