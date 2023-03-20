Небензя: Россия представит в Совбезе ООН резолюцию по «Северным потокам»

Постпред РФ при ООН Небензя заявил, что Россия надеется на участие в расследовании по «Северным потокам»

Россия надеется принять участие в международном независимом расследовании по диверсиям на «Северных потоках», заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на пресс-конференции.

«Мы обратились к ООН с запросом о проведении независимого расследования, в котором, я надеюсь, мы также приняли бы участие», – отметил Небензя, передает РИА «Новости».

«С этой целью мы предложили [проект] резолюции, обсуждение которого еще продолжается. Думаю, мы скоро представим его в Совете Безопасности ООН. Посмотрим, как отреагируют наши партнеры в Совбезе», – добавил дипломат, пишет ТАСС.

Ранее в МИД РФ заявили, что продолжат добиваться от Копенгагена ответов на вопросы по диверсиям на «Северных потоках», отметив, что только международное расследование с участием представителей России позволит получить достоверные данные.

В четверг в Дании заявили, что не допустят Москву до расследования терактов на «Северных потоках».