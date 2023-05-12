Пескова спросили о сообщениях касательно контрнаступления ВСУ

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12 мая, пятница | Последнее обновление — 14:39 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Российские войска отразили 26 атак ВСУ на Соледарском направлении, уничтожено более 540 украинских военных
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Никто не «отменяет» американцев в России, не требует решительно осудить и отмежеваться, и вообще люди, несмотря на тревожную атмосферу, продолжают жить, как жили раньше. Почему нам (пока, во всяком случае) удалось избежать своего аналога «культуры отмены»?
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Для меня это была первая поездка в Донбасс. Я ее воспринял не как творческую командировку, а как паломничество. Здесь человеку открывается тот самый смысл жизни, который принято считать сокрытым от нас, а то и вовсе несуществующим.
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Преимущества использования искусственного интеллекта – экономия и скорость – очевидны для любого кинопродюсера: их использование позволяет дешево (за плату держателю ИИ) и почти мгновенно получить сценарий на основе случайно пришедшей с утра в голову мысли.
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На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
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Сменившийся впервые за 70 лет монарх Великобритании, Карл III, был коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне во время торжественной церемонии, подготовка к которой велась несколько месяцев
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Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Пескова спросили о сообщениях касательно контрнаступления ВСУ
Представитель Кремля Песков оставил без ответа вопрос о контрнаступлении ВСУ
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков оставил без ответа вопрос о связанных с контрнаступлением ВСУ сообщениях.
Представитель администрации президента подчеркнул, что вопросы, касающиеся спецоперации, являются прерогативой Минобороны, передает РИА «Новости».
Ранее Министерство обороны опровергло распространенные в Сети заявления о прорывах фронта на различных участках линии соприкосновения. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что начала контрнаступления ВСУ в Запорожской области не наблюдается. Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев призвал не верить слухам о технике ВСУ на Днепре. В Росэнергоатоме также опровергли утверждения о якобы идущем наступлении ВСУ в районе Запорожской АЭС.
Эксперты газеты ВЗГЛЯД объяснили «информационный шум» вокруг попытки контрнаступления ВСУ.
Бастрыкин назвал организаторов покушения на Прилепина
Глава СКР Бастрыкин: За покушением на Прилепина стоят украинские спецслужбы
Украинские спецслужбы стоят за покушением на писателя Захара Прилепина, заявил председатель СК России Александр Бастрыкин на площадке Петербургского международного юридического форума.
По словам Бастрыкина, спецоперация украинских спецслужб была подготовлена мощно и технически, и организационно, передает ТАСС.
Сегодня Бастрыкин также заявил, что у исполнителя покушения были сообщники, их сейчас ищут.
Ранее задержанный за подрыв автомобиля писателя Захара Прилепина Александр Пермяков признался, что долгое время работал по заказу спецслужб Украины, и рассказал, как совершил теракт. Подозреваемому в покушении на писателя Захара Прилепина предъявлено обвинение в терроризме.
Напомним, автомобиль Захара Прилепина подорвали на трассе в Нижегородской области. Писатель получил ранения. Позже Прилепин рассказал, как выжил после взрыва.
Минобороны опровергло сообщения о «прорывах обороны» силами ВСУ
Минобороны России опровергло заявления о «прорывах обороны» на различных участках линии боевого соприкосновения с ВСУ
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Распространенные в Сети заявления о «прорывах обороны» на различных участках линии соприкосновения не соответствуют действительности, на херсонском, запорожском и купянском направлениях активные боевые действия не ведутся, обстановка в районе СВО находится под контролем, сообщили в Минобороны.
Ведомство сообщило в своем Telegram-канале, что распространенные отдельными Telegram-каналами заявления о «прорывах обороны» на различных участках линии боевого соприкосновения не соответствуют действительности.
В Минобороны информировали, что, по состоянию на 22.00, на купянском направлении активные действия не ведутся, однако в течение дня Западной группировкой войск были пресечены действия трех диверсионно-разведывательных групп противника.
В ведомстве также сообщили, что на запорожском и херсонском направлениях активные боевые действия не ведутся, общая обстановка в районе проведения специальной военной операции находится под контролем.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что начала контрнаступления ВСУ в Запорожской области не наблюдается, обстановка на линии боевого соприкосновения в регионе остается спокойной. Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев призвал не верить слухам о технике ВСУ на Днепре. В Росэнергоатоме также опровергли утверждения о якобы идущем наступлении ВСУ в районе Запорожской АЭС.
Солист группы «Би-2» резко высказался о возвращении в Россию
Солист группы «Би-2» Бортник заявил фанатам, что не собирается возвращаться в Россию
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Уехавший из России солист рок-группы «Би-2» Егор Бортник, известный как Лева «Би-2», заявил в соцсетях, что не вернется в Россию, резко отреагировав на поздравления фанатов с Днем Победы.
Бортник вступил в перепалку с фанатами после поздравления одного из пользователей с Днем Победы. Музыкант заявил, что «Россия перечеркнула все свои достижения. Да и достижения были общими и с Украиной, и с Европой». Он также написал, что не вернется в Россию.
Фанаты возмутились высказываниям Левы «Би-2», передает радио Sputnik.
«Ты, не задумываясь, от всех отрекся», «От вас уже большая часть поклонников отвернулась», «Я была вашей поклонницей, но я теперь полностью разочарована», «Чтоб быть борцом за справедливость, не обязательно продавать память предков», – написали пользователи под комментарием Бортника.
Ранее концерт российской рок-группы «Би-2» отменили в латвийской столице из-за запрета на въезд всем россиянам с шенгенскими визами.
Напомним, в Петербурге болельщики освистали группу «Би-2» после завершения матча за Суперкубок России между петербургской футбольной командой «Зенит» и московским ФК «Спартак». С первых минут появления музыкантов на поле «Газпром Арены» фанаты петербургского клуба «Зенит» начали освистывать артистов. Болельщики выкрикивали «пошли вон», «домой», а также скандировали ряд нецензурных выражений.
До этого «Би-2» 28 апреля отменила концерт в Омске. По данным Om1.ru, причиной стал баннер в поддержку президента, который не сняли со сцены перед концертом.
Российские войска отразили восемь атак ВСУ под Донецком
Минобороны: ВС России под Донецком отразили восемь атак ВСУ и пресекли три попытки провести разведку боем
Вооруженные силы России под Донецком пресекли три попытки противника провести разведку боем и успешно отразили восемь атак украинских вооруженных сил (ВСУ) на позиции российских войск, сообщили в российском военном ведомстве.
Ведомство сообщило в своем Telegram-канале, что в четверг под Донецком были пресечены три попытки противника провести разведку боем, а также успешно отражены восемь атак украинских вооруженных сил на позиции российских войск.
В Минобороны РФ также информировали, что продолжается освобождение западной части Артемовска штурмовыми отрядами при поддержке авиации и артиллерии ВС России. Тем временем подразделения «Южной» группировки войск ведут активные действия по блокированию Авдеевки и овладению Марьинки.
Ранее российское оборонное ведомство опровергло заявления о «прорывах обороны» на различных участках линии боевого соприкосновения с ВСУ.
Военный эксперт: ВСУ применят британские ракеты Storm Shadow для атаки на Крым
Военный эксперт Козюлин: Западные страны активно готовят Украину к началу контрнаступления в Приазовье
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Поставкой ракет Storm Shadow Лондон пытается подтолкнуть США к передаче офису Зеленского и ВСУ дальнобойных ракет. Это ставит под угрозу территории России, непризнанные странами НАТО, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин.
«Storm Shadow представляют собой ракеты воздушного базирования, что довольно любопытно, поскольку украинской авиации приходится крайне нелегко. Российские системы ПВО эффективно противодействуют украинской авиации. Насколько успешно противник сможет использовать подобные ракеты – пока не очень понятно», – сказал Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.
«Ключевой параметр ракет – дальность поражения цели. Здесь стоит иметь в виду, что полет модернизированных Storm Shadow может быть доведен с 250 км до 560 км. Данный факт необходимо держать в голове и крайне осторожно подходить к подобным поставкам ВСУ. В принципе, с передачей подобных снарядов можно говорить о новом витке эскалации со стороны западных стран», – считает эксперт.
«В том, что организатором поставки стала именно Британия, нет ничего удивительного. Исторически это одна из наиболее русофобских стран, которая всегда пытается быть на шаг впереди других «партнеров» в деятельности против Москвы. Лондон использует тактику провокации США: если они передали ракеты, то в следующий раз Вашингтону станет сложнее отказывать Украине», – подчеркивает собеседник.
«В принципе, ВСУ могут использовать Storm Shadow для поражения военных объектов, логистических путей и уничтожения объектов энергетической инфраструктуры. При этом офис Зеленского заверил Британию в том, что ударов по территории России наноситься не будет. Однако Крым и новые регионы РФ признаются западными странами землями Украины», – акцентирует Козюлин.
«Поэтому, я думаю, ВСУ будут атаковать именно эти регионы. При этом во всех новостях говорится о том, что Лондон передал «несколько» ракет. Это крайне расплывчатая формулировка, которая может вводить нас в заблуждение», – уточняет эксперт.
«Украину действительно готовят к контрнаступлению и ударам по Крыму, и нам необходимо относиться к этому со всей серьезностью. Мы в состоянии противостоять Storm Shadow – наши системы ПВО к подобным вызовам готовы», – резюмирует Козюлин.
Ранее Великобритания передала Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. Об этом сообщает издание CNN. При этом Лондон взял с офиса Зеленского обещание, что снаряды не будут использоваться по целям в России.
Таким образом, отмечается в материале, ВСУ предоставлен «новый ударный потенциал по нанесению ударов дальнего радиуса действия в преддверии долгожданного контрнаступления». По данным источника, подобное вооружение «по-настоящему меняет правила игры», Украина получила возможности, о которых ВСУ просили с начала конфликта.
Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские военные адекватно ответят на поставку Британией подобных боеприпасов. По его словам, Кремль «весьма негативно» отнесся к передаче данного вооружения Украине.
Военкоры объяснили активность ВСУ желанием замаскировать попытку наступления
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Вооруженные силы Украины начали «ползучее контрнаступление», маскируя главный удар серией мелких, сообщают российские военкоры.
Сейчас на линии боевого соприкосновения фиксируется серия немасштабных атак без задействования сил главного удара с западной бронетехникой, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны». По данным авторов канала, ВСУ провели серию контратак на флангах Бахмута, на южном фронте затишье.
В сообщении отмечается, что Киев готовит свои удары на Запорожском и, вероятно, Херсонском участках фронта. «Возможно какие-то удары будут ложные», – отмечают авторы публикации.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал не рассматривать ожидаемое контрнаступление ВСУ как последнее. По его словам, в случае неудачи первой попытки Киев может организовать вторую. Между тем глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что возможное контрнаступление ВСУ в Запорожской области плохо закончится для президента Украины Владимира Зеленского.
В Киеве пожаловались на неуязвимость российских ракет для ПВО Украины
MWM: ВС России нанесли удары по целям в Киеве неуязвимыми для ПВО Украины крылатыми ракетами Х-22
Российские крылатые ракеты Х-22, которые нанесли мощный удар по Киеву, неуязвимы для украинской системы ПВО, сообщило американское интернет-издание Military Watch Magazine.
По имеющейся у издания информации, ключевую роль в поражении стратегических целей на Украине играют российские крылатые ракеты Х-22, чьи большие 950-килограммовые боеголовки наносят огромный ущерб, передает РИА «Новости».
Как отмечается в публикации, украинские официальные лица жалуются, что Россия применяет ракеты, разработанные для обхода многоуровневой системы противовоздушной обороны, окружающей авианосные группы США, и их фактически невозможно перехватить.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, чем интересна крылатая ракета Х-22 и какие преимущества она дает российским Вооруженным силам на Украине.
Минобороны Британии: Киев не будет применять ракеты Storm Shadow для ударов по России
Глава Министерства обороны Британии Уоллес заявил, что Украина не применит крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow по России
Глава Минобороны Британии Бен Уоллес подтвердил данные о том, что Лондон передал Киеву ракеты большой дальности Storm Shadow.
Об этом он заявил во время выступления в Палате общин, передает РИА «Новости».
Ранее телеканал СNN со ссылкой на западных чиновников сообщил, что Лондон передал Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, при этом получив заверения от Киева, что ракеты не будут использоваться по российской территории.
В Кремле ответили, что поставки потребуют адекватного ответа со стороны военных ВС России, Москва отнеслась к поставкам Лондона крайне негативно. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что с военной точки зрения в Кремле будут принимать соответствующие решения.
Военкоры показали кадры разрушенного Артемовска от лица ВСУ
«Военкоры Русской весны» показали кадры разрушенного Артемовска от лица ВСУ
В Сети появилась записанная украинскими военными видеозапись Артемовска, где видны разрушенные здания и уничтоженная техника НАТО.
В Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны» опубликованы кадры охваченного боями Артемовска, где повсюду видны руины домов, а также уничтоженная техника НАТО – немецкий бронеавтомобиль ATF Dingo 2 и другая автомобильная техника.
Ранее военкоры опубликовали видео «дороги смерти» на Артемовск с уничтоженной украинской техникой.
Самодельная бомба взорвалась в Мелитополе
Взрывное устройство сработало в Мелитополе, пострадавших нет
Самодельное взрывное устройство сработало в Мелитополе утром в пятницу, повреждены стоявшие рядом автомобили, сообщили власти города.
Бомба сработала около 6.50 на улице Шмидта в Мелитополе. СВУ, предположительно, находилось в мусорном баке.
Пострадавших в результате взрыва нет. Повреждены стоявшие поблизости автомобили, взрывной волной выбиты стекла в ближайшем доме, сообщается в Telegram администрации города.
В четверг в Мелитополе произошло покушение на председателя суда Запорожской области. Судья в результате покушения не пострадал, ранены два человека из охраны.
Экс-канцлер ФРГ Шредер стал фигурантом дела в Польше из-за конфликта на Украине
СМИ: Польские следователи заподозрили экс-канцлера ФРГ Шредера в подготовке конфликта на Украине
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Бывший канцлер Германии Герхард Шредер стал фигурантом расследования Польши о событиях на Украине. Его подозревают в энергетическом давлении на ЕС и Украину, а также в подготовке конфликта, сообщила радиостанция RMF FM.
По данным радиостанции, генеральная прокуратура Польши получила сообщение о возможности совершения Герхардом Шредером преступления, связанного с конфликтом на Украине. По версии польских следователей, он использовал свою позицию в российском энергетическом секторе, чтобы надавить на ЕС и Украину, передает РИА «Новости».
Также следователи не исключают того, что Шредер имел отношение к подготовке «российского вторжения».
Герхард Шредер возглавлял правительство ФРГ в 1998–2005 годах. В последнее время он регулярно подвергается критике за контакты с президентом России Владимиром Путиным и российским нефтегазовым сектором.
Ранее сообщалось, что бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шредер (занимал пост с 1998 по 2005 год) подал в суд на Бундестаг (парламент Германии) с требованием вернуть ему частично отозванные привилегии.
СМИ также писали, что запрос на исключение бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера из Социал-демократической партии Германии (СДПГ) был отклонен во второй инстанции арбитражной комиссией партии.
Лавров: Спецоперация на Украине проводится в соответствии со статьей Устава ООН
Глава МИД Лавров: Российская спецоперация на Украине проводится в соответствии со статьей Устава ООН
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Москва проводит спецоперацию на Украине в соответствии со статьей Устава ООН и уведомляла об этом Совет Безопасности ООН, заявил глава МИД Сергей Лавров на Петербургском международном юридическом форуме.
Министр подчеркнул, что военная спецоперация проводится на основании статьи 51 Устава ООН, предусматривающей право на индивидуальную и коллективную самооборону. Лавров добавил, что Совет Безопасности ООН был уведомлен об этом, передает РИА «Новости».
Глава МИД также указал, что Запад открыто злоупотребляет нормами международного правосудия в отношении Москвы. В частности, Лавров напомнил, что давление оказывается на международный суд, в который был подан иск к России по конвенции о предотвращении геноцида. «Суд не устоял под давлением коллективного Запада и пока что предписал временные меры», – указал министр.
Он также отметил, что одновременно более 30 государств, в основном Евросоюза и Североатлантического альянса, пытаются вступить в процесс на стороне Киева. Москва считает такие действия злоупотреблением процедурами суда и попыткой открытого давления и шантажа.
Ранее Лавров заявил, что после действий президента Украины Владимира Зеленского и его команды ни одна уважающая себя страна не захочет иметь дело с Киевом.
ВС России отразили удар ВСУ из HIMARS на Южнодонецком направлении
Минобороны: Российские ЗРС С-300 на Южнодонецком направлении отразили ракетный удар ВСУ из РСЗО HIMARS
Расчеты зенитных ракетных систем С-300 российской группировки войск «Восток» на Южнодонецком направлении отразили ракетный удар ВС Украины из реактивной системы залпового огня (РСЗО) американского производства HIMARS, сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.
Офицер сообщил, что на Южнодонецком направлении отражен ракетный удар противника: расчетами зенитных ракетных систем С-300 сбиты четыре ракеты реактивной системы залпового огня HIMARS, передает РИА «Новости».
Кроме того, в Минобороны рассказали, что передовые подразделения группировки «Восток» при поддержке артиллерии пресекли действия двух разведгрупп противника и уничтожили пикап, огнем самоходных артиллерийских установок «Акация» уничтожен минометный расчет противника в районе Пречистовки, расчетом самоходного миномета «Тюльпан» уничтожен пункт временной дислокации боевиков в районе Великой Новоселки.
Помимо того, на Запорожском направлении подразделения российской группировки войск «Восток» уничтожили три украинских беспилотника самолетного типа и четыре дрона-камикадзе. Гордеев также сообщил, что в районе Полтавки батарея реактивной артиллерии уничтожила пункт временной дислокации противника, а в районе Гуляйполя расчет самоходной артиллерийской установки «Гвоздика» поразил украинский минометный расчет.
В Минобороны также рассказали, что дронами-камикадзе уничтожен бронеавтомобиль «Казак» в районе Малой Токмачки и два пикапа противника в районе Новоданиловки.
Ранее российская ПВО сбила под Харьковом украинскую ракету «Точка-У».
Эксперты оценили «информационный шум» вокруг попытки контрнаступления ВСУ
Эксперты рассказали о ситуации на фронте на фоне сообщений о якобы контрнаступлении ВСУ
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Все участки фронта контролируются российскими войсками. Вместе с тем не утихают обстрелы и артиллерийские дуэли. Противник продолжает готовиться к контрнаступлению, сказали газете ВЗГЛЯД эксперты Владимир Рогов, Владислав Бердичевский и Алексей Леонков. Ранее Минобороны опровергло сообщения о начале контрнаступления ВСУ.
«Минувшей ночью на Запорожском направлении противник не пытался перейти в полномасштабное наступление или даже провести разведку боем. Мы фиксировали артиллерийские дуэли, работу РСЗО, беспилотники. ВСУ обстреляли порядка восьми населенных пунктов. Мы, в свою очередь, достаточно результативно отвечали», – рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Источники, цели и причины вчерашнего информационного шума непонятны. Например, катера на Днепре, о которых разгонялась информация, сконцентрированы на Запорожском направлении довольно давно. Это бронекатера и самоходные понтонные переправы. Силы и техника противника продолжают стягиваться, их прячут преимущественно в овощехранилищах», – продолжил он.
«Вместе с тем стоит отметить, что из логистических центров в Днепропетровской области выходит техника и направляется на юг, к нам. Таким образом можно сделать вывод, что противник продолжает готовиться к контрнаступлению, но говорить о том, что оно уже началось, пока рано», – считает собеседник.
«Я бы также не стал отрицать риски попыток захвата Запорожской АЭС и в целом провокаций вокруг объекта. Неслучайно западные и украинские СМИ втягивают ЗАЭС в информационную повестку самыми различными способами. Накануне ВСУ заявили, что в случае наступления они якобы будут обходить станцию. Это выглядит смешно. После того как противник год ее обстреливал тяжелой артиллерией и ударными беспилотниками, сейчас они вряд ли пройдут мимо», – подчеркнул Рогов.
«В ДНР боевые действия идут практически постоянно, но о контрнаступлении как таковом или его попытках говорить пока рано. По состоянию на минувший день наши военные немного продвинулись в сторону Авдеевки, в районе Каштанового и Крутой Балки. Но они пока там не закрепились», – рассказал депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский.
«Мы, конечно, готовимся дать отпор противнику, если он решит пойти в контрнаступление, закрепляемся на позициях, по всем направлениям выстроены укрепления. Во многом вчерашний шум начался из-за ситуации в Артемовске. Там идет постоянная работа артиллерии с двух сторон. Кроме того, в город зашла третья штурмовая рота ВСУ, это бывший полк «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация). Они очень хорошо подготовлены, высокомотивированы, поэтому началось более активное движение. Сейчас они, вероятно, немного приостановят ход нашего наступления, но надолго их не хватит», – полагает собеседник.
«Пока идут локальные бои – мы продвигаемся под Артемовском, под Авдеевкой и Угледаром. Уверенно идем вперед на Северском направлении. Никакого контрнаступления ВСУ нет, и в этом плане необходимо полностью доверять Министерству обороны», – сказал редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.
«Слухи о прорыве обороны на разных участках фронта стали результатом паники, которая, к сожалению, овладела и некоторыми нашими публичными персонами. Журналистам, находящимся в зоне СВО, необходимо тщательно сверять информацию с военным ведомством», – подчеркивает эксперт.
«Что касается реального наступления противника, то начнется оно с огневой подготовки – по нашим позициям будут массово наноситься ракетные удары. Только после этого ВСУ смогут начать взлом линии боевого соприкосновения. Никакие масштабные действия не будут основаны на планах о «ползучих атаках». Да, локальные бои могут проводиться для отвлечения внимания, но для контрнаступления будут использоваться совершенно другие силы», – резюмирует Леонков.
Ранее Министерство обороны опровергло распространенные в Сети заявления о прорывах фронта на различных участках линии соприкосновения. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале. Подчеркивается, что на Херсонском, Запорожском и Купянском направлениях активные боевые действия не ведутся, обстановка в районе СВО находится под контролем.
Напомним, Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» писал о серии немасштабных боев без задействования сил главного удара с западной бронетехникой. Отмечается, что ВСУ начали «ползучее контрнаступление», пытаясь замаскировать основное направление атаки. В сообщении подчеркивается, что ВСУ готовят свои удары на Запорожском и, вероятно, Херсонском участках фронта. «Возможно, какие-то удары будут ложные», – уточняют авторы публикации.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что начала контрнаступления ВСУ в Запорожской области не наблюдается, обстановка на линии боевого соприкосновения в регионе остается спокойной. Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев призвал не верить слухам о технике ВСУ на Днепре. В Росэнергоатоме также опровергли утверждения о якобы идущем наступлении ВСУ в районе Запорожской АЭС.
Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал не рассматривать ожидаемое контрнаступление ВСУ как последнее. По его словам, в случае неудачи первой попытки офис Зеленского может организовать вторую.
Рогов: Начала контрнаступления ВСУ в Запорожской области не наблюдается
Рогов заявил о спокойной обстановке на линии соприкосновения в Запорожской области
Обстановка на линии боевого соприкосновения в Запорожской области остается спокойной, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
В своем Telegram-канале он написал, что начала контрнаступления ВС Украины (ВСУ) не наблюдается.
«Информацию о начале полномасштабного наступления [ВСУ] на Запорожском фронте не могу подтвердить. Все наши ребята, стоящие на защите этих рубежей, с кем мне удалось оперативно связаться, также не подтверждают разошедшуюся по Сети информацию», – написал Рогов.
Ранее российские военкоры сообщили, что ВСУ начали «ползучее контрнаступление», маскируя главный удар серией мелких.
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