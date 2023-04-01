Соотечественники в Нидерландах возложили цветы к привезенному из Берлина российскому танку

Соотечественники в Нидерландах возложили цветы к российскому танку у Музея свободы

Группа российских соотечественников и неравнодушных возложили цветы к выставленному перед Музеем свободы в Нидерландах танку Т-72, якобы подбитому на Украине.

Собравшиеся заявили, что акция проводится в память о погибших за последние девять лет в Донбассе мирных гражданах, и российских солдатах, принимавших участие в СВО на Украине, передает ТАСС.

Некоторые голландские СМИ предупреждали, что установка танка в Нидерландах может привести к повторению ситуации в Берлине. По словам участницы акции Натальи Воронцовой, голландское правительство выбрало конфронтационный путь, но активисты решили возложить цветы к танку, как это было в Берлине. Она отметила, что таким образом соотечественники хотят отдать дань памяти российским солдатам, которые борются за освобождение Украины.

Участники акции поставили под сомнение принадлежность танка, поскольку подобная техника находится на вооружении и России, и Украины, и никаких четких опознавательных знаков на ней нет. Поднимались вопросы и о судьбе экипаже. Соотечественники захотели найти матерей погибших ребят, чтобы отправить им фотографии.

Ранее граффити с символикой спецоперации РФ на Украине в виде буквы Z нанесли на российский танк, установленный перед Музеем свободы в голландском Грусбеке.

Напомним, танк Т-72 от посольства России в Берлине решили отправить в Нидерланды. До этого жители немецкой столицы принесли цветы к танку, из-за чего начались беспорядки с проукраински настроенными радикалами.