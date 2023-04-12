Песков усомнился в достоверности видео с якобы обезглавливанием украинского военного

Политолог оценил составленный ChatGPT мирный план по Украине

Политолог Баширов: ChatGPT доказал, что только у России есть конкретные предложения по миру на Украине

В составленном ChatGPT проекте мирного плана мы видим все те же требования к процессу урегулирования украинского конфликта, которые уже озвучивала Россия. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Марат Баширов. Ранее чат-бот ChatGPT написал проект мирного договора между Москвой и Киевом.

«Если внимательно посмотреть на содержательную часть предложенного чат-ботом проекта, то становится очевидным, что документ сгенерирован на основе имеющейся в открытых данных информации. В тексте содержатся тезисы, озвученные еще в ходе переговоров в Турции. Они же во многом нашли отражение в китайском мирном плане», – сказал политолог Марат Баширов.

«По сути, искусственный интеллект изучил все имеющиеся данные, а затем обобщил их. И не удивительно, что там представлены преимущественно пророссийские тезисы – со стороны США и Европы звучат лишь заявления о недопустимости победы России. Но это не может быть пунктом какого-либо соглашения», – акцентировал собеседник.

«Примечательно, что отчасти мирный план нейросети включает в себя положения Минских соглашений. Однако несмотря на то что последние были написаны четко, понятно и детально, Украина под давлением США просто не стала их выполнять», – полагает эксперт.

«То есть сам по себе предложенный план чат-бота не имеет в себе никакой уникальности, он не персонифицирован, а его фрагменты можно найти в других проектах соглашений. В связи с этим под документом чат-бота можно ставить любую подпись – Олафа Шольца или любого другого европейского политика, ответственности за это все равно никто нести не будет», – иронично заключил Баширов.

Ранее чат-бот Chat GPT написал проект мирного договора между Москвой и Киевом, а также предложил послания президенту России Владимиру Путину и главе Украины Владимиру Зеленскому. Возможности искусственного интеллекта в дипломатии проверило немецкое издание Berliner Zeitung.

Представители газеты поручили боту составить письма лидерам конфликтующих сторон с призывом к миру от лица федерального канцлера ФРГ Олафа Шольца. В сообщении для главы РФ говорится, что Германия «признает законные интересы Москвы в сфере безопасности». Отмечается, что переговоры могут «открыть дверь» для улучшения сотрудничества между Россией и Европой.

В сформулированном искусственным интеллектом проекте мирного договора содержатся следующие пункты: прекращение огня, отвод войск на изначальные позиции, введение демилитаризованной зоны вдоль линии конфликта под надзором миротворческих сил, предоставление автономии Донецку и Луганску в составе Украины, а также защита законных прав русскоязычного населения в этих регионах.

При этом ответственность за послевоенное восстановление регионов возлагается на обе стороны. Наблюдать за соблюдением положений документа, по мнению искусственного интеллекта, должны ООН, ОБСЕ и ЕС. Напомним, свое видение мирного урегулирования украинского кризиса ранее опубликовало Министерство иностранных дел Китая. Документ состоит из 12 пунктов и предусматривает прекращение боевых действий, а также мирные переговоры.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как искусственный интеллект Запада угрожает России.

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