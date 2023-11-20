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Киев обвинил польских перевозчиков в блокировке фур с гумпомощью
Киев обвинил польских перевозчиков в блокировке на границе фур с гуманитарными грузами
Из-за протестов польских дальнобойщиков на границе с Украиной оказались заблокированы цистерны с топливом и фуры с гуманитарной помощью, заявил замминистра инфраструктуры Украины Сергей Деркач.
Деркач сообщил в соцсетях, что власти Украины передают соответствующие данные в министерство инфраструктуры Польши и ждут ответа, передает ТАСС.
По данным украинской стороны, в настоящее время на КПП «Краковец – Корчова» скопилось 1 тыс. 200 большегрузов, а на КПП «Рава-Русская – Гребенне» – 500.
Напомним, польские перевозчики продолжают блокировать въезд грузовиков на трех пунктах пропуска на границе с Украиной. Кроме того, акцию по блокировке грузовых автомобилей на единственном пункте пересечения границы с Украиной провели на прошлой неделе словацкие транспортные компании.
Газета ВЗГЛЯД писала, к чему может привести очередной виток напряженности между Польшей и Украиной и как на происходящее будет реагировать Брюссель.