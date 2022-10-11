Путин назвал отношения России и ОАЭ важным фактором стабильности региона

Президент России Путин назвал отношения страны с ОАЭ важным фактором стабильности в регионе

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном заявил, что отношения между странами являются важным фактором стабильности в регионе.

Он добавил, что контакты двух стран развиваются по поступательной. Также российский лидер поблагодарил коллегу за посредничество в решении гуманитарных вопросов, передает РИА «Новости».

По словам Путина, за 50 лет дипломатических отношений между странами контакты только развивались. Даже сейчас, несмотря на все проблемы в мире, отношения между Россией и ОАЭ остаются фактором стабильности не только в регионе, но и в мире в целом.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что для беседы выбран формат один на один.

Правительственная газета ОАЭ Al-Bayan перед визитом сообщала тему повестки. Указывалось, что лидеры планируют обсудить вопрос отношений между Россией и ОАЭ, региональные вопрос и международные, представляющих взаимный интерес.

Еще одной целью визита, как добавили в МИД ОАЭ, станет достижение политических решений, которые помогут решить конфликт на Украине.

Ранее сообщалось, что президент ОАЭ прибыл в Россию на переговоры с Владимиром Путиным.