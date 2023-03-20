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Небензя: Россия представит в Совбезе ООН резолюцию по «Северным потокам»
Постпред РФ при ООН Небензя заявил, что Россия надеется на участие в расследовании по «Северным потокам»
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Россия надеется принять участие в международном независимом расследовании по диверсиям на «Северных потоках», заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на пресс-конференции.
«Мы обратились к ООН с запросом о проведении независимого расследования, в котором, я надеюсь, мы также приняли бы участие», – отметил Небензя, передает РИА «Новости».
«С этой целью мы предложили [проект] резолюции, обсуждение которого еще продолжается. Думаю, мы скоро представим его в Совете Безопасности ООН. Посмотрим, как отреагируют наши партнеры в Совбезе», – добавил дипломат, пишет ТАСС.
Ранее в МИД РФ заявили, что продолжат добиваться от Копенгагена ответов на вопросы по диверсиям на «Северных потоках», отметив, что только международное расследование с участием представителей России позволит получить достоверные данные.
В четверг в Дании заявили, что не допустят Москву до расследования терактов на «Северных потоках».
Россия дала Западу два месяца на снятие санкций с сельхозэкспорта
Небензя потребовал от Запада за два месяца снять санкции с российского сельхозэкспорта по зерновой сделке
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В течение двух месяцев, на которые Россия согласилась продлить зерновую сделку, Запад должен снять санкции со всех операций, сопровождающих российский сельскохозяйственный экспорт, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Небензя заявил о нежелании Запада «даже упоминать в проектах продуктов СБ» о соглашении между Россией и Секретариатом ООН. По его словам, Запад «в упор не хотел замечать» эти договоренности, «соглашение не выполняется ни на йоту», передает ТАСС.
Как заявил Небензя, если Вашингтон, Брюссель и Лондон хотят сохранить экспорт продовольствия с Украины, то за два месяца при помощи ООН должны «вывести из-под своих санкций всю цепочку операций» по российскому сельхозэкспорту. Также он отметил, что беднейшие страны в рамках зерновой сделки получили лишь около 3% поставок продовольствия.
Постоянный представитель США при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд утверждает, что «российский продовольственный экспорт находится, по крайней мере, на довоенном уровне», а США «предприняли экстраординарные усилия», объясняя странам и компаниям «информацию об исключениях из санкций в отношении продовольствия и удобрений». «Проще говоря, проблема не в санкциях», – заявила она.
Однако ранее на заседании Совета безопасности ООН заместитель генсека организации по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что, хотя ООН и «добилась значительного прогресса» в реализации меморандума об экспорте российского продовольствия, «препятствия остаются, особенно в отношении платежных систем», еще «многое предстоит сделать», передает РИА «Новости».
Напомним, Москва согласилась продлить действие зерновой сделки на 60 дней, а не на 120, как было прежде. Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на попытки Запада исказить условия зерновой сделки.
Россия перечислила условия сохранения зерновой сделки
Полянский опубликовал письмо постпреда России при ООН Небензи с условиями сохранения зерновой сделки
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Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский опубликовал письмо постпреда Василия Небензи, в котором указаны условия сохранения зерновой сделки.
Россия требует «переподключения» Россельхозбанка к SWIFT, снятия запрета на поставки в Россию сельхозтехники, отмены ограничений на страхование и доступ в порты для российских грузовых кораблей, а также возобновления работы аммиачного трубопровода Тольятти – Одесса и разблокировки счетов российских компаний по производству удобрений, передает РБК.
В письме от 16 марта указано, что продление черноморской зерновой инициативы зависит от «ощутимого прогресса» в реализации договоренностей Москвы и Секретариата ООН относительно «продвижения российского продовольствия и удобрений на глобальные рынки».
Полянский подчеркнул в Twitter, что те, кто заявляет о продлении зерновой сделки более чем на 60 дней, либо «выдают желаемое за действительное», либо прибегают к «преднамеренной манипуляцией».
В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила в Telegram, что «в мире, где мужчины объявляются женщинами, а молдавский язык - румынским, можно, конечно, и документы не суметь прочитать». Однако, по ее словам, Украина предупредили «через белорусских коллег о 60 днях», как и Турцию, а также генсека ООН. «Вопрос вопросов: когда остальные стороны покажут что-нибудь, что свидетельствует о ее продлении якобы на 120 дней?» – заявила Захарова.
Напомним, украинская сторона утверждает, что сделка якобы продлевается на 120 дней. Однако МИД России и постпредство России при женевском отделении ООН указали, что эта информация не соответствует действительности, Москва согласилась продлить действие зерновой сделки на 60 дней, а не на 120, как было прежде.
Херш признался, что знает о подрыве «Северных потоков» больше раскрытого
Американский журналист Херш заявил, что знает больше подробностей о подрыве «Северных потоков»
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Американский журналист Сеймур Херш заявил, что знает о подрыве «Северных потоков» больше информации, чем раскрыл, но не может ими поделиться, чтобы защитить источники информации.
Херш в интервью австрийскому изданию Exxpres, что не может рассказать все, что знает, потому что должен защищать людей, которые предоставляют ему информацию, передает РИА «Новости».
Журналист уверен в своей правоте, он подтвердил, что знает о встречах, которые были и подробности произошедшего в Норвегии, отметив, что занимается спецслужбами более 50 лет. Также Херш заявил, что Россия «выиграет войну на Украине» и высмеял версию о подрыве газопроводов «проукраинской группой».
Ранее американский журналист Сеймур Херш признался, что с самого начала именно США считал единственными подозреваемыми в теракте на «Северных потоках».
Напомним, американский журналист Сеймур Херш, специализирующийся на проведении расследований, в своей статье со ссылкой на источник заявил, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под «Северные потоки» взрывчатку. Как заявил Херш, в Вашингтоне опасались, что Берлин «отменит санкции из-за холодной зимы».
Молдавия решила присоединиться к санкциям ЕС против российских граждан
Кишинев планирует в ближайшее время присоединиться к дополнительным ограничительным мерам, которые ЕС ввел против ряда российских граждан, заявил вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции республики Николай Попеску.
Попеску в эфире «Радио Свободная Европа*» (признано в России СМИ-иноагентом) отметил, что «речь идет преимущественно о запрете на въезд в Молдову», блокировании банковских счетов или активов тех лиц, которые так или иначе причастны к агрессии против Украины. По его словам, под эти ограничения попадут свыше десяти россиян. Решение на этот счет уже принято, но потребуется время, чтобы завершить все юридические процедуры, уточнил он, передает ТАСС.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Молдавия может оказаться «следующей Украиной» из-за позиции Запада и нынешнего президента страны Майи Санду. Бывший молдавский лидер Игорь Додон заявлял в интервью РИА «Новости», что Санду реализует в стране украинский сценарий: ликвидирует оппозицию, накачивает Молдавию оружием и закрывает русскоязычные телеканалы. По его словам, «молдаване хотят мира, сохранения государственности и нейтралитета, дружбы и стратегического партнерства с Россией».
Захарова уточнила сроки продления зерновой сделки
Официальный представитель МИД Захарова: Зерновая сделка продлена на 60 дней
Россия уведомила все стороны о том, что дала согласие на продление зерновой сделки только на 60 дней, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова заявила, что Россия согласилась продлить зерновую сделку на 60 дней, все стороны об этом были уведомлены не только устно, но и специальными нотами, передает ТАСС.
Ранее в ООН подтвердили продление зерновой сделки без уточнения сроков.
Постпред России при ООН Василий Небензя потребовал от Запада за два месяца снять санкции с российского сельхозэкспорта по зерновой сделке.
Напомним, Москва согласилась продлить действие зерновой сделки на 60 дней, а не на 120, как было прежде. Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на попытки Запада исказить условия зерновой сделки.
Постпредство РФ назвало дезинформацией «слухи» Украины о продлении зерновой сделки на 120 дней
Постпредство РФ: Заявления Украины о продлении зерновой сделки на 120 дней являются некомпетентностью
Распространяемые Украиной слухи о продлении зерновой сделки на 120 дней являются или некомпетентностью, или преднамеренной дезинформацией, сообщили в постоянном представительстве России при женевском отделении ООН.
В сообщении российской миссии в Женеве, опубликованном в ее Telegram-канале говорится, что любые слухи о продлении сделки на 120 дней, которые распространяет Украина, являются либо преднамеренной дезинформацией, либо некомпетентностью.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила и подчеркнула, что зерновая сделка продлена на 60 дней.
Ранее в ООН подтвердили продление зерновой сделки без уточнения сроков.
Постпред России при ООН Василий Небензя потребовал от Запада за два месяца снять санкции с российского сельхозэкспорта по зерновой сделке.
Напомним, Москва согласилась продлить действие зерновой сделки на 60 дней, а не на 120, как было прежде. Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на попытки Запада исказить условия зерновой сделки.
США и их союзники не дали омбудсмену ДНР выступить в Совбезе ООН
Большинство членов СБ ООН проголосовало против выступления омбудсмена ДНР Морозовой на заседании по Украине
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Большинство членов Совбеза ООН в ходе процедурного голосования, которое устроили по инициативе США, высказались против выступления омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой на заседании СБ по гуманитарной ситуации на Украине.
Заседание СБ ООН проводится по инициативе США и Албании. Все члены СБ ООН собрались в зале заседаний, когда постпред Мозамбика при ООН Педро Комиссарио Афонсо, который занимает сейчас пост председателя Совбеза, сообщил о необходимости провести дополнительные консультации, после чего члены СБ вновь покинули зал.
Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила, что США запросили процедурное голосование по выступлению в формате видеосвязи омбудсмена ДНР, передает ТАСС.
В поддержку выступления Морозовой высказались Россия, Бразилия, Гана и Китай, против – Албания, Великобритания, Мальта, США, Франция, Швейцария, Эквадор и Япония. Габон, Мозамбик и ОАЭ воздержались.
Постпред России Василий Небензя выразил сожаление в связи с результатами голосования. Он заявил: «Это только подтверждает, что вы не считаете жителей Донбасса за людей и вам наплевать на их страдания».
Небензя заявил, что противники выступления Морозовой продемонстрировали «вопиющее лицемерие и двойные стандарты», под «надуманными предлогами» отказав представителям Донбасса выступить перед СБ, передает РИА «Новости».
Как подчеркнул Небензя, Россия «никогда до такого не опускалась», не препятствовала западным странам вызывать докладчиков. Ситуация с Морозовой, заявил Небензя, станет «поводом задуматься о том», как Россия в дальнейшем станет «рассматривать запросы от коллег» по докладчикам.
Небензя отметил, что, по мнению Томас-Гринфилд, «выслушивать докладчиков от непризнанных территорий – это недопустимо и является нарушением резолюции». «А, например, приглашение в Совет Безопасности представителей Косова – это явное нарушение резолюции СБ ООН 1244. Будем учитывать принципиальную позицию США по этому поводу», – сказал он.
Небензя сообщил, что Россия в начале апреля проведет неформальное заседание СБ ООН по теме эвакуированных из зоны украинского конфликта детей. Первый зампостпреда Дмитрий Полянский сказал, что принять участие в заседании пригласят Морозову.
В декабре Морозова обратилась в ООН из-за гуманитарной катастрофы, нарастающей в Донбассе в связи с украинскими обстрелами.
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ООН отказалась уточнять срок продления зерновой сделки
Представитель генсека ООН Дюжаррик отказался отвечать на вопрос о сроке продления зерновой сделки
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик не стал отвечать на вопрос о том, на какой срок продлили черноморскую зерновую сделку.
Когда Дюжаррику, объявившему ранее о продлении сделки, был задан соответствующий вопрос, он заявил: «Более мы ничего не говорим», – передает ТАСС.
Напомним, Москва согласилась продлить действие зерновой сделки на 60 дней, а не на 120, как было прежде. ООН подтвердила продление зерновой сделки. При этом украинская сторона утверждает, что сделка якобы продлевается на 120 дней.
МИД России подчеркнул, что Москва дала согласие на продление сделки только на 60 дней. Постпредство России при женевском отделении ООН заявило, что украинские утверждения про 120 дней являются некомпетентностью или дезинформацией.
ООН подтвердила продление зерновой сделки без уточнения сроков
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ООН подтверждает, что черноморская зерновая инициатива продлена и призывает все стороны удвоить усилия по экспорту продовольствия и удобрений из РФ, заявил официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.
По словам представителя генсека ООН, черноморская зерновая инициатива продлена, сообщается, что сделка поможет обеспечивать безопасную навигацию для экспорта зерна, соответствующего продовольствия и удобрений, включая аммиачные, из определенных украинских портов, передает ТАСС.
Дюжаррик подчеркнул, что в рамках сделки уже было перевезено 25 млн тонн зерна и продовольствия в 45 стран, что снизило мировые цены на продовольствие. При этом в ООН не уточнили, на какой срок продлевается инициатива, но призвали все стороны удвоить усилия по выполнению соглашения об обеспечении экспорта российского продовольствия и удобрений.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя потребовал от Запада за два месяца снять санкции с российского сельхозэкспорта по зерновой сделке.
Напомним, Москва согласилась продлить действие зерновой сделки на 60 дней, а не на 120, как было прежде. Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на попытки Запада исказить условия зерновой сделки.
Российские войска за сутки уничтожили 290 украинских военных
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Российская армия за прошедшие сутки на Донецком, Южно-Донецком, Купянском, Краснолиманском, Запорожском и Херсонском направлениях уничтожила более 290 украинских военных, сообщили в Минобороны.
В Telegram-канале ведомства говорится, что на Купянском направлении поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Тимковка, Ольшана Харьковской области и Новоселовское ЛНР. Ликвидированы порядка 50 военнослужащих, две бронемашины.
На Краснолиманском направлении огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение живой силе и технике противника возле пунктов Белогоровка, Невское ЛНР, Ямполовка и Григоровка ДНР. За минувшие сутки на этом направлении уничтожены более 90 военнослужащих, три бронемашины, самоходная гаубица «Гвоздика», а также гаубицы Д-20 и Д-30, указали в ведомстве.
В Минобороны добавили, что на Донецком направлении в результате активных действий Южной группировки войск комплексным огневым поражением за сутки ликвидированы свыше 80 военнослужащих, три бронемашины, три машины РСЗО «Град», гаубица «Мста-Б», а также американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях нанесено поражение подразделениям ВСУ недалеко от пунктов Угледар, Новомихайловка, Пречистовка, Привольное ДНР и Орехов Запорожской области. Потери противника на этих направлениях за последние сутки составили более 50 военнослужащих, три пикапа и гаубица Д-30, отметили в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что на Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено до 20 военнослужащих, а также две самоходные гаубицы «Гвоздика».
«Оперативно-тактической и армейской авиацией группировок войск ВС России за сутки нанесено поражение 92 артодразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 114 районах. В районе Отрадокаменки Херсонской области поражены два ангара с вооружением и военной техникой 122-й бригады терробороны», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что подразделения российских войск огнем из противотанковых ракетных комплексов уничтожили бронегруппу ВСУ в составе двух боевых машин пехоты (БМП), пытавшуюся вести разведку боем на Донецком направлении.
На якобы использованной для подрыва «Северных потоков» яхте нашли улики
Bild: На яхте «Андромеда» по делу о взрывах на «Северных потоках» нашли кепку с волосами и термофутболку
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На яхте «Андромеда», на которой якобы приплыли диверсанты, чтобы совершить подрывы на «Северных потоках», найдены термофутболка и черная кепка с волосами, которые отправлены на исследование, сообщает Bild.
Издание пишет, что следствие изъяло несколько предметов одежды, в том числе термофутболку фирмы Icebreaker и черная кепка Von Lamezan, на которой найдены волосы, отправленные на наличие следов ДНК, передает Ura.ru со ссылкой на Bild.
Военный водолаз Йенс Хенер вместе с журналистами провели эксперимент на «Андромеде», и установили, что яхта не могла перевезти взрывчатку.
Ранее СМИ сообщили, что владелец арендованной подозреваемыми в подрыве «Северных потоков» яхты захотел ее продать.
До этого сообщалось, что на якобы использованной для подрыва «Северных потоков» яхте нашли следы взрывчатки.
Напомним, немецкие СМИ заявили, что подрыв газопроводов якобы устроили с помощью 15-метровой яхты «Андромеда» типа Bavaria Cruiser 50. В Германии усомнились в версии о причастности яхты к подрывам «Северных потоков».
Авиация ВКС России сбила украинский Ми-8 в Харьковской области
Истребительная авиация ВКС России уничтожила украинский вертолет Ми-8 в районе населенного пункта Марьинка Донецкой народной республики (ДНР), сообщили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено девять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ольха», уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Котляровка Харьковской области, Червонопоповка, Голиково ЛНР, Благодатное, Кирилловка ДНР, а также Старая Збурьевка Херсонской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 402 самолета, 222 вертолета, 3464 беспилотных летательных аппарата, 414 зенитных ракетных комплексов, 8338 танков и других боевых бронированных машин, 1069 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4388 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9011 единиц специальной военной автомобильной техники, указали в ведомстве.
Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ за сутки на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях уничтожили более 290 украинских военных.
Эрдоган заявил о продлении зерновой сделки
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что зерновая сделка официально продлена.
По его словам, срок зерновой сделки, истекающий 19 марта, продлен. Благодаря переговорам обеспечена пролонгация на новый срок.
В переговорах участвовали представители России и Украины, передает ТАСС со ссылкой на телеканал ТРТ.
Эрдоган также поблагодарил ООН за усилия по продлению этих договоренностей.
Напомним,зерновую сделку продлили на 60 дней.
Москва выразила намерение добиваться от Дании ответов по расследованию диверсий на «Северных потоках»
В МИД России заявили, что продолжат добавиться от Дании ответов о расследовании диверсий на «Северных потоках»
В МИД заявили, что продолжат добиваться от Копенгагена ответов на вопросы по диверсиям на «Северных потоках, отметив, что только международная расследованием с участием представителей России позволит получить достоверные данные, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Она обратила внимание на слова главы МИД Дании Ларса Лекке Расмуссена, который заявил об отказе России в участии в расследовании диверсий.
По словам Захаровой, замести под ковер не получится, Россия продолжит добиваться от Копенгагена ответов на поставленные ранее вопросы, говорится в сообщении МИД.
Она подчеркнула, что до сих пор датские власти не предоставили ответ на запросы России о результатах расследования.
Захарова указала на то, что только всестороннее и открытое международное расследование позволит получить достоверную информацию об инциденте.
Напомним, ранее в Дании заявили, что не допустят Москву до расследования терактов на «Северных потоках».
Эксперт объяснила логику назначения Анохина врио губернатора Смоленской области
Политолог Федорова: Назначения Путина укладываются в логику кадровой политики последних лет
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За последние годы сложилась определенная логика назначения губернаторов. В частности, большинство из управленцев прошли «школу губернаторов», сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова. Ранее Владимир Путина назначил Василия Анохина врио губернатора Смоленской области.
«Губернаторские назначения последних лет четко укладываются в определенную логику. Во-первых, на эти должности попадают только те люди, которые обладают серьезными управленческими компетенциями. То есть они не просто обучились чему-то на практике, а прошли «школу губернаторов», – сказала политолог, эксперт ЭИСИ Анна Федорова.
«В таких управленцах можно быть уверенными, поскольку они настоящие профессионалы. И назначение Василия Анохина временно исполняющим обязанности губернатора Смоленской области является отражением системного подхода в вопросе подготовки кадров», – рассуждает собеседница.
«Благодаря тому, что Анохин является выпускником «школы губернаторов», он однозначно сумеет справиться с поставленными в регионе задачами. Кроме того, чиновник принимал активное участие в процессе интеграции новых российских регионов», – продолжила эксперт.
«Очевидно, он хорошо себя там проявил. И сегодня это тот маркер, который стоит учитывать при назначении на руководящие посты. Работа над такими сверхответственными задачами является безусловным плюсом для управленца», – заключила Федорова.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Василия Анохина временно исполняющим обязанности губернатора Смоленской области. В сообщении, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что принята отставка губернатора Смоленской области Островского А. В. по собственному желанию.
Анохин Василий Николаевич назначен временно исполняющим обязанности губернатора Смоленской области до вступления в должность лица, избранного губернатором региона. Отмечается, что настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
До этого Анохин занимал должность директора департамента регионального развития правительства РФ. Он также является выпускником четвертого потока «школы губернаторов». Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую называют «школой губернаторов», стартовала в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).
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