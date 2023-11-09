Представитель Кургана на выставке «Россия»: Бойцы СВО благодарили нас за БМП и тушенку

Представитель Кургана рассказала об экспозиции региона на выставке «Россия»

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«К нам приходят и удивляются: оказывается, за тысячи километров от европейской части России есть жизнь. Также мы очень рады видеть наших земляков, которые переехали в Москву, но до сих пор поддерживают связь с регионом. Мы обнимаемся, они передают привет малой родине. Но большинство людей узнает наши стенды из-за того, что они выполнены в форме аппарата Илизарова. Поэтому дети иногда спрашивают: «Ой, а что это за космическое сооружение?», – рассказала Елена Туганова, представитель Курганской области на выставке «Россия».



«Также у нас есть три больших экрана, где можно изучить разные аспекты жизни Курганской области. С помощью первого экрана мы проводим виртуальную экскурсию под названием «Сила в природе», где представлены наша природа, лесостепи, боры, животные, курорты и озера, образовавшиеся из-за таяния ледников. На втором экране – «Сила духовности», где показано более 100 наших храмов и четыре монастыря, в том числе – Успенский Далматовский мужской монастырь XVII века», – пояснила спикер.

«А на третьем экране – «Сила в экономике» – представлено развитие промышленности. В основном речь идет о машиностроении и обработке металлов. Также в Курганской области выпускаются гусеничные машины для работы на севере, спецтехника для городских уборочных работ, мини-трактора. Отдельно скажу: в регионе выпускается и БМП-3. Кстати, к нам в павильон приходили участники СВО и говорили: «Спасибо за БМП и тушенку!», потому что область регулярно отправляет продукты бойцам на передовую», – указала представитель Курганской области.



По ее словам, на выставке «Россия» гости форума получили возможность познакомиться с историей и развитием государства, его достижениями. «А для некоторых посетителей выставка является ликбезом о том, как живут регионы», – пояснила Туганова.

В четверг на Международной выставке-форуме «Россия» открылось новое пространство – «Универмаг», где представлена продукция как исторических национальных промыслов и ремесел, так и современные товары со всех регионов страны. Там можно купить рукавицы из рыбьей кожи из Хабаровского края, нанайские валенки, алтайские сладости и травяные чаи из Якутии, якутские же украшения из бивня мамонта, косметику из торфа из Марий Эл и из калининградского янтаря, сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что только за первые несколько дней выставку в Москве посетило более полумиллиона человек. Сотрудники газеты ВЗГЛЯД отправились на ВДНХ и выяснили, что так привлекает гостей выставки, а заодно составили свой рейтинг интересных локаций. Также газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что выставка «Россия» объединила лучшие достижения нашей страны за 20 лет.