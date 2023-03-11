Премьер Британии предложил увеличить военную помощь Киеву для приближения переговоров

Премьер-министр Британии Риши Сунак заявил, что положение Киева на мирных переговорах будет определяться на поле боя, поэтому необходимо увеличить военную помощь, предоставляемую Украине.

По его словам, для украинцев необходимо обеспечить наилучшие переговорные позиции, наращивая военную помощь. Об этом Сунак заявил в интервью газете La Repubblica, передает ТАСС.

Британский премьер выразил уверенность, что конфликт завершится переговорами, но решение должен принимать Киев.

Также Сунак заявил, что необходимо делать так, чтобы как можно меньше стран поддерживали Россию.

Ранее в ходе встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном Сунак также говорил, что конфликт на Украине завершится на переговорах.