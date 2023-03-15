В Британии подтвердили увеличение оборонного бюджета

Минфин: Британия увеличит оборонный бюджет на 11 млрд фунтов за пять лет

Правительство Британии увеличит оборонный бюджет на 11 млрд фунтов стерлингов (13,3 млрд долларов) в ближайшие пять лет, доведя его почти до 2,25% от ВВП к 2025 году, сообщил министр финансов Соединенного Королевства Джереми Хант, выступая в парламенте с бюджетным посланием.

По словам Ханта, после объяснений министра обороны Бена Уоллеса, я подтверждаю, он может подтвердить прибавку в 11 млрд фунтов к оборонному бюджету Британии в ближайшие пять лет, который составит почти 2,25% от ВВП к 2025 году, передает ТАСС.

Он добавил, что Британия была первой крупной европейской страной, которая взяла на себя обязательство выделять 2% от ВВП на оборону, и увеличит это до 2,5%, «как только налогово-бюджетные и экономические условия это позволят».

Ранее начальник штаба обороны вооруженных сил страны Тони Радакин не исключил, что численность армии Великобритании снизится, хотя канцелярия главы британского правительства объявила об увеличении расходов на оборону.