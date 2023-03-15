Британия не исключила сокращения численности армии

|
15 марта, среда | Последнее обновление — 02:58 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Посол Антонов заявил, что самолетам США нечего делать у границ России
Разделы
Не надо ставить на парнях крест только потому, что они получили «Оскар» в начале второй холодной войны. Как и жизнь в зачуханной прачечной, это еще не приговор. Жизнь – это великий дар, которым каждому хочется распорядиться правильно, что объединяет людей и в России, и в Америке, и в Китае.
Подробности...
Судя по активизации информационных операций такого рода, а именно по увеличению количества публикаций в западных СМИ о якобы неготовности Киева к наступлению, в действительности подготовка к нему идет полным ходом.
Подробности...
Одна из священных скрижалей феминизма: male pig chauvinism в политике приносит одни беды. Но сколь гуманно и приятно женское правление в отличие от мужского?
Подробности...
В воскресенье в Dolby Theatre в Голливуде прошла 95-я церемония вручения премии «Оскар». Трансляцию торжества посмотрели в более чем 200 странах мира. Премию в номинации «Лучший фильм» получили режиссеры Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт (слева направо) за работу «Все везде и сразу»
Подробности...
Законопроект об иноагентах, который планировали ввести в Грузии, отозван. Сама же инициатива привела к серьезным уличным протестам и столкновениям митингующих с полицией. Оппозиция уже заявила, что даже после отзыва документа митинги продолжатся
Подробности...
Российские военные поздравили жительниц новых регионов с Международным женским днем. В рамках акции «СВОим с любовью» сотрудники Росгвардии привезли женщинам цветы и подарки, а в ответ слышали теплые слова и лучшие пожелания
Подробности...
12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Британия не исключила сокращения численности армии
Начальник штаба обороны вооруженных сил Британии Радакин не исключил сокращения численности армии
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Хотя канцелярия главы британского правительства объявила об увеличении расходов на оборону, начальник штаба обороны вооруженных сил страны Тони Радакин не исключил, что численность армии Великобритании снизится.
Радакин пояснил, что нужно «решить, на чем действительно сосредоточиться». В ряде областей расходы могут «неизбежно» снизиться, заявил он. Радакин сообщил, что ведутся переговоры о «продолжении вложений» в оборонный сектор. Рост расходов на оборону он связал с необходимостью соответствовать «государственным угрозам». По его словам, вложения в вооружения и их использование за 10 лет превысят 292 млрд долларов. Как заявил Радакин, речь идет об «огромных суммах денег», передает ТАСС со ссылкой на Sky News.
Напомним, главным приоритетом обновленной оборонной и внешнеполитической стратегии Великобритании названо противодействие России.
Стало известно о постоянных атаках на российские спутники
«Космическая связь»: На спутники России идут постоянные атаки с целью заглушить или подменить сигнал
|
|
Постоянные попытки заглушить или подменить спутниковый сигнал наблюдается в России с сопредельной территории в последнее время, сообщил генеральный директор ФГУП «Космическая связь» Алексей Волин.
По его словам, в настоящий момент в России создается программно-аппаратный комплекс, позволяющий определить наличие целенаправленной помехи, направленной на спутник, передает ТАСС.
Волин на форуме цифровой трансформации «Современный ИТ-ландшафт российской экономики. Движение к цифровому суверенитету» в рамках Недели российского бизнеса отметил, что с сопредельной территории идут постоянные атаки на российскую спутниковую группировку, есть попытки подмены сигнала, есть попытки его заглушить.
Ранее начальник Военно-космической академии им. Можайского генерал-майор Николай Нестечук сообщил, что США создают малые боевые космические средства, способные выводить из строя российские спутники, их запуск можно спрятать в ходе выведения в космос аппаратов OneWeb или Starlink.
Министр обороны Китая не захотел общаться с главой Пентагона
Представитель Госдепа Прайс сообщил об отказе Китая от предложений США о контактах между главами оборонных ведомств
|
|
Китай «не ответил взаимностью» на попытки главы Пентагона Ллойда Остина связаться со своим коллегой, сообщил руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс.
Прайса спросили, станут ли санкции США против нового министра обороны Китая Ли Шанфу препятствием для контактов между военными двух стран. Прайс заявил, что и Вашингтон, и Пекин заинтересованы в открытом диалоге и сохранении «многочисленных, даже дублирующих друг друга каналов связи», передает ТАСС.
Должность министра обороны Китая Прайс назвал «по большей части церемониальной», отличающейся от роли Остина. «Но мы готовы взаимодействовать, когда это соответствует нашим интересам. Мы с самого начала ясно дали это понять», – заявил Прайс.
Напомним, в воскресенье 65-летнего генерала Ли Шанфу утвердили на пост министра обороны Китая. В 2018 году США ввели против него санкции из-за покупки китайской стороной российских самолетов и ракетных систем С-400.
США заявили о падении беспилотника MQ-9 в Черное море после инцидента с российским Су-27
|
|
Российский истребитель Су-27 в Черном море якобы задел винт дрона MQ-9, заявило европейское командование ВС США.
Утверждается, что незадолго до столкновения Су-27 якобы совершал «небезопасные» маневры, передает РИА «Новости».
EUCOM заявляет, что американский дрон выполнял «рутинные операции» в международном воздушном пространстве в районе Черного моря, а инцидент привел к «аварии и полной потере» американского беспилотника.
Командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер утверждает, что «несколько раз перед столкновением Су-27 сбрасывал топливо и пролетал перед MQ-9 безрассудным и непрофессиональным образом». Он добавил, что из-за этого у американского беспилотника отказал пропеллер, и он упал в международные воды, сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье» в Telegram-канале.
В Белом доме сообщили, что президента США Джо Байдена проинформировали о перехвате российским истребителем американского беспилотника, передает ТАСС.
MQ-9 Reaper – модульный разведывательно-ударный БПЛА, разработанный компанией General Atomics Aeronautical Systems. В зависимости от боевого задания БПЛА может нести разнообразные комбинации вооружений и электронного оборудования. Скорость дрона превышает 400 км/ч, он может подняться на высоту до 13 000 м. В воздухе дрон способен находиться 24 часа.
Ранее над акваторией Балтийского моря был обнаружен и перехвачен P-3 Orion немецких воздушных сил, его сопроводил истребитель Су-27 Балтфлота России.
Российский военный рассказал, как сыпется оборона ВСУ под Артемовском
Российский военный: Оборона ВСУ в направлении Часова Яра под Артемовском рухнет через день-два
|
|
Оборона вооруженных сил Украины в направлении Часова Яра под Артемовском вскоре рухнет, сообщил боец российских штурмовых формирований.
Российский военный сообщил РИА «Новости», что ВСУ там «достаточно неплохо держат оборону», однако она «сыпется все равно» и рухнет через день-два. По его словам, российские силы, несмотря на активное сопротивление противника, «проламывают» ряды ВСУ за несколько дней.
Боец группы «Вагнера» сообщил, что против российских сил ВСУ задействовали авиацию. «Вертушки» (вертолеты), по его словам, совершают вылеты по семь-восемь раз за светлое время суток. Причем украинская авиация, как рассказал он, не работает по бронетехнике, ее цель – живая сила, то есть российские военные, бьют по окопам и лесопосадкам.
Также военный рассказал о тактике под названием «танковая карусель», которую ВСУ применили во время штурма населенного пункта Берховка бойцами «Вагнера». «Грубо говоря, там становился танковый батальон. Каждый танк по «тридцатке» (30 выстрелов – прим. ВЗГЛЯД) «откидал», батальон уехал, другой заехал. … И это происходило весь день», – рассказал боец, отметив, что украинские военные заранее оборудовали позиции у жилых домов.
Ранее западные СМИ писали, что из-за потерь опытных бойцов качество вооруженных сил Украины снизилось, украинские чиновники сомневаются в способности ВСУ начать так называемое весеннее контрнаступление.
В США испугались утраты возможности неограниченно печатать доллары
New York Post заявила об угрозе утраты Вашингтоном возможности неограниченно печатать доллары
|
|
Эпоха, когда у США есть возможность печатать неограниченное количество долларов, может подойти к концу, пишут американские СМИ.
Обозреватель New York Post Джей Ньюман заявил, что без такой возможности США потеряют и «возможность дешево покупать иностранные товары». Он указал, что антироссийские санкции обернулись отказом многих стран от доллара, передает РИА «Новости».
Ньюман подчеркнул, что свыше 100 государств не захотели присоединяться к санкциям. Начали возникать экономические коалиции, использующие иные валюты, а использование национальных валют ведет к снижению спроса на доллар и его стоимости. По словам Ньюмана, западные аналитики утверждали, что доллару не найдется альтернативы, но это мнение оказалось ошибочным.
Ньюман считает, что следует ожидать постепенного повышения цен. «Отказ от доллара нанесет мощный удар по позиции Америки на международной арене», – заявил он.
Напомним, директор департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин заявил, что политика США ускорила отказ от доллара как основного средства международных расчетов.
Россия представила в СБ ООН переписку по расследованиям диверсии на «Северных потоках»
Полянский: Россия распространила в СБ ООН переписку с Германией, Данией и Швецией по «Северным потокам»
Россия в качестве официального документа распространила в Совете Безопасности и Генеральной Ассамблее ООН копию переписки с Германией, Данией и Швецией по их национальным расследованиям диверсии на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Полянский сообщил в своем Telegram-канале, что это было сделано с целью продвижения проекта резолюции Совбеза ООН по созданию под эгидой Организации Объединенных Наций международной комиссии по расследованию диверсий.
По его словам, документы подтверждают, что заявления этих стран об информировании российской стороны о ходе их расследований не соответствуют действительности.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о разговоре с послом Дании о взрывах на «Северных потоках».
Врач рассказал, как вовремя распознать тромб
Врач Ашихмин дал рекомендации по своевременному распознаванию тромбов
|
|
Есть три вида тромбозов, которые проявляются по-разному. Но ни в одном из случаев самостоятельно лечиться нельзя, при появлении симптомов следует немедленно обратиться к врачу, заявил газете ВЗГЛЯД кардиолог, кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин, комментируя успешное удаление тромба у певца Александра Розенбаума.
Народного артиста России, певца Александра Розенбаума госпитализировали и экстренно прооперировали в Красноярске, сейчас его жизни ничего не угрожает. Ранее он обратился к врачу с болями в ноге. В ходе обследования был обнаружен тромб крупного сосуда.
«Существует три основных типа тромбозов: артериальные, тромбозы легочной артерии и венозные. Если говорить про артериальные тромбозы, то они выливаются в инфаркт миокарда – если это в сосудах сердца происходит, либо в инсульт – если в сосудах головного мозга», – говорит Ашихмин.
К симптомам инфаркта, продолжает врач, относятся резко возникшая боль в грудной клетке, которая длится больше 10 минут, одышка, слабость. При инсульте наблюдается асимметрия лица, слабость в конечностях, нарушение речи.
«Тромбоз легочной артерии проявляется резко возникшей одышкой, общим плохим самочувствием, в ряде случаев наблюдаются боли в грудной клетке. И, наконец, тромбоз венозный проявляется резким опуханием конечности, ее покраснением, повышением температуры», – делится специалист.
При этом кардиолог обращает внимание на то, что во всех случаях тромбозов самостоятельно лечиться ни в коем случае нельзя. При появлении симптомов тромбозов нужно сразу же обращаться за медицинской помощью, как можно быстрее вызывать скорую.
Ранее Розенбаум в своих социальных сетях написал, что «все в порядке», и поблагодарил своих подписчиков за поддержку. Также он сообщил, что выступление в Братске пришлось перенести, однако «в остальном гастрольный график остается в силе», как и его здоровье.
Российские военные заняли завод в Артемовске, где Зеленский награждал боевиков ВСУ
Российские военные заняли завод «Востокмаш» в Артемовске, где Зеленский награждал боевиков ВСУ
|
|
Российские военные взяли под контроль завод «Востокмаш» на севере промзоны Завода цветных металлов в Артемовске, где в конце декабря президент Украины Владимир Зеленский награждал отличившихся украинских боевиков.
В Telegram-канале «Оркестр Вагнера | Wagner» сообщается, что российские военные подошли к заводу «Востокмаш» на севере промзоны Завода цветных металлов в Артемовске.
Одно из помещений предприятия внутри Артемовского завода по обработке цветных металлов (АЗОМ) полностью перешло под их контроль, украинские боевики вынуждены были покинуть территорию, передает РИА «Новости».
АЗОМ был построен в 1954 году, он занимает обширную территорию в центре Артемовска. Сконструирован с огромной сетью подземных коммуникаций, которая уходит под землю на десятки этажей. АЗОМ спроектирован с учетом возможного ядерного конфликта.
Ранее сообщалось, что оборона ВСУ в направлении Часова Яра под Артемовском вскоре рухнет.
Западные СМИ писали, что из-за потерь опытных бойцов качество вооруженных сил Украины снизилось, украинские чиновники сомневаются в способности ВСУ начать так называемое весеннее контрнаступление.
Опубликовано видео испытания российского беспилотника ТрАМП
В Сети опубликована видеозапись наземных испытаний первого опытного образца беспилотника ТрАМП
|
|
Беспилотник ТрАМП (транспортная авиационная многофункциональная платформа) завершает наземные испытания, первый полет ожидается в апреле, сообщают информационные агентства.
Видео испытания опубликовало РИА «Новости». На кадрах продемонстрированы руление, проверка и отладка управления, а также серия пробежек без отрыва от полосы для уточнения расчетных параметров.
Источник сообщил, что в ближайшее время на беспилотник поставят штатный двигатель с большим трехлопастным винтом и штатные стойки шасси взамен технологических, используемых для наземных рулежек. Указывается, что проведены «десятки рулений, отработана система управления бортом».
Поднять беспилотник в воздух планировали раньше, но возникла задержка из-за нехватки ряда специалистов.
Напомним, эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов рассказал, что ТрАМП сможет выполнять гражданские и военные задачи, но на реализацию проекта уйдет не меньше пяти лет. Предполагается, что ТрАМП будет способен доставить до 250 кг груза на дистанцию свыше 600 километров.
Инцидент с беспилотником США над Черным морем попал на видео
Пресс-секретарь Пентагона Райдер сообщил о видеозаписи инцидента с беспилотником США MQ-9 над Черным морем
Инцидент, в результате которого американский беспилотник MQ-9 упал в Черное море, попал на видео, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
Военное ведомство США работает над рассекречиванием этих кадров, передает РБК со ссылкой на CNN.
Напомним, по версии США, российский самолет Су-27 якобы зацепил винт дрона. Минобороны России сообщило, что контакта не было, а MQ-9 перешел в неуправляемый полет с потерей высоты после резкого маневрирования.
Рар объяснил причину возможной отставки главы генштаба ФРГ
Немецкий политолог Рар: Власти ФРГ намерены увольнять симпатизирующих России чиновников
|
|
В правящих элитах ФРГ придерживаются идеи победы «борющейся за свободу» Украины. А тех, кто не согласен с таким подходом, просто будут убирать с политической арены, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно, что главу вооруженных сил Германии могут отправить в отставку за позицию по России.
«В Германии фактически продолжается чистка так называемых старых силовиков. Это те люди, которые не хотят принимать политику, «ориентированную на ценности» либерально-зеленого правительства ФРГ», – сказал германский политолог Александр Рар.
«Взгляды правящих политиков в том числе подразумевают победу «борющейся за свободу против российского агрессора» Украины. И когда около года назад глава военно-морского флота заявил о преимуществах Российской армии, это серьезно разозлило власти. Аналогичная ситуация сейчас складывается и с начальником Генштаба», – продолжил собеседник.
«Сегодня в Германии преобладает культура запретов, к альтернативным мнениям в правящих кругах прислушиваться не собираются. И тех, кто не согласен с общепринятой позицией, будут и впредь гнать в шею», – заключил Рар.
Во вторник источники нескольких иностранных изданий сообщили о решении главы Минобороны Германии Бориса Писториуса отправить в отставку критиковавшего ВСУ генерального инспектора бундесвера Эберхарда Цорна. Предполагается, что его заменит Карстен Бройер, который прежде руководил штабом по борьбе с COVID-19 в ведомстве канцлера, пишет Bild.
Генеральный инспектор – одна из самых высоких должностей в германских в вооруженных силах. Чиновник фактически является главным военным советником канцлера, поясняет издание.
О Цорне широкой публике стало известно в сентябре прошлого года, когда он в интервью в журнале Focus заявил, что не видит в действиях ВСУ реального контрнаступления, а также выразил опасения по поводу того, что Россия может открыть второй фронт, так как обладает соответствующими мощностями.
В августе он также выступил с заявлением о том, что нельзя недооценивать потенциал армии России, в которой есть еще «огромные запасы» вооружений. Тогда же он сообщил, что потенциал российских военно-воздушных сил может представлять угрозу НАТО, процитировал Цорна Reuters.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Экономист объяснил решение России продлить зерновую сделку
Названы мотивы России в продлении зерновой сделки
|
|
Решение продлить зерновую сделку связано с интересами президента Турции и интересами Москвы в сохранении турецкого транзита для торговли с Евросоюзом. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экономист Иван Лизан. Ранее зерновая сделка была продлена еще на 60 дней.
«Изначально Украина требовала продлить зерновую сделку на год и добавить к трем портам Одесской области экспорт зерна из порта в Николаеве. Это упростило бы ей отправку зерна из центральной части страны. Заодно ВСУ могли бы бросить десант на Кинбурнскую косу и попытаться отбить ее у России», – пояснил политолог и экономист Иван Лизан.
«Сделку продлевали уже дважды, но за 240 дней ни Анкаре, ни ООН ни удалось заставить Евросоюз снять ограничения с российского экспорта зерновых и удобрений. Формально зерно не под санкциями, экспортировать его можно. Но банки не выдают кредиты, а страховые компании не предоставляют гарантии», – напомнил он.
«К тому же сейчас в портах Прибалтики зависло около 300 тыс. тонн российских удобрений. Причем ограничений на вывоз нет – ни производители удобрений, ни их учредители не находятся под санкциями. Но европейские компании не хотят их вывозить, а судам под российским флагом вход в порты ЕС запрещен. Оплатить вывоз тоже невозможно из-за отключения российских банков от MasterCard, Visa и SWIFT», – добавил собеседник.
«На фоне создавшейся ситуации для России нет смысла продлевать сделку на 120 дней. Если за 60 дней Запад не решит всех этих проблем, то сделка может оказаться вообще под угрозой», – подчеркнул аналитик.
«Я думаю, что экономический фактор вторичен в этой сделке – Москва продлила ее в интересах президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. У него скоро выборы, и эта история сыграет ему в плюс. В Турции мощная мукомольная промышленность, она производит несколько миллионов тонн муки в год. Страна беспошлинно получает зерно, перерабатывает его, экспортирует, а дельту оставляет себе», – объяснил Лизан.
«В этой связи России нужно воссоздать собственный морской торговый флот, чтобы перестать нести убытки. Нам нужно не возить товары под чужими флагами и переплачивать за фрахт, а доставлять всю необходимую продукцию под своими флагами и со своими экипажами. Также нужно проводить сделки в рублях на российской бирже и страховать их в российских компаниях», – сказал экономист.
«Вместе с тем сохраняется взаимная зависимость Москвы и Анкары. Через Турцию мы торгуем с Евросоюзом. Примечательно и то, что продление зерновой сделки совпало с возобновлением транзита через Турцию, о частичной приостановке которого сообщалось на прошлой неделе», – резюмировал Лизан.
Во вторник зерновая сделка, срок действия которой истекал 18 марта, была продлена еще на 60 дней. Об этом сообщил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко. Он уточнил, что в ходе переговоров был вновь подтвержден ее пакетный характер.
По его словам, Москва будет настойчиво добиваться выполнения обязательств перед Россией в рамках этого соглашения. В особенности для Москвы важен второй трек – отмена всех ограничений, прямых и косвенных, для поставки российской сельскохозяйственной продукции на международные глобальные рынки.
При этом ранее министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявлял, что соглашение о черноморской зерновой инициативе предусматривает продление зерновой сделки как минимум на 120 дней, а не на 60.
По словам министра, российское предложение о продлении соглашения только на 60 дней не соответствует документу, подписанному Турцией и ООН.
В ООН указывали, что сделка обеспечила поставки 24 млн тонн зерна, а также «1,6 тыс. безопасных проходов судов по Черному морю». При этом, как заверили в Организации, 55% продовольствия направлено в развивающиеся страны.
В заявлении ООН сказано, что сохранить соглашение важно для глобальной продовольственной безопасности. Указывается, что цены на зерно и удобрения и доступ к ним так и не вернулись на прежний уровень.
Дерипаска призвал очень быстро продавать доллары
Дерипаска допустил необходимость очень быстро продавать доллары
На фоне новостей о закрытии американского банка Silicon Valley Bank российский бизнесмен Олег Дерипаска предположил, что пришло время очень быстро продавать доллары и покупать немного евро и много юаней и золота.
Финансовый обозреватель и автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки, предсказавший в 2008 году крах Lehman Brothers, порекомендовал покупать больше золота, серебра и биткоинов. Он спрогнозировал «жесткую посадку» экономики США.
Дерипаска отметил, что если Кийосаки окажется прав даже на 10%, то «пришло время очень-очень быстро продавать доллары и покупать немного евро и гораздо больше юаней и золота», передает РИА «Новости».
Кийосаки ранее заявил, что следующим банком, который потерпит крах после банкротства американского Silicon Valley Bank (SVB), станет один из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse.
Зеленский решил удерживать Артемовск
Офис президента Украины: Зеленский провел заседание ставки, решено продолжать удерживать Артемовск
Владимир Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего Украины, было принято решение продолжать удерживать Артемовск (украинское название – Бахмут), заявили в офисе Зеленского.
Как говорится в сообщении на сайте офиса Зеленского, рассматривая ход оборонительной операции на Бахмутском направлении, все члены ставки выразили общую позицию по дальнейшему удержанию и защите города Бахмут, передает РИА «Новости».
Ранее российские военные взяли под контроль завод «Востокмаш» на севере промзоны завода цветных металлов в Артемовске, где в конце декабря Зеленский награждал отличившихся украинских боевиков.
Рогов: Киев начал переброску боевой авиации на Запорожское направление
Украинские власти начали переброску на Запорожское направление боевой авиации, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
По его словам, киевский режим начал переброску советских самолетов и вертолетов, неофициально переданных Украине странами бывшего Варшавского договора, а также вывезенных в свое время американцами из Афганистана, на Запорожское направление, передает РИА «Новости».
Ранее Рогов заявил, что наступление в Запорожской области может стать фатальным для украинской армии.
|
|