Экс-депутат Верховной Рады Стецькив: Украине необходимо начать наступление до саммита НАТО в июле

Украине следует начать контрнаступление до саммита НАТО в Вильнюсе, который пройдет в середине июля, чтобы можно было вести переговоры в альянсе, заявил бывший депутат Верховной рады Тарас Стецькив в эфире телеканала NTA.

По мнению бывшего депутата, наступление следует начать, даже несмотря на нехватку боеприпасов у ВСУ из-за бюрократии в Евросоюзе. Стецькив рассказал, что страны ЕС не могут договориться о тендерах среди фирм, производящих снаряды, передает РИА «Новости».

При этом он признал, что контрнаступление ВСУ может провалиться как раз из-за нехватки боеприпасов, что, в свою очередь, повлияет на отношение к Украине на Западе.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов объяснил сдвижение сроков контрнаступления ВСУ на май затяжными дождями.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что ВСУ готовы начать контрнаступление, и оно будет проведено до 15 мая.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что идет подготовка к «захвату» Крыма одним маневром.

В то же время глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не нужно считать предстоящее контрнаступление ВСУ решающей битвой.

Газета ВЗГЛЯД писала, что ВСУ могут попытаться отвлечь ударами по Курской, Брянской и Белгородской областям прямо перед контрнаступлением. Но, вероятнее всего, основной удар придется по запорожскому направлению.