Почему северокорейские снаряды на Украине вызвали переполох на Западе

Запад увидел для себя реальную угрозу в сближении России и КНДР

Tекст: Андрей Резчиков

Согласно утверждению Financial Times (FT), вооруженные силы Украины (ВСУ) используют для РСЗО «Град» северокорейские неуправляемые снаряды. Эти боеприпасы, как рассказали изданию сами украинские военные, Киев якобы получил от «дружественной страны», которая перехватила судно с грузом из КНДР.

По версии украинского минобороны, снаряды могли быть захвачены у российских войск. По оценке FT, КНДР напрямую вряд ли предоставляла Украине боеприпасы, поскольку Пхеньян поддержал военную операцию России.

Корреспонденту издания продемонстрировали боеприпасы в одном из артиллерийских подразделений ВСУ на флангах вблизи Артемовска. Кроме того, пишет газета, северокорейские снаряды ранее были запечатлены на снимках, сделанных в июне на позициях ВСУ в Запорожской области (их происхождение идентифицировано не было).

При этом украинские солдаты раскритиковали качество произведенных в 1980-1990-х годах боеприпасов, которые «очень ненадежны и иногда ведут себя непредсказуемо». Из-за этого украинские военные не любят использовать северокорейские снаряды, но, как заявил командир артподразделения, сейчас ВСУ нуждаются в любых боеприпасах.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на данные американской разведки сообщала, что Россия якобы закупает миллионы артиллерийских снарядов и ракет у Северной Кореи. Официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби говорил, что в обмен на боеприпасы Россия, скорее всего, отправит в Пхеньян продовольствие.

Возможная сделка между Россией и Северной Кореей якобы была заключена при посредничестве словацкого торговца оружием Ашота Мкртычева, в результате чего администрация США наложила на него санкции. В декабре прошлого года администрация Джо Байдена обвинила Пхеньян в поставке боевых ракет и реактивных снарядов группе «Вагнера», которая вела основную часть боевых действий в Артемовске.

Москва и Пхеньян опровергали информацию о том, что КНДР поставляет вооружение России. Как говорил посол России в Пхеньяне Александр Мацегора, Северная Корея находится фактически в предвоенной обстановке и накопленные вооружения могут потребоваться самой КНДР.

«Я вижу здесь попытки рассорить Россию с КНДР, это желание добавить ложку дегтя в бочку меда. На этой неделе министра обороны России Сергея Шойгу принимали в Северной Корее по высшему разряду»,

– считает Ким Ен Ун, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН, доцент МГУ.

Эксперт особо подчеркивает, что в публикации британской газеты нет информации о том, когда именно было перехвачено судно и куда именно оно направлялось. На КНДР наложены санкции Совбеза ООН, который неоднократно расширял их после ядерных испытаний Пхеньяна в 2009, 2013, 2016, 2017 и 2018 годах. В частности, был разрешен досмотр воздушных и морских судов, а также дипломатов КНДР. Под эмбарго оказалось около 50% северокорейского экспорта. Многие страны дополнительно вводили индивидуальные санкции.

«До введения санкций Северная Корея продавала боеприпасы странам Африки и Ближнего Востока. Но после того как КНДР начала проводить ядерные испытания, 14 лет назад были приняты первые соответствующие резолюции Совбеза ООН, предусматривающие обыск северокорейских судов в иностранных портах и международных водах. При этом Россия голосовала за эти резолюции и строго соблюдает их», – отметил собеседник.

Более того, с 2020 года в связи с пандемией коронавируса КНДР закрыла границы, поэтому «из страны вообще ничего никуда не выходило». «При этом ни один корабль не мог зайти туда. Граница так и не была открыта. Нынешний визит российской и китайских делегаций – это первые иностранцы, которые смогли въехать в страну. И главный вопрос – России это зачем? Снарядного голода нет», – пояснил Ким.

По его словам, между Россией и КНДР установились очень тесные контакты и во время визита Шойгу шел серьезный разговор о сотрудничестве по многим областям, в том числе в военно-технической сфере. «Речь не идет о поставках северокорейского оружия на фронт или призыве иностранных солдат. Мы обойдемся своими средствами, Россия не так слаба, чтобы звать кого-то на помощь. У нас есть достаточно сил и возможностей выполнить задачи специальной военной операции», – подчеркнул Ким.

«Почему на Западе раньше ничего не рассказывали о северокорейских боеприпасах на Украине до завершения визита Сергея Шойгу в КНДР и проведения торжеств по случаю 70-летия победы корейского народа в войне 1950-1953 годов? Конечно, это целенаправленная и заказная информация», – считает Александр Перенджиев, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России».

Публикация в Financial Times – это признак испуга и страха на Западе по поводу сближения России и КНДР в военной сфере, добавляет эксперт. «Появляется реальный антизападный военный союз. Если на Западе боялись союза России с Китаем, то теперь стал вырисовываться вполне реальный тройственный союз ядерных держав. Поэтому

информация о северокорейских снарядах на Украине – часть айсберга, показывающего переполох на Западе... А с учетом сближения России со странами Африки эта антизападная коалиция может нанести серьезное поражение НАТО не только на территории Украины»,

– уверен собеседник.

Перенджиев при этом не исключил, что на Украине действительно могут быть снаряды северокорейского производства, поставленные в советский период или в первые годы украинской независимости, о чем свидетельствуют даты производства.

«Украинцы сами не отрицают, что это старые снаряды, которые не имеют никакого отношения к СВО. Еще надо разбираться, что это за снаряды. Они могут иметь лишь косвенное отношение к Северной Корее. Например, они могли изготавливаться на Украине для КНДР», – не исключает эксперт.

Он пояснил, что КНДР противостоит интернационалистическому Западу, а Россия – коллективному. «В конце концов мы противодействуем одному и тому же Западу... Мы не должны отвергать любую протянутую руку. Пхеньян не только морально поддерживает нас. КНДР, напомню, признала ЛНР и ДНР независимыми государствами еще до проведения референдумов о присоединении к России», – отметил военный политолог.

Укрепление сотрудничества России и КНДР – это также ответ на действия Японии и Южной Кореи, которые «вовсю помогают киевскому режиму в агрессии против РФ». «Схватка идет не только на Украине. Защита наших северных рубежей начинается с Тихого океана и здесь нам тоже нужна коалиция в качестве основы защиты нашего Севморпути и в целом арктических рубежей, за которые уже разворачивается схватка между Россией и США», – пояснил эксперт.