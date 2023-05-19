Оппозиция Грузии встретила протестом в аэропорту первый за четыре года рейс из Москвы

Несколько десятков сторонников радикальной оппозиции по инициативе лидера партии «Дроа!» («Настало время») Елены Хоштария свистом, оскорбительными выкриками и плакатами встретили в аэропорту Тбилиси 19 мая первый после четырехлетнего перерыва самолет из Москвы российской авиакомпании «Азимут», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Близко к зданию аэропорта их не пускает полиция во избежание провокаций.

До этого оппозиционеры провели акцию в центре города на площади Республики и автоколонной двинулись в аэропорт. Они размахивали флагами Грузии, США, Украины и ЕС.

«Нет самолетам из России!», «Русский самолет, иди на ...» – написано на их плакатах.

Примечательно, что в СМИ распространилось интервью Хоштария, когда она занимала пост первого заместителя госминистра по европейской и евро-атлантической интеграции в саакашвилевском правительстве. Хоштария говорит, что «приветствует» туристов из России и развитие экономических связей Тбилиси и Москвы.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила 19 мая, что полеты восстановлены «вопреки протестам народа Грузии».

«Рейсы из России нежелательны. Нет полетам из России», – заявила она.

Между тем Агентство гражданской авиации Грузии предоставило также и российской авиакомпании Red Wings разрешение на полеты в Тбилиси и Кутаиси, первые рейсы могут состояться в июне.

В частности, Red Wings может осуществлять рейсы из Сочи в Тбилиси и обратно, а также из Москвы в Кутаиси и обратно. Будут выполняться чартерные рейсы со 2 июня трижды в неделю – по понедельникам, средам и пятницам.