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Песков усомнился в достоверности видео с якобы обезглавливанием украинского военного
Песков: Нужно проверить достоверность кадров с якобы обезглавливанием украинского военного
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Видеокадры, которые преподносятся как обезглавливание украинского военнослужащего, необходимо проверить на достоверность, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Сначала нужно «проверить достоверность этих ужасных кадров», передает ТАСС слова Пескова.
Представитель Кремля подчеркнул, что после проверки достоверности это видео может стать поводом для разбирательства, выяснений, имело ли это место и, если да, то где и со стороны кого.
«Прежде всего, в мире фейков, в котором мы живем, нужно проверить достоверность этой съемки», – еще раз отметил Песков.
Омбудсмен ДНР Дарья Морозова ранее заявляла, что с начала специальной военной операции в адрес ООН, МККК и ЮНИСЕФ было направлено свыше 320 обращений с фактами военных преступлений Киева, однако против украинских властей не предприняли никаких мер. По ее словам, практически 100% военнослужащих ДНР, которые вернулись из украинского плена, подверглись пыткам, избиениям и другим видам жестокого обращения.
Немцы попросили помощи у России после новых требований Киева
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Немецкие пользователи Twitter (заблокирован в России) обратились за помощью к России после новых требований замглавы МИД Украины Андрея Мельника о поставках украинской армии больше военной техники.
«Что вам действительно нужно, так это чтобы вас поставили на место. Надеюсь, Россия скоро положит конец этому цирку», – написал один из комментаторов, передает РИА «Новости».
«Вам лучше готовиться, русские уже на пороге», – отметил другой пользователь.
«Мы не должны ничего вам поставлять! Украина не входит ни в ЕС, ни в НАТО для подобного. Вам следовало давно начать переговоры», – написал еще один читатель.
«Почему вы требуете постоянно от Германии? Это когда-нибудь прекратится? Дальше вы захотите немецких солдат?» – поинтересовался комментатор.
«После того как вы нас оскорбили, а не поблагодарили за помощь, вам следует отказать в любой поддержке», – заключил еще один пользователь.
Ранее украинский дипломат написал, что Киев ждет от правительства Германии решения об отправке истребителей, военных кораблей и подводных лодок. Кроме того, он потребовал увеличить поставки танков.
В январе замглавы МИД Украины, экс-посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Германия передает Киеву мало танков Leopard 2, Берлин мог бы передать в десять раз больше машин, чем обещанные 14.
В зоне СВО уничтожен командир роты нацбатальона «Карпатская сечь»
Военкор Котенок: В зоне СВО уничтожен командир роты нацбатальона «Карпатская сечь» Артур Асадов
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В ходе проведения специальной военной операции на Украине уничтожен командир роты националистического батальона «Карпатская сечь» Артур Асадов, сообщил российский военный корреспондент Юрий Котенок.
Котенок в своем Telegram-канале сообщил, что Асадов, уничтоженный русскими бойцами в зоне СВО, «светился в бандеровских медиа в ходе осенней кампании ВСУ».
Рота Асадова была прикреплена к 49-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, сообщает «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал Readovka.
Асадов, по данным издания, в составе своего подразделения участвовал в захвате города Изюм Харьковской области в сентябре прошлого года. Отмечается, что он известен «как любитель проводить жестокие пытки над русскими военнопленными».
«Ярый националист» Артур Асадов, продолжает издание, «любил раздавать интервью, в которых хвастался, что не слушает своего отца». По данным СМИ, Асадов-старший проживает в ДНР, поддерживает республику в военном конфликте и просил сына не воевать за бандеровцев.
По данным Минобороны, потери ВСУ за сутки составили более 610 военнослужащих и наемников.
Российские силы взяли под контроль более 80% Артемовска
Российские штурмовые отряды взяли под контроль более 80% Артемовска и административные центры
Свыше 80% территории Артемовска (украинское название – Бахмут), включая все административные центры и заводы, находится под контролем российских сил, сообщил Евгений Пригожин.
Основатель ЧВК «Вагнер» заявил, что все фабрики, административные центры, заводы и более 80% Артемовска взяты под контроль российскими штурмовыми отрядами, передает ТАСС.
Ранее в Минобороны сообщили, что штурмовые отряды «Вагнер» продолжали бои по овладению кварталами в центральной части Артемовска и вытеснению противника к западным окраинам. На флангах действия штурмовых отрядов поддерживают подразделения ВДВ.
Названо число спецназовцев из стран НАТО на Украине
Guardian и Declassified UK сообщили о почти 100 спецназовцах из стран НАТО на Украине
В марте на Украине находились почти 100 спецназовцев из стран НАТО, в том числе 50 британских военнослужащих сил специального назначения, следует из попавших в интернет «секретных документов» США.
Также на Украине были спецназовцы из Латвии (17 человек), Франции (15) и Нидерландов (один). В стране присутствовали 14 американских спецназовцев, 29 представителей Пентагона и 71 чиновник Госдепа, передает ТАСС со ссылкой на Declassified UK.
Документы не содержат никакой информации о целях развертывания британских или других контингентов сил специального назначения, передает РИА «Новости» со ссылкой на Guardian.
В феврале Washington Post заявила о возможности возобновления деятельности Сил спецопераций США на Украине. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что для США это станет неприкрытым участием в конфликте.
Ахметов подал на Россию в суд из-за потерянных в Донбассе активов
Украинский миллиардер Ахметов инициировал арбитражный процесс против РФ за потерянные активы в Донбассе
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Украинский бизнесмен Ринат Ахметов начинает арбитражный процесс против России с требованием выплатить компенсации за активы, потерянные в Донецкой и Луганской областях.
Пресс-служба инвестиционной группы SKM, 100% акций которой принадлежат Ахметову, сообщила во вторник, что «Ахметов как инвестор потребует от России компенсации всех убытков, причиненных ему в результате вмешательства в деятельность или экспроприации активов и инвестиций».
При этом не уточняется, куда именно намерен обратиться украинский бизнесмен, передает ТАСС.
В компании заявили, что речь идет о десятках предприятий добывающего, металлургического, энергетического секторов, а также недвижимости. Упоминаются «Енакиевский металлургический завод», «ДТЭК Ровенькиантрацит», «ДТЭК Свердловантрацит», учебно-тренировочная база «Кирша». Кроме того, Ахметов требует компенсаций за «Донбасс Арену», в которую, как указано, он инвестировал свыше 400 млн долларов.
Бизнесмен заявил, что подает иск «на полное возмещение всего причиненного нам с 2014 года ущерба».
По оценке Forbes Ukraine, состояние Ахметова к концу 2022 года уменьшилось с 13,7 млрд долларов до 4,4 млрд долларов. При этом Ахметов остается богатейшим украинцем.
По подсчетам журнала, общий капитал всех самых состоятельных граждан Украины к концу 2022 года сократился более чем на 20 млрд долларов по сравнению с началом февраля того же года.
Киев намекнул Западу о поставках F-16 с помощью смайликов
Украинские власти попросили самолеты у Запада с помощью смайликов
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прибыл в Канаду на самолете, на борту которого заметили наклейки в виде военного самолета и сложенных в молящем жесте ладоней.
«Страна, на территории которой некогда производили самые большие самолеты в мире, вымаливает старую рухлядь у более развитых цивилизаций», – отметили авторы Telegram-канала «Два майора».
Ранее командующий ВВС Украины Николай Олещук заявил, что Киев не может решить проблемы без поставок F-16, так как российская авиация превосходит украинскую.
Политолог оценил составленный ChatGPT мирный план по Украине
Политолог Баширов: ChatGPT доказал, что только у России есть конкретные предложения по миру на Украине
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В составленном ChatGPT проекте мирного плана мы видим все те же требования к процессу урегулирования украинского конфликта, которые уже озвучивала Россия. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Марат Баширов. Ранее чат-бот ChatGPT написал проект мирного договора между Москвой и Киевом.
«Если внимательно посмотреть на содержательную часть предложенного чат-ботом проекта, то становится очевидным, что документ сгенерирован на основе имеющейся в открытых данных информации. В тексте содержатся тезисы, озвученные еще в ходе переговоров в Турции. Они же во многом нашли отражение в китайском мирном плане», – сказал политолог Марат Баширов.
«По сути, искусственный интеллект изучил все имеющиеся данные, а затем обобщил их. И не удивительно, что там представлены преимущественно пророссийские тезисы – со стороны США и Европы звучат лишь заявления о недопустимости победы России. Но это не может быть пунктом какого-либо соглашения», – акцентировал собеседник.
«Примечательно, что отчасти мирный план нейросети включает в себя положения Минских соглашений. Однако несмотря на то что последние были написаны четко, понятно и детально, Украина под давлением США просто не стала их выполнять», – полагает эксперт.
«То есть сам по себе предложенный план чат-бота не имеет в себе никакой уникальности, он не персонифицирован, а его фрагменты можно найти в других проектах соглашений. В связи с этим под документом чат-бота можно ставить любую подпись – Олафа Шольца или любого другого европейского политика, ответственности за это все равно никто нести не будет», – иронично заключил Баширов.
Ранее чат-бот Chat GPT написал проект мирного договора между Москвой и Киевом, а также предложил послания президенту России Владимиру Путину и главе Украины Владимиру Зеленскому. Возможности искусственного интеллекта в дипломатии проверило немецкое издание Berliner Zeitung.
Представители газеты поручили боту составить письма лидерам конфликтующих сторон с призывом к миру от лица федерального канцлера ФРГ Олафа Шольца. В сообщении для главы РФ говорится, что Германия «признает законные интересы Москвы в сфере безопасности». Отмечается, что переговоры могут «открыть дверь» для улучшения сотрудничества между Россией и Европой.
В сформулированном искусственным интеллектом проекте мирного договора содержатся следующие пункты: прекращение огня, отвод войск на изначальные позиции, введение демилитаризованной зоны вдоль линии конфликта под надзором миротворческих сил, предоставление автономии Донецку и Луганску в составе Украины, а также защита законных прав русскоязычного населения в этих регионах.
При этом ответственность за послевоенное восстановление регионов возлагается на обе стороны. Наблюдать за соблюдением положений документа, по мнению искусственного интеллекта, должны ООН, ОБСЕ и ЕС. Напомним, свое видение мирного урегулирования украинского кризиса ранее опубликовало Министерство иностранных дел Китая. Документ состоит из 12 пунктов и предусматривает прекращение боевых действий, а также мирные переговоры.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как искусственный интеллект Запада угрожает России.
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Киев заявил о начале контрнаступления ВСУ «уже летом»
Hill: Шмыгаль не исключил начала ожидаемого контрнаступления вооруженных сил Украины летом
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Ожидаемое украинское контрнаступление может начаться летом, Украина не испытывает давления со стороны союзников в этом вопросе, заявил глава украинского правительства Денис Шмыгаль.
Шмыгаль заявил, что союзники Украины осознают необходимость подготовиться «на 100 и даже больше процентов». Украине требуется «больше артиллерии, боеприпасов», а также «больше ракет средней и большой дальности», танки и истребители, передает ТАСС со ссылкой на Hill.
При этом, как пишет издание, не приводя прямую цитату, Шмыгаль «заявил, что контрнаступление может быть начато уже летом», передает РИА «Новости».
В начале апреля постпред США при НАТО Джулиан Смит заявила, что Соединенные Штаты ожидают контрнаступления Украины в ближайшие недели. Госсекретарь США Энтони Блинкен в апреле также сказал, что ВСУ могут начать наступление уже в ближайшие недели. При этом глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что Киеву необходимо всеми силами противостоять восприятию планируемого Украиной контрнаступления как решающего сражения.
Аксенов отреагировал на планы украинского контрнаступления
Глава Крыма Аксенов отреагировал на планы украинского контрнаступления
Вооруженные силы России готовы к планам украинского контрнаступления, нельзя недооценивать желание изолировать Крым, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
Также Аксенов назвал обоснованным и правильным решение о строительстве оборонительных сооружений на полуострове, передает РИА «Новости».
При этом он подчеркнул, что их подготовка не означает, что эти сооружения будут использоваться. Также глава Крыма отметил, что российские Вооруженные силы выстроили современную, глубоко эшелонированную оборону.
Ранее СМИ со ссылкой на просочившиеся в Сеть «документы Пентагона» сообщили, что в Вашингтоне сомневаются, что планируемое Украиной контрнаступление сможет «перерезать сухопутный мост России в Крым».
Москва заявила об угрозе мировому авиасообщению из-за западных поставок ПЗРК Украине
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Из-за западных поставок ПЗРК и ПТРК на Украину вскоре впору будет ставить вопрос о безопасности гражданского авиасообщения в мире, в том числе над Европой, заявил МИД России.
МИД указал на «зашкаливающую коррупцию» на Украине, из-за которой оружие «расползается по всему миру», попадая «в зоны других региональных конфликтов» и в руки «организованной преступности, террористов и экстремистов различных мастей», передает РИА «Новости».
Страны ЕС передали Киеву оружия и военной техники более чем на 12 млрд евро. Кроме того, они не препятствуют вербовке наемников. МИД заявил, что поставки оружия ведут к гибели мирного населения ДНР, ЛHP, Запорожской и Херсонской областей. Указывается, что вооруженые силы Украины наносят удары по жилым районам и гражданской инфраструктуре, а также по Запорожской АЭС, что создает угрозу ядерной катастрофы.
МИД также прокомментировал заявление главы правительства Венгрии Виктора Орбана, который сказал, что в ЕС близки к рассмотрению возможности направить на Украину «войска некоего миротворческого типа». Россия считает такие рассуждения лицемерными, так как ЕС не делает попыток «политического урегулирования» конфликта, а «де-факто участвует» в нем, создает «политическое прикрытие любых преступлений», совершаемых Украиной.
Напомним, Украина еще до начала конфликта заработала репутацию «серой зоны», из которой оружие бесконтрольно расползается по всему миру. Сейчас особенное беспокойство внушают ПЗРК, которые идут на Украину тысячами. Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что отправляемое киевским властям вооружение всплывает в руках у террористов и преступников в Европе.
Польша предложила провести «релокацию» украинского зерна
Министр сельского хозяйства Польши Телюс предложил распределять поток зерна с Украины по всем странам Евросоюза
Украине нужно помогать, но страны Евросоюза должны делать это вместе, следует распределять избытки поступающего с Украины зерна по всем государствам ЕС, заявил министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс.
Состоялось заседание антикризисного штаба на тему наплыва зерна с Украины. Польша намерена попросить поддержки у Чехии, Румынии, Болгарии и Словакии. Варшава хочет призвать ЕС к тому, чтобы значительно «пересмотреть проект постановления, касающийся пошлин, освобождения от пошлин» для Украины.
Телюс заявил, что зерно нужно «равномерно распределять» по ЕС, «каким-то образом» осуществлять его «релокацию», чтобы «тяжесть» наплыва зерна с Украины не сваливалась на «отдельные государства», передает РИА «Новости».
В четверг было объявлено, что Украина перестает экспортировать в Польшу кукурузу, пшеницу, подсолнечник и рапс. Украина согласилась прекратить импорт зерна в Польшу, оставив лишь транзит. Bloomberg считает, что Украина рискует потерять поддержку Европы из-за проблем с зерном. Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия призвали власти ЕС изучить возможность закупки Брюсселем скопившегося зерна. Венгрия решила ужесточить контроль за транзитом зерна.
Мирошник: Ставший бездной для ВСУ Артемовск отдаляет контрнаступление Украины
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Масштабные действия ВСУ на юге становятся невозможными из-за неудач в районе Артемовска. Это не устраивает США, ведь текущий кризис фактически стал частью внутренней политики Штатов. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экс-посол ЛНР Родион Мирошник. Ранее глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться этим летом.
«Отыскать правду о военных планах противника в том информационном шуме, который создают западные СМИ и политики, практически невозможно. Слова Дениса Шмыгаля – это лишь капля в общем потоке данных. Задача подобных заявлений проста – манипуляция», – сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Украина ведет активную работу с массовым сознанием россиян. Информация о том, что контрнаступление начнется летом, может создать мнимую иллюзию безопасности. А ВСУ в это время начнут атаку, например, весной. Позволять им безнаказанно проводить подобные «оперативные игры» нельзя, поэтому наша разведка активно проверяет все данные», – отмечает эксперт.
«Но так или иначе, контрнаступление Украины действительно столкнулось с рядом проблем. Администрация Зеленского долгое время готовила масштабную атаку на южном направлении. Но в настоящий момент имеется «болевая точка» в виде Артемовска. Напомню, городу местные политики придали глубокое идеологическое значение», – подчеркивает собеседник.
«В связи с этим Зеленский отчаянно пытается сохранить присутствие ВСУ хотя бы в нескольких районах этого населенного пункта – личный состав и техника активно перебрасываются с других направлений к Артемовску. Особых результатов это не приносит, город становится бездной, в которой канут западные ресурсы», – акцентирует Мирошник.
«Разумеется, столь вольное обращение с имеющимся военным потенциалом оттягивает начало контрнаступления. Сложившаяся ситуация злит американцев, ведь они как никто другой заинтересованы в скорейших «победоносных» действиях ВСУ», – считает собеседник.
«Администрация Байдена отправляет в зону конфликта колоссальные объемы средств. Американскому населению, соответственно, необходимо показать конкретные результаты. Украина стала частью внутренней политики Штатов, но особых дивидендов демократам до сих пор не принесла. Приходится Байдену Зеленского «подгонять», – резюмирует Мирошник.
Ранее глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться уже этим летом. Он подчеркнул, что союзники осознают необходимость подготовиться «на 100 и даже больше процентов», в связи с чем никакого давления на администрацию Зеленского со стороны западных стран не оказывается.
Политик отметил, что ВСУ нуждается в больших количествах артиллерии и боеприпасов. По его словам, для успешной атаки необходимы также и ракеты средней и большой дальности, танки, истребители.
Напомним, в начале апреля постпред США при НАТО Джулиан Смит заявила, что в Вашингтоне контрнаступления ВСУ ожидают в ближайшие недели. Об этом же в одном из интервью говорил и госсекретарь страны Энтони Блинкен. Однако глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал граждан не считать планируемую атаку «решающим сражением».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, почему слухи о масштабном наступлении ВСУ являются ложью Пентагона, а также объясняла, почему американская молодежь верит в победу России на Украине.
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G7 собралась обвинить Россию в дезинформации по Украине
NHK сообщил о намерении G7 обвинить Россию в использовании дезинформации для получения поддержки СВО
По итогам встречи в Каруидзаве (Нагано, Япония), запланированной на 16–18 апреля, главы МИД стран G7 в совместном заявлении обвинят Москву в том, что Россия якобы с помощью дезинформации добивалась международной поддержки специальной военной операции на Украине, сообщают СМИ.
В критике в адрес Москвы страны G7 уделят особое внимание обвинениям в дезинформации. Министры собираются заявить о важности доступа к проверенной и точной информации. Они намерены пообещать оказывать содействие в этой сфере.
Кроме того, в заявлении будет сказано о готовности продолжать оказывать на Россию санкционное давление. Страны G7 призовут остальные государства не поставлять Москве вооружения, передает ТАСС со ссылкой на NHK.
Напомним, в апреле началось председательство России в СБ ООН. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Москва якобы будет «использовать свое место в СБ для распространения дезинформации и попыток отвлечь внимание» от спецоперации на Украине. При этом Россия указывала на примеры дезинформации со стороны Киева и его союзников, призванные очернить действия Москвы.
Опубликованы снятые БПЛА в ходе аэроразведки кадры украинских позиций в ДНР
Российские военнослужащие показали полученные в ходе аэроразведки кадры украинских позиций недалеко от Марьинки
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Российские военные с помощью беспилотника провели аэроразведку и сняли на видео украинские позиции с базой БПЛА вооруженных сил Украины в селе Красногоровка, которое граничит с северными окраинами Марьинки в ДНР.
Видео сняли в конце марта, но по оперативным соображениям представили только сейчас. Кадры работы беспилотника комментирует российский разведчик-доброволец с позывным «Ганс». На кадрах – «серая зона», видны линия обороны ВСУ, ходы сообщения, бункеры, блиндажи, пулеметные точки, точки наблюдения, связанные в единую сеть, передает РИА «Новости».
«Ганс» сообщил, что перед окопами находится заминированное поле, далее идут позиции российских войск. «Всю сеть» окопов он оценил в «десятки километров в разные стороны». «Ганс» отметил, что «многое замаскированно». Провести беспилотник, по его словам, оказалось сложно, так как «работает РЭБ». «Нам просто повезло, что мы смогли провести аэроразведку», – сказал он.
«Ганс» указал здание, в котором находится база украинских БПЛА. «Это то, что мы выявили – все очень укреплено, все забетонировано, и это какой-то объект в их обороне, имеющий очень серьезное значение», – сказал он.
Кроме того, сообщается, что российская батарея самоходных 152-миллиметровых гаубиц «Мста-С» нанесла удар по скоплению украинских войск на запорожском направлении. Командир батареи с позывным «Днепр» сообщил, что «боеприпасов хватает», их «подвоз организован».
Начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук рассказал, что на краснолиманском направлении отражены атаки ВСУ на трех участках: невском, торском и червонодибровском – украинские военные пытались «вернуть утраченные позиции». Кроме того, поражены командные пункты, места скопления техники и живой силы противника, уничтожены беспилотные летательные аппараты ВСУ, передает ТАСС.
Напомним, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что потери ВСУ за сутки составили более 610 военнослужащих и наемников.
Пушилин рассказал о ходе боевых действий в Донбассе
Пушилин рассказал о ситуации в Артемовске, Авдеевке, на угледарском и марьинском направлениях
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В западной части Артемовска идут ожесточенные бои, продолжается окружение Авдеевки, есть улучшение позиций российских подразделений на угледарском и марьинском направлениях, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Пушилин сообщил, что у вооруженных сил Украины в Артемовске «нет никакого выбора, кроме как идти вперед или же сдаваться в плен». По его словам, отступить они не могут, так как «там работают заградотряды», передает ТАСС со ссылкой на Первый канал.
Он заявил, что ВСУ получили приказ «не отступать». Как заявил Пушилин, сдавшиеся в плен солдаты ВСУ «прекрасно понимают, что это единственный шанс для них выжить», передает РИА «Новости».
Пушилин также подтвердил, что все административные здания Артемовска находятся под контролем российских подразделений. Он заявил, что украинские силы «не считали своим городом» Артемовск, население которого использовали в качестве «живого щита», размещая огневые позиции в высотках – «жилых многоэтажках или административных зданиях».
По словам врио главы ДНР, ощутимое продвижение российских сил фиксируется в районе Авдеевки, «достаточно успешно, высокой ценой продолжается охват самой Авдеевки». Пути снабжения ВСУ попали «под более плотный огневой контроль».
На марьинском направлении «ситуация развивается более динамично», есть «серьезные улучшения позиций». На угледарском направлении улучшение позиций Пушилин оценил как небольшое. На горловском направлении продвижение подразделений «для нас в поле зрения, и там тоже мы фиксируем определенные успехи».
Нет информации о том, что у украинских подразделений появляется западная техника «в количествах», способных «переломить ход событий», сказал он. Пушилин добавил, что были единичные проявления, но «пару месяцев назад».
Напомним, Пушилин заявил, что российские силы уверенно освобождают Артемовск. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что российские силы взяли под контроль более 80% Артемовска.