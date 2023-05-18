«Панцирь» доработали с учетом опыта СВО

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18 мая, четверг | Последнее обновление — 06:44 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Новые взрывы прозвучали на Украине
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Уголовное преследование за русофобию придает маргинальным мнениям значение, которого они не заслуживают. Лучше оставить их маргинальными. А для начала проследить за тем, чтобы русофобия не получала государственного финансирования, не проникала в образовательные и культурные учреждения.
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Китай, на который приходится почти половина объединенного ВВП БРИКС, может настаивать на использовании юаня как главной расчетной единицы БРИКС. Но в таком случае для остальных участников объединения одна зависимость – долларовая – меняется на другую – юаневую, что противоречит исходной цели.
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В России традиционно принято считать, что Эрдоган нам друг, и, следовательно, хорошо бы, чтобы именно он победил на выборах. Никакой дружбы в человеческом ее понимании между странами быть не может. А прагматические отношения при правильных дипломатических усилиях мы достигнем с любым турецким правительством.
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В результате урагана «Мокко», обрушившегося в воскресенье на побережье Бангладеш и Мьянмы, более 700 человек получили ранения, несколько сотен могли погибнуть. Более 700 тыс. человек эвакуированы. Отмечается, что это самый сильный циклон с 2010 года
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На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
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Сменившийся впервые за 70 лет монарх Великобритании, Карл III, был коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне во время торжественной церемонии, подготовка к которой велась несколько месяцев
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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«Панцирь» доработали с учетом опыта СВО
«Высокоточные комплексы» сообщили о доработке «Панциря» с учетом опыта СВО и борьбы с HIMARS
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ЗРПК «Панцирь» доработан с учетом опыта эксплуатации в ходе специальной военной операции на Украине, сообщили в холдинге «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех) на выставке Milex 2023.
В ответ на вопрос о доработке ЗРПК для перехвата снарядов РСЗО HIMARS и других получаемых Украиной ракет в холдинге заявили, что «все необходимые доработки внедрены» с учетом «боевой эксплуатации».
Минобороны России сообщало, что расчеты «Панцирей», участвующие в СВО, каждую смену обнаруживают и уничтожают в небе по несколько целей, передает ТАСС.
Напомним, сообщалось об усилении российской системы противовоздушной обороны в зоне спецоперации на Украине новейшими способными сбивать ракеты HIMARS комплексами «Панцирь-СМ».
Уничтожение Patriot в Киеве стало результатом воздушной засады
Американский ЗРК Patriot в Киеве оказался уничтожен российским «Кинжалом» в результате воздушной засады
Российский истребитель МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» уничтожил в Киеве американский ЗРК Patriot из воздушной засады, сообщил источник.
Источник РИА «Новости» указал, что скорость «Кинжалов» позволяет им за считанные минуты достигать целей на Украине, поэтому Patriot не успевает ни уехать с места, откуда вели стрельбу, ни зарядить новые ракеты. По словам источника, американский ЗРК «был внезапно поражен из воздушной засады», украинская сторона не могла ничего сделать, чтобы защитить Patriot.
Напомним, в ночь на вторник Россия нанесла ракетный удар по Киеву, поразив гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» американский зенитно-ракетный комплекс Patriot.
СМИ: Взлом HIMARS российскими системами радиоэлектронной борьбы нанес ущерб ВСУ
19Fortyfive: Российские системы радиоэлектронной борьбы блокировкой HIMARS сорвали контрнаступление и нанесли ущерб ВСУ
ВС России смогли «взломать» защитные системы HIMARS на Украине, применяя средства радиоэлектронной борьбы, что отразилось на возможностях ВСУ, сообщил украинский обозреватель 19Fortyfive Максим Скрипченко.
По его словам, у России получается все более успешно блокировать ракеты HIMARS, используя электронные глушители, передает РИА «Новости».
Блокировка Россией электронных глушителей влияет на планы Украины начать контрнаступление, лишая ВСУ возможности угрожать армии РФ, заявил Скрипченко.
Ранее сообщалось, что одна из установленных на Украине систем ПВО Patriot получила повреждения после ракетного удара ВС России.
ВСУ расстреляли жителей Артемовска при отступлении из частного сектора
ВСУ расстреляли часть мирных жителей при отступлении в начале недели из частного сектора на западе Артемовска в ДНР, сообщил представитель силовых ведомств региона.
По словам информатора, в западном микрорайоне частного сектора в одном из подвалов укрывались местные жители, которых украинские военные при отступлении вывели из укрытия и расстреляли, погибли более 10 человек, передает ТАСС.
Как рассказали очевидцы, происшествие случилось на улице Осипенко. По словам беженцев, в подвале дома находилось не менее 30 человек.
Силовые ведомства фиксируют данные факты.
Ранее сообщалось, что недалеко от Херсона ВСУ убили обычного рыбака ударом беспилотника. Мужчина, вышедший на водоем, умолял о пощаде, но все равно погиб.
В Минобороны заявили об уничтожении РЛС и пяти пусковых установок Patriot в Киеве
Минобороны: По достоверно подтвержденным данным комплекс «Кинжал» полностью уничтожил РЛС и пять пусковых установок ЗРК Patriot
Гиперзвуковая ракета «Кинжал» уничтожила во вторник в Киеве пять пусковых установок и РЛС американского копмлекса Patriot, заявили в Минобороны России.
В ведомстве заявили, что, по достоверно подтвержденным данным, 16 мая гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» полностью уничтожил многофункциональную радиолокационную станцию, а также пять пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot, передает ТАСС.
Напомним, утром вторника российские силы нанесли самый массированный удар по Киеву. Военные объекты в украинской столице атаковали ракетами «Кинжал» и «Калибр». По данным Минобороны, «Кинжалом» был поражен американский зенитно-ракетный комплекс Patriot.
Бойцы ВСУ пожаловались на «безумие» в Артемовске
NYT: Киев отправляет в Артемовск только добровольцев из-за катастрофической ситуации
Ситуация в Артемовске осложнилась настолько, что киевскому режиму приходится направлять туда исключительно добровольцев, находиться в городе сейчас – это «безумие», сообщили украинские военные New York Times.
Внутри Артемовска установилась катастрофическая ситуация, по этой причине командирам приходится присылать туда только добровольцев, заявили украинские военные New York Times, передает РИА «Новости».
Один из собеседников издания отметил, что те, кто заходят в город, должны осознавать, что могут не выйти оттуда. Другой заявил, что находиться в Артемовске сейчас – «это безумие».
Ранее в среду в Минобороны заявили, что Южная группировка войск отразила семь атак ВСУ, пока штурмовые отряды продолжили зачистку Артемовска.
CNN сообщил о воздушных ударах России по «центрам управления» в Киеве
CNN: Российские военные нацелились на командные центры в Киеве и центры управления
Россия в ходе спецоперации на Украине предпринимает все более масштабные воздушные атаки, российские военные нацелились на командные центры в Киеве и центры управления, сообщают американские СМИ.
Американский военный чиновник заявил телеканалу CNN, что российские атаки также нацелены на подавление украинской ПВО, на то, чтобы сбить ее с толку, пишет РБК.
Напомним, утром вторника российские силы нанесли самый массированный удар по Киеву. Военные объекты в украинской столице атаковали ракетами «Кинжал» и «Калибр». По данным Минобороны, «Кинжалом» был поражен американский зенитно-ракетный комплекс Patriot.
Появились сообщения о первом обстреле территории России из танка ВСУ
«Газета.Ru»: Украинские военнослужащие впервые обстреляли территорию России из танка
Украинские военнослужащие впервые обстреляли территорию России из танка, пишут СМИ и Telegram-каналы.
Технику ВСУ подогнали к украинскому селу Бударки на границе с Белгородской областью и «открыли огонь» по южным окраинам хутора Старый Волоконовского района, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал Mash.
В сообщении говорится, что в общей сложности было выпущено 12 снарядов. В результате никто не пострадал, разрушений нет.
Официальных комментариев Минобороны России по данному сообщению* к настоящему моменту нет.
15 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что населенные пункты Шебекинского городского округа попали под массированный обстрел вооруженных сил Украины (ВСУ).
В Артемовске ликвидировали отряд белорусских наемников ВСУ
Военкоры: В Артемовске ликвидировали отряд белорусских наемников ВСУ
В Артемовске уничтожили отряд белорусских наемников из батальона «Волат», которые участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ.
Один наемник погиб, еще четыре человека пропали без вести, несколько бойцов получили ранения, передает Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры русской весны».
Ранее сообщалось, что ситуация в Артемовске стала настолько сложной, что Киев бросает в город дополнительные силы. Украинские военные характеризуют происходящее в городе, как «безумие».
Американский полковник: Россия знает места скопления бронетехники НАТО на Украине
Полковник Макгрегор похвалил действия российской разведки на Украине
Сильные взрывы под Киевом во время ракетных ударов могут свидетельствовать о том, что Россия уничтожила важные цели ВСУ, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
По его словам, уничтожение целей под Киевом может говорить о том, что российская разведка работает отлично. ВС России знают о местах скопления бронетехники из Германии, США и Британии, передает РИА «Новости».
Макгрегор уточнил, что основные удары пришлись на склады хранения боеприпасов и пункты нахождения StormShadow и Patriot. Полковник заявил, что, поражая ЗРК, Москва хочет ослабить противовоздушную оборону Украины для более интенсивной работы авиации.
Ранее сообщалось, что гиперзвуковая ракета «Кинжал» уничтожила в Киеве РЛС комплекса Patriot.
В ООН распространено письмо о высказываниях Буданова про убийство россиян
Российская сторона распространила в Совбезе ООН письменное заявление в связи со словами главы ГУР украинского Минобороны Кирилла Буданова об убийстве россиян по всему миру.
Письмо написал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает ТАСС со ссылкой на пояснительную записку швейцарского постпреда при ООН Паскаль Кристин Берисвиль.
Высказывание Буданова – это пример «риторики ненависти, русофобии и подстрекательства к насилию» по национальному признаку, говорится в письме. Подобными заявлениями украинская сторона грубо нарушает правила Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Ранее Буданов заявил, что разведка Украины организует теракты в отношении российских граждан, и добавил, что киевский режим будет уничтожать русских по всему миру «до полной победы Украины».
Эксперт объяснил продление Москвой зерновой сделки
Экономист Лизан: Продление зерновой сделки – это подарок Эрдогану перед вторым туром выборов
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Продление зерновой сделки, помимо гуманитарных соображений, является подарком Москвы президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану для его победы во втором туре выборов. Если нынешний турецкий лидер проиграет, это грозит России серьезными товарными и экономическими проблемами, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее стало известно, что зерновая сделка продлена на 60 дней, причем она учитывает порты Николаев и Ольвия.
«Россия не будет мешать турецким судам, выходящим из портов Николаев и Ольвия. Но данное решение не означает включение перечисленных портов в сделку. Это разовая акция, хотя в Николаеве есть специальные терминалы для перевалки зерна и даже своя мини-верфь, где раньше делали самоходные баржи, чтобы возить зерно по Днепру», – пояснил экономист, политолог Иван Лизан.
«Но если бы Россия позволила включить николаевский порт в сделку в дополнение к другим портам, ВСУ могли бы воспользоваться этим в своих интересах и под шумок высадить десант на Кинбурнской косе под прикрытием гражданских сухогрузов», – пояснил эксперт.
Помимо гуманитарных соображений, продление сделки продиктовано и политическими нюансами. «Москва не только помогает развитию турецкой мукомольной промышленности, но и самому Эрдогану в борьбе за очки перед вторым туром выборов. Победа Кылычдароглу грозит России проблемами с транзитом товаров из Европы. К тому же Москва и Анкара обсуждают создание газового хаба в Турции. Это важные вопросы, а зерновая сделка – лишь фон для них. Для нас она не имеет принципиального экономического значения», – отметил собеседник.
Лизан также усомнился в том, что страны ЕС, США и власти Украины выполнят свою часть сделки, включая реализацию таких вопросов, как транспортировка аммиака через подконтрольные ВСУ порты. «Вчера стало известно, например, о продаже завода сельхозтехники John Deere в Оренбурге. Значит, западные инвесторы ничего там запускать не собираются, а это косвенный показатель того, что Запад не станет выполнять свою часть сделки», – предположил аналитик.
Напомним, зерновая сделка продлена на 60 дней. Об этом в среду заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Турецкий лидер выразил благодарность президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому, а также генсеку ООН Антониу Гутерришу, сообщает Hurriyet.
«Желаю, чтобы это решение, имеющее жизненно важное значение для бесперебойной работы глобальных цепочек поставок продовольствия и особенно для облегчения доступа к зерну нуждающихся стран, было выгодным для всех сторон», – сказал Эрдоган.
Эрдоган также заявил, что Турция получила гарантии от «российских друзей» по выходу турецких судов из портов Николаев и Ольвия. При этом ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин сообщал, что турецкие суда не могут выйти из портов из-за заминированных участков и опасных участков для проводки.
Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале подтвердила слова Эрдогана. «Предоставляется шанс не на словах, а на деле помочь обеспечить глобальную продовольственную безопасность, в первую очередь помочь наиболее нуждающимся странам», – сказала она.
Посол Украины потребовал извинений от французского телеканала за слова о Зеленском
Посол Украины Омельченко потребовал извинений от французского телеканала RTL за слова о Зеленском
Французский телеканал RTL проявил «цинизм и бестактность», сообщив, что президент Украины Владимир Зеленский посетил Елисейский дворец «со своим шапито», заявил посол Украины во Франции Вадим Омельченко.
Омельченко на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) заявил, что французский телеканал не выказал «сочувствия» и «ответственности». Он потребовал извинений перед президентом Украины и украинским народом, передает ТАСС.
Украинский дипломат опубликовал фрагмент, как он утверждает, из телеэфира. В нем ведущая заявила, что Зеленский посетил Елисейский дворец «со своим шапито». В программе обыграли анонс «турне цирка Зеленского по Европе», представив его как рекламное объявление циркового выступления.
Напомним, 14 мая Зеленский находился в Париже, где встречался с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Эксперты оценили результаты визита Зеленского в ключевые страны Европы.
Американский офицер усомнился в способности ВСУ вытеснить с позиций российские войска
Подполковник армии США Дэвис: ВСУ не в состоянии вытеснить российские войска с занятых позиций
Вооруженные силы Украины не смогут вытеснить российские войска с занятых позиций, несмотря на заявления президента республики Владимира Зеленского, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom подполковник американской армии Дэниел Дэвис.
Он назвал планы Зеленского о возвращении под власть Киева освобожденных Россией территорий нереальной боевой целью, поскольку не существует основ, необходимых для вытеснения России, передает РИА «Новости».
По мнению Дэвиса, президент Украины решится на попытку контрнаступления, чтобы сохранить остатки доверия западных партнеров и собственных военных.
Ранее сообщалось, что контрнаступление Киева может сорваться из-за отсутствия эффекта неожиданности.
Глава украинской разведки подтвердил работу с российскими оппозиционерами
Глава украинской разведки Буданов подтвердил, что Киев сотрудничает с российской оппозицией
Руководитель украинской военной разведки Кирилл Буданов подтвердил, что Киев сотрудничает с некоторыми представителями российской оппозиции.
Буданов, в частности, заявил в интервью YouTube-каналу «Исландия», что «абсолютно понятно», что Киев ведет работу с некоторыми деятелями российской оппозиции.
Он добавил, что эти лица передают Киеву некоторую информацию. При этом Буданов не назвал имен тех, с кем сотрудничает украинская разведка, передает РИА «Новости».
Ранее Буданов признался в причастности украинской разведки к терактам против россиян – он сообщил, что «достали» уже многих, были «медийные, публичные случаи, которые становятся достоянием общественности». При этом Буданов заявил, что Киев будет уничтожать русских по всему миру «до полной победы Украины».
Киевляне стали жаловаться на закрытые бомбоубежища
Киевляне начали массово жаловаться на закрытые бомбоубежища во время ракетных атак, заявил в среду начальник городской военной администрации Сергей Попко.
Он отметил, что подобные случаи были зафиксированы практически во всех районах столицы, передает РИА «Новости».
По словам Попко, на заседании совета обороны Киева были даны поручения нацполиции, муниципальной охране и главам районных администраций проверить укрытия в городе. Также совет обороны Киева постановил, чтобы наземный общественный транспорт Киева в случае объявления воздушной тревоги довозил пассажиров до ближайшего укрытия.
Напомним, утром вторника российские силы нанесли самый массированный удар по Киеву. Военные объекты в украинской столице атаковали ракетами «Кинжал» и «Калибр». По данным Минобороны, «Кинжалом» был поражен американский зенитно-ракетный комплекс Patriot.
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