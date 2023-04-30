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Британия решила закупить для Украины дальнобойные ракеты
Британия решила закупить для ВСУ ракеты дальностью от 100 до 300 км
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Лондон планирует закупить для Вооруженных сил Украины (ВСУ) новое оружие, в том числе ракеты дальностью от 100 до 300 км, сообщили в пресс-службе Минобороны Британии.
Информация на сайте ведомства появилась 14 марта, однако внимание на это обратили только сейчас.
Помимо дальнобойных ракет, фонд поддержки Украины закупит системы противовоздушной обороны, разведывательные системы, беспилотники, боеприпасы, инженерную технику и тягачи для танков. Общая стоимость вооружения, которое планируется закупить, составляет 520 млн фунтов стерлингов, пишет «Коммерсант».
Ранее китайские СМИ сообщали, что Британия поставит Киеву боеприпасы с ураном, чтобы не опозориться с танками Challenger 2, которые должны поступить на Украину в ближайшее время, но они оснащены таким образом, что в большинстве случаев совершенно бесполезны.
Военкоры показали, как раненный в голову российский боец один атаковал группу ВСУ
Русский боец один атаковал группу ВСУ под Артемовском, получил очередь в голову, выжил и вернулся в дот, сообщили российские военкоры.
Военкоры опубликовали видео, которое снял беспилотник ВСУ. Дрон зафиксировал провал штурмовой группы 54-й бригады ВСУ, пытавшейся захватить позиции российских бойцов под Артемовском, говорится в Telegram-канале «Военкоры Русской весны».
На кадры попало, как российский боец один атаковал группу ВСУ, получил очередь в голову, но выжил и, ушел обратно к своим.
Израсходовав все ручные гранаты, украинские военные отступили, потеряв минимум одного убитым.
Ранее военкоры показали кадры встречи российского танка с пехотой ВСУ.
ВС России ударили крылатыми ракетами по командованию группировки ВСУ «Херсон»
Минобороны: ВС России ударили крылатыми ракетами по командованию группировки ВСУ «Херсон»
Российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием морского базирования по командному составу группировки ВСУ «Херсон», сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В Telegram-канале Минобороны сообщается, что ВС России нанесли удар вечером в пятницу высокоточным оружием большой дальности морского базирования по месту нахождения командного состава объединенной группировки войск ВСУ «Херсон». Отмечается, что цель удара достигнута.
Ранее сообщалось, что ракетные войска поразили украинский штаб обороны Артемовска.
МИД отреагировал на выдвинутые Киевом условия для запуска аммиакопровода в Одессу
Замглавы МИД Вершинин: В Москве отвергли выдвинутые Киевом условия по запуску аммиакопровода «Тольятти – Одесса»
В Москве отвергли стремления Киева выдвигать свои условия для реализации запуска аммиакопровода «Тольятти – Одесса», заявил замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин.
По его словам, в Москве аммиак всегда являлся частью выгодного для обеих сторон коммерческого проекта, выдвижение политических условий со стороны киевского режима недопустимо, передает РИА «Новости».
Также Вершинин напомнил, что с сентября 2023 года Киев доносит до Москвы некие политические требования, причем не напрямую, а через посредников.
«Они были разнообразные, мы их все отвергали, и сегодня отвергаем», – заключил он.
Напомним, запуск трубопровода Тольятти – Одесса для экспорта российских аммиачных удобрений не был осуществлен.
Пригожин сказал, до какого числа начнется контрнаступление ВСУ
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Вооруженные силы Украины готовы начать контрнаступление, и оно будет проведено до 15 мая, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин во время интервью журналисту Семену Пегову.
По его словам, армию Украины сдерживает сейчас плохая погода и, вероятно, внутренние проблемы, передает ТАСС.
«Может быть, 9 мая они нам дадут передохнуть, но до 15-го (мая) наступление будет вот просто 100%», – заявил Пригожин.
Также Пригожин призвал не бояться, что «кто-то придет на танках в Москву», отметив, что у ВСУ нет таких планов.
«Сегодня идет война. И никогда мир не остановится перед тем, чтобы расчленить Россию на части. И поэтому либо мы сейчас дадим отпор, либо страны под названием Российская Федерация, может оказаться, не будет. И поэтому сейчас надо сопротивляться», – отметил он.
По словам Пригожина, никто на Москву идти не собирается, бои будут идти за Артемовск. Основатель ЧВК напомнил, что все те, кто доходил до Москвы ранее, позже разворачивались.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что идет подготовка к «захвату» Крыма одним маневром.
В Киеве призвали провести досрочные выборы президента Украины
Экс-советник Кучмы Соскин призвал провести на Украине выборы из-за ошибок Зеленского
На Украине следует создать временное правительство и провести досрочные выборы из-за неспособности Владимира Зеленского решать стоящие перед ним задачи, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
Политик считает, что на Украине следует отменить военное положение, назначить временное правительство и провести досрочные выборы президента, поскольку Зеленский показал свою некомпетентность, передает РИА «Новости».
По мнению Соскина, киевский режим не cможет организовать контрнаступление, также он обратил внимание на серьезные проблемы ВСУ с системами ПВО.
Президент Украины занимается борьбой с инакомыслящими, а не интересами простых украинцев, подытожил Соскин.
Ранее экс-советник Кучмы Соскин назвал «надежду на наступление» ВСУ удерживающим Украину от «внутреннего взрыва» фактором.
Появились кадры воздушного боя между российским и украинским дронами под Донецком
Опубликованы кадры, на которых запечатлено столкновение между российским и украинским дронами над полем на территории ДНР.
«Воздушный бой» велся в небе на Авдеевском направлении, передает Telegram-канал РИА «Новости».
Видно, как приблизившийся украинский дрон начинает летать вокруг российского, то опускаясь ниже, то уходя в сторону. Но в результате тарана украинский дрон все-таки был сбит, а российский коптер продолжил работу.
Ранее были опубликованы кадры того, как российский танк Т-72Б3 в ходе штурма Марьинки выдержал прямое попадание в лоб.
Рогов объяснил сдвижение сроков контрнаступления ВСУ
Рогов объяснил сдвижение сроков контрнаступления ВСУ на май затяжными дождями
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Сроки контрнаступления украинских войск в Запорожской области сдвигаются, оно может начаться в мае, ежедневные дожди затрудняют передвижение тяжелой техники, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов пояснил, что погодные условия сковывают любые маневры, а из-за дождей ВСУ просто увязнут, но контрнаступление, по его мнению, начнется в мае с установлением сухой погоды, передает РИА «Новости».
По его словам, ВС России готовы встретить и сокрушительно ударить по группировке врага. Рогов при этом предположил, что контранступление ВСУ может стать последним приказом Зеленского.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что ВСУ готовы начать контрнаступление, и оно будет проведено до 15 мая.
До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что идет подготовка к «захвату» Крыма одним маневром.
В то же время глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не нужно считать предстоящее контрнаступление ВСУ решающей битвой.
Газета ВЗГЛЯД писала, что ВСУ могут попытаться отвлечь ударами по Курской, Брянской и Белгородской областям прямо перед контрнаступлением. Но, вероятнее всего, основной удар придется по запорожскому направлению.
Генерал ВСУ сравнил Украину с проигравшей войну «Великой Германией»
Генерал ВСУ Мельник призвал брать пример с Германии, которая стала великой после поражения в войне
Украине следует брать пример с «Великой Германии», которая сумела восстановиться после разгромного поражения и стать самой передовой страной в мире, заявил командующий украинскими войсками в Харьковской области генерал Сергей Мельник.
В YouTube-интервью Мельник предположил, что через пять лет после окончания конфликта Украина будет «сильнейшим государством в мире», как «Великая Германия, которая проиграла войну и стала одной из самых передовых стран в мире». Мельник считает, что Украина способна в этом плане обойти Германию, и создать самую могучую армию и сильную экономику, передает РИА «Новости».
Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что в случае успешного наступления ВСУ Киев израсходует последние оставшиеся силы и Украину ждет поражение.
В Сети сочли безумием слова главы ЕК о целях Украины
Пользователи Twitter призвали уволить фон дер Ляйен за слова «Украина сражается за всех нас»
Пользователи Twitter (ограничен в России) раскритиковали слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на саммите Global Citizen в Нью-Йорке о том, что Украина «сражается за всех нас», и призвали уволить ее.
Комментаторы отмечают, что «это не наш конфликт», и указывают, что на самом деле Украина сражается не за Европу, а за «глобалистов и военно-промышленный комплекс Запада», передает РИА «Новости».
«Хотите сражаться до последнего украинца, лицемеры. Жертвуете Украиной, вместо того, чтобы пытаться урегулировать конфликт», – написал один из пользователей.
«Боже, спаси нас от этого безумия», – поделился мнением еще один пользователь.
В заключение читатели предложили Урсуле фон дер Ляйен «вступить в армию Украины, пойти на фронт и сражаться».
«Она нужна им больше, чем нам. Пусть подаст в отставку», – сделали вывод пользователи.
Ранее британские СМИ сообщили, что глава ЕК фон дер Ляйен может досрочно покинуть пост ради назначения генсеком НАТО в октябре 2023 года.
В Сети высмеяли Кулебу за пост о «трибунале» над Россией
Пользователи Twitter (ограничен в России) высмеяли министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу после его поста о присоединении Северной Македонии к инициативе по созданию «трибунала» над Россией, и призвали его оставить русских в покое.
«Вот это коалиция», – иронично отметил один из комментаторов.
Другой пользователь отметил, что не может дождаться, когда «все украинские политики и пропагандисты предстанут перед судом за всю ложь, коррупцию, мошенничество и казнокрадство». В их числе читатель хотел бы видеть и Кулебу, передает РИА «Новости».
«Оставьте русских в покое, они нормальные», – написал один из комментаторов.
«Восьмидесяти процентам мира плевать на этот прозападный трибунал», – подытожили читатели.
Ранее в январе Европарламент (ЕП) призвал к созданию «трибунала» по событиям на Украине. Соответствующую резолюцию, не имеющую юридической силы, приняли на сессии ЕП в Страсбурге.
Газета ВЗГЛЯД рассказала, почему провалилась идея ЕС устроить «трибунал над Россией»
В США заявили о потере интереса к Украине из-за конфликта с Китаем
Американский ведущий Моррис: Администрация президента США Байдена потеряла интерес к Украине из-за конфликта с Китаем
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Администрация президента США Джо Байдена потеряла интерес к Украине из-за потенциального конфликта с Китаем, выразил мнение американский журналист, ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис.
Моррис, как бы говоря от имени администрации Байдена, заявил, что «мы здесь закончили, Зеленский – все, мы начинаем новую страницу и фокусируемся на Китае». Журналист выразил мнение, что на смещение интересов Вашингтона в сторону конфронтации с Китаем указывают, в частности, проведенные на Филиппинах учения американских войск – самые крупные маневры, направленные на имитацию столкновения с Пекином, передает РИА «Новости».
Не без иронии обозреватель упомянул, что члены палаты представителей и эксперты провели своего рода карточную игру, имитирующую боевые действия в регионе Тайваня в рамках стратегического исследования. Он также отметил, что потенциальный конфликт планируется американскими чиновниками на 2027 год.
Напомним, в начале апреля Пекин потребовал от Вашингтона прекратить официальные контакты с Тайбеем. Тогда же Китай обвинил США в сговоре с Тайванем и пригрозил решительными мерами по защите суверенитета и территориальной целостности.
Российские военные сорвали контратаки на Артемовск
Российские военные сорвали контратаки на Артемовск из Часова Яра, Калинина и Красного
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ВС России сорвали контратаки ВСУ на Артемовск из Часова Яра, Калинина и Красного, общие потери противника на данном направлении составили более 575 украинских военных и наемников, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Согласно данным, опубликованным в Telegram-канале военного ведомства, на донецком направлении ВС России пресекли попытки противника контратаковать из районов населенных пунктов Часов Яр, Калинина и Красное Донецкой народной республики (ДНР).
Общие потери противника на данном направлении составили более 575 украинских военнослужащих и наемников, а также большое количество бронетехники и радиолокационную станцию.
В то же время на купянском направлении российские войска уничтожили подразделения противника в Каменке, Кисловке Харьковской области и Стельмаховке Луганской народной республики (ЛНР). Возле Артемовки, Тимковки, Синьковки и Котляровки пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп. ВСУ потеряли более 70 военнослужащих.
В Минобороны сообщили, что на краснолиманском направлении были поражены подразделения противника возле поселка Островское ЛНР, Терны, Торское, Серебрянка и Григоровка ДНР. Уничтожены до 75 военнослужащих и техника.
Также на южнодонецком и запорожском направлениях ВС России нанесли поражение подразделениям ВСУ в Угледаре, Новополье и Успеновке ДНР. В Новомайорском пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы. За сутки противник потерял свыше 85 украинских военнослужащих и технику.
Кроме того, в районе населенных пунктов Шахтерское и Успеновка в ДНР уничтожены склады боеприпасов.
На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-30, сообщили в Минобороны.
Всего за сутки ВС России поразили 92 артиллерийских подразделения противника на огневых позициях, живую силу и технику в 126 районах.
Средствами ПВО в районе населенного пункта Райгородка в ЛНР был уничтожен вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.
Кроме того, уничтожены 14 украинских беспилотников в Харьковской области, в ЛНР и ДНР.
Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России ударили крылатыми ракетами по командованию группировки ВСУ «Херсон».
Пригожин рассказал о продвижении российских отрядов в Артемовске
Пригожин: ВСУ контролируют 2,98 квадратных километра Артемовска
Российские штурмовые отряды продвинулись в Артемовске (украинское название – Бахмут) на 100-150 метров, за противником осталось 2,98 кв. километра территории города, сообщил Евгений Пригожин.
Пресс-служба Пригожина сообщила в Telegram-канале, что подразделения ЧВК «Вагнер» за сутки продвинулись на 100-150 метров, осталось занять 2,98 кв. километров территории города.
Ранее ракетные войска поразили украинский штаб обороны Артемовска.
Медведев высмеял слова Зеленского о Крыме
Зампред Совбеза Медведев высмеял слова Зеленского о Крыме и требованиях новых поставок оружия
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Украинский президент Владимир Зеленский требует от западных покровителей больше оружия, в том числе для «возвращения Крыма», но он получит массовое уничтожение ВСУ и возмездие всему киевскому режиму, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
В своем Telegram-канале он написал, что «киевский пес продолжает заходиться лаем, требуя «больше оружия, чтобы было меньше жертв», а также для «возращения Крыма», заверив, что в ином случае «война может продолжаться десятилетиями».
«Что это? Противоречивый сумрак пропитанного наркотиками сознания? Бред неуверенности? Давление на своих благодетелей? Общая стойкая паранойя?» – указал он.
При этом Медведев заверил, что на все требования Зеленского будет противоположный ответ, а именно «массовое уничтожение личного состава и военной техники, задействованной нацистским режимом в ходе контрнаступления, с нанесением ВСУ максимального военного поражения».
Также он отметил, что Киеву предстоит окончательное низложение нацистского режима с его полной демилитаризацией на всей территории «б. Украины».
Кроме того, политик заверил, что возмездие будет осуществено в отношении «ключевых фигур нацистского режима вне зависимости от мест их нахождения и без сроков давности».
«Иначе они не успокоятся, наркоманские бредни могут превратиться в реальность, и война растянется надолго. Нашей стране это ни к чему», – заключил Медведев.
Ранее Зеленский заявил о планах «вернуть» Крым одним маневром, заявив, что это будет зависеть от поставок западного оружия.
ВСУ начали «жесточайший обстрел» Новой Каховки
Власти Новой Каховки сообщили о «жесточайшем обстреле» города со стороны ВСУ
Жителям Новой Каховки нужно оставаться в укрытиях, пока ВСУ ведут «жесточайший артиллерийский обстрел», сообщает администрация города.
В Telegram-канале администрации указано, что город и ближайшие населенные пункты городского округа находятся под «жесточайшим артиллерийским обстрелом» со стороны боевиков ВСУ, жителей просят оставаться в укрытиях, чтобы не рисковать своими жизнями и здоровьем.
Двумя днями ранее из-за удара ВСУ погибли две мирные жительницы Новой Каховки.