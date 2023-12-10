До конца 1940 года Латвию покинули 48,6 тыс. немцев. Осталось около 13,5 тысяч. Но все это было детской шуткой по сравнению со следующим этапом ректификации. Оккупированную Латвию делали judenfrei.5 комментариев
Венгерские перевозчики решили присоединиться к протестам на границе с Украиной
Демонстрации венгерских перевозчиков пройдут на КПП «Захонь-Чоп» на границе с Украиной, поскольку украинские дальнобойщики разоряют логистические предприятия страны, заявил глава Ассоциации венгерских автомобильных перевозчиков (MKFE) Тивадар Арваи.
Арваи отметил, что после появления украинских перевозчиков на рынке ЕС сотни венгерских предприятий оказались на грани разорения. Пробег украинских грузовиков по венгерским дорогам увеличился на 30%, а венгерский снизился на 4%, передает РИА «Новости».
Глава ассоциации отметил, что Венгрия обратилась в Евросоюз с требованием пересмотреть свое соглашение с Украиной и учесть интересы стран-членов ЕС и не допустить, чтобы украинские перевозчики появились в Евросоюзе в основном с деловыми целями.
Месяц назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной.
Ранее СМИ сообщили, что протесты перевозчиков на границах Польши и Словакии с Украиной привели к тому, что на венгерско-украинской границе образовалась очередь из более чем 1,4 тыс. грузовиков.
Союз словацких автомобильных перевозчиков решил присоединиться к протесту польских коллег на границе с Украиной.
Украина решила вывозить застрявшие на границе с Польшей грузовики поездами.