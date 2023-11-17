Дальнобойщики Словакии заблокировали КПП на границе с Украиной

Tекст: Ольга Никитина

Акция словацких дальнобойщиков прошла в четверг на пункте пропуска Ужгород-Вышне Немецкое, сообщает Deutsche Welle* (внесено в список СМИ-иноагентов) со ссылкой на dpa.

В транспортной ассоциации «Унас» заявили, что протест состоялся в качестве акции солидарности с польскими коллегами. Блокаду словацкие транспортники назвали «предупредительной», поскольку акция была ограничена по времени и продлилась один час. Если же требования дальнобойщиков не будут выполнены, они пообещали приступить к постоянной блокаде.

Словацкие дальнобойщики требуют восстановления обязательных разрешений на въезд в ЕС для украинских грузовиков. Эти разрешения отменили после начала российской спецоперации. Первоначально мера, предназначенная для поддержки украинской экономики, вводилась на год, однако летом ее продлили до июня 2024 года.

Напомним, польские перевозчики продолжают блокировать въезд грузовиков на трех пунктах пропуска на границе с Украиной. Несколько тысяч грузовых автомобилей стоят в направлении Ягодина, Краковца и Равы-Русской в Польше.

Газета ВЗГЛЯД писала, к чему может привести очередной виток напряженности между Польшей и Украиной и как на происходящее будет реагировать Брюссель.