Европейский корабль может просто не пережить еще пару штормов, подобных тем, что случились за последние года три. Идеи Brexit или просто Exit среди стран-членов становятся все более отчетливыми.9 комментариев
Украинские военные пожаловались на тихие корейские снаряды
В Госпогранслужбе Украины рассказали об очень тихих артиллерийских снарядах, якобы полученных Россией от КНДР
Военнослужащий сводного отряда «Львов» Госпогранслужбы Украины Максим Несмеянов заявил, что Россия якобы получила от Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) очень тихие артиллерийские снаряды.
«Советские снаряды слышны, но, когда летит этот корейский, – его не слышно даже на видео. Когда есть ветер в лесу, вы его не услышите», – приводят слова Несмеянова украинские СМИ.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему северокорейские снаряды на Украине вызвали переполох на Западе.