Лавров: Западу пора отчитаться перед Генассамблеей ООН за саботируемые резолюции

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25 апреля, вторник | Последнее обновление — 20:01 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Риге решили снести памятник Пушкину до 9 мая
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Никол Пашинян не сумасшедший и не мазохист. Все его действия по сдаче армянских территорий, граждан и интересов служат высшей цели, указанной ему его зарубежными друзьями и инвесторами, вложившимися в его сначала журналистскую, а потом политическую карьеру.
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25 апреля 1945 года советские и американские войска встретились у реки Эльбы. Германские силы были рассечены надвое, до конца войны в Европе оставались считанные недели. Союзники радовались, обнимались, обменивались сувенирами. Но долго это счастье не продолжилось.
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Сейчас в отношениях России и Германии главное чувство – это разочарование. Мы разочарованы, насколько бесхребетными оказались немцы по отношению к американскому влиянию на европейские дела. В Германии разочарованы, что Россия невольно вбила последний гвоздь в крышку гроба мирного доминирования Берлина над остальной Западной Европой.
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Вечером 20 апреля в Белгороде произошел взрыв. Как сообщили в Минобороны, при полете истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ над Белгородом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. На месте его падения образовалась 20-метровая воронка, повреждены несколько автомобилей и остекление в многоквартирном доме. В результате ЧП погибших нет, трое человек пострадали, проводится расследование
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Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Путин в зоне СВО посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике
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В России встретили главный христианский праздник Пасху – победу Христа над смертью и Его воскресение. В Иерусалиме накануне Пасхи прошла торжественная церемония зажжения благодатного огня, который затем был доставлен в Москву, Мариуполь и другие города России
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Лавров: Западу пора отчитаться перед Генассамблеей ООН за саботируемые резолюции
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Странам Запада пора отчитаться перед Генеральной Ассамблеей ООН за саботируемые ими резолюции Совета Безопасности (СБ) Организации, заявил глава МИД России Сергей Лавров на заседании СБ ООН по ситуации на Ближнем Востоке.
Лавров подчеркнул, что невыполнение принятых резолюций Совета Безопасности является нарушением 25 статьи Устава, которая требует от всех выполнять решения Совета Безопасности, сообщает ТАСС.
Среди саботируемых Западом резолюций Лавров назвал решения по Палестине, по Голанским высотам, Западной Сахаре, косовскому урегулированию, иранской ядерной программе и по минским договоренностям относительно Украины.
Ранее в МИД России сообщили, что ситуация на Украине находилась в центре разговора главы МИД РФ Сергея Лаврова с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.
Появились данные о применении танков Т-14 «Армата» в зоне СВО
Источник: Российские войска начали применять танки Т-14 «Армата» для ведения огня по позициям ВСУ в зоне СВО
Российские войска начали применять новейшие танки Т-14 «Армата» для ведения огня по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне СВО, сообщил информированный источник.
По словам источника, российские войска начали применять новейшие танки «Армата» для ведения огня по украинским позициям, однако в прямых штурмовых действиях эти машины пока не участвовали. Источник также сообщил, что танки Т-14 «Армата в зоне СВО получили дополнительную защиту борта от противотанковых боеприпасов, передает РИА «Новости».
По имеющимся у источника данным, с конца 2022 года экипажи Т-14 «Армата» проходили боевое слаживание на полигонах в одной из народных республик Донбасса.
В декабре 2022 года телеведущий Владимир Соловьев показал боевое слаживание экипажей танкового батальона, укомплектованного новейшими российскими танками Т-14 «Армата».
NYT назвала численность готовых к наступлению сил ВСУ
NYT: Киев готовит 12 бригад по 4 тыс. военных в каждой, планирует начать наступление в мае
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Киев к концу апреля подготовит 12 украинских бригад численностью примерно по 4 тыс. военных в каждой, он планирует начать наступление в мае, пишет газета New York Times со ссылкой на утекшие в Сеть секретные документы Пентагона.
Как отмечает издание, Украина якобы готовится начать контрнаступление против российских войск уже в мае, при этом ожидается, что 12 украинских боевых бригад численностью около 4 тыс. солдат в каждой будут готовы к концу апреля, передает РИА «Новости».
Как отмечается, США и союзники по НАТО занимаются обучением и снабжением девяти из двенадцати бригад, при этом Киев мало делится с американскими официальными лицами деталями оперативного плана.
Как пишет NYT, ожидается, что операция, скорее всего, будет развернута на южном направлении, в том числе вдоль береговой линии Азовского моря.
Напомним, СМИ со ссылкой на утекшие в Сеть секретные документы заявили, что Киев готовится к контрнаступлению 30 апреля. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ начнется «в ближайшее время».
Окулист Васильева рассказала о домогательствах блогера Навального
Окулист Васильева рассказала о домогательствах своего клиента блогера Навального
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Личный окулист осужденного Алексея Навального (признан в России иноагентом) и глава организации «Альянс врачей*» (признан в России иноагентом) Анастасия Васильева рассказала Вячеславу Манучарову о сотрудничестве с блогером и домогательствах с его стороны.
По ее словам, первая встреча произошла после того, как во время президентской кампании неизвестные плеснули оппозиционеру зеленкой в лицо и повредили глаз в апреле 2017 года, врач также помогала во время «ЧП с отравлением» в августе 2020 года, передают «Известия».
Васильева рассказала о двуличности политика, поделившись воспоминаниями о «навязчивых знаках внимания» от Навального. Более того, врач заявила, что у них был роман в тот период, когда она ухаживала за ним после инцидента с зеленкой. Как рассказала Васильева, он был настойчивым и трактовал обычную заботу как симпатию, а также не принимал отказа.
«Как это «нет»? Я хочу вот так… Для меня это было странным и неприятным», – вспоминает врач.
Она добавила, что есть такие мужчины, которым нужно все по принципу «вынь да положь».
«У него три главные мотивации: власть, еда и секс», – подчеркнула она, заметив, что подобное поведение является «ошеломительной наглостью».
Напомним, Навальный отбывает срок в колонии во Владимирской области.
Трамп назвал возможную причину ухода Карлсона из Fox News
Трамп: Ведущий Карлсон мог уйти из Fox News, потому что ему не хватало свободы действий
Бывший президент США Дональд Трамп не исключил, что телеведущий Такер Карлсон прекратил сотрудничество с каналом Fox News, потому что ему не давали «полную свободу действий».
Трамп заявил, что шокирован и удивлен, поскольку Карлсон «хороший и талантливый человек, у него очень высокие рейтинги», передает ТАСС. Он предположил, что ведущий ушел, потому что хотел, чтобы ему дали полную свободу действий.
Напомним, в понедельник критиковавший президента США Джо Байдена американский телеведущий Такер Карлсон ушел с консервативно-республиканского телеканала Fox News.
Захарова: Совбез ООН показал, какие страны настроены на конструктив
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Заседание Совета Безопасности ООН под председательством главы МИД России Сергея Лаврова показало, какие страны настроены на конструктивный диалог, а какие могут устроить балаган, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Как указала Захарова, всем стало все понятно, что есть страны, которые настроены на конструктивное обсуждение насущных проблем, а есть те, кто из чего угодно могут устроить, уже даже «не шоу, а балаган», передает РИА «Новости».
По ее словам, это «можно отслеживать по качеству выступлений», то есть, кто за что выступает – за обсуждение насущного, реального, то, что требует коллективных подходов, или за использование «дешевого трехкопеечного пиара с какими-то странными совершенно заходами, не соответствующим истинным потребностям международного сообщества». Она назвала это «хрестоматийным совбезом».
Ранее Захарова заявила, что Запад свел заседание в СБ ООН под председательством России, посвященное вопросу межгосударственных военных поставок, к политической демагогии.
Минобороны: Атаковавшие Севастополь катера запустили из порта Одессы
Минобороны: Пытавшиеся атаковать базу ЧФ в Севастополе беспилотные катера были запущены из акватории порта Одессы
Пытавшиеся 24 апреля ночью атаковать пункт базирования Черноморского флота (ЧФ) в Севастополе беспилотные катера были запущены из акватории порта Одессы, из района гуманитарного коридора, задействованного для вывоза сельскохозяйственной продукции из портов Украины, сообщили в Минобороны.
Как сообщили в ведомстве, проведенный анализ маршрута движения украинских безэкипажных катеров показал, что все они были запущены из акватории порта Одесса, определенного для реализации черноморской инициативы. В Минобороны подчеркнули, что развертывание катеров было осуществлено в районе гуманитарного коридора, задействованного для вывоза сельскохозяйственной продукции из портов Украины, передает ТАСС.
В ночь на понедельник губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что Черноморский флот «на внешнем рейде» отразил атаку надводных беспилотников.
Российскую теннисистку сняли с рейса польской авиакомпании из-за гражданства
Теннисистка Дьяченко указала на отказ польской авиакомпании в регистрации на рейс из-за гражданства России
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Теннисистка Виталия Дьяченко сообщила, что пропустила соревнования в Ницце, поскольку польская авиакомпания LOT сняла ее с рейса из-за российского гражданства.
Дьяченко в своем Instagram* (продукт компании Meta*, признана экстремистской и запрещена в РФ) отметила, что должна была лететь из Каира на турнир в Ниццу с пересадкой в Варшаве, но сотрудники авиакомпании отказались пускать ее на борт, сославшись на правила LOT, запрещающие перевозить россиян. Спортсменка спросила, действительно ли это помогает улучшить ситуацию в мире, передает Lenta.Ru.
По ее словам, ей пришлось на 18 часов задержаться в аэропорте Каира, из-за чего она пропустила соревнования в Ницце. Она выразила надежду на «свободу от политики, расизма и нацизма».
32-летняя Дьяченко находится на 250-м месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В ее активе один титул на турнирах организации в парном разряде.
Ранее FIBA не допустила сборную России по баскетболу до квалификационного турнира к Олимпийским играм 2024 года в Париже.
Глава созданного при Навальном «Альянса врачей» поддержала спецоперацию на Украине
Глава созданного при Навальном «Альянса врачей» Васильева поддержала проведение СВО на Украине
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Безусловно, спецоперация на Украине необходима, стоит только изучить факты зверств украинских фашистов и то, что национальным героем там называют Степана Бандеру, заявила в разговоре с Вячеславом Манучаровым глава созданного осужденным Алексеем Навальным (признан в России иноагентом) «Альянса врачей» (признан в России иноагентом) Анастасия Васильева.
Из опубликованного на Youtube-канале видео следует, что врач, безусловно, поддерживает проведение спецоперации на Украине, так как изучила множество исторических фактов и архивов, датированных 1939 годом, где описаны зверства пособников украинских фашистов.
«Меня поражает, когда героями становятся такие люди, как Степан Бандера, когда идет война с памятниками и превозношение пособников фашистов. Я даже не думала, что такие жестокости можно совершать, какие творили бандеровцы. Как можно их сейчас превозносить?» – отметила Васильева.
Она также выразила мнение, что еще в 1939 году Германия решила использовать Украину против Польши, зная об украинском националистическом движении. По ее мнению, то же самое происходит и с современной Украиной.
«Нынешнюю украинскую власть просто используют. Им говорят – мы сейчас вам дадим оружие, а позже вы станете великими. Но это не так, а превозношение пособников фашистов – огромная ошибка, этим они не смогут завоевать уважение или статус», – подчеркнула врач.
Касательно перспектив в России «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) Алексея Навального (признан в РФ экстремистской организацией), Васильева заметила, что сама деятельность фонда основана на преподношении того, что скажут «сверху».
«Ими кто-то управляет, они не сами это делают, они получают за это зарплату. Соответственно, если такие люди приходят к власти, как происходит сейчас на Украине, ими тоже кто-то внешне управляет, выдает зарплату, оружие», – заметила она.
В заключение врач добавила, что в России никто бы не хотел такого «ужасного существования, как на Украине – в качестве марионеток».
Ранее польские СМИ заявляли, что поколениям украинцев необходима денацификация.
США увязали членство Украины в НАТО с контрнаступлением ВСУ
Politico: В администрации Байдена увязали предоставление Украине гарантий на саммите НАТО с успехом контрнаступления ВСУ
Представители администрации президента США Джо Байдена во время визита украинских чиновников в Вашингтон увязали гарантии, которые Соединенные Штаты будут готовы предоставить Киеву на саммите НАТО в июле, с результатом контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили источники Politico.
Ряд источников издания из числа американских чиновников выразили мнение, что российские войска настолько закрепились на Украине, что контрнаступление ВСУ не будет успешным. Таким образом, отмечает издание, если Киеву не удастся превратить контрнаступление в «очевидную победу», то Украина рискует потерять твердую поддержку США, передает ТАСС.
В прошлую пятницу в Словакии назвали худшим решением принять Украину в НАТО. Днем ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что вступление Украины в НАТО сейчас не является частью дискуссии в альянсе.
В ЕК заявили об угрозе для критической инфраструктуры Евросоюза
Фон дер Ляйен заявила, что критическая инфраструктура ЕС находится под угрозой
Евросоюз полагает, что его подводная энергетическая и коммуникационная инфраструктура находится под угрозой, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Фон дер Ляйен на пресс-конференции мини-саммита глав девяти государств Северного моря в бельгийском порту Остенде, посвященного развертыванию новых морских парков ветряков, отметила, что ЕК тесно сотрудничает с НАТО по снижению этой угрозы, сейчас действует экспертная группа, которая занимается защитой этой критической инфраструктуры, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что в штаб-квартире НАТО будет создана координационная группа по защите критической подводной инфраструктуры.
Стало известно о концентрации ВСУ для контрнаступления на Краснолиманском направлении
Марочко: Киев концентрирует силы для контрнаступления на Краснолиманском направлении
Киевские военные сконцентрировали силы и средства для проведения контрнаступления на небольших участках Краснолиманского направления в ЛНР, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, в ходе анализа сосредоточения украинских сил, наличия вооружения и техники и численности можно сделать вывод о том, что сейчас у противника есть все необходимое для контрнаступления на узких участках местности, но из-за активной работы авиации, артиллерии и других сил ВС России, киевские силовики не решаются на контрнаступательные действия, передает РИА «Новости».
Ранее Марочко рассказал о наведении ВСУ переправ через Северский Донец под Красным Лиманом.
В Казахстане призвали к справедливой цене на российский газ
В Казахстане призвали установить справедливую цену на российский газ
Правительство Казахстана ожидает справедливой цены российского газа, которым планируется снабжать северные и восточные регионы республики, сообщил глава Минэнергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев.
По его словам, в республике надеются, что корпорация «Газпром» и российские власти будут устанавливать справедливую цену, ввиду дружеских взаимоотношений с Казахстаном и с Белоруссией, передает ТАСС.
Саткалиев также отметил, что при ценообразовании будут учитываться факторы стратегического партнерства между странами, в частности, экономические параметры.
Ранее Газпром опроверг информацию о дешевом газе для Казахстана.
Москва пригрозила Вашингтону демаршем из-за невыдачи журналистам виз
Замглавы МИД Рябков: РФ устроит США демарш из-за невыдачи российским журналистам американских виз для работы в СБ ООН
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Россия устроит демарш в отношении США и выразит соответствующий протест из-за невыдачи виз российским журналистам, которые должны были сопровождать главу МИД РФ Сергея Лаврова в поездке в Нью-Йорк для участия в работе Совета Безопасности ООН, заявил замглавы министерства Сергей Рябков.
Отвечая на вопрос о том, планирует ли МИД РФ вызывать посла США в связи с невыдачей виз российским журналистам, Рябков отметил, что сейчас не может обозначить уровень демарша, потому что это зависит от графиков в том числе руководства профильного департамента в Москве. Он напомнил, что российская делегация находится в США. При этом дипломат заверил, что российская сторона проведет демарш и выразит соответствующий протест, а также неприятие происходящего, передает ТАСС.
Накануне глава МИД РФ Сергей Ларов в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН по эффективной многосторонности через защиту принципов устава организации заявил, что посольство США в Москве издевательски сообщило о готовности выдать визы российским журналистам после взлета самолета делегации России. До этого Лавров обвинил США в злоупотреблении позицией страны – хозяйки штаб-квартиры ООН.
Германия собралась ввести войска в Судан
Власти Германии заявили о намерении ввести до 1,6 тыс. военных в Судан
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В связи с продолжающимся вооруженным конфликтом на территории Судана, немецкие власти заявили о намерении направить в эту страну до 1,6 тыс. военнослужащих, их миссия продлится до 31 мая, сообщает Der Spiegel со ссылкой на проект мандата предстоящей миссии.
Как сообщили источники в немецком правительстве агентству Reuters, численность контингента бундесвера может быть увеличена на ограниченный срок в связи с «проведением конкретных операций» и в чрезвычайных ситуациях, голосование по проекту мандата пройдет уже на этой неделе, передает Deutche Welle (внесено в список иноагентов).
Кроме того, согласно данным издания, депутаты утвердят задним числом завершившуюся эвакуацию из Судана почти 400 граждан Германии и других стран.
Также уточняется, что немецкое Минобороны совместно с МИД Германии намерены обеспечить солдат сильным мандатом, который в рамках исполнения приказов разрешает применять оружие. При этом планируется задействовать бойцов германских спецподразделений.
Тем временем Германия и Британия продолжают эвакуацию людей из Судана. Так, с вечера 23 апреля Германия вывезла из Судана на пяти самолетах уже почти 500 человек. Британия вывозит из Судана исключительно британцев, их партнеров, детей в возрасте до 18 лет, имеющих визу на въезд, а также семьи с детьми, престарелых и больных.
Как отметил представитель бундесвера, немецкие власти координируют проведение эвакуационных рейсов с аэродрома за пределами столицы Судана Хартума, переняв у Франции возможность устанавливать полетный график и порядок эвакуации.
Напомним, в воскресенье суданская армия сообщила, что СБР (спецназ) Судана совершили нападение на конвой, организованный французским посольством для эвакуации граждан, один француз пострадал.
На вопрос, готовится ли Москва сейчас к эвакуации россиян из Судана, глава диппредставительства России Андрей Черновол сказал, что российская сторона «прорабатывает разные сценарии», а промедление связано с оценкой определенных рисков и угроз, которые необходимо минимизировать.
В Совфеде оценили перспективы зерновой сделки после атак на Севастополь из порта Одессы
Сенатор Долгов: Киев использует гуманитарные миссии для военных провокаций
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Невыполнение наших требований в рамках зерновой сделки и намеренное использование гуманитарного коридора для военных атак склоняет Россию к выходу из соглашения. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал сенатор Константин Долгов. Ранее в Минобороны России заявили, что террористические атаки на Севастополь ставят под угрозу очередное продление зерновой сделки.
«Совершенно очевидно, что использование гуманитарного коридора и порта Одессы для атаки на пункт базирования Черноморского флота в Севастополе – это очередная провокация и попытка прикрыться гуманитарной сделкой в военных целях. Украинские власти делают это абсолютно намеренно, точно так же, как использовали в военных целях миссию ОБСЕ и осуществляли переброску военных на машинах скорой помощи», – сказал зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов.
«Полагаю, это делается для того, чтобы спровоцировать нас на резкие шаги в отношении зерновой сделки. Безусловно, такие провокации требуют жесткого ответа, но принимать непосредственное решение будет наш президент Владимир Путин. Вместе с тем это гуманитарное соглашение абсолютно не работает. Мы уже неоднократно заявляли, что наши интересы в рамках сделки абсолютно не выполняются. В частности, это касается доступа российского зерна и удобрений на мировые рынки», – добавил сенатор.
«Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш и секретариат организации пытаются хоть что-то сделать для того, чтобы механизм заработал. Но пока у них не хватает ни политической воли, ни авторитета, ни возможностей и реальных механизмов. Одновременно с этим Гутерриш передает президенту РФ письмо со своими инициативами. Что именно содержится в этом послании пока не очень понятно, но я не ожидаю там каких-то прорывных идей», – рассуждает парламентарий.
«Очевидно, что соблюдение интересов России, а также подобного рода военные провокации будут учитываться при принятии решения о продлении зерновой сделки в мае. Последний раз Россия согласилась на 60 дней, но при условии, что все наши предложения будут соблюдены. Движений к этому мы сейчас не видим», – отметил собеседник.
«Изначально вступление России в это гуманитарное соглашение было продиктовано заботой о продовольственной безопасности целого ряда беднейших стран. Наша позиция в этом отношении сохраняется. Но если интересы РФ не будут учитываться, то мы, я полагаю, будем вынуждены принимать решение о выходе из инициативы», – заключил Долгов.
Ранее в Минобороны России заявили, что террористические атаки на пункты базирования Черноморского флота в Севастополе ставят под угрозу очередное продление зерновой сделки на период после 18 мая.
В оборонном ведомстве напомнили, что Россия приостанавливала реализацию соглашения по вывозу сельхозпродукции из украинских портов после террористической атаки Киева безэкипажными катерами против кораблей Черноморского флота и задействованных в обеспечении безопасности «зернового коридора» гражданских судов, произошедшей в октябре 2022 года. Тогда соглашение было возобновлено лишь после получения гарантий со стороны Турции и письменных обязательств Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов для ведения боевых действий против России.
Ранее в Минобороны сообщили, что пытавшиеся 24 апреля ночью атаковать базу Черноморского флота (ЧФ) в Севастополе беспилотные катера были запущены из акватории порта Одессы, из района гуманитарного коридора, задействованного для вывоза сельскохозяйственной продукции из портов Украины.
Напомним, в ночь на понедельник губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что Черноморский флот «на внешнем рейде» отразил атаку надводных беспилотников.
В понедельник генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш в ходе заседания Совбеза ООН под председательством министра иностранных дел России Сергея Лаврова призвал продлить черноморскую зерновую сделку. Сделать это предложено и в целях обеспечения экспорта российского продовольствия и удобрений. По словам Гутерриша, сделка крайне важна для формирования безопасности.
В тот же день генсек ООН передал главе российского МИД письмо, адресованное президенту РФ Владимиру Путину, с идеями по поводу выполнения зерновой сделки. Также сообщается, что аналогичные письма направлены Украине и Турции. Кроме того, генеральный секретарь выразил обеспокоенность недавними сложностями в работе совместного координационного центра при повседневных операциях.
Напомним, в марте Москва продлила действие зерновой сделки на 60 дней и потребовала в течение этих двух месяцев снять санкции со всех операций, сопровождающих российский сельскохозяйственный экспорт.
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