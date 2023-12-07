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    7 декабря 2023, 13:16

    Польша лишает Украину «транспортного безвиза»

    Эксперты объяснили «странные вещи» на польско-украинской границе

    Польша лишает Украину «транспортного безвиза»
    @ REUTERS/Kuba Stezycki

    Tекст: Илья Абрамов

    Число украинских грузовиков с гуманитарной помощью на польской границе резко сократилось. Это произошло после того, как местные налоговые службы усилили проверку документов у перевозчиков. Почему украинские водители испугались ужесточения пограничного контроля и смогут ли польские водители-протестующие добиться своих целей в конфликте с соседями?

    На польской границе стали происходить «странные вещи», сообщил Яцек Сокол из Комитета защиты перевозчиков Польши. В частности, число украинских грузовиков с гуманитарной помощью резко сократилось. Как пишет издание Do Rzeczy, это произошло после того, как местные налоговики усилили проверку документов у водителей.

    Представитель комитета предполагает, что это случилось из-за того, что украинские перевозчики сообщили своим работодателям об ужесточении контроля. Он добавил, что при выявлении нарушений можно попасть под статью, и машин сразу стало гораздо меньше, так что сами водители и компании обманывают свою страну и друг друга.

    Между тем вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что блокада на границе привела к миллиардным потерям для страны. По ее словам, у поляков претензии к Евросоюзу, но в заложниках оказалась украинская экономика. Поэтому партнерам офиса Зеленского необходимо принять политическое решение «относительно этой позорной экономической блокады».

    Ранее глава министерства экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что экспорт страны сократился на 40% из-за блокады границы польскими перевозчиками. Владимир Зеленский в свою очередь обвинял Варшаву в «сложностях на границе из-за некоторых политических шагов наших соседей», передает РБК. При этом украинские перевозчики ежедневно теряют более 150 тыс. евро из-за блокады со стороны Польши. Об этом сообщил директор департамента международных автоперевозок группы ZAMMLER Александр Кирилюк, пишет «Європейська правда».

    Польские власти также не остаются в стороне от проблемы. Так, в конце ноября министр инфраструктуры страны Анджей Адамчик направил письмо вице-премьеру Украины Александру Кубракову, в котором предложил согласиться на требования протестующих, сообщил «Интерфакс». Одно из них – возврат к практике выдачи разрешений для украинских грузоперевозчиков.

    В ЕС, в свою очередь, потребовали от Польши прекратить блокаду КПП на границе, указывает агентство в другом материале. Член Еврокомиссии по транспорту Адина Вэлян заявила, что у Варшавы не хватает политической воли для поиска решения, поэтому украинские перевозчики остаются в заложниках ситуации.

    Напомним, польские водители пытаются добиться ввода коммерческих разрешений для украинских водителей, а также снизить их число. Протестующие заблокировали дороги у КПП своими машинами, пропуская только легковушки, автобусы и транспортные средства с гуманитарной и военной помощью. В ответ украинцы пытались решить проблему «Автомайданом».

    «Странные вещи» на границе Польши и Украины, о которых сообщают СМИ, могут быть обусловлены несколькими причинами. Вполне возможно, что перевозчики просто устали стоять и ждать прекращения блокады, поэтому водители развернулись и уехали. Но это не очень реалистично», – сказал экономист Иван Лизан.

    «Однако граница – это место, через которое могут провозить контрафактную продукцию, а гуманитарная помощь – предлог для легкого прохождения таможни. Я не исключаю, что украинские перевозчики начали уезжать после ужесточения проверки документов, так как официально задекларированный груз и реальное содержимое машины отличались», – подчеркивает собеседник.

    «Например, официально водитель доставляет на Украину детские вещи, а на деле у него в машине форма для ВСУ. Или, допустим, отправленный для нужд фронта пикап после пересечения границы окажется дорогим спорткаром. Гуманитарная помощь позволяет относительно легально реализовывать подобные схемы. Под ее видом может перевозиться электроника и другие товары», – отмечает он.

    Эксперт также обратил внимание на слова вице-премьера Украины Ирины Верещук о «позорной блокаде». «Очевидно, что сейчас она стремится привлечь внимание ЕС. Украина несет экономические потери из-за перекрытия польской границы, так как именно там расположен основной транспортный коридор из Европы», – поясняет эксперт.

    «Однако я склонен считать, что ЕС в происходящее вмешиваться не станет. Европейцам необходимо согласовать финансовую помощь офису Зеленского, а это невозможно сделать без согласия Варшавы. Поэтому, скорее всего, Польша добьется отмены «транспортного безвиза» для своих соседей», – пояснил Лизан.

    «Очевидно, что раз украинские водители начали спешно покидать польскую границу после ужесточения проверок документов, значит они везли вовсе не гуманитарную помощь. Следует отметить, что местных таможенников очень часто удивлял тот груз, который соседи пытаются провезти к себе в страну», – сказал полонист Станислав Стремидловский.

    «В частности, за гуманитарную помощь зачастую выдают предметы роскоши, которые везут украинским олигархам.

    Из Европы переправляют дорогую еду, драгоценности и даже яхты под видом военных судов. У пограничников сразу появляются подозрения в контрабанде. Соответственно ужесточение проверок привело к тому, что этот поток начал закрываться», – отмечает эксперт.

    «Слова Верещук о «позорной блокаде» рассчитаны прежде всего на внутреннего потребителя. В целом возмущение украинских властей понятно. Они привыкли к тому, что их желания всегда исполняются. Но при столкновении с реальностью офис Зеленского сразу начинает истерику, которую мы сейчас наблюдаем», – подчеркивает он.

    Также эксперт спрогнозировал дальнейшее развитие ситуации. «Евросоюз не будет дезавуировать «транспортный безвиз». Для этого нужно одобрение всех стран объединения, а кто-то из них может не согласиться с требованиями Варшавы. Поэтому перед новым руководством Польши сейчас будет стоять нелегкий выбор», – акцентирует собеседник.

    «С одной стороны, Варшава может разогнать протест перевозчиков. Однако в таком случае новое правительство рискует сразу обрушить себе рейтинги, так как блокада – инициатива народа. Другой путь – компенсация настоящих и будущих убытков польским перевозчикам, но на это требуется большое количество денег, которые ЕС компенсировать не будет. Поэтому новое руководство страны, вероятно, будет максимально затягивать переговоры по этой проблеме», – резюмировал Стремидловский.

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    Польша лишает Украину «транспортного безвиза»

    Число украинских грузовиков с гуманитарной помощью на польской границе резко сократилось. Это произошло после того, как местные налоговые службы усилили проверку документов у перевозчиков. Почему украинские водители испугались ужесточения пограничного контроля и смогут ли польские водители-протестующие добиться своих целей в конфликте с соседями? Подробности

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