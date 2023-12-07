Украина решила вывозить застрявшие на границе с Польшей грузовики поездами

Первый украинский поезд с застрявшими на границе большегрузными автомобилями направился в Польшу

Tекст: Антон Антонов

«Укржелдорога» сообщила, что отправила в Польшу «первый контрейлерный поезд с грузовиками» по маршруту Скнылов (Украина) – Славкув (Польша). Сообщается, что работа над проектом велась две недели. На платформы загрузили 13 тягачей с полуприцепами. Запланированы рейсы и в обратном направлении. Таможенное оформление проводится на переходе Изов – Грубешов. Доставка водителей грузовиков осуществляется на автобусе.

Представитель «Укржелдорог» Валерий Ткачев сообщал, что «как только тестовый поезд пройдет и все будет хорошо», составы «запустят в массовом порядке», передает ТАСС.

Напомним, вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что блокада на границе привела к миллиардным потерям для страны. Глава министерства экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что экспорт страны сократился на 40% из-за блокады границы польскими перевозчиками.