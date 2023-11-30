Проблемы с Варшавой украинцы начали решать «автомайданами»

Протесты украинских водителей в Польше еще больше разозлят поляков

Tекст: Илья Абрамов

Во вторник стало известно о том, что гигантские пробки образовались в польском Пшемысле и на подъездном пути к пункту пропуска Медика из-за того, что водители с Украины блокируют дороги в ответ на протест польских перевозчиков. Об этом сообщает польская радиостанция RMF и также украинский телеканал «Новини 24».

Протесты украинских водителей пока проходят спокойно. При этом протестующие признают, что их акции стали ответом на блокировку польскими водителями проезда грузовиков с Украины из-за льгот, которые ЕС ввел для украинских перевозчиков. Так, поляки начали свою акцию еще в начале ноября.

В прошлое воскресенье Владимир Зеленский обвинил Польшу в «сложностях на границе из-за некоторых политических шагов наших соседей», передает РБК. При этом украинские перевозчики ежедневно теряют более 150 тыс. евро из-за блокады со стороны Польши. Об этом сообщил директор департамента международных автоперевозок группы ZAMMLER Александр Кирилюк, пишет «Європейська правда».

Интересно и то, что польские протестующие фактически заблокировали поставки на Украину военного оборудования и другого критического импорта. Например, в пробках из фур на границе застряли комплектующие для детекторов приближения российских БПЛА, отмечает местное издание «Страна». Также в «блок» попали гуманитарные грузы. На этом фоне мэр Львова Андрей Садовой призвал Польшу прекратить «позорную блокаду».

Позже, 28 ноября, министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик направил письмо вице-премьеру Украины Александру Кубракову, в котором предложил Киеву согласиться на требования протестующих польских автоперевозчиков, сообщил «Интерфакс». Одно из требований – возврат к практике выдачи разрешений для украинских грузоперевозчиков и уменьшение их количества до уровня февраля 2022 года, когда выдавалось до 200 тыс. разрешений в год.

Кроме того, перевозчики хотят, чтобы порожние польские грузовые автомобили, возвращающиеся с Украины в Польшу, могли пересекать границу без очереди, не ожидая много дней. Также поляки считают, что работа украинских перевозчиков на европейском рынке приводит к обвалу тарифов и негативно сказывается на их доходах. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Украина и Польша начали разорять друг друга.

«Блокирование польских дорог – это очень большое нахальство со стороны украинских водителей. Они уже разрушили свою страну и теперь пытаются совершать незаконные действия в отношении властей и жителей других государств. Хотя следует сказать, что Варшава это заслужила», – сказал политолог-полонист Станислав Стремидловский.

«Текущие акции украинцев можно сравнить с «Автомайданом» времен 2013-2014 годов. Беженцы и мигранты переносят незаконные методы этого движения за рубеж, так как думают, что их можно использовать и здесь. Такими действиями водители хотят добиться снятия блокады границы польскими перевозчиками. Однако вскоре протестующие убедятся, что эти технологии в другой стране не работают», – отмечает собеседник.

«Польские власти пока действуют достаточно мягко и стремятся к деэскалации ситуации. Однако население очень недовольно действиями иностранных водителей, поэтому может вступить в конфликт с протестующими. Кроме того, «майданные» технологии украинцев еще больше разозлят местных перевозчиков, которые получат новую мотивацию для продолжения блокады», – подчеркнул Стремидловский.

«Украинцы с помощью акций протеста внутри Польши пытаются повлиять на блокаду границы местными перевозчиками. Последние недовольны тем, что иностранные водители транспортируют грузы без соответствующих разрешений и за меньшую цену», – сказал экономист Иван Лизан.

«Варшава никак не реагирует на действия своих перевозчиков и не пытается прекратить блокаду границы. Если в случае квот на зерно Польша пыталась договориться с Европейской комиссией полюбовно, то в ситуации с водителями таких инициатив со стороны властей страны даже не видно. Более того, Украине намекают, что ей самой необходимо вернуться к разрешениям для решения возникшей проблемы», – отмечает собеседник.

«Вряд ли ответная блокада на что-то повлияет. Деньги потеряют обе стороны, но Варшава все-таки добьется от офиса Зеленского выполнения требований своих перевозчиков. Запас прочности у нее выше, так как она не ведет боевых действий. Украинцы не смогут даже объехать Польшу, так как на границах с другими странами также большие очереди», – подчеркнул он.

«Однако я не думаю, что от обоюдных блокад серьезно пострадают перевозки военных грузов. Скорее всего, стороны будут пропускать такие машины на Украину. Даже если перекрытые автомобильные дороги помешают поставкам, то помощь для ВСУ пустят по железной дороге. Поэтому надеяться на значительное торможение помощи противнику по этой причине пока не стоит», – резюмировал Лизан.