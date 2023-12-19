Израилю все труднее противостоять моральной солидарности евразийских стран, в число которых входит и Россия. Особенно когда на другой чаше весов – уже 18 тыс. погибших гражданских. Поэтому ситуацию рано или поздно придется урегулировать.0 комментариев
Шойгу: ВС России освободили территорию в пять раз больше территории ЛНР и ДНР
Площадь земель, освобожденных Российской армией, в пять раз превышает площадь, которую занимали Луганская и Донецкая народные республики до начала специальной военной операции, заявил министр обороны Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны.
«Российскими группировками войск освобождена территория в пять раз больше, чем занимали Луганская и Донецкая народные республики до начала спецоперации. В состав Российской Федерации по итогам референдумов вошли четыре новых субъекта общей площадью более 83 тыс. кв. километров, с населением около 5 млн человек», – сказал глава оборонного ведомства, передает ТАСС.
Вооруженные силы Украины в ходе начатого 4 июня контрнаступления не смогли прорвать российскую линию обороны и понесли колоссальные потери, заявил Шойгу.
Министр также сообщил о создании военно-морского района в акватории Азовского моря.
«В акватории Азовского моря, ставшим внутренним морем России, создан военно-морской район. Восстановлено железнодорожное движение с Донбассом. Более года действует сухопутный коридор с Крымом, налажено сообщение по железным и автомобильным дорогам», – резюмировал он.
Ранее Шойгу озвучил потери ВСУ в ходе «контрнаступления».