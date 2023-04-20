В ЕС заявили, что с новыми антироссийскими санкциями «покончено»

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20 апреля, четверг | Последнее обновление — 11:01 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Польша собралась расширить список запрещенных к ввозу с Украины продуктов
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Родителям ребенка, больного раком, все сочувствуют, родителей «трансгендерного» ребенка, которые не в восторге от перспективы «перехода», все – и власти, и медики, и медиа, и общественное мнение – клеймят как «трансфобов». Илон Маск решился их открыто поддержать – и в его словах звучит личное родительское горе.
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Россия успела повторить многие ошибки европейского подхода к мигрантам. Впрочем, не все. Тем не менее повод задуматься есть.
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240 лет назад, 19 апреля 1783 года, Екатерина II объявила о присоединении Крыма к России. Поначалу это не вызвало в мире особого резонанса, но вскоре значение этого события стало понятно всем великим державам. Обретение небольшого полуострова запустило цепочку событий, изменившую баланс сил в Европе.
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Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Путин в зоне СВО посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике
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В России встретили главный христианский праздник Пасху – победу Христа над смертью и Его воскресение. В Иерусалиме накануне Пасхи прошла торжественная церемония зажжения благодатного огня, который затем был доставлен в Москву, Мариуполь и другие города России
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Северная Ирландия протестует в 25-ю годовщину соглашения Страстной пятницы на фоне визита президента США Джо Байдена и британского премьера Риши Сунака. Соглашение было призвано урегулировать 30-летний конфликт между католиками-националистами и протестантами-лоялистами
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12:42
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Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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В ЕС заявили, что с новыми антироссийскими санкциями «покончено»
Чиновник ЕС признал, что с новыми антироссийскими санкциями «покончено»
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В Евросоюзе закрепляется мнение, что с новыми антироссийскими санкциями «покончено», в них скоро будет «больше исключений, чем мер», сообщил неназванный европейский чиновник.
По его словам, в ЕС с введением санкций «закончили», так как в них скоро будет «больше исключений, чем мер», передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.
По информации издания, многие европейские чиновники признают, что незатронутые санкциями сферы экономики России являются жизненно важными для самих стран ЕС.
Также в статье отмечается, что в ходе подготовки следующего пакета санкций рассматриваются только ограничения касательно расширения списка лиц и меры по ужесточению уже существующих санкций.
Тем временем стало известно, что специально созданная ЕС рабочая группа уже работает над поиском способов использования замороженных российских активов для восстановления Украины.
Путин назвал цель своей поездки в зону СВО
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Лично ездил в штабы в Херсонской области и ЛНР, чтобы не отрывать военных от дел надолго, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.
«Там много вопросов, не буду к ним возвращаться. Целью поездки была встреча с военными, которых я не хотел отвлекать надолго и на большие расстояния от дислокации тех подразделений, которыми они командуют. Обстановка требует того, чтобы они были на месте», – цитирует ТАСС Путина.
Напомним, президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении. Командующий генерал-полковник Олег Макаревич доложил ему о занятии группой обороны в соответствии с распоряжениями. Президент также заслушал доклады от командующего группировкой войск «Восток» Андрея Кузьменко и замкомандующего Объединенной группировкой войск Михаила Теплинского. В ЛНР с докладом президента встречал замкомандующего Объединенной группировкой войск генерал-полковник Александр Лапин.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, почему глава государства отправился в прифронтовые районы на фоне сообщений о готовящемся контрнаступлении ВСУ.
Российский морпех сбил из «Иглы» украинский Су-25 в районе Угледара
Глава пресс-центра группировки российских войск «Восток» Гордеев рассказал о сбитом «Иглой» Су-25 ВСУ в районе Угледара
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В районе Угледара оператором ПЗРК «Игла» соединения морской пехоты Тихоокеанского флота сбит украинский самолет Су-25 вооруженных сил Украины, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Александр Гордеев.
Гордеев сообщил, что Су-25 пытался нанести удар по позициям группировки «Восток» на Южно-Донецком направлении, передает РИА «Новости».
Кроме того, воздушная разведка выявила украинскую разведгруппу, четверо бойцов ВСУ были уничтожены минометным огнем.
Российские военные с помощью РЛС артиллерийской разведки «Зоопарк» засекли под Угледаром украинский расчет миномета. Противник уничтожен огнем орудия «Мста-Б». У Новомихайловки российская артиллерия уничтожила бронеавтомобиль ВСУ и пять украинских боевиков.
На Запорожском направлении с помощью комплекса артиллерийской разведки «Пенициллин» вычислили украинскую гаубицу, которую затем уничтожил расчет гаубицы «Мста». Комплексом ПВО «Тор» сбит украинский беспилотник. Также артиллерия нанесла удар по украинскому складу боеприпасов у Каменского. В Степовом и Щербаках уничтожены бронеавтомобиль и пикап ВСУ, ликвидированы свыше 10 украинских военных.
Кроме того, Минобороны опубликовало в Telegram видео боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня «Град» ЗВО.
Напомним, Минобороны России сообщало, что российские Воздушно-космические силы за сутки уничтожили три самолета украинских воздушных сил.
В Запорожской области указали на признаки подготовки ВСУ форсировать Днепр
Рогов: ВСУ готовятся форсировать Днепр
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Противник стягивает силы и средства на правом берегу Днепра, а также проводит разведку боем. ВС России, видя это, готовятся отразить возможную атаку. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее ВСУ стянули войска для форсирования Днепра в Херсонской области.
«Как только стало понятно, что ВСУ стянули войска к правому берегу Днепра, наши ВКС тут же хорошо отработали по их расположениям. В частности, удары были нанесены по городу Бериславу, находящемуся напротив Каховки, и по Разумовке в Запорожской области», – рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«На правом берегу уже находятся более четырех десятков бронекатеров, которые страны НАТО передали Украине. Также ВСУ располагают самоходными понтонами. По сути, это катера, которые могут выстраиваться в мост. Кроме того, противник осуществляет неконтролируемый сброс воды с Днепрогэса. Очевидно, это попытка затопить наши минные поля», – добавил собеседник.
«Также наблюдается достаточно большое скопление подразделений противника в районе населенного пункта Соленое в Днепропетровской области, на максимальном отдалении от нашей ствольной артиллерии и РСЗО. Еще силы ВСУ расположены в районе населенного пункта Богатырь. В связи с этим предугадать направление атаки украинской стороны достаточно сложно, но под ударом могут оказаться как Угледар, так и Пологи», – отметил Рогов.
«Таким образом, у нас почти нет сомнений в том, что ВСУ собираются форсировать Днепр и двигаться на Запорожском направлении. Прошлой ночью они дважды пытались провести разведку боем. Причем одна из них была с артиллерийской подготовкой и бронетехникой. То есть противник активно изучает наше положение на фронте», – считает он.
«Россия, понимая это, не менее активно готовится отразить атаку. В частности, у нас усилена группировка ПВО на этих направлениях. Дивизионы, где на вооружении стоят комплексы С-300, С-350 и С-400, увеличены в два раза, а там, где «Панцирь С» – в пять раз. Кроме того, мы начали активно использовать управляемые планирующие бомбы для более точного наведения. Это позволяет ВС РФ наносить удары, не входя в зону ПВО противника», – заключил собеседник.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что на правом берегу региона фиксируется скопление группировки украинских войск. Он подчеркнул, что ВСУ забирают на вооружение практически весь малотоннажный флот, суда, лодки, на которых жители ездили на дачи, передвигались по Днепру и его притокам.
По его мнению, весь транспорт может быть использован солдатами Украины для десанта, а также форсирования реки. До этого политик отмечал, что на правом берегу Днепра ведется переброска живой силы и техники. Однако тогда Сальдо подчеркивал, что для успешного проведения военной операции у ВСУ недостаточно средств.
По словам врио губернатора, в ближайшее время на Днепре или в лимане возможны провокации, однако они обречены на провал. Ранее сообщалось, что ВСУ стали отправлять через Днепр лодки с манекенами для выявления огневых позиций.
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Россия ответила на заявление Южной Кореи о возможных поставках оружия Киеву
Захарова после заявления Сеула о возможных поставках оружия Киеву назвала такой шаг враждебным по отношению к России
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Если Южная Корея решит передать Украине оружие, Россия будет учитывать это, формируя позицию по ключевым для Сеула вопросам, связанным с ситуацией на Корейском полуострове, следует из слов официального представителя МИД России Марии Захаровой.
Комментируя заявление президента Южной Кореи, Захарова указала, что Россия ведет «оборонительные военные действия против коллективного Запада», который использует «марионеточный режим» на Украине для «гибридной прокси-войны». В такой ситуации поставки Украине вооружений – «откровенно враждебный антироссийский акт».
Захарова, слова которой приводятся в Telegram МИД России, подчеркнула, что такой шаг навредит отношениям с Москвой, которая в дальнейшем учтет это, формируя позицию по вопросам, «затрагивающим коренные интересы безопасности соответствующих стран». В случае с Южной Кореей речь может идти о ситуации на Корейском полуострове.
В МИД России подчеркнули, что российские войска наносят высокоточные удары только по военным целям и не бомбят гражданские. «Что касается озабоченности жертвами среди гражданского населения, то, к сожалению, это та реальность, с которой столкнулись мирные жители Донбасса еще в 2014 году в результате нападения со стороны клики, захватившей власть в Киеве», – заявила Захарова.
Она указала, что удары украинских сил по мирным жителям Донбасса – одна из главных причин, по которой возник нынешний кризис. Захарова отметила, что нынешние союзники Украины не демонстрировали «сострадания к этим многочисленным жертвам».
Напомним, южнокорейский президент Юн Сок Ель сказал, что Республика Корея может согласиться на передачу Украине оружия, если «возникнет ситуация, с которой международное сообщество не сможет мириться».
Причастный к трагедии 2014 года в Одессе боевик ликвидирован под Артемовском
Причастный к поджогу Дома профсоюзов в Одессе украинский боевик Станков ликвидирован под Артемовском
Под Артемовском уничтожен украинский боевик Александр Станков, который причастен к массовой гибели людей в результате поджога Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году, сообщают украинские СМИ.
По данным украинских СМИ, Станков в составе третьей отдельной штурмовой бригады вооруженных сил Украины «получил несовместимое с жизнью ранение», передает РИА «Новости».
Как пишет «Московский комсомолец», третья штурмовая бригада – «это - переименованное подразделение» запрещенной в России террористической организации «Азов».
2 мая 2014 года в Одессе представители «антимайдана» после столкновений с участниками евромайдана и футбольными «ультрас» укрылись в Доме профсоюзов. Здание подожгли, жертвами трагедии стали 48 человек, большинство сгорели заживо. Многие из тех, кто пытался спастись, попали под обстрел. Украинское следствие фактически ничего не сделало для выяснения всех причин произошедшего.
Стало известно об ожесточенных боях в западных кварталах Артемовска
Пушилин: В западных кварталах Артемовска идут ожесточенные бои
Ожесточенные бои продолжаются в западных кварталах Артемовска, сообщил врио главы ДНР Денис Пушили.
Он отметил, что бойцы «Вагнера» в данный момент двигаются вперед, «причем и днем, и ночью», передает РИА «Новости».
Накануне советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин раскрыл сценарий взятия Авдеевки.
Российские военные прорвались к трассе Артемовск – Часов Яр
Военкоры: Российские военные прорвались к трассе Артемовск – Часов Яр
Российским штурмовикам удалось прорваться к трассе О-0506, которая соединяет Артемовск с укрепрайоном в населенном пункте Часов Яр, однако ВСУ пытаются помешать им закрепиться.
На данном участке фронта обстановка остается крайне сложной, российские военные ведут штурмовые действия с разных направлений, передает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
Отмечается, что в четверг российским бойцам удалось прорваться через поселок Хромово к дороге О-0506 и занять прилегающую посадку.
Ранее в четверг стало известно об ожесточенных боях в западных кварталах Артемовска.
«Муз-ТВ» заблюрил выступившую против СВО Темникову
«Муз-ТВ» в документальной хронике заблюрил выступившую против СВО Темникову
Канал «Муз-ТВ» заблюрил певицу Елену Темникову в фильме к 20-летию «Фабрики звезд», сообщили СМИ.
Темникову, которая в феврале 2022 года высказалась против проведения Россией специальной военной операции на Украине, заблюрили в документальной хронике. Летом Темникова уехала из России в Португалию, пишет «Фонтанка».
Напомним, в Москве отменили концерт рэпера Jah Khalib. Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова призвала к запрету его концертов из-за поддержки артистом вооруженных сил Украины.
Эксперт: От зерновой сделки выгоду получает только Украина
Экономист Лизан: С высокой долей вероятности Россия выйдет из зерновой сделки
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Государства ЕС, вопреки обещаниям, не желают снимать ограничения по российским поставкам зерна и удобрений. Ценность участия в зерновой сделке для России почти нулевая, а выгоду получает только Украина, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее в ООН заявили, что инспекции судов в рамках зерновой сделки не проводятся в Стамбуле уже два дня.
«Высока вероятность того. что Россия прекратит участие в зерновой сделке уже после 18 мая. В настоящий момент от договоренностей выгоду получает только Украина. Однако администрации Зеленского этого мало – там хотели бы увеличить объемы поставок», – сказал политолог и экономист Иван Лизан.
«В теории, подобное взаимодействие было бы полезно и России. Напомню, мы соглашались на сделку с расчетом на то, что Европа будет постепенно снимать ограничения на поставки нашего зерна и удобрений. Со временем добавилось еще несколько требований. Среди прочего, мы хотели, чтобы ЕС возобновил отправку запчастей для сельхозтехники в Россию», – отмечает эксперт.
«Гарантами исполнения обязательств Евросоюза выступали ООН и Турция, однако надавить на Брюссель у них не получилось. ЕС просто увиливает от снятия ограничений – ни одно наше пожелание исполнено не было. И если изначально мы надеялись на сохранение остатков здравого смысла в Европе, то теперь иллюзий никто не питает. Последнее продление зерновой сделки на 60 дней уже является сигналом к тому, что в данной инициативе Москва начинает сомневаться», – резюмирует Лизан.
Ранее официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что инспекции судов в рамках зерновой сделки не проводятся в Стамбуле уже два дня. Он также добавил, что в Совместном координационном центре ведется «активное обсуждение» ситуации с участием представителей России, Украины и Турции.
Кроме того, представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что администрация Зеленского пытается эксплуатировать работу зерновой сделки. По ее словам, в настоящий момент возникло множество сложностей с регистрацией новых судов и проведением инспекций, причиной которых являются требования украинской стороны.
Захарова подчеркнула, что власти страны «не гнушаются ни откровенными злоупотреблениями правилами процедуры, ни требованиями взяток с судовладельцев». Дипломат добавила, что отказавшие Украине владельцы входящих судов вынужденно простаивают в ожидании регистрации более месяца.
По ее мнению, подобная ситуация сложилась из-за того, что процесс получения заявок на регистрацию в черноморской инициативе «находится в руках» администрации Зеленского, а формированием инспекционных планов занимаются представители ООН.
Напомним, МИД России отмечал, что зерновая сделка продолжает обслуживать исключительно коммерческий экспорт Украины и отвечает только интересам западных стран. Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как в ЕС образовались избытки украинского зерна, и что Брюссель намерен делать в рамках сложившейся ситуации.
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Российские силы уничтожили понтонную переправу ВСУ через реку Северский Донец
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В районе населенного пункта Северск Малый Донецкой народной республики уничтожена наведенная ВСУ понтонная переправа через реку Северский Донец, сообщили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики поражен командно-наблюдательный пункт батальона 110-й механизированной бригады ВСУ. В районе населенного пункта Константиновка Донецкой народной республики уничтожен склад топлива для военной техники 17-й танковой бригады ВСУ.
Отмечается, что на Купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем «Западной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики, Котляровка, Загоруйковка, Ивановка и Першотравневое Харьковской области. В районе населенного пункта Двуречная уничтожен склад боеприпасов 3-й танковой бригады ВСУ.
За сутки на данном направлении уничтожено свыше 120-ти украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также боевая машина РСЗО «Град».
На Красно-Лиманском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской народной республики и Григоровка Донецкой народной республики. Потери противника составили до 75-ти украинских военнослужащих, а также две боевые бронированные машины.
Также сообщается, что оперативно-тактическая и армейская авиация, артиллерия «Южной» группировки войск оказывали поддержку действиям штурмовых отрядов. За прошедшие сутки авиацией совершено четыре самолетовылета, артиллерией группировки выполнено 67 огневых задач.
В районах населенных пунктов Ступочки, Красное Донецкой народной республики, а также в северо-западной и центральной частях города Артемовск пресечены попытки ВСУ контратаковать штурмовые отряды.
В районе населенного пункта Красногоровка Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 68-й механизированной бригады ВСУ.
Потери противника за сутки составили до 380-ти украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин, восемь автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица Д-20, а также боевая машина РСЗО «Град».
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск «Восток» поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Угледар, Павловка Донецкой народной республики, Червоное, Малая Токмачка и Каменское Запорожской области.
Кроме того, в районах населенных пунктов Владимировка и Нескучное Донецкой народной республики пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп.
За прошедшие сутки потери противника на данных направлениях составили до 120-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица «Мста-Б».
На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30.
Кроме того, в районе населенного пункта Змиевка Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 98-ми артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 133-х районах.
Ранее сообщалось, что ВДВ России блокировали Артемовск с северной и южной окраин, российские штурмовые отряды освободили три квартала города.
Москва указала на остановку российской части зерновой сделки с ООН
Замглавы МИДа Панкин заявил о фактической остановке российской части зерновой сделки с ООН
Усилия ООН по реализации зерновой сделки не привели к необходимым результатам, российская часть сделки с ООН фактически остановилась, заявил замглавы МИД России Александр Панкин.
Панкин пояснил, что «некоторая динамика есть» и Россия ценит «усилия, предпринятые ООН и генеральным секретарем» Антониу Гутерришем. Тема будет осуждаться в ходе визита главы МИД России Сергея Лаврова в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке в конце апреля. Однако Панкин не смог «предсказать, получится ли прийти к какому-либо соглашению касательно продления, условий или прекращения сделки».
Замглавы МИД России посетовал, что выгоду от сделки получили «не развивающиеся страны и даже не Украина», а большие корпорации, которые владеют землей или арендуют ее, «инвестируют в инфраструктуру для хранения и транспортировки зерна», передает ТАСС.
Кроме того, не был осуществлен запуск трубопровода Тольятти – Одесса для экспорта российских аммиачных удобрений, контактов с США по подключению российских банков к системе SWIFT для экспорта продовольствия также не было, хотя имеются «какие-то исключения для определенных случаев», но «это капля в море», сказал Панкин.
Он счел очевидными с самого начала проблемы экспорта украинского зерна в Евросоюз, который «пренебрег санитарными требованиями». В зерне выявлены пестициды и гербициды. А с точки зрения стоимости местные фермеры столкнулись с сильной конкуренцией, цены упали до «неприемлемого» для европейских фермеров уровня, заявил он.
Напомним, в марте Москва продлила действие зерновой сделки на 60 дней и потребовала в течение этих двух месяцев снять санкции со всех операций, сопровождающих российский сельскохозяйственный экспорт.
Еврокомиссия призвала страны ЕС отменить запрет импорта зерна с Украины
Вице-президент ЕК Дубровскис попросил Польшу, Венгрию, Болгарию и Словакию отменить запрет импорта зерна с Украины
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Вице-президент Еврокомиссии Валдис Дубровскис считает введенный Польшей, Венгрией, Болгарией и Словакией запрет импорта украинского зерна незаконным, сообщил министр сельского хозяйства Румынии Петре Дая.
Дая рассказал, что прошло онлайн-заседание министров сельского хозяйства Румынии, Польши, Венгрии, Словакии и Болгарии, в котором приняли участие еврокомиссары, передает РИА «Новости».
Дубровскис назвал решения по запрету импорта незаконными, они «противоречат соглашениям об ассоциации ЕС и Украины». В связи с этим Дубровскис «просит отменить» запрет, поскольку в противном случае «предложения Еврокомиссии нельзя будет применить».
Дая пожаловался, что из-за решения Польши, Венгрии, Словакии и Болгарии выросли поставки украинского зерна в Румынию, это негативно скажется на местных фермерах.
По его словам, «еврокомиссары представили пакет помощи для пяти стран в виде 100 млн евро», средства выделены из резервного фонда ЕК. Кроме того, предложен «пакет регламентирования импорта с Украины». В соответствии с ним для зерна, кукурузы, семян подсолнечника, рапса вводится механизм остановки импорта до 5 июня. Если страны откажутся от односторонних запретов, механизм могут принять в течение пары дней.
Министры пяти стран призвали расширить список товаров, импорт которых будет приостановлен, и продлить период приостановки. Консенсуса достигнуть не удалось, ЕК решила перенести обсуждение на уровень премьер-министров.
Венгерский министр сельского хозяйства Иштван Надь заявил: «Венгрии стоило решительно выступить и защитить интересы своих фермеров, поскольку это выступление вынудило Еврокомиссию развернуться и принять меры». В результате, по его словам, «удалось добиться того, что все результаты», которые Венгрия «смогла предъявить касательно запрета на импорт украинских продуктов», она «сможет сохранить и дальше». Венгрия намерена «обеспечивать транзит, проверяя, чтобы украинские сельхозпродукты покинули страну».
Напомним, ряд стран ЕС объявили Украине зерновой бойкот, так как ЕС не предпринял никаких шагов для урегулирования ситуации с демпинговыми поставками украинской сельхозпродукции. Молдавские фермеры также потребовали ограничить ввоз зерна с Украины.
Историк: Украинские военные переняли у Третьего рейха идеологию и методы войны
Историк Суржик: Европе и всему остальному миру важно напоминать о преступлениях нацизма
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Мир должен признать геноцидом действия нацистов против граждан СССР. Это важно для понимания, с чем борется Россия в ходе спецоперации на Украине, сказал газете ВЗГЛЯД историк Дмитрий Суржик. 19 апреля в России отмечается День памяти о геноциде советского народа нацистами.
«Россия в ходе СВО борется с идейными наследниками именно тех нацистов, которым противостояли наши деды в ходе Великой Отечественной войны. В этом не может быть никаких сомнений. Подтверждения мы видим как в самих действиях ВСУ, так и в перенятой у СС символике украинских военных формирований – «Мертвая голова» и «Волчий крюк» и другие символы», – говорит Дмитрий Суржик, исполнительный секретарь Ассоциации историков Союзного государства.
«Это не может быть совпадением или частной инициативой в рядах украинских военных. Поддержка нацистской идеологии видна на самом верху. Даже предыдущий президент Петр Порошенко фотографировался с бойцами аэромобильных войск ВСУ, у одного из которых на одежде была нашивка с Totenkopf (тактическое соединение войск СС « Мертвая голова» - прим. ВЗГЛЯД). А сейчас таких случаев гораздо больше», – напомнил эксперт.
«К сожалению, украинские военные переняли у Третьего рейха не только нашивки, но идеологию и методы войны. На это указывают этнические чистки, которые они устроили в Донбассе. Также, к памяти об СС отсылают и истязания наших военнопленных со стороны ВСУ. Они простреливают колени, вырезают символы на телах наших военных, издеваются над ними. Поэтому денацификация – очень конкретная и предметная цель СВО», – заметил он.
«Гитлеровцы планировали оставить в живых не более 25% населения СССР – в зависимости от республик и областей. Остальных хотели или убить, или подвергнуть жестоким экспериментам», – пояснил историк. «Но у нынешнего поколения даже в России нет представления о тех событиях и о сущности нацизма. Поэтому признать деяния гитлеровцев и коллаборантов геноцидом советского народа – крайне важно», – подчеркнул эксперт.
«Не менее важно об этом напоминать Европе и всему остальному миру. У них сильно распространены мифы о «белом и пушистом» Вермахте, который на самом деле тоже участвовал в истязаниях советских граждан», – добавил аналитик.
Напомним, 19 апреля 1943 года был издан указ Президиума Верховного совета СССР «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников родины из числа советских граждан и для их пособников».
В этот день ежегодно по всей России проводится День единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны. Мероприятия проходят в школах, вузах, учреждениях науки и культуры. В прошлом году в них приняли участие более 6,5 млн человек, сообщает проект «Без срока давности».
В нынешнем году добровольцы провели всероссийский урок памяти «Никто не забыт, ничто не забыто» и исторический квест «Последний трибунал». Например, в Тюменской области «Волонтеры Победы» рассказали десятиклассникам о концлагерях (Дахау – как самый первый лагерь, Освенцим – как самый известный «лагерь смерти» и Саласпилс – «фабрика крови»), про «эшелоны смерти», про то, что испытали люди, попавшие туда.
В марте Госдума единогласно приняла заявление о геноциде народов СССР Германией в 1941 – 1945 годах. В документе указывается, что в последние годы суды Санкт-Петербурга, Крыма и других центральных и южных российских регионов приняли решения, которые квалифицируют действия гитлеровцев и их пособников как геноцид советских национальных, этнических и расовых групп.
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Бойцы батальона «Урал» награждены за взятие украинских позиций
Российских военных батальона «Урал» наградили за успешное взятие украинских позиций и выполнение других задач в ходе спецоперации, сообщает Минобороны.
Согласно сообщению ведомства, военнослужащие получили государственные и ведомственные награды, а также знаки отличия за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе специальной военной операции, передает РИА «Новости».
Отмечается, что награждение проходило в одном из тыловых районов боевого соприкосновения. Российским военным вручил медали «За отвагу», знаки отличия «Георгиевский крест», «За воинскую доблесть» и «Участнику специальной военной операции» представитель командования группировки «Центр».
Как рассказал один из награжденных, бойцы выполняли задачу по эвакуации личного состава с передовой.
«Было принято решение выдвинуть бронегруппу для защиты эвакуационной машины. Подъехав, увидел траншею ВСУ в 30 метрах, понял, что могу отработать по ней», – вспоминает награжденный орденом Мужества командир бронегруппы с позывным «Кощей».
По словам военнослужащего, бои за данные позиции шли двое суток, в итоге удалось взять данный участок и эвакуировать группу из окружения.
Накануне представили к наградам вышедших из окружения в Белогоровке спецназовцев «Ахмата».
МИД указал на помощь Киеву IT-компаний США в распространении украинских фейков
МИД: Американские IT-компании помогают распространять Киеву данные «Азова» и «Правого сектора»
Технологические компании США оказывают Киеву содействие в распространении в интернете информации украинских экстремистских организаций, запрещенных в России «Правого сектора*» и «Азов», сообщили в Министерстве иностранных дел.
Из доклада МИД, опубликованного на сайте ведомства, следует, что американские IT-компании, администрация и модераторы YouTube согласны распространять экстремистскую информацию «Правого сектора*»* и «Азова»*(запрещены в России).
YouTube стал площадкой, которая распространяет украинские фейки об СВО, которые дискредитируют ВС России, считают в дипведомстве. В МИД также отметили, что националисты из Европы и США стали часто приезжать на Украину, где вступают в ряды украинских нацбатов.
Ранее эксперты заявляли, что YouTube может грозить блокировка из-за его враждебного отношения к России.
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