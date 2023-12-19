Рядовые бойцы ВСУ назвали причины провала «контрнаступа»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Украинский оператор разведывательного дрона с ником «Рядовой Шутник» рассказал, что целую неделю перед наступлением по российским позициям наносили массированные артиллерийские удары, при этом им дали понять, что снарядов калибра 82 и 120 мм у ВСУ очень много, а 155 мм – практически неограниченно, передает РИА «Новости».

По его словам, предполагалось, что за 12 часов ВСУ продвинутся на 5–10 километров, а за сутки прорвут первую линию обороны и подготовят плацдарм для следующих бригад, которые должны были взять Токмак.

На вопрос: «А если что-то пойдет не так?» им ответили, что у командования есть «план Б», которого, как оказалось, не было.

Причины провала, по его мнению, – минные поля и разрушение плотины Каховской ГЭС, спутавшие все карты.

Другой боец, выступающий под псевдонимом Арти Грин, рассказал, что у ВСУ не было «никаких шансов», но в Киеве не сумели адекватно оценить ситуацию.

По его словам, когда готовились к наступлению, то понятия не имели о ресурсах противника, зато в телевизоре часто появлялся Буданов и сообщал, что якобы «у них (у русских) все плохо», а «мы еще сезон в Крыму застанем».

Очевидно, командование сильно недооценило российские возможности. А союзники поставили ВСУ в «неудобное положение», не дав нужного оружия.

В итоге Грин заявил, что в таких условиях ВСУ повезло, что прорыва к Азовскому морю не случилось.

Военнослужащий и телеведущий Сергей Гнездилов рассказал, что 47-я бригада, наступавшая в Запорожской области, быстро оказалась обескровлена, аналогичная ситуация была и во всех пехотных частях ВСУ.

Боец 110-й бригады Дмитрий Горбань (позывной Француз) говорит, что командиры не считаются с жертвами. Солдат бросают в «мясные штурмы» – атаки без артиллерийской подготовки и разведки – и заставляют держать «мясные обороны» при многократном превосходстве российских сил.

«Пока потери не достигнут 70%, никто не разрешит отступить», – добавляет он.

По его словам, «ротный считается хорошим, только если его подразделение несет реальные физические потери» 60–80 человек в месяц.

Напомним, в начале ноября главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный в интервью журналу Economist признал, что украинское контрнаступление зашло в тупик.