Рябков назвал заявления западных дипломатов в СБ ООН отражением тупиковости курса Запада

Германия собралась ввести войска в Судан

Власти Германии заявили о намерении ввести до 1,6 тыс. военных в Судан

В связи с продолжающимся вооруженным конфликтом на территории Судана, немецкие власти заявили о намерении направить в эту страну до 1,6 тыс. военнослужащих, их миссия продлится до 31 мая, сообщает Der Spiegel со ссылкой на проект мандата предстоящей миссии.

Как сообщили источники в немецком правительстве агентству Reuters, численность контингента бундесвера может быть увеличена на ограниченный срок в связи с «проведением конкретных операций» и в чрезвычайных ситуациях, голосование по проекту мандата пройдет уже на этой неделе, передает Deutche Welle (внесено в список иноагентов).

Кроме того, согласно данным издания, депутаты утвердят задним числом завершившуюся эвакуацию из Судана почти 400 граждан Германии и других стран.

Также уточняется, что немецкое Минобороны совместно с МИД Германии намерены обеспечить солдат сильным мандатом, который в рамках исполнения приказов разрешает применять оружие. При этом планируется задействовать бойцов германских спецподразделений.

Тем временем Германия и Британия продолжают эвакуацию людей из Судана. Так, с вечера 23 апреля Германия вывезла из Судана на пяти самолетах уже почти 500 человек. Британия вывозит из Судана исключительно британцев, их партнеров, детей в возрасте до 18 лет, имеющих визу на въезд, а также семьи с детьми, престарелых и больных.

Как отметил представитель бундесвера, немецкие власти координируют проведение эвакуационных рейсов с аэродрома за пределами столицы Судана Хартума, переняв у Франции возможность устанавливать полетный график и порядок эвакуации.

Напомним, в воскресенье суданская армия сообщила, что СБР (спецназ) Судана совершили нападение на конвой, организованный французским посольством для эвакуации граждан, один француз пострадал.

На вопрос, готовится ли Москва сейчас к эвакуации россиян из Судана, глава диппредставительства России Андрей Черновол сказал, что российская сторона «прорабатывает разные сценарии», а промедление связано с оценкой определенных рисков и угроз, которые необходимо минимизировать.