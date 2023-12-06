СМИ: На границе Польши и Украины начали происходить «странные вещи»

  • Новость часаВ Сенате США поспорили, кому будет принадлежать Киев
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    Новая армия станет внешнеполитическим козырем России
    В Белом доме связали помощь Киеву с ухудшением боеготовности армии США
    Генерал армии США мотивировал ВСУ разговорами и «перерезании глоток»
    В Германии напомнили Зеленскому о забытом предвыборном обещании
    Власти Украины обвинили Польшу в захвате экономики страны в заложники
    Россия планирует с января сократить поставки нефти и топлива за рубеж
    Офицеров приговорили за неотражение атаки ракет ВСУ под Белгородом
    В США пообещали миллионы долларов за информацию об Артеме Уссе
    Немецкий журналист назвал стратегическим просчетом США провал наступления ВСУ
    Мнения
    Александр Тимохин Александр Тимохин Американские ракеты будут нести России угрозу из Японии

    Япония закупает крылатые ракеты «Томагавк» для своего флота. Этот фактор надолго изменит баланс сил в регионе, и военное планирование нашей страной должно вестись с его учетом. В конце концов, именно с Японией у нашей страны было больше всего войн в ХХ веке.

    31 комментарий
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Казахстан боится мощи России

    Статья за наемничество и реальный срок по ней казахстанцу, воевавшему за Россию в рядах «Вагнера», – закономерная реакция Казахстана на то, что воспринимается государством как угроза национальной безопасности. А закономерной реакцией России будет вытащить человека, воевавшего за нашу страну, и предоставить ему российское гражданство.

    35 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европа влево не вырулит

    Да, мы не хотим видеть Европу расколотой, не говоря про Европу ультраправую. В 1930-е годы это проходили, больше не нужно. Однако на сегодняшний день ЕС – наш враг. И леволиберальный ЕС сейчас ничем не лучше, чем ультраправый рейх. И чем больше внутри него будет линий раскола, тем лучше.

    6 комментариев
    6 декабря 2023, 08:22

    СМИ: На границе Польши и Украины начали происходить «странные вещи»

    Do Rzeczy: На границе с Польшей стало меньше украинских грузовиков с гумпомощью

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    После того, как польские налоговики начали проверку документов у водителей на границе с Украиной, число украинских грузовиков с гуманитарной помощью заметно сократилось, пишет издание Do Rzeczy со ссылкой на Яцека Сокола из Комитета защиты перевозчиков Польши.

    По его словам, с четверга на границе начали проверять документы сотрудники государственной налоговой администрации, и сразу после этого там начали происходить «странные вещи», передает РИА «Новости».

    Как утверждает Сокол, именно с четверга на границе уменьшилось количество украинских грузовиков с гуманитарной помощью. По его словам, это произошло из-за того, что украинские водители сообщили своим работодателям о более строгих проверках документов.

    Он добавил, что при выявлении нарушений можно попасть под статью и машин сразу стало гораздо меньше, так что сами водители и компании обманывают свою страну и друг друга.

    Ранее украинский вице-премьер Ирина Верещук заявила, что Польша заблокировала контрольно-пропускные пункты на украинско-польской границе, в результате чего экономика Украины стала заложником ситуации.

    5 декабря 2023, 17:37
    WP: Генерал армии США мотивировал ВСУ разговорами и «перерезании глоток»
    WP: Генерал армии США мотивировал ВСУ разговорами и «перерезании глоток»
    @ Boris Roessler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский генерал Марк Милли, занимавший пост главы комитета начальников штабов США, пытался вдохновить украинских солдат разговорами о «перерезании глоток русским», пишет The Washington Post (WP).

    В прошлом году в ходе учений в немецком Висбадене Милли, обращаясь к украинским военным, сказал, что «не должно быть ни одного русского, который ложится спать, не задаваясь вопросом, не перережут ли ему горло посреди ночи», утверждает WP со ссылкой на чиновника, присутствовавшего при разговоре, передает РИА «Новости».

    Издание поясняет, что таким образом генерал хотел вдохновить ВСУ на проведение операций на территориях, контролируемых Россией.

    Ранее в Минобороны Украины пообещали уничтожать русских «до полной победы» Киева. После этого глава украинской разведки попытался откреститься от слов об убийствах россиян.

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    5 декабря 2023, 11:35
    Явлинский предложил способ помирить россиян и украинцев
    Явлинский предложил способ помирить россиян и украинцев
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    России и Украине следует брать пример с Франции и Германии, которым удалось помириться после войн за Эльзас, Лотарингию и Страсбург, заявил основатель «Яблока» Григорий Явлинский.

    Явлинский в интервью РБК заявил, что в настоящее время всем «абсолютно все равно, кому эти территории принадлежат». Евросоюз, по его словам, доказал миру, что перспектива такого примирения возможна. При этом политик напомнил, что помириться у многих не получилось, например, у Индии с Пакистаном или у Израиля с Палестиной, «а у Европы получилось», и с этого, считает он, необходимо брать пример.

    Основатель «Яблока» заявил также, что считает Россию и Украину «правой и левой рукой».

    В ответ на дискуссии на тему членства Украины в НАТО Явлинский предложил поднять вопрос о расширении ОДКБ в Мексику или Канаду. Это, по его мнению, вызвало бы «большое возбуждение» в США.

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    5 декабря 2023, 12:38
    Военный эксперт рассказал о сложностях штурма Курахово

    Военный эксперт Леонков: Взятие Курахово существенно обезопасит Донецк от обстрелов ВСУ

    Военный эксперт рассказал о сложностях штурма Курахово
    @ Сергей Аверин/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Штурм Курахово будет осложняться особенностями местности. Тем не менее ВС РФ уже взяли близлежащие многоэтажки, что дает серьезное преимущество по отношению к противнику. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее российские войска заняли многоэтажки в населенном пункте перед Курахово.

    «В районе Курахово нашим военным придется преодолевать пересеченную местность. Здесь много холмов и оврагов, из-за чего развивать наступление становится возможным только вдоль дорог. Таким образом, освобождение практически каждого близлежащего населенного пункта будет оборачиваться штурмом, а это небыстрый и сложный процесс», – сказал военный эксперт Алексей Леонков

    «В настоящий момент наши действия на данном направлении сосредоточены вокруг одной цели – улучшить занимаемые позиции на линии боевого соприкосновения. В будущем это облегчит дальнейшее продвижение, например, в сторону Часова Яра», – отмечает он.

    «Взятие многоэтажек вблизи Курахово упростит процесс взятия самого города.  Дело в том, что высотные здания исполняют роль пунктов наблюдения, откуда можно следить за перемещением противника. Отсюда же можно вести огонь по передислоцирующимся группам противника. А вот ВСУ теперь такой возможности лишены», – уточняет Леонков.

    «Также стоит отметить, что Курахово долгое время использовалось украинскими военными в качестве точки ведения артиллерийского огня по нашим позициям. Отсюда же наносились удары по гражданским объектам ДНР. Несмотря на то что противник все еще сохраняет возможность проводить перегруппировку войск, общая численность живой силы противника на Южно-Донецком направлении снижается. Это также играет нам на руку», – резюмирует Леонков.

    Ранее российские войска заняли многоэтажки в населенном пункте перед Курахово. Об этом РИА «Новости» сообщил заместитель командира 1-й стрелковой роты первого стрелкового батальона 110 полка с позывным Купол. «На Донецком направлении происходит движение, активная фаза нашего освобождения населенных пунктов», – отметил он.

    «Многоэтажная застройка на данном участке полностью освобождена от сил противника, единичные очаги сопротивления остаются только в частном секторе. Буквально несколько домов – и оборона противника полностью рухнет», – считает Купол. По его словам, вглубь данного района уходит сеть защитных укреплений.

    Напомним, именно из этого населенного пункта ВСУ долгое время обстреливали Донецк и другие города региона. Однако продвижение ВС РФ на данном участке постепенно набирает силу. Так, подразделения Добровольческого штурмового корпуса «Экспедиционный» (ДШК Э) перекрыли снабжение группировки ВСУ в районе Артемовска и Соледара.

    В результате действий солдат последняя дорога снабжения украинской группировки в этом районе была перерезана. В операции участвовали колонны бригад «Север», «Восток V», казачий отряд «Енисей» и отряд «Невский».

    Недавно на Донецком направлении подразделениями «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией было нанесено поражение живой силе и технике 24-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах Курдюмовки и Клещеевки ДНР. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Министерства обороны. Потери противника составили до 300 военнослужащих. Уничтожено два бронетранспортера и три автомобиля.

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    5 декабря 2023, 18:38
    В Германии напомнили Зеленскому о забытом предвыборном обещании

    Немецкое издание Welt напомнило Зеленскому о его предвыборном обещании не идти на второй президентский срок

    В Германии напомнили Зеленскому о забытом предвыборном обещании
    @ Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Владимир Зеленский, похоже, забыл свое предвыборное обещание не баллотироваться на второй президентский срок, предположило немецкое издание Welt.

    «Но Зеленский заявил, что будет баллотироваться на выборах, если они состоятся. Похоже, он забыл свое обещание, данное во время избирательной кампании 2019 года, что он будет занимать пост президента только один срок», – цитирует издание РИА «Новости».

    Впрочем, оставаться президентом Зеленскому это вряд ли помешает, поскольку и Зеленский, и парламентская оппозиция склоняются к переносу президентских и парламентских выборов на фоне военного положения, отмечает Welt.

    В статье также указывается на конфликт политика с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и мэром Киева Виталием Кличко, из-за чего утверждается, что «вокруг Зеленского неспокойно».

    Ранее мэр Киева Виталий Кличко обвинил Владимира Зеленского в том, что Украина скатывается в авторитаризм. По словам политика, единственный независимый институт в стране – местное самоуправление. И если эта тенденция продолжится, то государство скоро превратится в формирование, «где все зависит от настроения одного человека».


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    5 декабря 2023, 13:15
    Стало известно об изменении ВСУ тактики применения танков Leopard

    AFP: Киев, просивший Leopard для провалившегося затем наступления, применяет их в обороне

    Стало известно об изменении ВСУ тактики применения танков Leopard
    @ Ralph Zwilling/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина начала использовать танки Leopard для удержания линии обороны в качестве артиллерии дальнего действия, хотя Киев долго выпрашивал их у Запада для провалившегося впоследствии контрнаступления, передает AFP со ссылкой на украинских военных.

    Как говорится в сообщении агентства, в этом году Киев в течение нескольких месяцев лоббировал получение современных танков Leopard от Германии и других западных союзников, чтобы дать отпор российским войскам, но поскольку этим летом долгожданное наступление Украины провалилось, гигантские танки вместо этого были развернуты для удержания линии фронта, передает РИА «Новости».

    Как сообщил заместитель роты 21-й механизированной бригады ВСУ, танк Strv 122 – шведская версия Leopard 2A5 – теперь используется для поражения пехотных групп или складов боеприпасов. Как отмечает AFP, танки Leopard на данный момент расположены вдоль линии фронта и действуют, скорее, как артиллерия дальнего действия, чем как наступательные боевые танки. Агентство отмечает, что для проведения эффективных наступательных действий ВСУ потребовалось бы до 150 танков Leopard.

    Ранее издание Forbes сообщило, что российские военные вывели из строя возле Сватово два из десяти редких танка Strv 122, переданных Швецией ВСУ.

    Напомним, в Швеции сообщили, что ВСУ получили 10 шведских танков Stridsvagn 122 (Strv122). Они укомплектованы украинскими экипажами, прошедшими обучение в Швеции.

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    5 декабря 2023, 22:35
    Зеленский отменил запланированное выступление в Сенате США

    В Сенате США сообщили, что Зеленский отменил запланированное выступление в последнюю минуту

    Зеленский отменил запланированное выступление в Сенате США
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский отменил выступление в Сенате США на закрытом брифинге, сообщил глава демократического большинства в Сенате США Чак Шумер.

    Конгрессмен сообщил, что выступление Зеленский отменил, «что-то произошло в последнюю минуту». Он должен был обратиться к сенаторам по видеосвязи с просьбой одобрить финансовую помощь Украине, передает РИА «Новости».

    Ранее Шумер сообщал, что Зеленский во вторник выступит по видеосвязи перед американскими сенаторами в рамках закрытого брифинга перед решающим голосованием о выделении Конгрессом дополнительного финансирования Украине.

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    6 декабря 2023, 06:27
    Российские разведчики в тылу ВСУ уничтожили склад оружия НАТО

    Глубинная разведка в тылу ВСУ на Купянском направлении уничтожила склад оружия НАТО

    Tекст: Вера Басилая

    Глубинная разведка группировки войск «Запад» уничтожила склад стрелкового оружия Вооруженных сил Украины (ВСУ) производства НАТО на Купянском направлении, пробравшись в тыловой район противника, сообщили в Министерстве обороны России.

    Старший разведчик с позывным «Фролл» отметил, что проникнуть скрытно в тыл ВСУ через линию боевого соприкосновения помогают рассеянность противника и погодные условия, передает ТАСС.

    В Минобороны сообщили, что разведчики группировки войск «Запад» вскрыли и уничтожили склад со стрелковым оружием производства стран НАТО на Купянском направлении, после чего без потерь вышли в тыл к своим подразделениям.

    Ранее ВС России уничтожили два склада средств поражения на украинских военных аэродромах.

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    5 декабря 2023, 11:09
    Украинский снаряд попал в школу и детсад Донецка
    Украинский снаряд попал в школу и детсад Донецка
    @ Сергей Аверин/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    В результате прямого попадания украинского снаряда в Куйбышевском районе Донецка повреждены здания школы и детского сада, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

    Кулемзин сообщил в своем Telegram-канале, что у здания школы №41 в результате обстрела ВСУ повреждены мягкая кровля, фасад, остекление и внутренняя отделка. Кроме того, повреждено остекление детского сада №249.

    По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ выпустили не менее 17 снарядов калибром 155 мм по Куйбышевскому району Донецка.

    В середине ноября женщина погибла во время обстрела Донецка со стороны украинских войск.

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    5 декабря 2023, 20:43
    В Белом доме связали помощь Киеву с ухудшением боеготовности армии США

    В Белом доме заявили о трудностях в помощи Киеву в конце года

    В Белом доме связали помощь Киеву с ухудшением боеготовности армии США
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Ольга Иванова

    США к концу года может стать трудно оказывать военную поддержку Украине, заявила первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон на борту президентского самолета, направляющегося в Бостон.

    Она уточнила, что будет трудно продолжать оказывать поддержку Украине, не затрагивая собственные запасы и не снижая боеготовности своих вооруженных сил, передает ТАСС.

    Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что ресурсы на поставку оружия Украине закончатся у Белого дома к концу нынешнего года без дополнительных ассигнований со стороны Конгресса США, в этом случае поставки Киеву прекратятся.

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    5 декабря 2023, 17:53
    Депутат Рады призвала украинских женщин идти на фронт

    Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая призвала украинских женщин мобилизоваться и идти на фронт

    Депутат Рады призвала украинских женщин идти на фронт
    @ Петр Сивков/ТАСС

    Присоединение к ВСУ является «лучшим волонтерством» для украинцев в 2024 году, заявила зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая.

    «Уважаемые мобилизованные военнослужащие, вы хотите, чтобы к вам в подразделение пришли новые? Чтобы вас усилили? Дали отдохнуть? Лучшее волонтерство в 2024-м – прийти в ВСУ. Это касается и женщин», – приводит РИА «Новости» слова депутата в соцсетях. 

    В качестве примера Безуглая сообщила, что сама прошла военную службу по мобилизации в 2015 году. Агентство приводит данные Минобороны Украины, согласно которым число женщин-военнослужащих за последние два года возросло на 40% и достигло 43 тыс. человек.

    Служить в армии женщинам разрешили в возрасте от 18 до 60 лет, как и в случае с мужчинами. Кроме того, с 1 октября 2023 года женщин-медиков обязали встать на воинский учет.

    Ранее сообщалось, что на Украине военкомам планируют разрешить фиксировать на видео процесс вручения повесток в ряды ВСУ.

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    5 декабря 2023, 17:47
    Рар: Россию и Украину не помирить по франко-немецкому сценарию

    Рар оценил идею Явлинского о примирении России и Украины по примеру Берлина и Парижа

    Рар: Россию и Украину не помирить по франко-немецкому сценарию
    @ Ахметов Вадим/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Франция и Германия всегда являлись великими державами, чего нельзя сказать об Украине. Диалог Парижа и Берлина всегда проходил в рамках понимания обеими сторонами взаимного равенства. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал германский политолог Александр Рар. Ранее основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский посоветовал России и Украине брать пример с Франции и Германии в вопросе примирения.

    «Пример примирения Франции и Германии для решения российско-украинского конфликта двойственен. Он уместен и не уместен одновременно. С одной стороны, Париж и Берлин могут служить образцом того, как две стороны, несмотря на длительную вражду, все-таки сумели прийти к взаимному пониманию и наладили стабильные отношения», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Однако эти государства долгие века представляли собой великие державы, чего нельзя сказать об Украине. Их примирение являлось долгим процессом, поскольку раны, нанесенные сторонами друг другу, были неимоверно глубоки. Франция и Германия шли на компромиссы, использовали дипломатию и мягкую силу», – отмечает эксперт.

    «Они использовали обширные культурные связи и налаживали взаимоуважение к общей истории. Свою роль сыграла и готовность Берлина взять на себя историческую вину за начало войны с Парижем. В настоящий момент такое поведение от Украины или России представить достаточно трудно», – подчеркивает собеседник.

    «Кроме того, сторонам текущего конфликта будет сложно найти баланс в диалоге друг с другом. Украина, скорее всего, при помощи западных академических и политических сил будет претендовать на роль создателя Киевской Руси. В этом заключается огромная опасность для будущих отношений двух государств», – уточняет он.

    «Россия, в свою очередь, на правах великой державы всегда будет рассматривать Украину в качестве младшего брата. Преодолеть эти взаимные противоречия будет крайне непросто. Поэтому в настоящее время, на мой взгляд, говорить о возможности примирения сторон по франко-немецкому сценарию очень трудно», – резюмирует Рар.

    Ранее основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский посоветовал России и Украине брать пример с Франции и Германии. Об этом он заявил в интервью РБК. По его мнению, эти страны сумели успешно помириться после долгих лет конфликтов вокруг территорий Эльзаса, Лотарингии и Страсбурга.

    Он отметил, что в настоящее время всем «абсолютно все равно, кому эти территории принадлежат». «Евросоюз – это та перспектива, которая, как мир доказал, существует. Ни у кого это не получилось – ни у Индии с Пакистаном, ни у Израиля с Палестиной. А у Европы получилось. Надо брать пример», – подчеркнул он.

    Кроме того, Явлинский рассказал и о своем отношении к Украине. Он сказал, что эта страна совместно с Россией представляют собой «правую и левую руки». «Так получилось, что я родился во Львове – отец с фронта вернулся, и его дивизия стояла в Закарпатье», – напомнил он, сказав, что это государство не перестает являться для него очень дорогим.

    На просьбу прокомментировать потенциальное членство Украины в НАТО Явлинский ответил косвенно. «Я считаю, что расширение ОДКБ в Мексику или Канаду вызвало бы большое возбуждение в Соединенных Штатах», – заметил он.

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    5 декабря 2023, 10:58
    Эксперт: Украина пытается создать замену Storm Shadow на базе ракеты «Нептун»

    «Русский инженер»: Украина пытается создать замену Storm Shadow на базе ракеты «Нептун»

    Эксперт: Украина пытается создать замену Storm Shadow на базе ракеты «Нептун»
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Киевский режим пытается заменить западные Storm Shadow, запасы которых у ВСУ подходят к концу, а новые поставки маловероятны, новой модификацией ракеты «Нептун», пишет автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев.

    Васильев, комментируя новость газеты ВЗГЛЯД о том, что украинские конструкторы приступили к разработке новой модификации ракеты «Нептун», предположил, что речь пойдет о замене системы наведения: вместо активной радиолокационной – наведение по спутниковой навигационной системе. По его словам, это дает заметную экономию массы, что вместе с удлинением ракеты позволяет увеличить массу БЧ, доведя ее до 400 кг.

    Таким образом, считает эксперт, киевский режим хочет получить могущество боеголовки на уровне не ниже ракет класса «Калибр». Украинские ракеты, добавил Васильев, будут обладать заметно меньшей дальностью, но при этом их можно будет запускать с земли. Либо вооруженные силы Украины смогут добавить дальности ракете, пустив часть массы на топливо, предположил эксперт.

    «Это все может свидетельствовать о попытке заменить западные Storm Shadow, которые возможно уже подходят к концу, и маловероятны новые поставки. К тому же опция пуска с земли упрощает запуск и обнаружение пуска, так как не привязана к взлету самолетов-носителей», – заключил Васильев.

    Ранее военный эксперт Сергей Хатылев в комментарии газете ВЗГЛЯД говорил, что украинские Су-24 с ракетами Storm Shadow российские силы уничтожают еще до рубежа запуска.

    Коментарии (11)
    6 декабря 2023, 02:03
    Власти Украины обвинили Польшу в захвате экономики страны в заложники

    Вице-премьер Украины Верещук: обвинила Польшу в захвате экономики страны в заложники

    Tекст: Вера Басилая

    Польша заблокировала контрольно-пропускные пункты на украинско-польской границе, в результате чего экономика Украины стала заложником ситуации, заявила украинский вице-премьер Ирина Верещук.

    Верещук отметила, что блокада на польской границе идет уже месяц, в это время Украина терпит миллиардные потери. По ее словам, у поляков претензии не столько к Украине, сколько к Евросоюзу, но в заложниках оказалась украинская экономика, передает РИА «Новости».

    По мнению Верещук, всем украинским партнерам необходимо принять политическое решение «относительно этой позорной экономической блокады Украины».

    Ранее глава министерства экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что украинский экспорт сократился на 40% из-за блокады границы польскими перевозчиками.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Польша поставила крест на главной мечте киевского режима.

    Напомним, в конце 2022 года польские политики начали говорить о недовольстве фермеров демпингом со стороны украинских конкурентов. В январе-феврале 2023-го это недовольство перешло в протесты, к которым оперативно подключились фермеры Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии. А политики этих стран согласовали запрет на украинский агроэкспорт, не испугавшись окриков со стороны Брюсселя.

    Протесты дальнобойщиков разворачивались по той же схеме. Если фермерам дали безлимитный экспорт, то украинских водителей избавили от необходимости от оформления обязательных разрешений на въезд в ЕС. Что, по сути, уравняло их в правах с водителями из стран ЕС. К тому же у украинцев есть дополнительная мотивация работать на европейских заказчиков и месяцами не заезжать на Украину: ужесточение мобилизации.

    Между тем, в Киеве заявили, что блокада на границе не скажется на поставках оружия Украине.

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    6 декабря 2023, 00:46
    Республиканцы сорвали «секретный брифинг» о помощи Украине в Сенате США

    Представители Республиканской партии отказались обсуждать помощь Украине без ответа на их требования

    Tекст: Вера Басилая

    Сенаторы от Республиканской партии покинули брифинг инициированный американской администрацией о помощи Украине и Израилю, поскольку не получили от демократов ответа на свои предложения, заявил член верхней палаты Конгресса Митт Ромни.

    Ромни заявил журналистам, что республиканцы просто ушли с брифинга, потому что там оказались не готовы обсуждать, что нужно было для сделки. По его словам, «не было причины сидеть и слушать», как люди говорят о важности помощи Израилю и Украине, о чем республиканцы итак знают, передает РИА «Новости».

    Кроме того, лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл призвал однопартийцев не поддерживать запрошенный администрацией бюджетный запрос на 106 млрд долларов, который включает помощь Киеву. Он отметил, что республиканцы настаивают на значимых изменениях в решении ситуации с мигрантами на границе США.

    Ранее свое участие в брифинге «в последний момент» отменил президент Украины Владимир Зеленский.

    Напомним, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что ресурсы на поставку оружия Украине закончатся у Белого дома к концу нынешнего года без дополнительных ассигнований со стороны Конгресса США.

    Коментарии (0)
    5 декабря 2023, 14:40
    Российские средства ПВО за сутки сбили два украинских МиГ-29 и вертолет Ми-8
    Российские средства ПВО за сутки сбили два украинских МиГ-29 и вертолет Ми-8
    @ Скриншот из видео/Минобороны РФ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Расчеты средств противовоздушной обороны ВС России в последние сутки уничтожили два украинских истребителя, сообщило министерство обороны.

    Самолеты уничтожены у поселков Широкое (Днепропетровская область) и Березниговатое (Николаевская область), уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    Также уничтожен вертолет Ми-8 у Песчаного в Харьковской области.

    Уничтожены 74 украинских дрона у Сергеевки (ЛНР), Горловки, Спорного, Ялынского (ДНР), Чубаревки, Токмака (Запорожская область), Новой Каховки и Ивановки (Херсонская область). Уничтожена противорадиолокационная ракета HARM.

    С начала СВО уничтожено: 547 самолетов, 257 вертолетов, 9465 беспилотников, 442 ЗРК, 13 807 танков и других бронемашин, 1187 машин РСЗО, 7234 орудия полевой артиллерии и миномета.

    Коментарии (11)
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