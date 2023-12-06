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СМИ: На границе Польши и Украины начали происходить «странные вещи»
Do Rzeczy: На границе с Польшей стало меньше украинских грузовиков с гумпомощью
После того, как польские налоговики начали проверку документов у водителей на границе с Украиной, число украинских грузовиков с гуманитарной помощью заметно сократилось, пишет издание Do Rzeczy со ссылкой на Яцека Сокола из Комитета защиты перевозчиков Польши.
По его словам, с четверга на границе начали проверять документы сотрудники государственной налоговой администрации, и сразу после этого там начали происходить «странные вещи», передает РИА «Новости».
Как утверждает Сокол, именно с четверга на границе уменьшилось количество украинских грузовиков с гуманитарной помощью. По его словам, это произошло из-за того, что украинские водители сообщили своим работодателям о более строгих проверках документов.
Он добавил, что при выявлении нарушений можно попасть под статью и машин сразу стало гораздо меньше, так что сами водители и компании обманывают свою страну и друг друга.
Ранее украинский вице-премьер Ирина Верещук заявила, что Польша заблокировала контрольно-пропускные пункты на украинско-польской границе, в результате чего экономика Украины стала заложником ситуации.