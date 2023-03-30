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The Paper: Британия поставит Киеву боеприпасы с ураном, чтобы не опозориться с танками
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Британские танки Challenger 2, которые должны поступить на Украину в ближайшее время, оснащены таким образом, что в большинстве случаев они совершенно бесполезны, сообщает китайская газета The Paper.
По мнению автора статьи, танки Challenger 2 не предназначены для использования снарядов из обычных материалов, из-за чего Британия, чтобы «не опозориться» и сделать свою технику полезной Киеву, готова отдать вместе с танками снаряды с обедненным ураном, передает ФАН.
Однако, как отмечает издание, эти снаряды были выпущены еще в 1990-х годах, срок их годности мог закончиться – на поле боя эти снаряды могут не сработать.
Кроме того, автор добавил, что, скорее всего, одной из главных целей Британии является вред территориям, которые теперь принадлежат России. «Так как обедненный уран отравляет землю, воду и воздух, делая все вокруг непригодным для жизни и вызывая онкологические болезни, то Британия рассчитывает на такой же эффект в новых российских регионах», – подчеркнул он.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что поставки Британией боеприпасов с обедненным ураном на Украину станут шагом к дальнейшей эскалации конфликта.
Напомним, замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон поставит на Украину снаряды, содержащие обедненный уран.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Запад начинает применять на Украине оружие с ядерным компонентом.
Стало известно о критическом положении ВСУ у Авдеевки
Пушилин: Силы России улучшили позиции у Авдеевки, ВС Украины оказались в критической ситуации
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Врио главы ДНР Денис Пушилин отметил улучшение российских позиций на Авдеевском направлении, оценив положение украинских вооруженных сил как критическое.
Пушилин отметил, что продолжается улучшение позиций ВС России, при этом, по словам самих боевиков, которые находятся в Авдеевке, их ситуация критическая, передает ТАСС.
Как рассказал Пушили, российские силы практически полностью зачистили промзону на территории Артемовского завода по обработке цветных металлов (АЗОМ) в Артемовске.
По его словам, бойцы ЧВК «Вагнер» создали невыносимые условия, чтобы противник даже аккуратно пытался подвезти БК, резервы, вывезти раненых, потому что все дороги простреливаются. Пушилин добавил, что в самом Артемовске важным было на самом заводе (АЗОМ) зачистить промзону, «практически уже можно об этом говорить, ребята добивают боевиков, но это одиночные группы».
Он добавил, что украинские военные переместились в административные здания, расположенные за АЗОМ.
Ранее местный житель рассказал, что в Артемовск заходили переодетые в форму Вооруженных сил РФ украинские военные и изображали приход Российской армии с целью выявить пророссийски настроенных граждан, которые после этого пропадали.
Стало известно о пополнении ВС России в зоне СВО сотнями новых танков
Источник: Вооруженные силы России в зоне СВО получили несколько сотен новых танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М
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Вооруженные силы России в зоне специальной военной операции получили несколько сотен недавно выпущенных с конвейера танков, в основном Т-90М «Прорыв», а также глубоко модернизированные Т-72Б3М, сообщил информированный источник.
По словам источника, к настоящему моменту российской оборонной промышленностью в зону СВО поставлено несколько сотен новых, это преимущественно танки Т-90М «Прорыв», а также глубоко модернизированные машины Т-72Б3М, передает РИА «Новости».
Источник подчеркнул, что эти танки по своим тактико-техническим характеристикам, включая вооружение, систему управления огнем, защиту, подвижность и ситуационную осведомленность как минимум находятся на уровне самых современных иностранных машин.
Он также выразил уверенность, что российские Т-90М и Т-72Б3М наголову превосходят по боевым характеристикам те танки, в том числе стран НАТО, которые есть в наличии у украинских войск или будут им поставляться в ближайшем будущем.
Кроме того, источник добавил, что Т-90М и Т-72Б3М в войсках дооснащаются дополнительной динамической защитой, что позволяет российским танкам эффективно противостоять противотанковым средствам поражения (в частности, кумулятивным боеприпасам и бронебойно-подкалиберным снарядам) практически со всех ракурсов.
В прошлый четверг замглавы Совета Безопасности России Дмитрий Медведев назвал Т-90М «Прорыв» лучшим танком в мире.
Путин: Вся страна переживает в связи с гибелью самарских военных в Макеевке
Президент Владимир Путин на встрече с главой Самарской области Дмитрием Азаровым подчеркнул, что вся страна переживает в связи с гибелью военных в Макеевке 1 января.
Азаров в своем докладе подчеркнул, что произошедшее в Макеевке «стало тяжелым ударом и испытанием для всего региона», сообщает ТАСС.
«Вся страна переживает», – ответил Путин.
Ранее Минобороны сообщало, что количество погибших при трагедии в Макеевке военнослужащих возросло до 89 человек.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему «Хаймарсы» долетели до Макеевки и какие факторы могли повлиять на демаскировку военных в этом городе.
В Артемовске заметили переодетых в российскую форму украинских военных
Житель Артемовска рассказал о появлении в городе переодетых в форму ВС РФ украинских военных и пропаже ждущих Россию
В Артемовск заходили переодетые в форму Вооруженных сил РФ украинские военные и изображали приход Российской армии с целью выявить пророссийски настроенных граждан, которые после этого пропадали, рассказал местный житель.
Житель Артемовска рассказал РИА «Новости», что по улице ходили слухи о том, что в город заходили переодетые в российскую форму украинские военные и изображали, как будто пришла «Российская армия», при этом переодетые обращали внимание на тех, кто обрадовался, и говорили им – выходим. По словам местного жителя, откликнувшиеся мирные жители после этого пропадали, куда – никто не знает.
Житель Артемовска также рассказал, что еще перед началом спецоперации представители украинских служб забрали за пророссийские высказывания его коллегу, о котором до сих пор ничего не известно.
В минувшее воскресенье британские СМИ сообщили, что ежедневные потери ВСУ в сражении за Артемовск составляют от 100 до 200 военнослужащих.
Зеленскому запретили брать шоколад у Беара Гриллза
The Telegraph: Зеленскому запретили брать шоколад у британского ведущего Гриллса «из-за угрозы отравления»
Президент Украины Владимир Зеленский отказался угоститься шоколадом, предложенным ему британским телеведущим и путешественником Эдвардом Майклом Гриллсом (телевизионный псевдоним – Беар Гриллз), испугавшись, что его отравят, пишет газета Telegraph.
Эксперт по выживанию Гриллс приехал снимать документальный фильм на Украину, где встретился с Зеленским, и предложил ему кусочек шоколада, передает РИА «Новости».
The Telegraph пишет, что служба безопасности президента Украины оказалась недовольна предложением и не разрешила Зеленскому взять шоколад из-за опасений, что Гриллс «может его убить». Сам ведущий отнесся с пониманием к запрету охраны.
Ранее в Кремле назвали «полной чушью» сообщения о том, что президент России Владимир Путин якобы поручил Кадырову ликвидировать Зеленского.
Терминалы спутниковой связи Starlink отключились на Украине
Украинские СМИ сообщили об отключении на Украине части терминалов спутниковой связи Starlink
Часть терминалов спутниковой связи Starlink на Украине оказались заблокированы, десятки тысяч могут быть отключены из-за покупки дешевого оборудования у недобросовестных посредников, сообщают украинские СМИ.
По данным издания «Страна.ua», пользователям приходят сообщения, что аккаунт заблокирован. Службы поддержки сообщают, что отключение мобильной связи произошло из-за «мошеннических действий», передает ТАСС.
Издание пишет, что отключение аккаунтов происходит из-за посредников, которые перепродают на Украину ворованное, купленное по акции и неоплаченное оборудование. Такая покупка обходится дешевле на 30%, но оператор в данном случае прекращает обслуживание таких терминалов, под угрозой отключения на Украине оказались десятки тысяч таких систем.
Ранее в феврале американская SpaceX ограничила украинским военным доступ к спутниковой связи Starlink для управления беспилотниками, так как не хочет, чтобы ее технологии использовались для наступательных целей.
Российские войска сорвали ротацию ВСУ в Харьковской области
Глава пресс-центра группировки российских войск «Запад» Зыбинский сообщил о срыве ротации ВСУ в Харьковской области
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Российские войска сорвали ротацию подразделений вооруженных сил Украины на передовых позициях в районе населенного пункта Молчаново в Харьковской области, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.
Зыбинский также сообщил, что на Купянском направлении уничтожено три диверсионно-разведывательные группы противника, в районе Крахмального и Котляровки – два минометных расчета, в районе населенных пунктов Наугольное и Великий Выселок – три беспилотника «Фурия», передает РИА «Новости».
Кроме того, 115-я отдельная бригада территориальной обороны Украины попыталась провести разведку боем на участке обороны первой танковой армии, но в ходе контратаки российские войска отбросили противника, уничтожив до 15 боевиков. Пятеро украинских военных были взяты в плен.
Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук рассказал, что расчеты ТОС-1А «Солнцепек» нанесли огневое поражение трем опорным пунктам ВСУ на Краснолиманском направлении. Расчетами ЗРК «Тор-М1» уничтожены беспилотные летательные аппараты ВСУ, передает ТАСС.
Напомним, врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что на Марьинском направлении наблюдается абсолютно четкое продвижение российских войск. Краснолиманское направление Пушилин назвал «более сложным». Однако, по его словам, и здесь есть «определенное улучшение позиций».
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 620 военнослужащих и наемников
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Ударами армейской авиации Западной группировки войск на Купянском направлении нанесено поражение живой силе и технике ВСУ возле Синьковки, Двуречной, Кисловки Харьковской области, Новоселовского и Стельмаховки Луганской народной республики (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Потери противника за последние сутки составили до 65 военнослужащих, польская самоходная артиллерийская установка Krab, самоходная гаубица «Акация» и гаубица Д-30, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск (сил) «Центр» на Краснолиманском направлении поражены подразделения противника рядом с пунктами Невское ЛНР, Григоровка и Ямполовка Донецкой народной республики (ДНР). Ликвидированы более 85 военнослужащих, две бронемашины и гаубица Д-30, сообщил Конашенков.
В ходе активных действий подразделений Южной группировки войск на Донецком направлении потери противника за минувшие сутки составили более 400 военнослужащих и наемников, четыре бронемашины, четыре пикапа, машина РСЗО «Град» и гаубица Д-20, перечислили в Минобороны.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической и армейской авиации группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ недалеко от Владимировки и Новополя ДНР, Малой Токмачки и Щербаков Запорожской области. Потери противника на этих направлениях составили до 40 военнослужащих, два пикапа и гаубица Д-20.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника за прошедшие сутки ликвидированы порядка 30 военнослужащих и одна самоходная гаубица «Гвоздика», отчитались в Минобороны.
Оперативно-тактической и армейской авиацией группировок войск (сил) ВС России в течение суток нанесено поражение 93 артподразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 107 районах. Под Берестовым Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады теробороны.
Средствами ПВО рядом с Темировкой Запорожской области сбит Ми-8 воздушных сил Украины. Уничтожены 13 украинских беспилотников поблизости от пунктов Рубежное, Кременная, Голиково ЛНР, Новый Свет, Марьинка, Ольгинка ДНР, подытожили в оборонном ведомстве.
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Бердичевский: Авдеевке уготована судьба Мариуполя
Депутат ДНР Бердичевский: Жители Авдеевки настроены пророссийски
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Жители Авдеевки делятся с ВС РФ данными о местоположении техники и живой силы противника. Однако очевидно, что просто так ВСУ оставлять позиции не собираются, и город ждет судьба Мариуполя. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал донецкий депутат Владислав Бердичевский. Ранее стало известно, что Киев начал эвакуацию коммунальных служб из Авдеевки.
«Сейчас в Авдеевке наши силы активно уничтожают укрепрайоны, выстроенные противником. Работают тяжелые огнеметные системы залпового огня «Солнцепек». ВСУ, судя по всему, город покидать не собираются. Так что не исключаю, что населенному пункту уготована судьба Мариуполя», – рассказывает депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
«Жители, которые еще остались в Авдеевке, настроены пророссийски. Они регулярно делятся с нами данными о передвижении техники ВСУ, а также о сосредоточениях живой силы противника. В связи с этим украинские власти отключают мобильную связь в городе и начинают выводить оттуда коммунальные службы», – акцентирует собеседник.
«Украина осознает, что населенный пункт уже ей не подвластен. Логика президента Зеленского проста – если территория в скором времени перейдет под контроль России, зачем там хоть что-то делать. При этом отмечу, что Артемовск и Авдеевка сейчас являются чуть ли не самыми горячими точками на Донецком направлении», – заключил Бердичевский.
Ранее стало известно, что украинские власти начали эвакуацию коммунальных служб из Авдеевки. Об этом сообщил украинский мэр Виталий Барабаш. Он также порекомендовал оставшимся жителям поскорее покинуть город. При этом политик предупредил население о планах отключения мобильной связи в населенном пункте.
Напомним, советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что близ Авдеевки ведется работа по опыту Соледара и Артемовска – по перерезанию транспортных артерий, через которые противник может снабжать свою группировку в городе. По его мнению, ВСУ рискуют попасть в оперативное окружение.
В пятницу врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что российские подразделения добились ряда успехов на Авдеевском направлении. В настоящий момент войска РФ продвигаются к населенному пункту с разных сторон. При этом он отметил, что противник «продолжает упираться и перебрасывать резервы».
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Российские штурмовые формирования практически зачистили промзону в Артемовске
Врио главы ДНР Пушилин: Российские штурмовые формирования практически зачистили промзону в Артемовске
Украинские формирования стремятся максимально затянуть освобождение Артемовска, однако российские штурмовые формирования уже практически полностью зачистили промзону в городе, заявил в эфире «Соловьев.Live» врио Главы ДНР Денис Пушилин.
По его словам, бойцы ЧВК «Вагнер» работают достаточно жестко и уверенно, создавая невыносимые условия для противника пополнять резервы и вывозить раненых, передает ДАН.
Пушилин заверил, что можно утверждать о доочистке одиночных групп боевиков в промзоне.
Тем временем стало известно о критическом положении ВСУ у Авдеевки.
Командир «Ахмата» прокомментировал планы ВСУ о весеннем контрнаступлении
Командир «Ахмата» Алаудинов: Контрнаступление ВСУ станет для них последним
Весеннее контрнаступление ВСУ, если Киев на это решится, станет для Украины последним заходом, заявил в эфире «Соловьев Live» помощник главы Чечни и командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.
По его словам, после так называемого весеннего контрнаступления в рядах ВСУ не останется живой силы, а военная техника с Запада пока не встречалась на поле боя, передает РИА «Новости».
При этом командир добавил, что было зафиксировано, что сама техника находится на Западной Украине, однако на передовой пока не появилась.
«Киев испытывает большие проблемы с доставкой и обслуживанием техники», – заключил Алаудинов.
Ранее командир «Ахмата» посмеялся над видео с президентом Украины Владимиром Зеленским, который якобы посетил Артемовск, за который сейчас между ВС России и ВСУ идут ожесточенные бои.
Историк провел параллель между СВО и присоединением Правобережной Украины при Екатерине II
Историк Макушин: Россия в ходе СВО решает на Украине те же задачи, что и Екатерина II в свое время
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Россия в ходе СВО решает те задачи по защите людей от западного давления, которые в свое время решала Екатерина II. Причем в обоих случаях на острие создания этих проблем находилась Польша. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал историк Александр Макушин. 230 лет назад, 27 марта 1793 года был оглашен манифест о включении Правобережной Украины в состав Российской империи.
«Сегодня, как и во времена Екатерины II, земли Правобережной Украины, в том числе Киев, подвергаются длительной гибридной оккупации. Запад навязывает им чуждые ценности. А потомки польской шляхты по-прежнему являются острием этого процесса», – рассказал Александр Макушин, член ассоциации историков Союзного государства, эксперт РВИО.
«В Речи Посполитой было очень жестокое отношение к православному населению. Положение польского холопа было значительно хуже, чем крепостного в Российской империи. В тогдашней Польше он был бесправным инструментом и «быдлом». Схожий статус был у римских рабов», – сказал собеседник.
«Польская шляхта – это принявшие католицизм потомки дружины, бояр, которые сменили веру, идя на поводу у польской знати. Шляхта стала ориентироваться на Францию, сама Польша утратила свою государственность. Она отказалась вести политику, учитывающую интересы России, Пруссии, Австро-Венгрии, которые были гарантами сохранения остатков Речи Посполитой», – напомнил ученый.
«В итоге Пруссия и Австро-Венгрия стали инициаторами раздела Речи Посполитой. Там начались антисемитские погромы, а положение православных еще больше ухудшилось. В результате, чтобы спасти местных жителей и сохранить православие, Екатерина тоже согласилась на раздел Речи Посполитой», – рассказал собеседник.
«В итоге Россия пришла на эти земли. Решение императрицы позволило установить на Правобережной Украине межконфессиональный и межнациональный мир. Россия обеспечила экономическое и культурное развитие этого региона», – отметил эксперт.
«Аналогичное восстановление регионов мы видим и сейчас, имея в виду возвращение ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. А на Правобережье снова осуществляется давление на тех, кто с симпатией относится к Москве. Параллельно с этим происходят гонения на братию Киев-Печерской лавры. Мы не можем на это закрыть глаза», – резюмировал собеседник.
Напомним, 27 марта 1793 года был оглашен манифест о присоединении к России земель Речи Посполитой – Правобережной Украины. Крайней северо-западной точкой, от которой прочерчивалась новая граница, было селение Друя на левом берегу Западной Двины. Ныне это пограничный поселок Витебской области Белоруссии.
Далее линия шла по границе Виленского воеводства вплоть до Пинска, затем она разделила Волынь, проходя в районе Ровно, и шла вдоль границы Галиции по реке Збруч до ее впадения в Днестр. Юго-западной оконечностью этой линии был пограничный пункт Егорлык (сейчас – село Ягорлык Дубоссарского района Приднестровья).
Согласно манифесту, местным жителям гарантировалась полная свобода вероисповедания и соблюдение прав собственности, а также равноправие со всеми остальными подданными империи в соответствии с их сословным статусом. В апреле Екатерина издала указ об образовании трех новых губерний: Минской, Изяславской и Брацлавской.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Польша покусилась на результаты Переяславской рады.
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Украина подтвердила успех российских войск в Артемовске
Украинский генштаб подтвердил успех российских войск в Артемовске
Российские войска «имеют частичный успех» в Артемовске (Бахмуте), сообщается в вечерней сводке украинского генштаба.
В сводке сообщается, что на «Бахмутском» направлении российские силы ведут штурмовые действия, передает РИА «Новости».
Напомним, российские штурмовые формирования практически зачистили промзону в Артемовске. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в случае поражения в Артемовске Киев будут толкать к компромиссу с Россией.
В российской авиации заявили о готовности ВКС пресечь контрнаступление ВСУ
Российский летчик: Штурмовики ВКС России готовы пресечь контрнаступление ВСУ
Штурмовики Воздушно-космических сил России готовы пресечь любое вероятное контрнаступление украинской армии, заявил российский летчик.
По его словам, штурмовики знают о подготовке контрнаступления по всем фронтам, их будут ждать и не позволят подойти к российским рубежам, передает РИА «Новости».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские вооруженные силы пока не могут начать контрнаступление из-за нехватки танков, артиллерии и РСЗО.
Эксперты объяснили цель поставки Сербией гуманитарной помощи Украине
Политолог Гайич: Передавая гуманитарную помощь Украине, Сербия избегает поставок вооружений ВСУ
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Белград помнит ужасы войны в Югославии, поэтому оказание помощи людям, пострадавшим от конфликта, – дело естественное. К тому же это хороший компромисс, который позволяет не скатиться в лагерь союзников Зеленского. Об этом газете ВЗГЛЯД сказали политологи Стеван Гайич и Екатерина Энтина. Ранее Сербия отправила на Украину электроэнергетическое оборудование в качестве гуманитарной помощи.
«Оценивая решения сербских политиков, очень важно помнить – наша страна полностью окружена странами НАТО. Фактически мы находимся в самом тылу врага, и это не может не сказываться на действиях государства. Руководству регулярно поступают угрозы со стороны Брюсселя и Вашингтона, из-за чего власти вынуждены идти хотя бы на минимальные уступки», – сказал Стеван Гайич, научный сотрудник Института европейских исследований (Белград), доктор политических наук, приглашенный профессор МГИМО.
«Несмотря на это, Белград не собирается отходить от выбранного курса. Шантаж Запада осложняет следование нашим идеалам, однако Сербия пытается выдержать баланс в текущей ситуации. Решение о предоставлении Украине гуманитарной помощи – компромисс, с помощью которого мы смогли отказаться от передачи ВСУ вооружений», – отмечает эксперт.
«Правительство действительно оказалось в сложной ситуации. Фактически оно вынуждено договариваться с Западом. Также важно упомянуть роль сербского народа, который поддерживает действия России. И президент Вучич не может просто закрыть глаза на мнение граждан», – подчеркивает Гайич.
«Ничего удивительного или настораживающего Москву в помощи, которую Белград оказывает Украине, нет. Во-первых, это полностью соответствует решениям, которые были приняты на Совете по нацбезопасности еще год назад. Тем же документом Сербия декларировала неготовность присоединяться к антироссийским санкциям», – добавила Екатерина Энтина, профессор НИУ ВШЭ, руководитель Отдела Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы РАН.
«Помимо этого, не стоит забывать, что на двухстороннем уровне Сербия сохраняет теплые отношения с Украиной и официально признает ее границы до 2014 года. Это не мешает ни конструктивному диалогу с Москвой, ни сближению Москвы и Белграда», – акцентирует эксперт.
«В первую очередь такая позиция связана с тяжелым наследием гражданских войн на территории бывшей Югославии и трепетным отношением сербов к любым гуманитарным миссиям. Белград с самого начала участвует в инициативах в поддержку гражданского населения Украины», – подчеркивает собеседница.
«Сфера электрооборудования является наиболее уязвимой. Подобные поставки по просьбе Брюсселя и стран-членов G7 осуществляются на Украину с осени. Думаю, речь шла о прямом заказе Запада на такой вид помощи. Об этом нельзя говорить как об уступках ЕС или рассматривать действия как примыкание к «лагерю друзей ВСУ», – отмечает эксперт.
«Это вполне здравая позиция государства, пережившего войны. Не сомневаюсь, что именно в таком классическом гуманитарном ракурсе вопрос видит и сербское население, в частном порядке помогающее как беженцам с Украины, так и населению на освобожденных территориях ЛНР и ДНР», – считает собеседница.
«Население за этим политики не видит. Что же касается руководства в Белграде, то там прекрасно осознают, что подобные жесты доброй воли с учетом общей позиции страны дополнительных дивидендов Сербии не приносят. Поэтому они лишь укрепляют позиции нейтралитета», – резюмирует Энтина.
Ранее Сербия отправила на Украину электроэнергетическое оборудование в качестве гуманитарной помощи. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики. Премьер-министр страны Ана Брнабич пообещала содействовать Украине в восстановлении электроэнергетической системы.
Она также указала, что правительство Сербии продолжит сотрудничество с энергетическими компаниями, чтобы постоянно идентифицировать оборудование, которое будет отправлено для помощи в восстановлении украинской инфраструктуры. Как подчеркнула Брнабич, Сербия является единственной страной Западных Балкан, которой удалось оказать подобную помощь.
В состав передаваемого груза вошли 19 различных устройств и частей энергетической инфраструктуры, которые Белград решил выделить в качестве гуманитарной помощи. Сербия уже пожертвовала три млн евро во время донорской конференции в Варшаве, две современные машины скорой помощи, а также организовала летнюю школу для восстановления украинских детей в Баня-Ковиляче.
В марте министр экономики Раде Баста заявил, что Белград «платит высокую цену» за отказ от санкций против России. Он говорил, что не может мириться с молчанием правительства по поводу давления, оказываемого на Вучича. Также политик подчеркивал, что ограничения в отношении Москвы необходимо ввести в ближайшее время.
Тогда балканисты Олег Бондаренко и Екатерина Энтина рассказали газете ВЗГЛЯД, что тема отношений с Москвой важна не только для сербских политиков, но и для всего общества. Белград продолжает четко следовать курсу нейтралитета. В начале марта президент Сербии Александр Вучич назвал ложью сообщения о продаже оружия Украине.
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