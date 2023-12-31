Это последний материал известного публициста и многолетнего автора газеты ВЗГЛЯД Максима Соколова, который скончался на 65-м году жизни. Редакция газеты «Взгляд» выражает искренние соболезнования близким.9 комментариев
В Белгороде запустили сирену ракетной опасности
Гладков: В Белгороде запущена сирена, жителям нужно спуститься в укрытие
В Белгороде звучит сирена ракетной опасности, жителям необходимо спуститься в укрытие, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Гладков в своем Telegram-канале написал, что в Белгороде запущена сирена ракетной опасности. Он призвал всех жителей спуститься в укрытие.
Ранее Гладков сообщил, что в результате украинского обстрела Белгорода погибли 24 человека, ранения получили 108 человек.
Напомним, ВСУ подвергли массовому обстрелу кассетными боеприпасами Белгород. Среди погибших и пострадавших есть дети.