Песков: Путин захочет себе новый «Москвич», если это будет хорошая машина Путин и президент ОАЭ обсудили по телефону стратегическое партнерство 17 мая 2022, 20:12 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин во вторник в телефонном разговоре поздравил Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна с избранием на пост президента ОАЭ, а также обсудил с ним дальнейшее развитие российско-эмиратских отношений. «Лидеры в ходе беседы с удовлетворением отметили достигнутый уровень стратегического партнерства двух стран и выразили обоюдный настрой на дальнейшее поступательное развитие дружественных российско-эмиратских отношений. Особое внимание уделено вопросам взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной сфере», – говорится в сообщении на сайте Кремля. По итогам разговора главы государств высказались за продолжение координации по актуальным вопросам международной повестки дня и условились поддерживать контакты на различных уровнях, заключили в Кремле. Путин в дополнение к ранее направленной телеграмме еще раз лично выразил соболезнования в связи со смертью предыдущего президента ОАЭ Халифы бен Заида Аль Нахайяна, а также во время беседы поздравил Мухаммеда Аль Нахайяна со вступлением в должность правителя эмирата Абу-Даби и избранием на пост президента ОАЭ. Ранее высший федеральный совет Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) избрал новым президентом страны наследного принца Абу-Даби шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна. Напомним, 13 мая стало известно о смерти президента ОАЭ Халифа ибн Заид Аль Нахайяна, который скончался в возрасте 73 лет.

Песков объяснил приказ Путина по «Азовстали» гуманитарными соображениями 16 мая 2022, 14:25 Текст: Ольга Иванова

Президент Владимир Путин исходя из гуманитарных соображений отдал приказ об отмене штурма завода «Азовсталь» в Мариуполе и блокировании промзоны с разрешением выйти оттуда гражданским, а также сложившим оружие военным, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. «Безусловно, приказ был отдан исходя из гуманитарных соображений, об этом говорил сам президент Путин», – ответил Песков на вопрос, является ли это результатом гуманного отношения со стороны Москвы и приказа президента России прекратить штурм, сообщает ТАСС. Он напомнил, что российский лидер ранее «приказал обеспечить возможность для всех гражданских, которые находятся на этом объекте, выйти с этого завода, из подземелья и затем проследовать в любую сторону – или в сторону запада Украины, или в сторону других регионов, на их выбор». Внимание Пескова также обратили на публикации в СМИ, согласно которым в заблокированной промзоне могут находиться иностранные военные инструкторы и представители разведок. У него спросили, располагал ли Путин такими данными, когда отдавал приказ, и располагает ли сейчас. «Я не могу как-то судить, насколько соответствуют действительности эти сообщения СМИ. Думаю, что это целиком и полностью все-таки прерогатива наших военных, которые занимаются этим вопросом», – ответил Песков. Ранее командир бригады «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский заявил, что российские военные начали переговоры с украинскими на «Азовстали». Также Ходаковский заявил, что с завода «Азовсталь» вышли десять украинских военных с белыми флагами. До этого Ходаковский рассказал, что обнаружен тоннель, по которому украинские военные покидают завод «Азовсталь», он проходит под железной дорогой. Напомним, Путин приказал не штурмовать последний оплот украинских националистов в Мариуполе – завод «Азовсталь», но заблокировать его так, чтобы «муха не пролетела». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин призвал нефтяников обращать хаотичные решения Запада на пользу России 17 мая 2022, 15:45

Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Российские компании должны учитывать изменения на нефтяном рынке, «делать бизнес, как прежде» не получится, заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросам развития нефтяной отрасли. «Власти России будут повышать доступность для нефтяных компаний кредитных ресурсов и страховых услуг, стимулировать проекты. Компании должны учитывать изменения на нефтяном рынке, «делать бизнес, как прежде» – маловероятно», – цитирует ТАСС Путина. Президент призвал обратить на пользу непродуманные, хаотичные шаги зарубежных стран в нефтяной сфере. По его словам, российские власти должны действовать на опережение. На ваш взгляд Должна ли Россия в ответ на санкции прекратить поставки энергоносителей в Европу? Да

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Он отметил, что сейчас результатом сумбурных действий зарубежных стран, «помимо ущерба для самой европейской экономики», стал и «фактический рост выручки российского нефтегазового сектора». «Такой фактор нам, конечно, нужно иметь в виду, мы это понимаем, видим. Но это не должно расхолаживать наши компании. Изменения на нефтяном рынке носят тектонический характер, и делать бизнес, как прежде, по старой модели, уже, конечно, представляется маловероятным», – сказал Путин. Он подчеркнул, что «в новых условиях важно не просто добыть нефть, но и выстроить всю вертикальную цепочку вплоть до конечного потребителя». «Понимая, какие шаги будут приниматься в ближайшее время на Западе, мы должны заранее сделать выводы и действовать на опережение, обращать непродуманные, хаотичные шаги некоторых наших партнеров себе на пользу, на пользу нашей стране», – указал глава государства. Газета ВЗГЛЯД писала о четырех причинах неготовности ЕС отказаться от российской нефти. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин: Лаборатории США на Украине вели разработку биологического оружия 16 мая 2022, 15:29 Текст: Ольга Иванова

Американские биолаборатории на постсоветском пространстве занимаются сбором биологических материалов, изучают специфику распространения опасных заболеваний, а на Украине они вели разработку биологического оружия, заявил президент России Владимир Путин на юбилейном саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). «Мы давно били тревогу по поводу биологической активности США на постсоветском пространстве. Как известно, в нашем общем регионе Пентагоном созданы десятки специализированных биолабораторий и центров. И они заняты отнюдь не оказанием практической медицинской помощи населению тех стран, где они развернули свою деятельность», – приводит его слова ТАСС. Он пояснил, что основная задача таких лабораторий – «сбор биологических материалов и изучение в своих целях специфики распространения вирусов и опасных заболеваний». «Теперь в ходе спецоперации на Украине получены документальные доказательства того, что в непосредственной близости от наших границ по сути создавались компоненты биологического оружия», – указал Путин. Ранее в Госдуме заявили, что военная биологическая программа США лишила граждан Украины защиты и неприкосновенности, сделав объектами опытов. В среду СК решил расследовать роль США в бесчеловечных экспериментах, проводившихся представителями Соединенных Штатов в биолабораториях на Украине. Кроме того, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов сообщил, что Минобороны России получило новые сведения о бесчеловечных опытах Соединенных Штатов в биолабораториях на Украине, в том числе в психиатрической больнице №1 (село Стрелечье Харьковской области). В конце апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал расследовать деятельность биологических лабораторий США на Украине, где были найдены опасные патогены, в том числе «возбудители туберкулеза, сибирской язвы, холеры и бруцеллеза». В марте Минобороны России опубликовало документ, подтверждающий финансирование Пентагоном военно-биологических проектов на Украине. Уже тогда Лавров допустил намерение США сделать Украину крупнейшим проектом по созданию биолабораторий. Путин назвал «экономическим самоубийством» политику Евросоюза в энергетической сфере 17 мая 2022, 16:21

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба

президента РФ/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Политика европейских стран в сфере энергетики является для них «экономическим самоубийством», заявил президент России Владимир Путин. «Очевидно, что вместе с российскими энергоресурсами в другие регионы мира из Европы уйдет и возможность повышения экономической активности. Такое экономическое аутодафе, самоубийство – это, конечно же, внутреннее дело европейских стран», – передает его слова ТАСС. Глава государства отметил, что Россия должна действовать прагматично, исходить из собственных экономических интересов. Он пояснил, что результатом сумбурных действий Запада, помимо ущерба для самой европейской экономики, является и фактический рост выручки российского нефтегазового сектора. «Такой фактор нам, конечно, нужно иметь в виду, мы это понимаем, видим. Но это не должно расхолаживать наши компании. Изменения на нефтяном рынке носят тектонический характер, и делать бизнес как прежде уже представляется маловероятным. В новых условиях важно не просто добыть нефть, но и выстроить всю цепочку вплоть до конечного потребителя», – сказал Путин. «Государство будет делать все, что от нас зависит, чтобы создать условия для изменений бизнес-моделей компаний – совершенствовать логистические возможности, обеспечивать систему расчетов в национальных валютах. Здесь есть определенные ограничения, но стремиться к этому нужно, и мы будем это делать», – продолжил он. Путин также отмечал, что политики на Западе спекулировали на естественной озабоченности людей проблемами климата и занижали значимость традиционной энергетики. Ранее Путин заявил, что результатом сумбурных действий зарубежных стран, «помимо ущерба для самой европейской экономики», стал и «фактический рост выручки российского нефтегазового сектора». Анонсировано совещание Путина по ситуации в нефтяной отрасли 15 мая 2022, 15:16 Текст: Евгений Романов

Президент России Владимир Путин проведет на предстоящей неделе совещание по ситуации в нефтяной отрасли. «На неделе президент продолжит совещания по ситуации в различных секторах экономики. Предстоит новый разговор о нефтяной отрасли», – сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Также в понедельник Путин примет лидеров стран ОДКБ, в Москве пройдет саммит этой организации, и проведет несколько двусторонних встреч с главами стран-участниц. Ранее президент России обсудил с постоянными членами Совбеза ход специальной военной операции на Украине, потенциальные угрозы от решения Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО. Путин анонсировал совместные учения стран ОДКБ 16 мая 2022, 15:48 Текст: Вера Басилая

Государства – члены Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) намерены провести осенью этого года серию совместных учений в Казахстане, Киргизии и Таджикистане, заявил президент России Владимир Путин на юбилейном саммите объединения в Москве. «На осень этого года запланирована целая серия совместных учений нашей организации в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане. Уверен, что эти мероприятия послужат повышению боеготовности, уровня координации военных структур наших государств и в целом миротворческого потенциала ОДКБ», – цитирует ТАСС Путина. Ранее стало известно, что лидеры ОДКБ примут совместное заявление о военном взаимодействии. До этого сообщалось, что Путин во время юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проведет отдельные двусторонние встречи с президентами Белоруссии, Казахстана и Киргизии Александром Лукашенко, Касым-Жомартом Токаевым и Садыром Жапаровым. Путин связал происходящее вокруг Украины с непродуманной политикой Запада 17 мая 2022, 15:48 Текст: Ольга Иванова

Все последние события вокруг Украины связаны с непродуманной политикой Запада, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития отечественной нефтяной отрасли. «Все, что происходит сегодня, в том числе и, к огромному нашему сожалению, вокруг Украины, связано с непродуманной политикой так называемого коллективного Запада», – приводит его слова ТАСС. По словам Путина, эти страны «на протяжении десятилетий игнорировали абсолютно законные озабоченности России в сфере обеспечения своей безопасности и всячески поощряли националистические, неофашистские элементы в киевском руководстве, пренебрежительно относились к проблемам, которые складывались на юго-востоке Украины, и по сути в течение восьми лет способствовали продолжению боевых действий, начатых киевским режимом восемь лет тому назад». Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Песков: Путин захочет себе новый «Москвич», если это будет хорошая машина 17 мая 2022, 18:43 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин захочет себе новый «Москвич», если это будет хорошая машина, уверен его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Любой россиянин хочет иметь хорошую машину «Москвич». Но она для этого должна стать хорошей машиной. Если это получится сделать, то это будет шикарно и, конечно же, все захотят иметь такую машину, в том числе и президент», – сказал он агентству ТАСС. Песков не исключил, что при таком условии и сам бы ее приобрел. «Конечно, почему бы и нет», – ответил он. Путин – водитель с большим стажем. Ранее он рассказывал, что в студенческие годы ездил на «Запорожце», выигранном матерью в лотерею. Затем он был обладателем «Волги», а во время работы в мэрии Санкт-Петербурга Путин несколько лет ездил на автомобиле Nissan. Работая на высших государственных постах, Путин неоднократно лично опробовал новинки отечественного автопрома, а также сам ездил за рулем авто из своего кортежа, в том числе на «Аурусе». Кроме легковых машин, президент в ряде случаев водит и другую технику - на отдыхе в тайге он не раз управлял вездеходом, на сельхозугодиях садился за руль комбайна, Крымский мост проехал на КамАЗе, а на байк-шоу мотоклуба «Ночные волки» появлялся на мотоцикле «Урал». Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на московском заводе Renault будет выпускаться автомобиль под историческим брендом «Москвич». Такое решение было принято после заявления компании Renault о передаче своих активов в России в собственность государства. 100% акций ЗАО «Рено Россия» будет владеть правительство Москвы, 67,69% акций АвтоВАЗа переходят в собственность РФ в лице ФГУП «НАМИ». Оставшиеся акции автоконцерна сохранит ГК «Ростех». Директором Московского автомобильного завода «Москвич» стал замглавы Депранса столицы Дмитрий Пронин. Путин заявил о давнем разгуле неонацизма на Украине 16 мая 2022, 15:37 Текст: Ольга Иванова

Запад закрывает глаза на разгул неонацизма, который давно наблюдается на Украине, и фактически поощряет это, заявил президент России Владимир Путин на юбилейном саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Кремле. «К сожалению, в соседней нашей стране, на Украине, давно наблюдается разгул неонацизма, на что закрывают глаза, а значит, и фактически поощряют их деятельность некоторые наши партнеры из так называемого коллективного Запада», – цитирует Путина ТАСС. Также он добавил, что экстремисты есть везде. «Так или иначе они вылезают из подполья и проявляют себя. Но нигде, я хочу это подчеркнуть, нигде на государственном уровне не героизируются нацисты. Нигде. И нигде в цивилизованных странах не поощряются органами власти многотысячные неонацистские шествия факельные с нацистской символикой. Этого не делается нигде. К сожалению, на Украине это происходит», – сказал президент. Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Путин: ЕС отказывается от энергоносителей из РФ в ущерб собственной экономике 17 мая 2022, 15:35 Текст: Елизавета Булкина

Непродуманная политика Запада является основной причиной проблем в мировой энергетике, заявил президент России Владимир Путин. Он в качестве примера отметил, что западными странами не выделяются участки земли, необходимые для новых проектов, ограничиваются возможности по развитию транспорта, создаются проблемы на фрахте и других направлениях, которые «необходимы для того, чтобы обеспечить своевременно и в нужном объеме инвестирование в отрасль». «Все это и является сегодня главной, основной, базовой составляющей проблем, которые возникают в мировой энергетике и прежде всего, конечно, в углеводородах», – передает его слова ТАСС. Путин пояснил, что Европа ставит задачу отказа от российских энергоносителей, не обращая внимание на урон собственной экономике. При этом санкции на нефтегазовом рынке европейские страны вводят по абсолютно политическим причинам и под давлением американского сюзерена. Глава государства отметил, что Запад пытается прикрыть свои ошибки, списывая на Россию ситуацию с «энергетической инфляцией». По его словам, рост цен на энергоносители может бесповоротно подорвать конкурентоспособность значительной части европейской промышленности. Путин подчеркнул, что такая политика Европы является «экономическим самоубийством». «Очевидно, что вместе с российскими энергоресурсами в другие регионы мира из Европы уйдет и возможность повышения экономической активности. Такое экономическое аутодафе, самоубийство – это, конечно же, внутреннее дело европейских стран», – добавил глава государства. Кроме того, отметил глава государства, политики на Западе спекулировали на естественной озабоченности людей проблемами климата и занижали значимость традиционной энергетики. «По сути так называемый политический класс на Западе начал спекулировать на абсолютно естественной озабоченности многих людей на планете проблемами климата. Совершенно очевидно, что по внутриполитическим соображениям начали завышать возможности альтернативной энергетики и занижать значимость традиционной энергетики, включая все ее направления, в том числе и углеводороды», – сказал он. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что экономика Евросоюза оказалась под угрозой рецессии на фоне кризиса на Украине и связанных с ним антироссийских санкций. Между тем в США заявили о начале тяжелейшего энергокризиса за полвека. Путин предложил предоставить СНГ статус наблюдателя при ОДКБ 16 мая 2022, 15:19 Текст: Вера Басилая

Будет правильно предоставить Содружеству Независимых Государств (СНГ) статус наблюдателя при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил президент России Владимир Путин во время юбилейного саммита ОДКБ. «Следует наращивать взаимодействие с нашими естественными партнерами по Шанхайской организации сотрудничества и Содружеству Независимых Государств. К слову, по нашему мнению, было бы уместно и правильно – это предстоит нам обсудить – предоставить для СНГ статус наблюдателя при ОДКБ», – цитирует ТАСС Путина. Ранее стало известно, что лидеры ОДКБ примут совместное заявление о военном взаимодействии. До этого сообщалось, что Путин во время юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проведет отдельные двусторонние встречи с президентами Белоруссии, Казахстана и Киргизии Александром Лукашенко, Касым-Жомартом Токаевым и Садыром Жапаровым. Путин: Лидеры ОДКБ примут совместное заявление о военном взаимодействии 16 мая 2022, 15:07 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин назвал подписываемое сегодня заявление Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) подтверждением решимости стран-участниц взаимодействовать в сфере военного и оборонного строительства. «Сегодня мы подпишем совместное заявление, в котором с учетом опыта, приобретенного в ходе в том числе упомянутой операции [в Казахстане], будет подтверждена решимость наших государств и далее по-партнерски взаимодействовать по разным направлениям военного и оборонного строительства, наращивать скоординированные действия на международной арене», – цитирует его ТАСС. По словам Путина, взаимодействие в рамках ОДКБ выстраивается в рамках подлинного союзничества и при учете интересов друг друга, сообщает РИА «Новости». Ранее сообщалось, что Путин в понедельник на полях юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проведет отдельные двусторонние встречи с президентами Белоруссии, Казахстана и Киргизии Александром Лукашенко, Касым-Жомартом Токаевым и Садыром Жапаровым. Кремль анонсировал полноформатную встречу Путина и Лукашенко 16 мая 2022, 19:54 Текст: Вера Басилая

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели краткую беседу после саммита ОДКБ, договорились о полноформатной встрече в ближайшее время, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Действительно, в кулуарах саммита Путин и Лукашенко переговорили кратко и решили провести отдельную полноформатную встречу в ближайшее время», – приводит ТАСС слова Пескова. Ранее президент Владимир Путин в понедельник на полях юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) провел отдельные двусторонние встречи с президентами Белоруссии, Казахстана и Киргизии Александром Лукашенко, Касым-Жомартом Токаевым и Садыром Жапаровым. Кремль анонсировал встречи Путина с президентами Белоруссии, Казахстана и Киргизии 16 мая 2022, 14:07 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин в понедельник на полях юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проведет отдельные двусторонние встречи с президентами Белоруссии, Казахстана и Киргизии Александром Лукашенко, Касым-Жомартом Токаевым и Садыром Жапаровым, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Президент [РФ Владимир] Путин по завершении этой многосторонней части [саммита ОДКБ] продолжит серию двусторонних встреч, в частности, будет его двусторонняя встреча с президентом Казахстана Токаевым, президентом Белоруссии Лукашенко и президентом Киргизии Жапаровым», – передает ТАСС слова представителя Кремля. Говоря о графике на 16 мая, он отметил, что весь день «целиком и полностью посвящен у главы государства тематике ОДКБ». «По случаю 30-летия подписания договора и по случаю 20-летия создания организации сегодня в Москве проходит саммит [ОДКБ]. Главы государств-членов находятся здесь. Практически на целый день запланирована рабочая программа как в многостороннем формате, так и в рамках двусторонних встреч. В частности, сейчас президент Путин проводит двустороннюю встречу с президентом Таджикистана [Эмомали] Рахмоном», – сказал Песков. По его словам, по завершении беседы с Рахмоном начнется работа саммита в многостороннем формате. «Лидеры традиционно сфотографируются. Будет большая открытая часть саммита, где они все выступят в открытом режиме. Вы все это увидите и услышите», – анонсировал пресс-секретарь главы российского государства. Он добавил, что после 16:00 мск лидеры стран – участниц ОДКБ продолжат общение за рабочим завтраком в закрытом формате. «По итогам мы ждем, что с прессой пообщается [генеральный секретарь ОДКБ Станислав] Зась», – подытожил Песков. Ранее в понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Москву. Путин оценил роль ОДКБ на постсоветском пространстве 16 мая 2022, 14:27 Текст: Елизавета Булкина

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) играет очень важную стабилизирующую роль на постсоветском пространстве, заявил президент Владимир Путин на открытии саммита ОДКБ в Кремле. «Мы собрались именно в Москве, потому что 30 лет назад был подписан Договор о коллективной безопасности, а 20 лет назад на основе этого Договора была создана Организация Договора коллективной безопасности, то есть у нас фактически два юбилея. Практически в один день... Я вас с этим событием поздравляю», – передает его слова РИА «Новости». «Надеюсь, что организация, которая за предыдущие годы превратилась в полноценную международную структуру, будет развиваться и дальше. Имею ввиду и непростые времена», – добавил глава государства. Он напомнил, что в 1992 году, и в 2002 году тоже были непростые времена. «Они не заканчиваются никогда. Но организация играет очень важную роль на постсоветском пространстве, стабилизирующую роль. Надеюсь, что в этом смысле ее возможности и влияние на ситуацию в зоне нашей ответственности будет только возрастать», – сказал президент. Ранее сообщалось, что Путин в понедельник на полях юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проведет отдельные двусторонние встречи с президентами Белоруссии, Казахстана и Киргизии Александром Лукашенко, Касым-Жомартом Токаевым и Садыром Жапаровым.