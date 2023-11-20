Украина и Польша начали разорять друг друга

Tекст: Кирилл Аверьянов

Польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной 6 ноября. Польская радиостанция RMF FM сообщала: «Несколько десятков перевозчиков начали после полудня блокаду трех польско-украинских пограничных переходов в Гребенном, Дорохуске и Корчеве». Через пункты пропуска Корчева – Краковец, Гребенное – Рава-Русская и Дорогуск – Ягодин организаторы протеста пропускают только безопасные и гуманитарные грузы и только по одному грузовому автомобилю в час».

Впервые о ситуации было заявлено публично 31 октября, когда представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко отметил, что в Киеве ждут от Варшавы разъяснений, чтобы иметь возможность проинформировать пересекающих границу участников движения. В тот же день правительство Украины сообщило о созыве встречи с руководством Польши и Еврокомиссией из-за угрозы перекрытия границы. Однако никакими переговорами предотвратить блокаду границы так и не удалось.

Польские перевозчики предъявляют к украинским целый ряд требований. Среди них: возврат разрешительной системы для украинских перевозчиков, ужесточение условий въезда в ЕС по системе ЕКМТ (это специальное годовое разрешение, которое компании получают на конкурсе, главные требования – чтобы машины были не ниже уровня Евро-5 и Евро-6), отдельные очереди на украинско-польской границе для машин c европейскими номерами, организация движения пустых фур через отдельные пункты пропуска.

Кроме того, отказ в регистрации в Польше компаний не из ЕС (в первую очередь недопуск на европейский транспортный рынок украинского бизнеса), допуск польских перевозчиков в украинскую систему «Шлях» (электронная система, позволяющая разрешать мужчинам призывного возраста покидать территорию Украины, если они работают дальнобойщиками или волонтерами).

Причиной протестов польских водителей стали льготы, которые ЕС предоставил украинским перевозчикам. С июня 2022 года они могут въезжать в Евросоюз без наличия специального разрешения. В итоге украинские грузовики за 2023 год пересекли границу ЕС более 900 тыс. раз – для сравнения, до июня 2022-го эта цифра равнялась 180 тыс. в год.

Как правило, украинские фуры приезжают в Польшу пустыми, загружаются и совершают рейсы по всей Европе. Это прямое нарушение соглашения между Киевом и Брюсселем, которое запрещает украинцам совершать подобные рейсы.





Однако водители с Украины не обращают внимания на эту «формальность» и, соответственно, вступают в прямую конкуренцию с польскими коллегами. Более того, на данный момент украинцы, предлагающие свои услуги гораздо дешевле, чем поляки, фактически вытеснили их и с рынка внутрипольских перевозок.

Неудивительно, что польские перевозчики взяли пример с фермеров, протестующих против наплыва в Европу дешевого украинского зерна (ввоз зерна с Украины в Европу в 2022 году вырос по сравнению с 2021-м в 10 раз, с 287 тыс. до 2 млн 850 тыс. тонн). Ведь некоторые из польских перевозчиков были вынуждены наполовину сократить свои автопарки из-за огромных убытков.

«Мы будем делать, как делали фермеры: будем продолжать протестовать до тех пор, пока правительство не признает, что существует проблема, и не сделает что-то на этот счет»,

– говорит один из лидеров забастовки Яцек Сокул, владелец маленькой транспортной компании из Лукува. Однако поскольку акция пришлась на период политической турбулентности в Польше, сомнительно, чтобы решение по вопросу было принято быстро.

Блокада уже ударила по украинским экспортерам древесины, мебели, стеклотары, фармацевтики и пищевой продукции – практически вся она экспортируется в ЕС автомобильным путем. Ныне этот экспорт упал с 7500 до 4000 тонн в сутки. Всего украинские перевозчики теряют до 160 тыс. евро за день простоя.

Польские экспортеры также несут убытки, прежде всего это касается поставщиков топлива.

Так, в октябре автомобильным путем на Украину было ввезено 36% импорта пропан-бутана, 18% бензина и 16% дизельного топлива. По сообщению украинского издания «Страна», на Украине уже начались перебои с поставками топлива, лекарств и продуктов из-за блокады, а возросшие на сотни евро транспортные издержки приведут к росту цен.

Своеобразная ирония заключается в том, что украинские дальнобойщики фактически повторяют действия польских. Когда Польша вступила в ЕС, польские перевозчики добились большой популярности в Европе, предлагая свои услуги по значительно более низким расценкам, чем конкуренты. Теперь же с рынка дешевых перевозок поляков решительно теснят украинцы.

13 ноября некоторые из польских перевозчиков встретились с представителями украинского и польского правительств. Однако встреча не помогла разрешить конфликт – ни поляки, ни украинцы не согласны идти на уступки.

«Мы не достигли договоренностей. Украинская сторона не принимает во внимание наши требования»,

– сказал организатор протеста в приграничном городе Дорогуск Рафал Меклер. Поляки уже предупредили, что будут готовить блокаду пропускного пункта Шегини – Медика, и заявили, что продолжат блокировать пункты перехода как минимум до 3 декабря. Кроме того, конфликт выходит на новый уровень: поляки уже отказываются обслуживать украинцев в ближайших к границе магазинах.

Посол Украины в Польше Василь Зварич уже заявил, что «действия протестующих играют на руку нашим общим врагам – русским террористам, и вредят интересам не только Украины, но и Польши и всей Европы». Единственное, что тут правда, это насчет всей Европы. По крайней мере, дальнобойщики из Словакии уже присоединились к антиукраинским методам своих польских коллег.

Однако, похоже, сотрясения воздуха в духе «Русские идут!» уже давно не воздействуют на прагматично рассуждающих польских перевозчиков. Они видят лишь одно – действия украинских «союзников» в прямом смысле слова пускают их по миру. А с такими друзьями, как говорится, никаких врагов не надо.