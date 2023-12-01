Как только русское казачество всерьез и по-настоящему пошло воевать на фронтах спецоперации, сразу выяснилось, что военные функции казаков – далеко не игрушечные, и Россия вновь нуждается в них.7 комментариев
Шойгу озвучил потери ВСУ в ходе «контрнаступления»
Шойгу: За полгода «контрнаступления» ВСУ потеряли более 125 тыс. человек
ВСУ за полгода так называемого контрнаступления потеряли более 125 тыс. человек и 16 тыс. единиц вооружения, поставки западного оружия и мобилизация лишь увеличивают потери украинских подразделений, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.
Как сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ, тотальная мобилизация на Украине, поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя, а лишь увеличили количество потерь в подразделениях Вооруженных сил Украины, передает ТАСС.
Министр добавил, что за полгода так называемого контрнаступления противник лишился свыше 125 тыс. человек и 16 тыс. единиц различного вооружения.
Напомним, 30 октября Шойгу заявил, что ВСУ за время «контрнаступления» потеряли свыше 90 тыс. военных.