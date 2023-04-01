Соотечественники в Нидерландах возложили цветы к привезенному из Берлина российскому танку

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1 апреля, суббота  |  Последнее обновление — 18:25  |  vz.ru
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Как новая валюта России поможет в противостоянии с Западом

В России стартует эксперимент по новой валюте Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Россия запускает пилотное использование цифрового рубля. На первый взгляд, особой разницы с привычным безналичным рублем нет. Однако в реальности цифровой рубль вобрал в себя как все достоинства безналичных расчетов, так и целый список дополнительных удобных и выгодных преимуществ. Причем не только для простых граждан, но и для всего государства в геополитическом плане. Как цифровой рубль поможет России в противостоянии с Западом?  Подробности...
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Россия переосмыслила свою роль в мире

Новая Концепция внешней политики России принципиально отличается от предыдущей Максим Блинов/РИА Новости
Отныне Россия – страна-цивилизация, евро-тихоокеанская держава и защитница Русского мира. Такое определение следует из новой Концепции внешней политики, которую утвердил президент Владимир Путин. В чем заключаются ключевые особенности документа и как реализация Концепции отразится на отношениях России с другими странами? Подробности...
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Как Запад воспользовался фейками о Буче

Улицы Бучи стали декорациями для одной из самых явных украинских провокаций I-Images/Global Look Press
Год назад городок Буча к северо-западу от Киева приобрел мировую и трагическую известность. Жуткие кадры с телами на улицах облетели все СМИ. На Западе говорили, что погибшие – мирные граждане, ставшие жертвами якобы российских военных. Однако в этой истории было множество противоречий. О каких нестыковках идет речь и зачем Западу понадобилась волна фейков о в Буче?  Подробности...
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США подозревают в военном использовании комаров-мутантов

Комары стали объектом масштабных биологических экспериментов Cadu Rolim/Keystone Press Agency/Global Look Press
Загадочные эксперименты с насекомыми – и прежде всего с комарами – проводятся прямо сейчас под эгидой Пентагона. Несмотря на то что задача исследований заявлена как самая благородная – борьба с болезнями, вредителями и повышение урожаев, – у европейских ученых эти работы вызвали подозрения. Речь может идти даже о разработке нового биологического оружия. Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Почему нужно бить Запад по губам

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
Все дети рождаются принцами и принцессами, но окружение делает из них лягушек. Наверное, то же самое происходит и с народами. У каждого народа собственное высокое предназначение. Но исторически Запад утверждал свое единоличное право на корону, всех остальных заставляя принимать роль лягушек. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Победить русофобию в себе

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Ненависть к русским началась с нашего многолетнего одобрения русофобии внутри России, с неуважения к самим себе. Ведь если ты не уважаешь свой народ, свою страну, кто будет уважать тебя? Подробности...
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Европа пытается сохранить Китай как альтернативу США

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Замена доллара и евро на юань внутри российской финансовой системы – процесс неминуемый, но имеющий свои пределы. Таким образом бизнес и население просто уходят от рисков, связанных с валютами недружественных стран. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
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Россию запугивают предательством союзников

Новая Концепция внешней политики России

МИД Украины меняет тактику

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Шойгу наградил девушек-военных за отражение атаки на Севастополь

Глава Минобороны Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной наградил служащих базы Черноморского флота орденами Мужества за отражение атаки беспилотников на Севастополь
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Во Франции усилились протесты против пенсионной реформы

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. По его словам, «толпа не имеет легитимности» перед «представителями народа» в лице депутатов. При этом на улицах французских городов усиливаются столкновения протестующих с полицией
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Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Москве

В Большом Кремлевском дворце прошли переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры общались более трех часов. Сначала беседа проходила в узком составе с участием членов делегаций, а затем переговоры продолжились в расширенном формате
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Как вы относитесь к планам Москвы разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии?
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    В Bloomberg назвали фактор усиления геополитического влияния России Американский полковник заявил о «практическом падении» Артемовска В России раскрыли тактику Киева при «наступлении» на Крым Рогов сравнил прибывшие на Украину французские бронеавтомобили с «гробами на колесах»
    В Польше испугались втягивания в войну с Россией В ДНР уничтожили украинского карателя по кличке Моджахед В Германии предрекли Европе «вызовы, которые трудно себе представить» Максим Покровский отреагировал на попадание в реестр иноагентов

    Главная тема


    Защита Русского мира стала концептуальной обязанностью России

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    МИД России поздравил Зеленского с «профессиональным праздником»

    «изменить жизнь»


    Американский боксер после боя попросил Путина о российском гражданстве

    «худшие последствия»


    Европе предрекли катастрофу из-за запрета на выращивание мака в Афганистане

    Видео

    генетическая модификация


    США подозревают в военном использовании комаров-мутантов

    шпионская сеть


    Арест Гершковича ставит под удар всех журналистов-шпионов США

    «миротворческий контингент»


    ЕС готовит силовой план на случай провала контрнаступления ВСУ

    точный и мощный удар


    Поумневшие советские авиабомбы меняют ход СВО

    карикатура


    Западу надоедают Зеленский и Украина

    идти своим путем


    Игорь Караулов: Какую модель мира способен предложить Китай

    уважать свой народ


    Марина Хакимова-Гатцемайер: Победить русофобию в себе

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    Соотечественники в Нидерландах возложили цветы к привезенному из Берлина российскому танку

    Соотечественники в Нидерландах возложили цветы к российскому танку у Музея свободы

    1 апреля 2023, 17:30

    Текст: Вера Басилая

    Группа российских соотечественников и неравнодушных возложили цветы к выставленному перед Музеем свободы в Нидерландах танку Т-72, якобы подбитому на Украине.

    Собравшиеся заявили, что акция проводится в память о погибших за последние девять лет в Донбассе мирных гражданах, и российских солдатах, принимавших участие в СВО на Украине, передает ТАСС.

    Некоторые голландские СМИ предупреждали, что установка танка в Нидерландах может привести к повторению ситуации в Берлине. По словам участницы акции Натальи Воронцовой, голландское правительство выбрало конфронтационный путь, но активисты  решили возложить цветы к танку, как это было в Берлине. Она отметила, что таким образом соотечественники хотят отдать дань памяти российским солдатам, которые борются за освобождение Украины.

    Участники акции поставили под сомнение принадлежность танка, поскольку подобная техника находится на вооружении и России, и Украины, и никаких четких опознавательных знаков на ней нет. Поднимались вопросы и о судьбе экипаже. Соотечественники захотели найти матерей погибших ребят, чтобы отправить им фотографии.

    Ранее граффити с символикой спецоперации РФ на Украине в виде буквы Z нанесли на российский танк, установленный перед Музеем свободы в голландском Грусбеке.

    Напомним, танк Т-72 от посольства России в Берлине решили отправить в Нидерланды. До этого жители немецкой столицы принесли цветы к танку, из-за чего начались беспорядки с проукраински настроенными радикалами.

    В Крыму предрекли переломный момент украинского конфликта
    Глава парламента Крыма Константинов: Переломный момент в украинском конфликте наступит в этом году
    		   
    1 апреля 2023, 08:41
    Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
    Текст: Александра Юдина

    Затянувшийся украинский конфликт закончится полной потерей «киевской хунтой» власти, переломный момент наступит уже в этом году, выразил мнение глава крымского парламента Владимир Константинов.

    По его словам, победа России предопределена, уже сейчас ситуация развивается в сторону завершения конфликта, который закончится не миром, а полной «потерей киевской хунтой власти над страной», передает РИА «Новости».

    «Он не завершится быстро – посыплется их фронт, рухнет нацистское дерево, которое они так долго растили», – сказал Константинов.

    Также глава крымского парламента предсказал России возвращение контроля над историческими территориями, которое произойдет, как он считает, ближе к осени.

    «Многое совпадет: и наши усилия, работа армии, которая к этому времени подтянется под все формирующиеся задачи. Мое общение с ребятами на передовой убеждает в том, что события будут развиваться именно так», – заключил Константинов.

    Ранее председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли усомнился в достижимости поставленной перед украинскими вооруженными силами цели по возвращению всех утраченных Украиной территорий.

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    Европе предрекли катастрофу из-за запрета на выращивание мака в Афганистане
    Politico: Европе грозит катастрофа из-за запрета на выращивание мака в Афганистане
    		   
    1 апреля 2023, 15:19
    Фото: Rahmat Gul/AP/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Европейским странам грозят «катастрофические последствия» в связи с введенным талибами (организация запрещена в России) запретом на выращивание мака в Афганистане, пишет Politico.

    По информации издания, эксперты прогнозируют столкновение европейского рынка героина с дефицитом предложения, вследствие чего этот вакуум придется заполнить «чем-то гораздо более серьезным», передает «Газета.Ru».

    Предполагается, что нехватка мака может создать благоприятные условия для производства синтетических опиоидов, таких как фентанил, что будет более прибыльным делом для преступников.

    Также издание подчеркивает, что такое решение может стать серьезной угрозой для здоровья населения, так как синтетические опиоиды намного сильнее его. В частности, фентанил ежегодно уносит десятки тысяч жизней в Америке. В 2022 году от передозировки фентанила в США скончались более 68 тыс. человек.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала экспериментальное решение властей Канады в феврале декриминализировать в Ванкувере героин и ряд других наркотиков в целях борьбы с их употреблением.

    Коментарии (18)
    Российские военные уничтожили штурмовую группу ВСУ под Купянском с помощью минного шлагбаума
    		   
    1 апреля 2023, 14:35
    Фото: кадр из видео
    Текст: Вера Басилая

    Российские войска сорвали попытку атаки ВСУ под Купянском в Харьковской области при помощи минного шлагбаума, который уничтожил всю штурмовую группу противника.

    Попытка атаки Вооруженных сил Украины под Купянском Харьковской области обернулась уничтожением штурмовой группы украинской армии, российские саперы подготовили минный шлагбаум для пытавшегося прорваться на позиции России противника. После взрыва лишь один боевик попытался убежать, но не смог, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Русская весна».

    Минный шлагбаум – это связанные тросом несколько противотанковых мин, которые закладывают на узких дорогах, где идет военная техника.

    Ранее военнослужащие группировки войск «Запад» вскрыли и уничтожили на Купянском направлении две диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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    Рогов заявил о появлении молодых немцев в числе наемников на Запорожском участке фронта
    Рогов: Молодые немецкие наемники появились на Запорожском участке фронта
    		   
    1 апреля 2023, 09:58
    Фото: REUTERS/Maksim Levin
    Текст: Александра Юдина

    Молодые немецкие наемники появились на Запорожском направлении, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, молодым немцам всего «20 с небольшим» лет, передает ТАСС.

    Также Рогов отметил, что на Запорожском направлении при радиоперехватах часто слышна польская речь.

    Ранее Рогов заявил, что ВСУ готовят армию беспилотников для нанесения массированного удара по Запорожской области. По его словам, все свидетельствует об их подготовке к весеннему наступлению и прощупыванию российской линии обороны.

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    В Британии допустили досрочный уход фон дер Ляйен с поста в главы ЕК
    The Sun: Глава ЕК фон дер Ляйен может досрочно покинуть пост ради назначения генсеком НАТО в октябре 2023 года
    		   
    1 апреля 2023, 03:53
    Фото: Salerno/EUC/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Некоторые входящие в НАТО страны выступили за назначение главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен на пост нового генерального секретаря НАТО уже в октябре 2023 года вопреки истечению ее полномочий на посту председателя ЕК только в 2024 году, сообщила британская The Sun со ссылкой на источники.

    По имеющимся у источников издания сведениям, ряд входящих в НАТО стран выступили за то, чтобы после завершения полномочий генсека НАТО Йенса Столтенберга в сентябре 2023 года альянс возглавила Урсула фон дер Ляйен. При этом ее полномочия на посту председателя ЕК заканчиваются только в 2024 году, передает ТАСС.

    Таблоид подчеркнул, что назначение фон дер Ляйен с высокой долей вероятности натолкнется на сопротивление со стороны евроскептиков, в первую очередь Британии. Как утверждает издание, Лондон намерен обратить внимание других членов НАТО на низкую эффективность работы фон дер Ляйен во главе Минобороны ФРГ с 2013 по 2019 год.

    Напомним, в начале марта итальянская La Repubblica сообщала, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен станет претенденткой на роль генсека НАТО.

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    ВС России уничтожили под Купянском две ДРГ ВСУ
    Минобороны: Военнослужащие группировки войск «Запад» вскрыли и уничтожили на Купянском направлении две ДРГ ВСУ
    		   
    1 апреля 2023, 05:47
    Фото: Андрей Рубцов/ТАСС
    Текст: Антон Никитин

    Военнослужащие группировки войск «Запад» вскрыли и уничтожили на Купянском направлении две диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский.

    Зыбинский рассказал, что на Купянском направлении военнослужащие группировки войск «Запад», используя беспилотные летательные аппараты, вскрыли и огнем самоходных артиллерийских установок «Мста-С» и гаубиц Д-20 и Д-30 уничтожили две диверсионно-разведывательные группы. Он также сообщил, что российские силы сорвали ротацию подразделений ВСУ на передовых позициях в районе Стелимаховки. Кроме того, артиллерия группировки «Запад», Зыбинского, уничтожила два минометных расчета противника, передает ТАСС.

    Накануне в Минобороны России сообщили, что на Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Берестовое Харьковской области, в результате уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, один автомобиль и гаубица Д-20.

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    МИД России поздравил Зеленского с «профессиональным праздником»
    МИД: Украина отметила День дурака арестом наместника Киево-Печерской лавры
    		  
    1 апреля 2023, 16:55
    Фото: Сергей Петров/NEWS.ru/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Киев в субботу отмечает День дурака гонениями на православных. Президента Украины Владимира Зеленского – с профессиональным праздником, написали в Министерстве иностранных дел России.

    МИД напомнил в своем Telegram-канале, что «раньше на Украине День дурака отмечали Юмориной в Одессе, сегодня же – арестом наместника Киево-Печерской лавры». Также в МИД поздравили с «профессиональным праздником» Владимира Зеленского.

    Ранее стало известно, что митрополит Павел был отправлен под домашний арест без решения суда, его ожидает допрос. Наместнику Киево-Печерской лавры предъявили подозрения в сотрудничестве с Россией и межрелигиозном разжигании.

    В РПЦ назвали неадекватной событиям реакцию мирового сообщества на происходящее в Киево-Печерской лавре.

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    Рогов сравнил прибывшие на Украину французские бронеавтомобили с «гробами на колесах»
    Рогов заявил, что французские бронеавтомобили AMX-10RC станут для ВСУ гробами на колесах
    		   
    1 апреля 2023, 14:23
    Фото: t.me/vrogov
    Текст: Вера Басилая

    На Украину из Франции прибыли первые колесные танки AMX-10RC, которые для их экипажей превратятся в гробы на колесах, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Рогов сообщил в своем Telegram-канале, что ВСУ должны получить в общей сложности около 40 бронемашин, а прибывшие французские колесные танки станут «гробами на колесах» для ВСУ.

    Он подчеркнул, что режим Зеленского четко следует формуле Запада: война до последнего украинца.

    Ранее Рогов заявил, что ВСУ начали перебрасывать бронетехнику и вооружение на линию боевого соприкосновения в Запорожской области.

    Также он сообщил о появлении молодых немцев в числе наемников на запорожском участке фронта.

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    Российские военные сбили украинские самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8
    		   
    1 апреля 2023, 16:02
    Фото: Danil Shamkin/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Российские истребители сбили в Донецкой народной республике (ДНР) МиГ-29 ВСУ, а также вертолет Ми-8, сообщило Министерство обороны.

    В Telegram-канале Минобороны сообщается, что истребительной авиацией ВКС России в районе Коптево ДНР сбит самолет МиГ-29 ВСУ, а возле Нововасилевки уничтожен украинский вертолет Ми-8.

    Кроме того, системы ПВО за сутки перехватили девять снарядов РСЗО HIMARS и «Смерч». Также уничтожены пять украинских беспилотников возле Валерьяновки в ДНР, Гуляйполя, Новоукраинского Запорожской области и Крынок Херсонской области.

    Всего с начала СВО уничтожено 405 украинских самолетов, 228 вертолетов, 3630 беспилотников, 415 ЗРК, 8497 танков и других бронемашин. Также противник потерял 1077 боевых машин РСЗО, 4478 орудий полевой артиллерии, а также 9247 единиц специальной автомобильной техники.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска за сутки уничтожили более 350 солдат ВСУ.

    Коментарии (19)
    МИД назвал спекуляцией резолюцию парламента Франции о «голодоморе» 1930-х годов
    Захарова назвала спекуляцией резолюцию парламента Франции о признании геноцидом украинского народа «голодомора» 1930-х г
    		   
    1 апреля 2023, 15:10
    Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Принятая Национальным собранием Франции резолюция о признании голодомора 1932–1933 гг. в СССР «геноцидом украинского населения» является примером спекуляций для «подпитывания вооруженного конфликта» за пределами собственной страны, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    В комментарии на сайте МИД России Захарова указала, что это «очередная пустая и бессмысленная акция Парижа якобы по восстановлению исторической справедливости, наспех организованная в угоду киевскому режиму и изрядно приправленная зашоренными подходами и проукраинским рвением.

    Дипломат отметила, что Россия в очередной раз сталкивается с двуличием и русофобией европейских оппонентов. Также Захарова подчеркнула, что французские депутаты стремятся поделить общую трагедию народов СССР по национальному признаку, отказываясь от объективной оценки исторических событий

    По словам Захаровой, цинично, но вполне в традициях двойных стандартов Запада, выглядят попытки французских парламентариев приравнять страшный голод начала 30-х гг. XX века к таким бесчеловечным ужасам, как Холокост или геноцид в Руанде 1994 года, косвенную ответственность за который Париж признал. Официальный представитель МИД подчеркнула, что на этом фоне «антироссийские усердия французских депутатов смотрятся особенно отталкивающе».

    Ранее в конце марта депутаты Нацсобрания Франции (нижней палаты парламента) приняли резолюцию о признании «голодомора» на Украине в 1932-1933 годах геноцидом.

    До этого МИД России назвал резолюцию Бундестага о признании массового голода на территории Украинской ССР в 1932–1933 годах геноцидом очередной попыткой оправдать насаждаемую на Украине кампанию по демонизации России.

    Коментарии (25)
    В ДНР уничтожили украинского карателя по кличке Моджахед
    Украинские источники сообщили о гибели карателя Данило «Моджахеда» Ляшука в Донбассе
    		   
    1 апреля 2023, 16:33
    Фото: кадр из видео
    Текст: Вера Басилая

    Известный исламский боевик из Белоруссии, каратель из запрещенного в России батальона «Торнадо» Данило «Моджахед» Ляшук ликвидирован в Донбассе, сообщили российские военкоры со ссылкой на украинские источники.

    На Украине сообщили о ликвидации известного террориста Данило «Моджахеда» Ляшука, уточняется, что исламский боевик из Белоруссии погиб в Донбассе. При этом на его личной странице в соцсети размещено сообщение: «Ждите официальной информации», пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Русская весна».

    Ляшук родился в Бресте и уже в подростковом возрасте увлекся экстремистскими и неонацистскими идеями. В 2014 году перебрался на Украину, вступив в нацбатальон «Торнадо» (запрещен в России), где он фигурировал под новым именем Даниял аль-Такбир – выбранным из-за симпатий к радикальному исламизму.

    За доказанную причастность к пяткам и похищениям десяти человек «Моджахед» в 2017 году в Киеве был приговорен к десяти годам тюрьмы. На свободу он вышел летом 2021 года и снова отправился воевать в Донбасс.

    Коментарии (7)
    В Германии предрекли Европе «вызовы, которые трудно себе представить»
    Глава Минобороны Германии Писториус: Снижение активности США в НАТО станет наихудшим вариантом для Европы

    1 апреля 2023, 15:38

    Текст: Александра Юдина

    Страны Евросоюза столкнутся с катастрофическими вызовами, если новый американский президент перестанет уделять внимание европейским проблемам и НАТО, заявил газете Welt am Sonntag глава минобороны Германии Борис Писториус.

    По его словам, в случае, если избранный в 2024 году президент США дистанцируется от Европы и НАТО, этот будет наихудшим сценарием, а страны Европы столкнется с вызовами, которые в данный момент «трудно себе представить», передает РИА «Новости».

    Также министр подчеркнул, что новому американскому президенту придется уделять больше внимания Индо-Тихоокеанскому региону, а значит «усилить европейскую ответственность за безопасность и оборону в Европе».

    Ранее Politico писала, что Россия одержала верх над США в отношениях со странами Африки и Азии.

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    The Paper: Бездонный желудок Киева создал трудности для западного ВПК
    The Paper: Запад ощущает давление на ВПК из-за «растущего аппетита» Киева
    		   
    1 апреля 2023, 10:59
    Фото: FILIP SINGER/EPA/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Страны коллективного Запада ощущают усиленное давление на собственную экономику, промышленность и оборону, так как не могут умерить «аппетит» Киева, выразил мнение в издании The Paper военный обозреватель Бай Мэнчэнь.

    По его словам, западные страны оказались перед лицом нехватки производственных мощностей, огромных расходов и масштабных бюрократических проволочек. При этом даже после согласования поставок британских танков Challenger 2 и немецких Leopard 2 Киев требует увеличить военную поддержку, передает ФАН.

    «Отправляемые западными странами вооружения становятся лишь каплей в море, а «бездонный желудок» Киева создает трудности для военно-промышленного потенциала различных стран», – подчеркивает автор в материале китайского издания.

    При этом Бай Мэнчэнь назвал комплекс прицеливания главным достоинством западных машин, но отметил, что в реальности исключительно танковые бои являются редкостью.

    Тем временем газета ВЗГЛЯД объяснила, как отечественный ВПК заставил «поумнеть» советские фугасы образца 1962 года.

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    Небензя назвал количество ядерных зарядов США в Европе
    Небензя заявил о нахождении в Европе около 150 ядерных зарядов из США
    		   
    31 марта 2023, 19:34
    Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярёв

    На данный момент члены НАТО в Европе размещают до 150 единиц американского тактического ядерного оружия, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    В рамках сотрудничества НАТО с ЕС, по различным оценкам, может быть размещено порядка 100–150 американских тактических ядерных зарядов, заявил Небензя на заседании Совбеза ООН, передает ТАСС.

    Модернизация и самих запасов, и их носителей только набирает обороты, подчеркнул он.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна готова обеспечивать свой суверенитет и независимость в том числе и ядерным арсеналом.

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    Страны ЕС призвали Брюссель купить у них украинское зерно
    Пять стран Евросоюза призвали Брюссель купить у них скопившееся украинское зерно

    1 апреля 2023, 10:26

    Текст: Александра Юдина

    Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия выступили с обращением к властям Евросоюза в связи с проблемами со скопившимся украинским зерном, призвав изучить возможность его закупки Брюсселем «на гуманитарные нужды», сообщает The Associated Press.

    Отмечается, что в связи с потоком украинского продовольствия в эти страны, возникла проблема снижения стоимости продукции и заполнения складов –речь идет о зерне, семечках, яйцах, мясе птицы, сахаре, яблоках, ягодах, муке, меде и макаронах, передает «Коммерсант».

    Также издание подчеркивает, что переполнение местных рынков украинской продукцией привело к недовольству фермеров. В частности, в Болгарии сельхозпроизводители блокировали погранпереходы. Власти Польши после долгих переговоров с местными фермерами обещали предоставить финансовую и инфраструктурную помощь.

    На этом фоне Брюссель предложил выплатить Болгарии и Польше 16,7 евро млн и 30 млн евро. При этом власти сочли эту сумму недостаточной.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассуждала, что «Зерновая сделка» лишает Киев поддержки Евросоюза.

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