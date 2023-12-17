Из века в век украинские политики наступали на одни и те же грабли. Бывшие соратники становились злейшими врагами, как только впереди начинала маячить «гетманская булава». Похожая ситуация наступает для Украины сейчас.4 комментария
Польские перевозчики решили снова заблокировать пункт пропуска с Украиной
Польские перевозчики возобновят блокирование пункта пропуска «Дорохуск-Ягодин» на границе с Украиной, сообщил один из представителей комитета протестующих.
Он уточнил, что протест возобновиться в понедельник, передает РИА «Новости».
По его словам, протестующие пока рассчитывают блокировать пункт пропуска «Дорохуск-Ягодин» до 8 марта. Собеседник агентства считает, что протеста очередь украинских грузовиков перед этим пунктом пропуска увеличится «до нескольких тысяч машин». При этом беспрепятственно будут пропускаться грузы военного назначения, гуманитарная помощь.
Ранее союз словацких автомобильных перевозчиков решил присоединиться к протесту польских коллег на границе с Украиной, после чего венгерские перевозчики также решили присоединиться к протестам на границе с Украиной.