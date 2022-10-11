Президент ОАЭ прибыл в Россию на переговоры с Путиным

Путин обвинил Киев в попытке подрыва «Турецкого потока»

Президент России Путин заявил, что Украина пыталась подорвать один из участков «Турецкого потока»

Президент России Владимир Путин обвинил Украину в попытке подрыва одного из участков газопровода «Турецкий поток», а также совершении трех терактов в отношении Курской АЭС.

Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности (СБ) РФ заявил, что совершен целый ряд терактов и попыток в отношении объектов электроэнергетики и газотранспортной инфраструктуры России, включая попытку подрыва на одном из участков газотранспортной системы «Турецкий поток», передает ТАСС.

Он отметил, что все покушения доказаны, в том числе и показаниями самих задержанных исполнителей этих терактов.

Путин заявил, что Россию не допускают к расследованию взрывов на «Северных потоках», но всем нам хорошо известен конечный бенефициар этого преступления.

Также он отметил, что СБУ совершила три теракта в отношении Курской АЭС, передает РИА «Новости».

«В результате третьего такого теракта было повреждено сразу три линии. Принятыми мерами ущерб был в кратчайшие сроки ликвидирован, каких бы то ни было серьезных последствий не допущено», – приводит ТАСС слова Путина о терактах на Курской АЭС.

Ранее Путин проинформировал Совбез о расследовании ЧП на Крымском мосту, назвав его терактом.

Также президент России заявил, что утром был нанесен массированный удар по объектам украинской инфраструктуры, военного управления, связи и энергетики.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД