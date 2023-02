МИД: Арабские страны занимают взвешенную позицию по Украине 28 февраля 2023, 13:30 Текст: Александра Юдина

Несмотря на колоссальное давление коллективного Запада, арабские страны занимают сбалансированную позицию по ситуации на Украине, зачитал замглавы МИД Михаил Богданов обращение главы МИД России Сергея Лаврова на XII Ближневосточной конференции международного дискуссионного клуба «Валдай». «С удовлетворение констатируем, что, несмотря на беспрецедентное давление со стороны коллективного Запада во главе с США, арабские друзья занимают взвешенную, сбалансированную позицию по ситуации на Украине и вокруг нее, руководствуясь прежде всего коренными национальными интересами», – передает ТАСС комментарий министра. Из речи Богданова следует, что Лавров подчеркнул приоритетность развития отношений со странами Ближнего Востока и Северной Африки для внешней политики России. «Укрепление доверительного диалога и разнопланового взаимовыгодного сотрудничества с каждой из стран Ближнего Востока и Северной Африки, а также функционирующими на ближневосточном пространстве многосторонними объединениями в числе безусловных стратегических приоритетов внешней политики России», – отмечено в сообщении. Кроме того, Лавров заверил, что «российская дипломатия продолжит работать над тем, чтобы Ближний Восток стал зоной безопасности, стабильности и процветания». «Будем и далее содействовать преодолению кризисных ситуаций, принимать участие в постконфликтном восстановлении пострадавших стран», – заключил он. Напомним, в октябре прошлого года российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном заявил, что отношения между странами являются важным фактором стабильности в регионе. Дроны «Ланцет» вынудили ВСУ перейти с американских гаубиц М777 на советские 27 февраля 2023, 19:05

Фото: Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/REUTERS

Текст: Ольга Иванова

ВСУ в срочном порядке меняют американские гаубицы М777 на советские из-за дронов «Ланцет» на Купянском направлении, сообщают СМИ. Как передает RT в своем Telegram-канале, с начала февраля подразделения 40-й артиллерийской и 92-й механизированной бригад ВСУ на Купянском направлении потеряли как минимум пять гаубиц М777 калибра 155 мм, которые были поставлены из США. Издание сообщает, что хотя два орудия были оборудованы защитой от дронов, их уничтожили барражирующие боеприпасы «Ланцет» между населенными пунктами Табаевка и Песчаное в Харьковской области. Также, по имеющимся у издания данным, еще три аналогичные гаубицы были уничтожены на позициях ВСУ в районе Куриловки и Песчаного в 5 км от станции Купянск-Узловой. Отмечается, что вероятнее всего поразить орудия прямыми попаданиями «Ланцетов» удалось благодаря использованию новой схемы атаки, при которой орудийные расчеты ВСУ атакуются с тыла. Также издание пишет, что дефицит американских гаубиц, а также активность «Ланцетов» вынуждают ВСУ на Купянском направлении переходить на старые советские орудия, среди которых 122-мм пушки М-30 (образца 1938 года), а также хорватские полевые гаубицы М-46 калибра 130 мм, поставленные на Украину еще в августе 2022 года. Напомним, подразделениями Западной группировки войск на Купянском направлении нанесено поражение живой силе и технике противника у Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР), Гряниковки, Двуречной, Масютовки, Лимана Первого, Ольшаны и Синьковки Харьковской области. За последние сутки на этом направлении ликвидированы до 70 военнослужащих, три бронемашины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Орбан допустил возможность ввода войск одной из стран ЕС на Украину Премьер-министр Венгрии Орбан: Будапешт опасается, что какая-нибудь из стран Евросоюза направит на Украину свои войска 27 февраля 2023, 22:19

Фото: REUTERS/Eric Gaillard

Текст: Антон Никитин

Правительство Венгрии с тревогой наблюдает за поставками вооружений на Украину и опасается, что какая-нибудь из стран Евросоюза направит туда свои войска, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. В ходе выступления на открытии весенней сессии национального парламента Орбан выразил серьезную обеспокоенность в связи с тем, что вся Европа шаг за шагом скатывается к войне. Он констатировал, что страны ЕС уже направляют на Украину танки, обсуждают передачу Киеву истребителей, и выразил опасение, что если это продолжится, то найдутся и те, кто захочет отправить на Украину войска, передает ТАСС. В связи с этим Орбан подтвердил, что его правительство выступает за урегулирование украинского конфликта мирным путем, и призвал депутатов не поддаваться на провокации и не позволить втянуть Венгрию в войну. Ранее Орбан заявил о поддержке Венгрией плана Китая по урегулированию конфликта на Украине. Новости СМИ2 СМИ: На Украине начала расти внутриполитическая критика в адрес Зеленского Politico: На Украине начала расти внутриполитическая критика в адрес Зеленского 27 февраля 2023, 16:46

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Кристина Цыцура

Среди политиков Украины все больше появляется недовольных президентом страны Владимиром Зеленским, активно растет критика из-за его поверхностных методов управления и концентрации власти, пишет издание Politico. По мнению журналиста Джейми Деттмер, спецоперация ничего не изменила в отношении Зеленского к управлению страной. Глава Украины пользуется общей картиной, игнорируя детали, а также полагается на круг друзей. Еще год назад депутат Леся Василенко заявляла, что страна «оказалась в плену» у национального лидера, не умеющего мыслить стратегически, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание. В материале приводятся слова депутата Николая Княжицкого, который указал на отсутствие политического опыта у Зеленского. В неудачах и сложностях украинский лидер обвинял своих предшественников. Отмечается рост разочарования Зеленским и в Верховной раде, а также указано на централизацию власти в руках одного человека. В статье говорится и об игнорировании этих моментов иностранными СМИ. Песню Shaman «Я русский» предложили проверить на экстремизм Певец Shaman заявил, что его песню «Я русский» попросили проверить на экстремизм 27 февраля 2023, 17:21

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Певец Shaman (Ярослав Дронов) сообщил, что «некий гражданин» обратился в УМВД по Тульской области с заявлением о проверке песни «Я русский» на экстремизм и разжигание межнациональной розни. Управление уголовного розыска УМВД России по Тульской области обратилось к артисту за разъяснением из-за того, что некий гражданин попросил проверить трек «Я русский» на экстремизм и разжигание национальной розни. Об этом Shaman написал в своем Telеgram-канале. «Мою песню знают, любят и поют представители совершенно разных национальностей, населяющих нашу страну. Для каждого из них, говорящих и думающих на русском языке, утверждение «я русский» означает принадлежность к нашей общей истории, великой культуре и духовное родство с миллионами других сограждан, считающих Россию своей Родиной». По словам музыканта, его песня прошла «все необходимые проверки» до публикации в Сети и на ТВ и прозвучала в национальном эфире Первого канала в новогоднюю ночь – сразу после праздничного обращения президента России Владимира Путина. Ранее Shaman записал видео с исполнением гимна России. Напомним, согласно соцопросам, Shaman является одним из самых популярных российских исполнителей, уступая только Олегу Газманову. Новости СМИ2 Под Киевом поражен центр радиоэлектронной разведки ВСУ 27 февраля 2023, 14:58

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

В Киевской области нанесен удар по центру радиоэлектронной разведки украинских военных, сообщили в российском Министерстве обороны. Центр поражен в районе населенного пункта Бровары, а у города Хмельницкий поражен оперативный центр спецопераций ВСУ «Запад», сообщило Минобороны в своем Telegram-канале. У поселка Андреевка уничтожена самоходная огневая установка ЗРК «Бук-М1», у поселка Доброполье (ДНР) уничтожена РЛС обнаружения низколетящих воздушных целей 36Д6. Российские средства ПВО за сутки сбили четыре реактивных снаряда РСЗО HIMARS, уничтожено пять украинских беспилотников у города Кременная и поселка Стельмаховка (ЛНР), у Кременцов, Новоандреевки (ДНР) и Крынки (Херсонская область). С начала спецоперации уничтожены 390 самолетов, 211 вертолетов, 3248 беспилотников, 406 ЗРК, 8058 танков и других бронированных машин, 1045 машин РСЗО, 4228 орудий полевой артиллерии и минометов. Также за последние сутки российские войска уничтожили свыше 610 украинских военных. Российские войска за сутки уничтожили более 610 украинских военных 27 февраля 2023, 14:50

Фото: Министерство обороны РФ

Подразделениями Западной группировки войск на Купянском направлении нанесено поражение живой силе и технике противника у Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР), Гряниковки, Двуречной, Масютовки, Лимана Первого, Ольшаны и Синьковки Харьковской области. За последние сутки на этом направлении ликвидированы до 70 военнослужащих, три бронемашины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Активными действиями подразделений группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении поражены подразделения ВСУ под Ямполовкой и Торским Донецкой народной республики (ДНР), Червоной Дибровой, Червонопоповкой ЛНР. Потери противника за минувшие сутки составили около 140 военнослужащих убитыми и ранеными, три бронемашины, самоходная гаубица «Гвоздика» и гаубица Д-20, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. При продолжении наступательных действий Южной группировки войск на Донецком направлении подразделениями, поддерживаемыми ударами авиации, за прошедшие сутки ликвидированы более 250 военнослужащих, два танка, четыре бронемашины и гаубица Д-20. В районе Артемовска ДНР поражен склад боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ. Под пунктом Новомарково ДНР уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, отчитались в Минобороны. Подразделениями группировки войск «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях нанесено комплексное поражение подразделениям ВСУ рядом с Угледаром, Никольским, Пречистовкой ДНР и Зеленым Гаем Запорожской области. Потери противника за сутки на этих направлениях составили до 95 военнослужащих, танк, три бронемашины, три пикапа и гаубица Д-20. В районе пункта Червоное Запорожской области уничтожен склад боеприпасов, сообщил Конашенков. На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожены до 60 военнослужащих и две гаубицы Д-30. Кроме того, в районе Снигиревки Николаевской области уничтожен склад боеприпасов 63-й механизированной бригады ВСУ. Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками ВС России за сутки нанесено поражение 98 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 173 районах, подытожили в оборонном ведомстве. Новости СМИ2 Госдеп США: В конфликте на Украине Китай встал на сторону России Руководитель пресс-службы Госдепа Прайс: В конфликте на Украине Пекин встал на сторону Москвы 28 февраля 2023, 04:35

Фото: кадр CNN

Текст: Антон Никитин

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс выступил с утверждением, что в конфликте на Украине Пекин даже без оказания военной помощи встал на сторону Москвы, о чем, по словам представителя ведомства, говорит дипломатическая, политическая и экономическая поддержка Китаем России. Представитель американского внешнеполитического ведомства выразил надежду, что Китай будет использовать свое влияние конструктивно. Он выступил с утверждением, что есть ряд стран, включая Китай, влияние которых на Россию якобы помогло бы завершить войну. По словам Прайса, несмотря на возражения Китая, США ясно видят, что, по крайней мере, сегодня Пекин выбрал определенную сторону, передает ТАСС. Ранее в Госдепе усомнились в серьезности мирного плана Китая по Украине. Над загоревшейся нефтебазой в Туапсе заметили беспилотник Над загоревшейся ночью нефтебазой в Туапсе был замечен беспилотник 28 февраля 2023, 10:44

Фото: @rt_russian

Текст: Александра Юдина

Очевидцы заметили беспилотник в небе над нефтебазой в Туапсе, где ночью произошел пожар, сообщили в экстренных службах. По словам источника в экстренных службах, над нефтебазой на Индустриальной улице был замечен БПЛА, однако тот «никуда не попал», передает РИА «Новости». По информации краснодарского главка МЧС, на нефтебазе произошел пожар на площади 200 кв. метров, его локализовали и своевременно потушили. Пожар не успел затронуть нефтяные резервуары, разлива продуктов не было, пострадавших нет, Для тушения пожара задействовали силы 32 спасателей и привлекли 11 единиц техники. Напомним, в ноябре прошлого года БПЛА неизвестного происхождения подорвал нефтебазу в селе Стальной Конь Орловской области. Новости СМИ2 Путин подписал указ о военных контрактах для иностранцев Путин подписал указ о военных контрактах для иностранцев 27 февраля 2023, 17:02 Текст: Алексей Дегтярев

Иностранцы смогут заключать свой первый контракт на военную службу в России на один год, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Первые контракты о прохождении военной службы иностранцами в званиях рядовых и сержантских должностей должны быть заключены на один год, говорится в документе, передает ТАСС. До этого закон предусматривал заключение договоров на пять лет. Осенью 2022 года глава государства подписал указ, по которому иностранцы, заключившие контракт с ВС РФ, могут получить российское гражданство в упрощенном порядке — без предоставления вида на жительство и без соблюдения требования о непрерывном проживании в России в течение пяти лет. ЕС потребовал находящихся под санкциями россиян рассказать о своих активах 27 февраля 2023, 15:37

Фото: Zhang Cheng/Xinhua/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярёв

Совет Евросоюза потребовал от всех лиц и организаций, включенных в антироссийские санкционные списки, уведомить национальных и европейских регуляторов о своих активах в ЕС. В Совете отметили, что это касается всех, кто находится в санкционных списках не менее шести недель с момента включения в них, передает ТАСС со ссылкой на документ. Таким лицам и организациям необходимо уведомить компетентные органы стран ЕС о том, где находятся их фонды или экономические ресурсы, а также ресурсы, которыми они распоряжаются или управляют. «Невыполнение этих требований будет рассматриваться как обход санкций», – подчеркнули в Совете ЕС. Ранее ЕС обнародовал новый, 10-й по счету пакет антироссийских санкций, в него вошли 205 организаций и 1473 человека. Новости СМИ2 Посольство России: Провокация с танком в Берлине полностью провалилась Посольство России в Германии заявило, что украинская провокация с танком в Берлине полностью провалилась 27 февраля 2023, 18:22

Фото: IMAGO/Frederic Kern/Global Look Press

Текст: Валентина Григоренко

Провокация с выставленным проукраинскими организаторами танком у российского посольства в Берлине не удалась из-за реакции жителей города, приносивших туда цветы, сообщило дипломатическое ведомство. Ведомство заявило, что организаторы провокации явно не рассчитывали на такую реакцию местной общественности. «Растерянно топчутся вокруг танка, огороженного заградительными барьерами от новых цветов. Полный провал», – добавили в пресс-службе, передает РИА «Новости». Люди до сих пор продолжают нести цветы к установленному у посольства России танку, но находятся те, кто сбрасывает розы с бронемашины. На видео агентства Ruptly видно, что ситуация у российского посольства напряженная. Один мужчина ударил женщину, которая помешала ему сбросить цветы с российского танка. Посольство напомнило, что ранее проукраинские активисты и организаторы данной «инициативы» уничтожили цветы, которые германские граждане и российские соотечественники массово возложили 25 февраля 2023 года к подбитому российскому танку, установленному у здания посольства России в Берлине. Отмечается, что для того, чтобы остановить дальнейшее возложение цветов, приехавший к месту событий организатор установки танка журналист и автор книг про национал-социализм Вилянд Гибель выставил перед танком ограждение. По словам Гибеля, это «его» выставочный проект, и если украинцам не нравятся цветы на танке, то им там не бывать. В сообщении говорится, что тем самым простым немцам предельно ясно дали понять, что их точка зрения на происходящие на Украине события, выраженная в самой миролюбивой форме в их собственном доме, не имеет права на существование, если не нравится кому-то в Киеве. Накануне сообщалось, что в Берлине вандалы растоптали и унесли все цветы с выставленного российского танка, к которому принесли сотни цветов в память о погибшем танковом экипаже, при этом полиция им не мешала. Напомним, сторонники киевского режима поставили подбитый российский танк у посольства России в Берлине. Участники митинга против эскалации конфликта и за мирные переговоры стали возлагать к танку цветы и в итоге просто засыпали его ими. Китайские СМИ назвали хозяев Украины SCMP: Все шаги Украины диктуют Вашингтон и Брюссель 27 февраля 2023, 14:32 Текст: Дмитрий Зубарев

Отвергнув предложенный Китаем мирный план по Украине, Соединенные Штаты и Евросоюз показали, кто на самом деле управляет Киевом, написал обозреватель Алекс Ло в статье для китайского издания South China Morning Post. По его словам, на решение Киева отказаться от предложенных Китаем мирных инициатив повлияли США и Евросоюз, а Киев не определяет ни цели этого конфликта, ни его предназначение, ни его характер. По словам Ло, все это диктуют ему Вашингтон и Брюссель, передает РИА «Новости». По мнению обозревателя, Западу нет дела до украинцев, которых используют как инструмент для борьбы с Россией. Именно поэтому США и страны Европы так рады продолжать вооружать Украину еще большим количеством оружия. Напомним, министерство иностранных дел Китая опубликовало план мирного урегулирования украинского кризиса. Документ состоит из 12 пунктов и предусматривает прекращение боевых действий, а также мирные переговоры. Новости СМИ2 Названа причина закрытия неба в районе аэропорта Пулково Экстренные службы сообщили о неизвестном объекте в небе возле аэропорта Пулково 28 февраля 2023, 11:55

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Текст: Александра Юдина

Небо над Петербургом в районе аэропорта Пулково закрыто из-за обнаружения неизвестного летательного объекта, рассказал представитель экстренных служб. Отмечается, что аэропорт Пулково закрыл воздушное пространство Петербурга до 13.20 мск, передает РИА «Новости». «В районе аэропорта летает неизвестный объект. Небо закрыто, вылеты и посадки воздушных судов прекращены», – сообщают экстренные службы. На Украине признали сосредоточение войск вдоль границы с Приднестровьем 27 февраля 2023, 18:57

Фото: REUTERS/Marko Djurica

Текст: Алексей Дегтярёв

Киевский режим сосредоточил свои войска на границе с Приднестровьем, заявила 27 февраля пресс-секретарь украинских сил обороны «Юг» Наталия Гуменюк. «Наши силы сосредоточены вдоль всей границы (Приднестровья – прим. ВЗГЛЯД)», – сказала Гуменюк в эфире украинского телевидения, передает РИА «Новости». По словам пресс-секретаря, силы ВСУ, сосредоточенные на границе, адекватны «той угрозе, которая гипотетически возможна» с российской стороны. Ранее Минобороны России сообщило о подготовке Киевом ко вторжению в непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР). Киевский режим рассчитывает объяснить такой маневр якобы наступлением ВС России с территории Приднестровья. Газета ВЗГЛЯД писала о том, насколько велика вероятность эскалации и кто заинтересован в «разжигании» непризнанного государства. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Новости СМИ2 Азербайджан потребовал репарации от Армении Азербайджан потребовал репарации от Армении за эксплуатацию его энергоресурсов 27 февраля 2023, 19:14

Фото: Baku Allexander Makarov/Russian Look/Global Look Press

Текст: Кристина Цыцура

В Баку начали межгосударственный арбитражный процесс против Еревана, страна обвинила соседа в незаконной эксплуатации энергоресурсов в Нагорном Карабахе, сообщили в МИД республики. В документе сообщается, что Азербайджан в соответствии с Договором к Энергетической хартии потребовал от Армении репарации и финансовую компенсацию за нарушение прав Баку на энергоресурсы в период почти 30 лет, передает ТАСС. Отмечается, что речь идет о Карабахском регионе, который богат гидроэнергетическими ресурсами. Уточняется, что в регионе находится 25% внутренних водных ресурсов Азербайджана. Так, называлась Тертерская гидроэлектростанция на Сарсангском водохранилище, указывается, что она якобы была захвачена Арменией в 1994 году. Также сообщается о постройке Ереваном 37 гидроэнергетических сооружений.