  • Новость часаСМИ: Белый дом уговаривает Израиль не начинать войну с Ливаном
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Продюсер: Украинские звезды чуют победу России и пытаются «переобуться в полете»
    Сенатор: Байден вряд ли читал «свою» статью в Washington Post
    Зеленский заявил об окончании конфликта на Украине не так, как ему хотелось бы
    Рогов назвал визит главы Пентагона в Киев «черной меткой» Зеленскому
    Банки дружественных стран блокируют платежи АвтоВАЗа
    Пригожин прокомментировал объявление в розыск Джамалы
    Кадыров пригласил Путина в Чечню
    Россиянам пообещали теплую зиму
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Геев можно жалеть, но нельзя наказывать

    Люди с сексуальными расстройствами являются инструментом – и не больше, чем инструментом. Защита прав сексуальных меньшинств – предлог для того, чтобы привести в подчинение всех остальных.

    22 комментария
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Турция России не друг и не враг

    Турция не проводит ни пророссийского, ни проукраинского, ни прозападного курса. Таким образом, при оценке любых ее шагов, в том числе и на украинском треке, надо исходить из ее собственных национальных потребностей.

    2 комментария
    Олег Хавич Олег Хавич Страх и ненависть на польско-украинской границе

    Спираль ненависти по обе стороны польско-украинской границы закручивается очень быстро. Акция польских дальнобойщиков стала лишь спусковым крючком.

    14 комментариев
    20 ноября 2023, 21:55

    Украина и Польша начали разорять друг друга

    Украина и Польша начали разорять друг друга
    @ DAREK DELMANOWICZ/EPA/ТАСС

    Tекст: Кирилл Аверьянов

    Блокада украинских фур на польской границе, начинавшаяся внешне безобидно, стала приводить к весьма серьезным последствиям. Поляки начинают прекращать обслуживать украинцев в магазинах, на Украине растут цены и начались перебои с поставками лекарств и даже продуктов. Почему украинские дальнобойщики оказались костью в горле у своих польских коллег?

    Польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной 6 ноября. Польская радиостанция RMF FM сообщала: «Несколько десятков перевозчиков начали после полудня блокаду трех польско-украинских пограничных переходов в Гребенном, Дорохуске и Корчеве». Через пункты пропуска Корчева – Краковец, Гребенное – Рава-Русская и Дорогуск – Ягодин организаторы протеста пропускают только безопасные и гуманитарные грузы и только по одному грузовому автомобилю в час».

    Впервые о ситуации было заявлено публично 31 октября, когда представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко отметил, что в Киеве ждут от Варшавы разъяснений, чтобы иметь возможность проинформировать пересекающих границу участников движения. В тот же день правительство Украины сообщило о созыве встречи с руководством Польши и Еврокомиссией из-за угрозы перекрытия границы. Однако никакими переговорами предотвратить блокаду границы так и не удалось.

    Польские перевозчики предъявляют к украинским целый ряд требований. Среди них: возврат разрешительной системы для украинских перевозчиков, ужесточение условий въезда в ЕС по системе ЕКМТ (это специальное годовое разрешение, которое компании получают на конкурсе, главные требования – чтобы машины были не ниже уровня Евро-5 и Евро-6), отдельные очереди на украинско-польской границе для машин c европейскими номерами, организация движения пустых фур через отдельные пункты пропуска.

    Кроме того, отказ в регистрации в Польше компаний не из ЕС (в первую очередь недопуск на европейский транспортный рынок украинского бизнеса), допуск польских перевозчиков в украинскую систему «Шлях» (электронная система, позволяющая разрешать мужчинам призывного возраста покидать территорию Украины, если они работают дальнобойщиками или волонтерами).

    Причиной протестов польских водителей стали льготы, которые ЕС предоставил украинским перевозчикам. С июня 2022 года они могут въезжать в Евросоюз без наличия специального разрешения. В итоге украинские грузовики за 2023 год пересекли границу ЕС более 900 тыс. раз – для сравнения, до июня 2022-го эта цифра равнялась 180 тыс. в год.

    Как правило, украинские фуры приезжают в Польшу пустыми, загружаются и совершают рейсы по всей Европе. Это прямое нарушение соглашения между Киевом и Брюсселем, которое запрещает украинцам совершать подобные рейсы.


    Однако водители с Украины не обращают внимания на эту «формальность» и, соответственно, вступают в прямую конкуренцию с польскими коллегами. Более того, на данный момент украинцы, предлагающие свои услуги гораздо дешевле, чем поляки, фактически вытеснили их и с рынка внутрипольских перевозок.

    Неудивительно, что польские перевозчики взяли пример с фермеров, протестующих против наплыва в Европу дешевого украинского зерна (ввоз зерна с Украины в Европу в 2022 году вырос по сравнению с 2021-м в 10 раз, с 287 тыс. до 2 млн 850 тыс. тонн). Ведь некоторые из польских перевозчиков были вынуждены наполовину сократить свои автопарки из-за огромных убытков.

    «Мы будем делать, как делали фермеры: будем продолжать протестовать до тех пор, пока правительство не признает, что существует проблема, и не сделает что-то на этот счет»,

    говорит один из лидеров забастовки Яцек Сокул, владелец маленькой транспортной компании из Лукува. Однако поскольку акция пришлась на период политической турбулентности в Польше, сомнительно, чтобы решение по вопросу было принято быстро.

    Блокада уже ударила по украинским экспортерам древесины, мебели, стеклотары, фармацевтики и пищевой продукции – практически вся она экспортируется в ЕС автомобильным путем. Ныне этот экспорт упал с 7500 до 4000 тонн в сутки. Всего украинские перевозчики теряют до 160 тыс. евро за день простоя.

    Польские экспортеры также несут убытки, прежде всего это касается поставщиков топлива.

    Так, в октябре автомобильным путем на Украину было ввезено 36% импорта пропан-бутана, 18% бензина и 16% дизельного топлива. По сообщению украинского издания «Страна», на Украине уже начались перебои с поставками топлива, лекарств и продуктов из-за блокады, а возросшие на сотни евро транспортные издержки приведут к росту цен.

    Своеобразная ирония заключается в том, что украинские дальнобойщики фактически повторяют действия польских. Когда Польша вступила в ЕС, польские перевозчики добились большой популярности в Европе, предлагая свои услуги по значительно более низким расценкам, чем конкуренты. Теперь же с рынка дешевых перевозок поляков решительно теснят украинцы.

    13 ноября некоторые из польских перевозчиков встретились с представителями украинского и польского правительств. Однако встреча не помогла разрешить конфликт – ни поляки, ни украинцы не согласны идти на уступки.

    «Мы не достигли договоренностей. Украинская сторона не принимает во внимание наши требования»,

    сказал организатор протеста в приграничном городе Дорогуск Рафал Меклер. Поляки уже предупредили, что будут готовить блокаду пропускного пункта Шегини – Медика, и заявили, что продолжат блокировать пункты перехода как минимум до 3 декабря. Кроме того, конфликт выходит на новый уровень: поляки уже отказываются обслуживать украинцев в ближайших к границе магазинах.

    Посол Украины в Польше Василь Зварич уже заявил, что «действия протестующих играют на руку нашим общим врагам – русским террористам, и вредят интересам не только Украины, но и Польши и всей Европы». Единственное, что тут правда, это насчет всей Европы. По крайней мере, дальнобойщики из Словакии уже присоединились к антиукраинским методам своих польских коллег.

    Однако, похоже, сотрясения воздуха в духе «Русские идут!» уже давно не воздействуют на прагматично рассуждающих польских перевозчиков. Они видят лишь одно – действия украинских «союзников» в прямом смысле слова пускают их по миру. А с такими друзьями, как говорится, никаких врагов не надо.

    Главное
    Запад рекомендовал Украине призвать в армию 70-летних
    СМИ: Белый дом уговаривает Израиль не начинать войну с Ливаном
    Иран решил подать в Международный уголовный суд иск против Израиля
    ОКР: У МОК и WADA нет права запретить России проводить Игры дружбы
    В Минфине США заявили о полной зависимости Украины от помощи Запада
    В Британии пожаловались на крыс и плесень в домах военных
    После массового отравления наркотиками в Астрахани задержали троих иностранцев

    Кто в ЕС выиграет от санкций против российского ядерного топлива

    Евросоюз продолжает попытки продавить введение санкций против Росатома. Протолкнуть их пытались еще в десятом пакете санкций, теперь разговоры идут о 12-м пакете. Кто выиграет, а кто проиграет от такого рода санкций? И каковы шансы, что Европе наконец удастся эта затея? Подробности

    Перейти в раздел

    Российские силы применили против ВСУ убийственную советскую бомбу

    Россия, по некоторым данным, впервые применила кассетный боеприпас РБК-500 на Украине. До этого аналогичным типом вооружения пользовался противник. Почему ВС РФ решились на данные меры, как будут использоваться боеприпасы и каким образом это отразится на ходе боевых действий? Подробности

    Перейти в раздел

    Российские беспилотники стремительно прогрессируют

    На полях спецоперации российские военные начали применять аналог знаменитого дрона «Ланцет». «Скальпель» схож по характеристикам, но имеет ряд преимуществ, среди которых и его цена. Последние новации, по мнению экспертов, являются ярким свидетельством эволюции сферы БПЛА в России. Каковы основные тренды и тенденции в области беспилотников и какие еще изменения можно ожидать на этом направлении? Подробности

    Перейти в раздел

    Азербайджан стал дерзить даже Соединенным Штатам

    В последние дни США и Азербайджан неожиданно обменялись серией резких заявлений. Это произошло на фоне ряда антироссийских шагов армянского премьера Пашиняна и принятия в США «закона об обороне Армении». Подоплека происходящего прямо связана с тем, как Вашингтон понимает дальнейшие планы Азербайджана в отношении прилегающих территорий. Подробности

    Перейти в раздел

    Запад проигнорировал кровавый обстрел Донецка

    Во вторник ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка. По официальным данным, порядка 30 человек ранены и шестеро погибли. На фоне этого Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. В состоянии ли международное сообщество признать правду о преступлениях Украины и почему подобный удар стал возможным? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Финляндия закрылась от России

      Финляндия закрыла четыре КПП на границе с РФ, причем именно те, которые активно использовались для передвижения грузов. Ранее россиянам запретили въезд в Финляндию на машинах и на велосипедах. К чему это всё? И как нам ответить европейцам на их издевательства?

    • Операция «Майдан-3»

      Владимир Зеленский заявил, что Россия начала «кампанию по дестабилизации Украины», которая «нацелена на разделение общества» и «свержение президента». Якобы такие данные есть у украинской разведки, а называется хитрый российский план «Майдан-3».

    • Зеленский: Россия готовит войну на Балканах

      «У Украины есть данные о намерениях агрессора. У РФ достаточно сил атаковать страны, которые находятся в фокусе ее экспансии», – заявил Владимир Зеленский, обвинив Россию в подготовке второго фронта в Европе – новой войны на Балканах. Что можно ответить на этот бред?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............