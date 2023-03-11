Экс-советник Кравчука и Кучмы обвинил Зеленского в уничтожении нации

Экс-советник Кучмы Соскин назвал Зеленского уничтожающим нацию диктатором

Президент Украины Владимир Зеленский установил в своей стране диктатуру и уничтожает украинскую нацию, в стране действуют фашистские законы, заявил Олег Соскин, который в 1990–2000 годах был советником украинских президентов Леонида Кравчука и Леонида Кучмы.

Олег Соскин на своем YouTube-канале заявил, что Зеленский уничтожает украинскую нацию, принимает законы, которые поддерживают его диктатуру в стране.

Он также указал: складывается впечатление, что на Украину вернулись фашистские времена, когда надо чуть ли не расстреливать без суда и следствия военных, не выпускать из страны мужчин, передает Ura.ru.

Экс-советник Кравчука и Кучмы Соскин призвал Зеленского уйти в отставку из-за страданий украинского народа.