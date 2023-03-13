Британия назвала главным приоритетом противостояние «российской угрозе»

Главным приоритетом обновленной оборонной и внешнеполитической стратегии Великобритании стало противодействие геополитической угрозе, которую якобы представляют для безопасности Европы действия России.

«Первый и самый главный (приоритет) – это противодействие фундаментальному риску для европейской безопасности, представляемому Россией», – сказано в заявлении офиса премьера Британии, минобороны и МИД страны.

В документе говорится, что украинский кризис в последние два года усилил возможные последствия «для безопасности и благосостояния» британцев, передает РИА «Новости».

Британская стратегия обороны предусматривает выделение еще 5 млрд фунтов на восполнение запасов снарядов и модернизацию ядерного арсенала в течение следующих двух лет. Это планируется сделать для восполнения и поддержания запасов важнейших боеприпасов. Также одной из целей стратегии является модернизация ядерного комплекса Великобритании и финансирования следующего этапа программы подводных лодок AUKUS.

Кроме того, в заявлении правительства говорится, что премьер-министр страны Риши Сунак намерен поставить цель увеличить расходы на оборону до 2,5% от ВВП. Лондон проведет разговор с союзниками по будущей позиции и распределении обязательств по расходам на саммите НАТО в Литве летом этого года. При этом пересмотрены расходы на оборону будут после 2025 года.

Ранее Премьер-министр Британии заявил, что положение Украины на мирных переговорах будет определяться на поле боя, поэтому необходимо увеличить военную помощь.